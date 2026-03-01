Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Под тежък обстрел! Централата на иранското национално радио и телевизия е била поразена

1 Март, 2026 20:25 1 897 83

Източниците добавиха, че радиото и телевизията продължават да излъчват, по-рано ирански държавни медии съобщиха за мощни експлозии в Техеран

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Централата на иранското национално радио и телевизия в столицата Техеран е била поразена тази вечер, предаде Ройтерс, като се позова на държавни медии, пише БТА.

Те добавиха, че радиото и телевизията продължават да излъчват.

По-рано ирански държавни медии съобщиха за експлозии в Техеран.

Четиридесет и трима представители на иранските сили за сигурност са били убити, а 21 - ранени, при удар по сграда на граничната охрана в западния ирански град Мехран, близо до границата с Ирак, предаде официалната новинарска AFPагенция Мехр, цитирана от Франс прес.

Освен това са нанесени сериозни щети на близки сгради.

Агенция Мехр обвини за атаката САЩ и Израел.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 демократ

    22 30 Отговор
    Руснаците и до ден днешен не могат да схванат защо американците наблягаха на стелт технологията. Не можаха да разберат и защо се строят самолетоносачи а уж умни били.

    Коментиран от #3, #7, #12, #21, #22, #36, #38, #40

    20:27 01.03.2026

  • 2 Бийк

    18 24 Отговор
    Тцтцтц.....
    Нема страшно Чалмари!
    Братята руслями ще поемат щафетата за пропаганда!
    Те обичат да поемат!
    А и напоследък им харесва.
    А може би нямат избор?

    20:28 01.03.2026

  • 3 Републиканец

    22 8 Отговор

    До коментар #1 от "демократ":

    Не им трябват.Имат си ракети

    Коментиран от #16

    20:29 01.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    18 17 Отговор
    Няма лабаво. Така се прави СВО.

    20:29 01.03.2026

  • 5 Българин

    22 25 Отговор
    Тук е пълно със смахнати копейкаджии.

    20:29 01.03.2026

  • 6 У ДРИ БАЦЕ

    16 16 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ЧАЛМАРСКА ИЗ... МЕТ

    20:29 01.03.2026

  • 7 БраТ ПиТ

    24 25 Отговор

    До коментар #1 от "демократ":

    Руснаците освен да правят самовари и изнасят петрол и газ друго не могат... 🤣

    Коментиран от #76

    20:30 01.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    30 14 Отговор
    Междувременно иранците се събират и призовават за отмъщение провъзгласявайки Хаменей за светец.
    Голяма греда, да ударят по време на свещения Рамадан - направиха Аятолаха Мъченик.

    Коментиран от #19, #28, #32

    20:30 01.03.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    22 7 Отговор
    Имат опит. То и в Белград бе ударена сградата на телевизията. Допреди няколко години, като минаваш през центъра можеше да се види. Бяха я запазили , за да знаят поколенията, ама я бутнаха и сега младите протестират без да знаят истината.

    Коментиран от #83

    20:30 01.03.2026

  • 10 Възрожденец

    18 13 Отговор
    Нед ми капе на сърцето.
    Бай ДОНЧО е нашият Човек

    20:31 01.03.2026

  • 11 Ха-ха

    19 22 Отговор
    Иранското радио е като руското и северно корейското. Без тяхното съществуване, хората ще са по-добре информирани.!

    20:31 01.03.2026

  • 12 БОЛШЕВИК

    23 13 Отговор

    До коментар #1 от "демократ":

    Тия самолетоносачи са за нападане на малки и по-слаби държави от САЩ. Цялата им доктрина на говедарите е, да нападат по-слабите да ги ограбят и да подчинят държавата чрез марионетки и подлоги. Срещу силен противник, първото такова корито ще бъде потопено още на излизане от Обора.

    Коментиран от #17, #24, #62

    20:32 01.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ко пейки ДЕ БИ лни

    16 11 Отговор
    ЦАЛИВАТЕ ЛИ КУ РАна като Пен ДЕЛА ху ЙЛО?

