Под тежък обстрел! Централата на иранското национално радио и телевизия е била поразена

Централата на иранското национално радио и телевизия в столицата Техеран е била поразена тази вечер, предаде Ройтерс, като се позова на държавни медии, пише БТА.
Те добавиха, че радиото и телевизията продължават да излъчват.
По-рано ирански държавни медии съобщиха за експлозии в Техеран.
Четиридесет и трима представители на иранските сили за сигурност са били убити, а 21 - ранени, при удар по сграда на граничната охрана в западния ирански град Мехран, близо до границата с Ирак, предаде официалната новинарска AFPагенция Мехр, цитирана от Франс прес.
Освен това са нанесени сериозни щети на близки сгради.
Агенция Мехр обвини за атаката САЩ и Израел.
1 демократ
Коментиран от #3, #7, #12, #21, #22, #36, #38, #40
20:27 01.03.2026
2 Бийк
Нема страшно Чалмари!
Братята руслями ще поемат щафетата за пропаганда!
Те обичат да поемат!
А и напоследък им харесва.
А може би нямат избор?
20:28 01.03.2026
3 Републиканец
До коментар #1 от "демократ":Не им трябват.Имат си ракети
Коментиран от #16
20:29 01.03.2026
4 Данко Харсъзина
20:29 01.03.2026
5 Българин
20:29 01.03.2026
6 У ДРИ БАЦЕ
20:29 01.03.2026
7 БраТ ПиТ
До коментар #1 от "демократ":Руснаците освен да правят самовари и изнасят петрол и газ друго не могат... 🤣
Коментиран от #76
20:30 01.03.2026
8 ДрайвингПлежър
Голяма греда, да ударят по време на свещения Рамадан - направиха Аятолаха Мъченик.
Коментиран от #19, #28, #32
20:30 01.03.2026
9 РЕАЛИСТ
Коментиран от #83
20:30 01.03.2026
10 Възрожденец
Бай ДОНЧО е нашият Човек
20:31 01.03.2026
11 Ха-ха
20:31 01.03.2026
12 БОЛШЕВИК
До коментар #1 от "демократ":Тия самолетоносачи са за нападане на малки и по-слаби държави от САЩ. Цялата им доктрина на говедарите е, да нападат по-слабите да ги ограбят и да подчинят държавата чрез марионетки и подлоги. Срещу силен противник, първото такова корито ще бъде потопено още на излизане от Обора.
Коментиран от #17, #24, #62
20:32 01.03.2026
14 Ко пейки ДЕ БИ лни
Коментиран от #25
20:33 01.03.2026
15 Сатана Z
Важно е да се отбележи тук, че ционизмът и израелското лоби, с хазните на Ротшилд и компания, контролират BIDE (щабквартирата във Фешингтон) и нейния собственик – педофил с досиетата на Епщайн.
И всички страни от Близкия изток са обречени на същата съдба на агресия в рамките на NME – Новият Близък изток с по-голям Израел от река Египет до Ефрат, както е напредъкът на ученията на циониста Т. Херцел от 1897 г. нататък.
Коментиран от #20
20:33 01.03.2026
16 Ха ха ха
До коментар #3 от "Републиканец":В пРоссия имат само въшки......
20:34 01.03.2026
17 САЩ
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":е най-богата и могъща държава в света. Всички са по-слаби от нея. Това не означава, че не трябва да има самолетоносачи, а точно обратното. Колкото повече, толкова по-добре.
Коментиран от #26
20:34 01.03.2026
18 Новина на мига
Той бе назначен преди обяд
Вече никой не иска да става президент на Иран
Коментиран от #31, #37, #50
20:34 01.03.2026
19 Хаха
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Троле, троле пътувай.
20:35 01.03.2026
20 Досиетата Епстийн
До коментар #15 от "Сатана Z":показаха на света, че руското православие е една пълна измислица. Разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
Коментиран от #34, #55
20:35 01.03.2026
21 Тиии, колко си глyпава
До коментар #1 от "демократ":Мнозина не разбраха руснаците и всичките след това плакаха!
Коментиран от #27
20:36 01.03.2026
22 да питам
До коментар #1 от "демократ":верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?
20:36 01.03.2026
24 форцепса 📍
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":Така е - перчат се като петли на бунище и ...дотам .Янките са хвалипръцковци - нападат далече от Щатите , но срещу Северна Корея и Русия - няма и да си помислят !
20:36 01.03.2026
25 Горски рейнджър
До коментар #14 от "Ко пейки ДЕ БИ лни":Съгласен съм.Жълтопаветник се лекува с КР в ГЗ и кършум в слепоочието
Коментиран от #70
20:37 01.03.2026
26 БОЛШЕВИК
До коментар #17 от "САЩ":Богати в САЩ са само 5% от населението. Колко е процента на тия с американската мечта, където спят в кашони на улиците и под мостовете, никой няма да ти каже!
