ЕС има интерес да развива отношенията си с Азербайджан

Азербайджанският президент Илхам Алиев се срещна с върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността. Срещата се фокусира върху перспективите за сътрудничество между Баку и Брюксел и мира в Южен Кавказ, според уебсайта на азербайджанския лидер.

„По време на разговора се проведе обмен на мнения относно перспективите за сътрудничество между Азербайджан и Европейския съюз, осигуряване на траен мир и стабилност в региона на Южен Кавказ“, се казва в прессъобщението.

Ръководителят на европейската дипломация изрази интереса на ЕС от по-нататъшно развитие на отношенията с Азербайджан. „Беше подчертано успешното сътрудничество между ЕС и Азербайджан в енергийния сектор и беше отбелязан значителният принос на Баку за гарантиране на енергийната сигурност на Европа“, се казва в изявлението. Отбелязани бяха и широките възможности за сътрудничество в транспортния сектор.