    Коментиран от #25

    20:33 01.03.2026

  • 15 Сатана Z

    16 9 Отговор
    Тръмп е пътник,политически труп,с който никой нормален политик не би контактувал.Прави са европейците да го ненавиждат
    Важно е да се отбележи тук, че ционизмът и израелското лоби, с хазните на Ротшилд и компания, контролират BIDE (щабквартирата във Фешингтон) и нейния собственик – педофил с досиетата на Епщайн.
    И всички страни от Близкия изток са обречени на същата съдба на агресия в рамките на NME – Новият Близък изток с по-голям Израел от река Египет до Ефрат, както е напредъкът на ученията на циониста Т. Херцел от 1897 г. нататък.

    Коментиран от #20

    20:33 01.03.2026

  • 16 Ха ха ха

    15 10 Отговор

    До коментар #3 от "Републиканец":

    В пРоссия имат само въшки......

    20:34 01.03.2026

  • 17 САЩ

    11 13 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    е най-богата и могъща държава в света. Всички са по-слаби от нея. Това не означава, че не трябва да има самолетоносачи, а точно обратното. Колкото повече, толкова по-добре.

    Коментиран от #26

    20:34 01.03.2026

  • 18 Новина на мига

    18 16 Отговор
    Новият президент на иран току що е убит
    Той бе назначен преди обяд
    Вече никой не иска да става президент на Иран

    Коментиран от #31, #37, #50

    20:34 01.03.2026

  • 19 Хаха

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Троле, троле пътувай.

    20:35 01.03.2026

  • 20 Досиетата Епстийн

    6 16 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    показаха на света, че руското православие е една пълна измислица. Разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."

    Коментиран от #34, #55

    20:35 01.03.2026

  • 21 Тиии, колко си глyпава

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "демократ":

    Мнозина не разбраха руснаците и всичките след това плакаха!

    Коментиран от #27

    20:36 01.03.2026

  • 22 да питам

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "демократ":

    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    20:36 01.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 форцепса ​​​​​📍​

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    Така е - перчат се като петли на бунище и ...дотам .Янките са хвалипръцковци - нападат далече от Щатите , но срещу Северна Корея и Русия - няма и да си помислят !

    20:36 01.03.2026

  • 25 Горски рейнджър

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ко пейки ДЕ БИ лни":

    Съгласен съм.Жълтопаветник се лекува с КР в ГЗ и кършум в слепоочието

    Коментиран от #70

    20:37 01.03.2026

  • 26 БОЛШЕВИК

    9 8 Отговор

    До коментар #17 от "САЩ":

    Богати в САЩ са само 5% от населението. Колко е процента на тия с американската мечта, където спят в кашони на улиците и под мостовете, никой няма да ти каже!

    Коментиран от #39, #46, #74

    20:37 01.03.2026

  • 27 демократ

    8 8 Отговор

    До коментар #21 от "Тиии, колко си глyпава":

    ще ви е за последно русия е свършена а д нея и българските тапатси. Няма друга държава насърчаваща откроврни глупаци да серазвиват както расията. Нагли прости и гладни.

    20:37 01.03.2026

  • 28 Ето така

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Посмъртните звания на мъченика аятолах са далеч по-малко зло, от приживе отдаваните от него заповеди за религиозен джихад.

    20:37 01.03.2026

  • 29 Ха ха ха

    8 5 Отговор
    Колко много мъка има в руский и русофилски мир....

    Коментиран от #35

    20:38 01.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Професия камиладзе

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "Новина на мига":

    Или президент на иран е едно и също нещо

    20:38 01.03.2026

  • 32 Междувременно

    7 10 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    иранците пеят, танцуват и празнуват по улиците. Още не могат да повярват, че края на аятоласите се вижда.

    Коментиран от #43, #66

    20:38 01.03.2026

  • 33 Ти да видиш

    7 4 Отговор
    Терористите се хвалят с престъпленията си, не сме изненадани от престъпните действия на евроатлантиците и ционистите, те са ежедневие за тях. Ако всеки ден не убиват мирни хора, деца, журналисти и лекари те не могат да живеят.

    Забележете, че за 4 години Русия нито веднъж не посегна на публични медии.

