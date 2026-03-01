Новини
Свят »
България »
Авиокомпании са в готовност да превозват блокираните българи в Близкия изток

Авиокомпании са в готовност да превозват блокираните българи в Близкия изток

1 Март, 2026 20:33 801 10

  • иран-
  • израел-
  • дубай-
  • ракети-
  • дронове-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

В региона на Близкия изток до момента са заявили, че се намират над 1400 родни туристи, част от тях са с туроператори, а останалите по индивидуални програми

Авиокомпании са в готовност да превозват блокираните българи в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Български авиокомпании са в готовност да превозват блокираните родни туристи в Близкия изток. Това обяви за TravelNews министърът на туризма Ирена Георгиева. “В момента, в който получим коридор, веднага ще реагираме и ще изпратим самолети да приберат нашите граждани”, подчерта тя.

“България Еър” има базиран самолет на летището в Дубай, който ще превози групите на туроператорите, тъй като е организиран чартър. Авиокомпанията е готова да пренасочи и самолет от Оман към Дубай, каза Георгиева. Според нея “България Еър” може да изпрати от София още два самолета да прибират българите в Обединените арабски емирства.

Друга българска авиокомпания – GullivAir, също е готова да осигури самолет. Тя разполага с голям Airbus А330. Ирена Георгиева допълни, че Държавният авиационен оператор може да изпрати и правителствения самолет Еърбъс A319-112, който разполага с около 90 места.

Има натрупване на български граждани, които са изпуснали своите полети. Кризисният щаб е в контакт както с държавния авиационен оператор, така и с „България Еър" и GullivAir, които са заявили капацитет за евентуални полети, които могат да се използват за завръщане на българските граждани, посочи по рано днес Николай Ванчев, директор на дирекция „Консулски отношения“ в Министерството на външните работи (МВнР) на брифинг на Кризисния щаб във връзка със ситуацията в Близкия изток.

В Близкия изток до момента са заявили, че се намират над 1400 родни туристи. Част от тях са с туроператори, а останалите по индивидуални програми. “Идентифицираме и хотелите, в които са настанени хората, като събираме техните имена”, посочи още Ирена Георгиева. Министерството на туризма е в постоянен контакт с туроператорите, които съдействат и за индивидуалните туристи.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да не бързат

    12 0 Отговор
    не е свършила почивката

    Коментиран от #8

    20:36 01.03.2026

  • 2 демократ

    2 3 Отговор
    Дано им свалят самолетите. Ако умрат 1400 човека това са цели семейства което ще отпуши милиони евра парични капитали обратно на пазара пустеещи имоти и коли на безценица

    20:36 01.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    5 2 Отговор
    Споко, сккоро никоя авиокомпания няма да отиде да прибере никого. Българите заедно с евреите за дълго ще стоят по каналите и мазите заедно с плъховете.

    20:36 01.03.2026

  • 4 Сталин

    9 1 Отговор
    Оставете ги тези шебеци там ,сега пак ще се харчат милиони държавни пари за тези безделници

    20:37 01.03.2026

  • 5 Ъхъ

    8 1 Отговор
    Благо Жизаса може да си го оставят в Дубай да му пожълтеят белите гащи!

    20:37 01.03.2026

  • 6 Помак

    4 0 Отговор
    Те се правят на кифли и барофци с пури и се снимат пред чужди коли и хотели и имоти а държавата тр да ги спасява ...да ги спасява Дубай и останалите араби дето ги ...т и дето им прибра парите от кредите дето теглиха .

    20:39 01.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ....

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "да не бързат":

    Смешно е:)

    20:40 01.03.2026

  • 9 ами

    2 1 Отговор
    Хубаво, ама въздушен коридор скоро няма да има, не е ли ясно...На Благо току-виж му побелее косата като зъбите.

    20:49 01.03.2026

  • 10 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Летището в Дубай е затворено за полети,но евакуацията може да е подобна на тази в Кабул.Тичаш по пистата докато се гепиш за колесника.После ,квото му дойде!
    Никой не ги е карал да ходят да ядат шоколад в Дубай

    20:57 01.03.2026