Авиокомпании са в готовност да превозват блокираните българи в Близкия изток

Български авиокомпании са в готовност да превозват блокираните родни туристи в Близкия изток. Това обяви за TravelNews министърът на туризма Ирена Георгиева. “В момента, в който получим коридор, веднага ще реагираме и ще изпратим самолети да приберат нашите граждани”, подчерта тя.

“България Еър” има базиран самолет на летището в Дубай, който ще превози групите на туроператорите, тъй като е организиран чартър. Авиокомпанията е готова да пренасочи и самолет от Оман към Дубай, каза Георгиева. Според нея “България Еър” може да изпрати от София още два самолета да прибират българите в Обединените арабски емирства.

Друга българска авиокомпания – GullivAir, също е готова да осигури самолет. Тя разполага с голям Airbus А330. Ирена Георгиева допълни, че Държавният авиационен оператор може да изпрати и правителствения самолет Еърбъс A319-112, който разполага с около 90 места.

Има натрупване на български граждани, които са изпуснали своите полети. Кризисният щаб е в контакт както с държавния авиационен оператор, така и с „България Еър" и GullivAir, които са заявили капацитет за евентуални полети, които могат да се използват за завръщане на българските граждани, посочи по рано днес Николай Ванчев, директор на дирекция „Консулски отношения“ в Министерството на външните работи (МВнР) на брифинг на Кризисния щаб във връзка със ситуацията в Близкия изток.

В Близкия изток до момента са заявили, че се намират над 1400 родни туристи. Част от тях са с туроператори, а останалите по индивидуални програми. “Идентифицираме и хотелите, в които са настанени хората, като събираме техните имена”, посочи още Ирена Георгиева. Министерството на туризма е в постоянен контакт с туроператорите, които съдействат и за индивидуалните туристи.