    20:39 01.03.2026

  • 34 Сатана Z

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Досиетата Епстийн":

    И тук таме на снимките двамата баджанаци Тръмп и Епстейн в компанията на Мелания

    20:40 01.03.2026

  • 35 Отец Дионисий

    11 8 Отговор

    До коментар #29 от "Ха ха ха":

    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #47

    20:40 01.03.2026

  • 36 Сталин

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "демократ":

    За кво да строят самолетоносачи като имат Циркон и Кинжал

    Коментиран от #44, #49

    20:40 01.03.2026

  • 37 Това се казва Разузнаване

    10 6 Отговор

    До коментар #18 от "Новина на мига":

    Не като Путин да праща кашици на коне и групи пушещо месо за да види къде има картечно гнездо

    20:40 01.03.2026

  • 38 Помнещ!

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "демократ":

    Видяхме какво стана,с един щатски изтребител,със ,,Стелт"-технология,в Югославската война...!
    Сърбите, с лекота го свалиха със съветско оръжие от 60-те години...!
    Факт!

    Коментиран от #59

    20:41 01.03.2026

  • 39 САЩ

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "БОЛШЕВИК":

    е най-богата и могъща държава в света. Така успяваш ли да интерпретираш написаното или пак ти е трудно :))))

    20:42 01.03.2026

  • 40 Да ама Руснаците имат най Могъщата

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "демократ":

    Кавалерия на света
    Никой дрон не е по умен от един велик Кон или Муле

    Коментиран от #58

    20:42 01.03.2026

  • 41 Удри!

    3 1 Отговор
    Тия не са от наще!

    20:42 01.03.2026

  • 42 От утре

    4 6 Отговор
    От утре хляб 5 евро, цигари 25 евро, олио 35 евро, Ормузкия проток затворен, Епстийн забравен :)

    Коментиран от #51, #56, #61

    20:42 01.03.2026

  • 43 Айде бе

    5 7 Отговор

    До коментар #32 от "Междувременно":

    Днес имаше поне 5 милиона души по улиците на Техеран и сигурно още 10 по останалите градове в подкрепа и солидарност с управлението на Иран, скърбящи за Хаменей! Всички скандираха смърт за Америка и Израел.
    Ционистите обаче удариха по сградата на телевизията, за да не видят хората по света истината!

    Коментиран от #57, #60

    20:43 01.03.2026

  • 44 Ха ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Сталин":

    Имат и коне и магарета.....

    Коментиран от #54

    20:43 01.03.2026

  • 45 демократ

    2 7 Отговор
    Дано Китай и Русия вкарат в Иран ракети с разделящи се бойни глави

    20:43 01.03.2026

  • 46 Слабо

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "БОЛШЕВИК":

    си наясно със само 5% богати в САЩ, това са свръх богати хора.
    Има и много бездомни скитници, предимно южноамериканци, неграмотни и безработни, тъй като освен да се хранят , нямат никакви полезни за обществото умения, че да започнат работа за 8долара на час.

    20:44 01.03.2026

  • 47 Би трябвало!

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Отец Дионисий":

    Да се прекръстиш на ,,Отец Папагалий"...!
    Постоянно папагалиш едни и същи клишета!
    Но те разбираме!
    За нещо ново-требе и акъл...!

    20:44 01.03.2026

  • 48 Ужас

    0 6 Отговор
    Уж освобождават хората от тиранина, после ядрена бомба щели да имат, явно просто си ги избиват. Да вземат да се намесят великите сили и да става 3та световна и да видим кой кой.

    Коментиран от #52

    20:44 01.03.2026

  • 49 Питащ

    9 2 Отговор

    До коментар #36 от "Сталин":

    Като има кинжал и циркон, защо се провали така. При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    20:44 01.03.2026

  • 50 Да унищожен е още преди часове

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Новина на мига":

    Явно ще живеят вече по 3 часа като президенти

    20:44 01.03.2026

  • 51 Старо ти е инфото!

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "От утре":

    Пак го отвориха...!

    20:45 01.03.2026

  • 52 Кои велики сили

    7 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ужас":

    По-точно коя сила е по-велика от САЩ и ще й се противопстави ?

