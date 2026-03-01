Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Министър Надежда Нейнски: България не е част от военните действия срещу Иран

Министър Надежда Нейнски: България не е част от военните действия срещу Иран

1 Март, 2026 20:09, обновена 1 Март, 2026 20:50

Във фокуса на външното министерство е безопасността на българските граждани в региона, към момента въздушното пространство е затворено, което затруднява евакуацията по въздух

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски заяви, че българските власти са били информирани за предстоящ удар срещу Иран още преди уикенда, но до последно не е било ясно кой от възможните варианти ще бъде избран от президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Ние бяхме наясно, че ударът срещу Иран предстои този уикенд. По какъв начин и кой от вариантите щеше да бъде избран от Тръмп, до последно не се знаеше", каза тя в студиото на Би Ти Ви.

По думите на Нейнски ключовият въпрос за България е какво ще се случи в Иран след отстраняването на Хаменей. Тя подчерта, че е от изключителна важност да не се допусне хаос и допълнително напрежение в региона, както и да не се стигне до нова бежанска вълна.

"Това ще бъде риск за съседните държави, включително за България", посочи министърът и допълни, че предстои разговор с външните министри на Гърция и Турция за координация на действията при евентуални миграционни потоци.

Във фокуса на външното министерство е безопасността на българските граждани в региона. Към момента въздушното пространство е затворено, което затруднява евакуацията по въздух.

По данни на Министерството на туризма 1397 организирани български туристи се намират в района на Близкия изток, включително в Дубай, Йордания, както и на Малдивите, Сейшелите и в Оман.

България е в готовност да изпрати самолети при първа възможност за отваряне на "въздушен прозорец", за да започне поетапно изтегляне на желаещите да напуснат региона. До тогава гражданите се призовават да останат на защитени места и да следват указанията на властите.

Нейнски коментира и присъствието на американски военни самолети на летище "Васил Левски" в София. По думите ѝ те са в страната по силата на дипломатическа нота от посолството на САЩ и са предназначени единствено за планирани тренировъчни дейности.

"Те нямат нищо общо с логистиката на военната операция. България не е част от военните действия и не е страна", подчерта тя. Самолетите ще останат у нас до края на май, а евентуална промяна на тяхната функция би изисквала санкция от Народното събрание.

По повод твърденията за изстреляни ирански ракети към Кипър, Нейнски заяви, че ракети са били изстреляни, но са паднали в морето. Кипърските власти отрекоха да е имало заплаха за страната.

"Обясненията са, че е имало безразборна стрелба, което по никакъв начин не успокоява. Но на този етап няма сигнали за поражения в Кипър", каза тя и отбеляза, че това на практика е първата атака срещу държава членка на ЕС в рамките на настоящата ескалация.


