100 000 резервисти! Израелската армия засилва нивото си на готовност на различните фронтове

Израелската армия обяви днес, че ще мобилизира 100 000 резервисти в рамките на офанзивата срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Армията се подготвя да мобилизира около 100 000 резервисти и засилва нивото си на готовност на различните фронтове“ в рамките на тази операция, се посочва в съобщението, като се уточнява, че „подкрепления“ вече са разположени в няколко района на страната и по границите.
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Къде се крият българските ционисти?
21:28 01.03.2026
3 Мир
Коментиран от #13
21:29 01.03.2026
4 Край и Путин ще утече у кАнала
Коментиран от #10
21:29 01.03.2026
5 Някой май му хареса
Защо ли ?
21:29 01.03.2026
6 Да гледа късокракият как се прави СВО
5 години 3 села и едното във Русия
21:30 01.03.2026
7 Яшар
21:30 01.03.2026
8 Бай-Ангел от Троян
21:31 01.03.2026
9 Израел набира пушечно месо
21:31 01.03.2026
10 Николова , София
До коментар #4 от "Край и Путин ще утече у кАнала":След 1500 г
21:31 01.03.2026
11 Тома
Коментиран от #22
21:32 01.03.2026
12 Грозен Бункер
Бягам При Ким чен Ун бягам
Коментиран от #17
21:33 01.03.2026
13 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
До коментар #3 от "Мир":Слава на Израел и САЩ. 🇮🇱🇺🇲🇮🇱🇺🇲🇮🇱🇺🇲🇮🇱
21:33 01.03.2026
14 Давайте
С аятоласите.-:и едните и другите не сте стока
Та да изгрее слънцето на Хоризонта
От Изток
Да се свършва с тези кабалисти
21:33 01.03.2026
15 Ушатко
21:34 01.03.2026
16 Муткурова , Пазарджик
21:34 01.03.2026
17 Смачкан Педофил
До коментар #12 от "Грозен Бункер":Бункера мириши на кафяво течно нещо
21:35 01.03.2026
18 Добреее
Коментиран от #20
21:35 01.03.2026
19 Путин да хвърля белият парцал
21:36 01.03.2026
20 Бай Дончо
До коментар #18 от "Добреее":,,Вчера САЩ се свързаха с Иран чрез Италия, предлагайки прекратяване на огъня; Техеран „категорично отхвърли идеята“ – Йедиот Ахронот“
21:37 01.03.2026
21 Механик
21:38 01.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.