Коментиран от #39, #46, #74
20:37 01.03.2026
27 демократ
До коментар #21 от "Тиии, колко си глyпава":ще ви е за последно русия е свършена а д нея и българските тапатси. Няма друга държава насърчаваща откроврни глупаци да серазвиват както расията. Нагли прости и гладни.
20:37 01.03.2026
28 Ето така
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Посмъртните звания на мъченика аятолах са далеч по-малко зло, от приживе отдаваните от него заповеди за религиозен джихад.
20:37 01.03.2026
29 Ха ха ха
Коментиран от #35
20:38 01.03.2026
31 Професия камиладзе
До коментар #18 от "Новина на мига":Или президент на иран е едно и също нещо
20:38 01.03.2026
32 Междувременно
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":иранците пеят, танцуват и празнуват по улиците. Още не могат да повярват, че края на аятоласите се вижда.
Коментиран от #43, #66
20:38 01.03.2026
33 Ти да видиш
Забележете, че за 4 години Русия нито веднъж не посегна на публични медии.
20:39 01.03.2026
34 Сатана Z
До коментар #20 от "Досиетата Епстийн":И тук таме на снимките двамата баджанаци Тръмп и Епстейн в компанията на Мелания
20:40 01.03.2026
35 Отец Дионисий
До коментар #29 от "Ха ха ха":Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.
Коментиран от #47
20:40 01.03.2026
36 Сталин
До коментар #1 от "демократ":За кво да строят самолетоносачи като имат Циркон и Кинжал
Коментиран от #44, #49
20:40 01.03.2026
37 Това се казва Разузнаване
До коментар #18 от "Новина на мига":Не като Путин да праща кашици на коне и групи пушещо месо за да види къде има картечно гнездо
20:40 01.03.2026
38 Помнещ!
До коментар #1 от "демократ":Видяхме какво стана,с един щатски изтребител,със ,,Стелт"-технология,в Югославската война...!
Сърбите, с лекота го свалиха със съветско оръжие от 60-те години...!
Факт!
Коментиран от #59
20:41 01.03.2026
39 САЩ
До коментар #26 от "БОЛШЕВИК":е най-богата и могъща държава в света. Така успяваш ли да интерпретираш написаното или пак ти е трудно :))))
20:42 01.03.2026
40 Да ама Руснаците имат най Могъщата
До коментар #1 от "демократ":Кавалерия на света
Никой дрон не е по умен от един велик Кон или Муле
Коментиран от #58
20:42 01.03.2026
41 Удри!
20:42 01.03.2026
42 От утре
Коментиран от #51, #56, #61
20:42 01.03.2026
43 Айде бе
До коментар #32 от "Междувременно":Днес имаше поне 5 милиона души по улиците на Техеран и сигурно още 10 по останалите градове в подкрепа и солидарност с управлението на Иран, скърбящи за Хаменей! Всички скандираха смърт за Америка и Израел.
Ционистите обаче удариха по сградата на телевизията, за да не видят хората по света истината!
Коментиран от #57, #60
20:43 01.03.2026
44 Ха ха ха
До коментар #36 от "Сталин":Имат и коне и магарета.....
Коментиран от #54
20:43 01.03.2026
45 демократ
20:43 01.03.2026
46 Слабо
До коментар #26 от "БОЛШЕВИК":си наясно със само 5% богати в САЩ, това са свръх богати хора.
Има и много бездомни скитници, предимно южноамериканци, неграмотни и безработни, тъй като освен да се хранят , нямат никакви полезни за обществото умения, че да започнат работа за 8долара на час.
20:44 01.03.2026
47 Би трябвало!
До коментар #35 от "Отец Дионисий":Да се прекръстиш на ,,Отец Папагалий"...!
Постоянно папагалиш едни и същи клишета!
Но те разбираме!
За нещо ново-требе и акъл...!
20:44 01.03.2026
48 Ужас
Коментиран от #52
20:44 01.03.2026
49 Питащ
До коментар #36 от "Сталин":Като има кинжал и циркон, защо се провали така. При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
20:44 01.03.2026
50 Да унищожен е още преди часове
До коментар #18 от "Новина на мига":Явно ще живеят вече по 3 часа като президенти
20:44 01.03.2026
51 Старо ти е инфото!
До коментар #42 от "От утре":Пак го отвориха...!
20:45 01.03.2026
52 Кои велики сили
До коментар #48 от "Ужас":По-точно коя сила е по-велика от САЩ и ще й се противопстави ?
20:45 01.03.2026
53 А оня
20:45 01.03.2026
54 Сталин
До коментар #44 от "Ха ха ха":Те конете и магаретата са в парламента в София
Коментиран от #65
20:46 01.03.2026
56 Оди у
До коментар #42 от "От утре":Русиа.
