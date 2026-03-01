100 000 резервисти! Израелската армия засилва нивото си на готовност на различните фронтове

Израелската армия обяви днес, че ще мобилизира 100 000 резервисти в рамките на офанзивата срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Армията се подготвя да мобилизира около 100 000 резервисти и засилва нивото си на готовност на различните фронтове“ в рамките на тази операция, се посочва в съобщението, като се уточнява, че „подкрепления“ вече са разположени в няколко района на страната и по границите.