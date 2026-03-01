Под тежък обстрел! Централата на иранското национално радио и телевизия е била поразена

Централата на иранското национално радио и телевизия в столицата Техеран е била поразена тази вечер, предаде Ройтерс, като се позова на държавни медии, пише БТА.

Те добавиха, че радиото и телевизията продължават да излъчват.

По-рано ирански държавни медии съобщиха за експлозии в Техеран.

Четиридесет и трима представители на иранските сили за сигурност са били убити, а 21 - ранени, при удар по сграда на граничната охрана в западния ирански град Мехран, близо до границата с Ирак, предаде официалната новинарска AFPагенция Мехр, цитирана от Франс прес.

Освен това са нанесени сериозни щети на близки сгради.

Агенция Мехр обвини за атаката САЩ и Израел.