20:47 01.03.2026
57 статистика
До коментар #43 от "Айде бе":Иранците са около 90 000 000.
20:47 01.03.2026
58 Руската кавалерия е най-добрата🐎
До коментар #40 от "Да ама Руснаците имат най Могъщата":Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎🐎
20:47 01.03.2026
59 Интересно
До коментар #38 от "Помнещ!":Когато е с лекота се свалят всички. Трудно е 10%. Един какво е?
20:48 01.03.2026
60 Иранската
До коментар #43 от "Айде бе":пропаганда е накарала №43 да се разплаче за Хаменей, камо ли тая пропаганда да изпусне "свободните" от властта иранци в Иран.
20:50 01.03.2026
61 Интересно
До коментар #42 от "От утре":Това къде?
Коментиран от #67
20:51 01.03.2026
62 Затова ли
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":китайчетата правят самолетоносачи ?
Аз се сещам за само една уж сила , дето няма . Що ли ? Ми защото не може да си направи .
20:51 01.03.2026
63 Добреее
20:52 01.03.2026
64 СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ МОСКАЛЯ И КОПЕЙКИ
НЕКА АЛЛ АХ ПАЗИ АЯТОЛАСИТЕ И МОСКАЛБАД!
АЛЛ АХ И ХУ ЙЛО АКБ-АР
Коментиран от #69
20:52 01.03.2026
65 Ха ха ха
До коментар #54 от "Сталин":Кoпeйka, трепери ли ти под лъжичката.....колко много мъка а ...... пРоссия на колене и за резил...Киев за три дня....
20:53 01.03.2026
66 ДрайвингПлежър
До коментар #32 от "Междувременно":Объркал си се пич - пусни си някоя по-истинска телевизия.
Западните полит-коректни пускат два-три клипа как събарят статуи на Хомеини
Телевизиите от близкия изток пускат многохилядни, събирания на скърбящи за Аятоляха и призоваващи а свещен джихад!
Самите американци са предупредили преди нападението, че ако Хомеини бъде убит ще бъде заместен от още по-радикален лидер от редиците на Религиозната гвардия - думи на ЦРУ.
20:53 01.03.2026
67 ........😂
До коментар #61 от "Интересно":В Северна Корея и Русия 😂
20:54 01.03.2026
68 Добреее
Коментиран от #73, #77, #79
20:56 01.03.2026
69 Сатана Z
До коментар #64 от "СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ МОСКАЛЯ И КОПЕЙКИ":ХАМДУЛИЛЯ Аркадашлар...
ИНШААЛЛАХ
20:59 01.03.2026
70 Свилен
До коментар #25 от "Горски рейнджър":Малко прекаляваш май с водката ? Чети корана там алокохола е забранен
21:01 01.03.2026
71 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍
Коментиран от #75, #78, #80
21:01 01.03.2026
72 Данко
21:02 01.03.2026
74 Ха,ха
До коментар #26 от "БОЛШЕВИК":В сев Корея е по яко, ходи там, досадник.
21:03 01.03.2026
75 Тц, тц, тц
До коментар #71 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍":Бе кажи за протестите, колко заминаха от режима или си трайкаш .
21:04 01.03.2026
76 Софийски селянин,
До коментар #7 от "БраТ ПиТ":Ааа ракети самолети подводници кораби,АЕЦ Козлодуй от кого е построена при соца...
А ти и един чушкопек не можеш...
21:05 01.03.2026
77 Интересно
До коментар #68 от "Добреее":Малко ихуу после тихо. След една седмица положението ще се успокои. Няма да има от къде да се удря. Това е целта.
21:06 01.03.2026
78 Нема се сдухваш е--- БАЛНИК
До коментар #71 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍":АааааааХахахаха
Даже Пен ДЕЛА ху ЙЛО обяви ТРАУР за Чаршафите АМУДЖИ!
ЛОПАЙ У ЙОТ и ле ти мине, ПЕ де разино
АааааааХахахаха
21:06 01.03.2026
79 Свилен
До коментар #68 от "Добреее":Препоръчвам ти да четеш по задълбочено корана. Ако се изпуснеш по време на молитва ,трябва да я повториш Важно е. Иначе обиждаш Аллах.
21:08 01.03.2026
80 Интересно
До коментар #71 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍":Каза ли им? Те още не знаят.
21:09 01.03.2026
81 СПРАВКА
Коментиран от #82
21:13 01.03.2026
82 Ха ха ха
До коментар #81 от "СПРАВКА":Еееее, прекаляваш с тоя боряшик..
21:18 01.03.2026
83 Елица
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":За това в Белград те първа ще им се връща на американосите. Югославяните са злопаметни и отмъстителни. Няма ненаказано зло. С малко помощ от Русия и ще разберат кон боб яде ли, гaдните юдeи.
21:25 01.03.2026