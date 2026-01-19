Новини
Свят »
Азербайджан »
Трагедията от 20 януари - път към независимостта на Азербайджан

Трагедията от 20 януари - път към независимостта на Азербайджан

19 Януари, 2026 17:51 954 11

  • азербайджан-
  • независимост
Трагедията от 20 януари - път към независимостта на Азербайджан - 1
Факти Факти

В нощта, която завинаги беляза съвременната история на Азербайджан – ов нощта на 19 срещу 20 януари 1990 г. – тишината на Баку бе разкъсана от грохота на танкове и стрелба. Подразделения на Съветската армия, специални части и вътрешни войски щурмуваха столицата, превръщайки улиците ѝ в сцена на безпрецедентно насилие срещу цивилното население.

Още в първите часове на операцията трагичният ѝ мащаб стана очевиден: 150 цивилни загубиха живота си, 744 души бяха тежко ранени, а 4 бяха обявени за изчезнали. Сред жертвите имаше жени, деца и възрастни хора - хора, които не носеха оръжие, а единствено надеждата за по-достоен и свободен живот.

Трагедията от 20 януари - път към независимостта на Азербайджан

Зад тази кървава акция стоеше решимостта на съветското ръководство да потуши със сила зараждащия се национален стремеж към независимост в Азербайджан. Този стремеж възникна като естествен отговор на дългогодишни несправедливости - масовото прогонване на стотици хиляди азербайджанци от техните исторически земи на територията на днешна Армения и ескалиращите, необосновани териториални претенции към азербайджанския регион Карабах.

Вместо да пречупи волята на народа, насилието я укрепи. Пролятата кръв се превърна в морална граница, отвъд която пътят към независимостта вече не можеше да бъде спрян. Трагедията от 20 януари се превърна в решаващ повратен момент, който ускори разпадането на съветската система и проправи пътя към възстановяването на държавната независимост на Азербайджан.

Скоро след събитията те бяха признати за престъпление срещу човечеството, а 20 януари бе обявен за Ден на национален траур в Азербайджан. Тази трагедия остави дълбок отпечатък върху формирането на националната идентичност и се превърна в символ на саможертва, достойнство и непреклонна воля за свобода.

Въпреки това морално и историческо признание, международната справедливост остава непълна. Повече от три десетилетия след трагедията не е дадена цялостна международноправна оценка за това тежко нарушение на международното хуманитарно право. Нито подбудителите, нито извършителите - лидерите на СССР – са понесли отговорност за отнетите човешки животи.

С течение на времето 20 януари започна да се възприема не само като ден на скръб, но и като източник на национална гордост. В колективната памет на нацията той остава денят, в който азербайджанският народ доказа пред света своята готовност да плати най-високата цена за правото да живее свободно и независимо.

Днес, всяка година на 20 януари, милиони хора се събират в Алеята на мъчениците, разположена на най-високата точка на Баку. В тишина, с цветя в ръце, те свеждат глави пред гробовете на онези, които отдадоха живота си за бъдещето на своята родина. Този акт на почит не е просто отдаване на почит към миналото, а жив обет, че свободата, извоювана с кръв, ще бъде съхранена и предадена на бъдещите поколения.

Трагедията от 20 януари - път към независимостта на Азербайджан


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горбачев наистиан е главорез

    9 10 Отговор
    С ликвидирането на Източния блок отряза главите на десетки милиони в Източна Европа и бившите републики.

    17:54 19.01.2026

  • 2 Българин

    14 13 Отговор
    Това е бонуса да граничиш с империята на злото и убийствата.

    17:55 19.01.2026

  • 3 00014

    12 6 Отговор
    Нито едните, нито другите са стока, но историята е известна. Когато е имало Армения, около нея са живеели само номади.

    17:55 19.01.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    0 14 Отговор
    Спакойно...
    То кой ли не вече три раза плю и се отказа от Русия, свикнахме вече. Те ни плюят, дъждец ръми 😁

    17:57 19.01.2026

  • 5 Някой

    15 8 Отговор
    1991г в СССР има референдум дали да остане. И малко над 70% от тези в УССР (последваща Украйна) са гласували да остане. Въпреки това се разпада около Коледата на 1991г.
    Та в СССР е имало демокрация и референдум, а тук не.

    Коментиран от #10

    17:58 19.01.2026

  • 6 Скоро така ще се разпадне

    8 9 Отговор
    и РФ, недоимперията!

    17:59 19.01.2026

  • 7 Така беше

    9 8 Отговор
    и в Литва, Латвия и Естония!
    После Чечения!

    18:01 19.01.2026

  • 8 ка Путин е боклук

    7 9 Отговор
    Много се освободиха от Руско иго, но и другите народи ще се освободят от Московския ботуш рано или късно.

    18:08 19.01.2026

  • 9 БОЛШЕВИК

    9 8 Отговор
    Никой от народите на СССР и страните от соц блока, сега не живеят по-добре.

    18:20 19.01.2026

  • 10 знаеме ги тия референдуми

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Референдуми с автомати, зелени човечета и една бюлетина.
    Както едно време - на избориш избираш ЕДИН и имаш една бюлетина. После, който не гласува, пише обяснения в районното. Страхотно беше.

    18:23 19.01.2026

  • 11 Баку

    8 4 Отговор
    А защо няма ден на погрома срещу християните в Баку няколко дни преди това, когато са избите няколко стотин ?

    18:33 19.01.2026