    20:45 01.03.2026

  • 53 А оня

    7 1 Отговор
    Монголяк ху ЙЛО и утрешния шел да превзема Селото ПОКРОВСК

    20:45 01.03.2026

  • 54 Сталин

    4 4 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ха ха":

    Те конете и магаретата са в парламента в София

    Коментиран от #65

    20:46 01.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Оди у

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "От утре":

    Русиа.

    20:47 01.03.2026

  • 57 статистика

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Айде бе":

    Иранците са около 90 000 000.

    20:47 01.03.2026

  • 58 Руската кавалерия е най-добрата🐎

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "Да ама Руснаците имат най Могъщата":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎🐎

    20:47 01.03.2026

  • 59 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Помнещ!":

    Когато е с лекота се свалят всички. Трудно е 10%. Един какво е?

    20:48 01.03.2026

  • 60 Иранската

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Айде бе":

    пропаганда е накарала №43 да се разплаче за Хаменей, камо ли тая пропаганда да изпусне "свободните" от властта иранци в Иран.

    20:50 01.03.2026

  • 61 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "От утре":

    Това къде?

    Коментиран от #67

    20:51 01.03.2026

  • 62 Затова ли

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    китайчетата правят самолетоносачи ?
    Аз се сещам за само една уж сила , дето няма . Що ли ? Ми защото не може да си направи .

    20:51 01.03.2026

  • 63 Добреее

    1 1 Отговор
    Ти да видиш демократите удрят училища, телевизии радио. Ко стана бе, що не удряте военни обекти? Или на демократите е позволено да си правят каквото си искат.

    20:52 01.03.2026

  • 64 СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ МОСКАЛЯ И КОПЕЙКИ

    7 1 Отговор
    ОПИНЯЙТЕ КИЛИМЧЕТО И ДУПАРАТА НАГОРЕ ОТИ СТАНА ВРЕМЕ ЗА ВЕЧЕРНАТА! МЮИЗИНИНА ВЕКЕ ВИЕ ОТ МИНАРЕТО!
    НЕКА АЛЛ АХ ПАЗИ АЯТОЛАСИТЕ И МОСКАЛБАД!
    АЛЛ АХ И ХУ ЙЛО АКБ-АР

    Коментиран от #69

    20:52 01.03.2026

  • 65 Ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Сталин":

    Кoпeйka, трепери ли ти под лъжичката.....колко много мъка а ...... пРоссия на колене и за резил...Киев за три дня....

    20:53 01.03.2026

  • 66 ДрайвингПлежър

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Междувременно":

    Объркал си се пич - пусни си някоя по-истинска телевизия.
    Западните полит-коректни пускат два-три клипа как събарят статуи на Хомеини

    Телевизиите от близкия изток пускат многохилядни, събирания на скърбящи за Аятоляха и призоваващи а свещен джихад!

    Самите американци са предупредили преди нападението, че ако Хомеини бъде убит ще бъде заместен от още по-радикален лидер от редиците на Религиозната гвардия - думи на ЦРУ.

    20:53 01.03.2026

  • 67 ........😂

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Интересно":

    В Северна Корея и Русия 😂

    20:54 01.03.2026

  • 68 Добреее

    0 2 Отговор
    Ако съм на мястото на Иран, ще ударя всички бази на САЩ в района и самолетоносачите. А ако съм на мястото на Русия и Китай, ще дам на Иран ракети да ударят базата Диего Гарсия. Два орешника и базата приключва, а за самолетоносачите - достатъчно е да ги повредят, щото ако ги потопят, ще замърсят района с радиоактивни отпадъци.

    Коментиран от #73, #77, #79

    20:56 01.03.2026

  • 69 Сатана Z

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ МОСКАЛЯ И КОПЕЙКИ":

    ХАМДУЛИЛЯ Аркадашлар...
    ИНШААЛЛАХ

    20:59 01.03.2026

  • 70 Свилен

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Горски рейнджър":

    Малко прекаляваш май с водката ? Чети корана там алокохола е забранен

    21:01 01.03.2026

  • 71 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍

    2 4 Отговор
    В следствие на Американската -Без разрешение от Конгреса на САЩ, и Израелската Агресия срещу ИРАН,с безсмисленни удари- Например по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна светкавично с балистични ракети 👌,и порази редица американски бази, ( както се оказа беззащитни) в Абу Даби в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар,Сауд Арабия,Ербиле-Ирак,ударена е и натовска база в Кувейт с над 300 итал.войници.Поразена е френска база в Абу-Даби,Ударен е Центъра на 5 Америк.Флот в Бахрейн,вкл.от поразения ценен америк.радар FPS-132.за Близкоизточно разузнаване.Само там убитите америк.войнослужещи са 560. Изнасят се с вертолети. Има и видеа.Ударени да ком.пунктове в Йерусалим и Тел Авив с балист.ракети, а израелските ПРО се оказаха неефективни.Иран започна втора вълна обстрели по всички бази на САЩ с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км. Убити са високопост.Амер.офицери в поразеният Център на ЦРУ в Дубай.

    Коментиран от #75, #78, #80

    21:01 01.03.2026

  • 72 Данко

    3 1 Отговор
    Копеи - свиквайте - СССР го няма, СССР2 - също.

    21:02 01.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "БОЛШЕВИК":

    В сев Корея е по яко, ходи там, досадник.

    21:03 01.03.2026

  • 75 Тц, тц, тц

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍":

    Бе кажи за протестите, колко заминаха от режима или си трайкаш .

    21:04 01.03.2026

  • 76 Софийски селянин,

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "БраТ ПиТ":

    Ааа ракети самолети подводници кораби,АЕЦ Козлодуй от кого е построена при соца...
    А ти и един чушкопек не можеш...

    21:05 01.03.2026

  • 77 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Добреее":

    Малко ихуу после тихо. След една седмица положението ще се успокои. Няма да има от къде да се удря. Това е целта.

    21:06 01.03.2026

  • 78 Нема се сдухваш е--- БАЛНИК

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍":

    АааааааХахахаха
    Даже Пен ДЕЛА ху ЙЛО обяви ТРАУР за Чаршафите АМУДЖИ!
    ЛОПАЙ У ЙОТ и ле ти мине, ПЕ де разино
    АааааааХахахаха

    21:06 01.03.2026

  • 79 Свилен

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Добреее":

    Препоръчвам ти да четеш по задълбочено корана. Ако се изпуснеш по време на молитва ,трябва да я повториш Важно е. Иначе обиждаш Аллах.

    21:08 01.03.2026

  • 80 Интересно

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍":

    Каза ли им? Те още не знаят.

    21:09 01.03.2026

  • 81 СПРАВКА

    1 2 Отговор
    В следствие на Американската -Без разрешение от Конгреса на САЩ, и Израелската Агресия срещу ИРАН,с безсмисленни удари- Например по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна светкавично с балистични ракети 👌,и порази редица американски бази, ( както се оказа беззащитни) в Абу Даби в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар,Сауд Арабия,Ербиле-Ирак,ударена е и натовска база в Кувейт с над 300 итал.войници.Поразена е френска база в Абу-Даби,Ударен е Центъра на 5 Америк.Флот в Бахрейн,вкл.от поразения ценен америк.радар FPS-132.за Близкоизточно разузнаване.Само там убитите америк.войнослужещи са 560. Изнасят се с вертолети. Има и видеа.Ударени да ком.пунктове в Йерусалим и Тел Авив с балист.ракети, а израелските ПРО се оказаха неефективни.Иран започна втора вълна обстрели по всички бази на САЩ с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км. Убити са високопост.Амер.офицери в поразеният Център на ЦРУ в Дубай.

    Коментиран от #82

    21:13 01.03.2026

  • 82 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "СПРАВКА":

    Еееее, прекаляваш с тоя боряшик..

    21:18 01.03.2026

  • 83 Елица

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    За това в Белград те първа ще им се връща на американосите. Югославяните са злопаметни и отмъстителни. Няма ненаказано зло. С малко помощ от Русия и ще разберат кон боб яде ли, гaдните юдeи.

    21:25 01.03.2026

