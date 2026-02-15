Новини
Свят »
Германия »
ЕС има интерес да развива отношенията си с Азербайджан

ЕС има интерес да развива отношенията си с Азербайджан

15 Февруари, 2026 09:04 732 35

  • илхам алиев-
  • кая калас-
  • азербайджан-
  • ес-
  • сътрудничество

Алиев и Калас говориха за перспективите за сътрудничество между Баку и Брюксел и мира в Южен Кавказ

ЕС има интерес да развива отношенията си с Азербайджан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Азербайджанският президент Илхам Алиев се срещна с върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността. Срещата се фокусира върху перспективите за сътрудничество между Баку и Брюксел и мира в Южен Кавказ, според уебсайта на азербайджанския лидер.

„По време на разговора се проведе обмен на мнения относно перспективите за сътрудничество между Азербайджан и Европейския съюз, осигуряване на траен мир и стабилност в региона на Южен Кавказ“, се казва в прессъобщението.

Ръководителят на европейската дипломация изрази интереса на ЕС от по-нататъшно развитие на отношенията с Азербайджан. „Беше подчертано успешното сътрудничество между ЕС и Азербайджан в енергийния сектор и беше отбелязан значителният принос на Баку за гарантиране на енергийната сигурност на Европа“, се казва в изявлението. Отбелязани бяха и широките възможности за сътрудничество в транспортния сектор.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    4 11 Отговор
    Меня опять все обманули, да ? 🍌

    Коментиран от #9, #23

    09:08 15.02.2026

  • 2 геюропа е в партер

    16 3 Отговор
    и най популярното име стана

    09:09 15.02.2026

  • 3 Пич

    21 3 Отговор
    Малоумниците от ЕС са в остра енергийна криза !!! Азербайджан не може да замести Русия като доставчик !!! Урсула да си дуА на ветераните мелници!!!

    09:10 15.02.2026

  • 4 смешници

    22 3 Отговор
    И тия тръгнаха да се молят на Азербайджан за Руски газ !

    09:11 15.02.2026

  • 5 каяците и урсуляците

    13 3 Отговор
    явно ги влечат peзаните карабини

    09:11 15.02.2026

  • 6 Ха-ха-ха

    16 3 Отговор
    Със сащ, Русия и с Китай не ви се получава. Еми развивайте "отношения " с Молдова и Азербайджан тогава. И онази Бербоковата в Германия се хвалеше, че "развивала отношения с Кения".... А от Китай я изгониха като мръсно коте. Сега и от ООН я изритаха.

    09:15 15.02.2026

  • 7 ООООКАЯ, КАЯЯЯЯ

    10 2 Отговор
    КОЛКО СИ О КАЯнаааааа

    09:15 15.02.2026

  • 8 Ха Ха

    13 2 Отговор
    Докъде изпадна ЕС - в ръчичките на азерите. Мюслетата протриват доволно ръце

    Коментиран от #14

    09:15 15.02.2026

  • 9 оня 🥋

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Тебя ,,обманули,, по рождения ! Понял ?

    Коментиран от #11, #12

    09:16 15.02.2026

  • 10 Алиев е глупак

    12 2 Отговор
    Китай му е под носа а тоя тъпунгер тръгнал с пропаднала Европа да се заиграва.

    09:17 15.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тая ,, богомолка"

    7 2 Отговор
    Няма ,, дарата" (дарбата) да преговаря!

    09:20 15.02.2026

  • 14 На всичкото отгоре

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ха Ха":

    ще им продават и руска газ!

    Коментиран от #17

    09:20 15.02.2026

  • 15 Айде и тези ще избягат от Русспия

    2 7 Отговор
    Никой не иска лъжливи жени

    09:20 15.02.2026

  • 16 Русенец

    6 2 Отговор
    Гладният за ресурси хищник е готов да си сътрудничи с всеки. И всичко се маскира с маската за мирът

    09:21 15.02.2026

  • 17 Върховната Кая намери начин

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "На всичкото отгоре":

    да заобиколи санкциите за руската газ!
    Жалко че заобиколи и Украйна

    09:24 15.02.2026

  • 18 Георгиев

    7 2 Отговор
    Азербайджан ги интерисува единствено с:
    - антируската риторика и пропаганда
    - използването на азербайджански газ вместо руски
    - създаване напрежение по южната руска граница
    - вкарването ги в зоната на коалицията на войната

    09:25 15.02.2026

  • 19 Ежко Бежко

    10 2 Отговор
    От личен опит знам, че народите от бившия СССР в Централна Азия до ден днешен си мислят, че европа е рай на земята и се чудят защо например ходя на лекар в Киргизстан, след като съм "европеец". Нещастниците дори не подозират колко отвратителен е вкуса на зеленчуците в европа например. Та на Калас може да и се получи, продажни политици и неосведомени хора е възможно да се хванат на въдицата. Все пак всеки народ си заслужава съдбата.

    09:28 15.02.2026

  • 20 Анонимен

    5 1 Отговор
    Да, а защо не и с Джибути.

    09:30 15.02.2026

  • 21 Азербайджан

    5 1 Отговор
    Една избушена олигархична държава. към 1 януари 2026 г., според предварителни данни, броят на заетите в икономиката на страната възлиза на 1,808 милиона души, от които 865,8 хиляди са заети в публичния сектор, а 942,2 хиляди - в неправителствения сектор.От общия брой на наетите работници 18,6% са заети в търговията и ремонта на превозни средства, 18,1% в образованието, 13,8% в промишлеността, 8,5% в здравеопазването и социалните услуги за населението, 6,6% в строителството, 6,2% в публичната администрация и отбраната, социалното осигуряване, 4,4% в транспорта и складирането, 3,9% в професионалните, научните и техническите дейности, 2,4% в селското, горското и рибното стопанство, 2,4% във финансовия и застрахователния сектор и 15,1% в други сектори на икономиката. Средна брутна заплата  възлиза на 1102,9 маната. 546,88 Euro бруту...

    09:35 15.02.2026

  • 22 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Бункерното и азерите от наритаха от карабах, вяма такъв позор за копейките!

    09:36 15.02.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    "...Тебя ,,обманули,, по рождения ! Понял ?..."

    Понял, понял.....😁👍

    Коментиран от #31

    09:37 15.02.2026

  • 24 Гориил

    3 1 Отговор
    При най-малката възможност, Кая Калас ще изяде Илхам Алиев.

    09:37 15.02.2026

  • 25 Ежко Бежко

    3 5 Отговор
    Но който е изгонил блатните алкохолици търпи прогрес, това е факт! А къде имат влиание е глад и тиня до колена, с.корея , куба и тн

    Коментиран от #26

    09:38 15.02.2026

  • 26 Гоорил

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ежко Бежко":

    Така е, само копейките им завиждат на клошарияята и робията!

    09:39 15.02.2026

  • 27 Пич

    3 4 Отговор
    До къде се докара бункерния плъх от Киев за два дня!

    09:40 15.02.2026

  • 28 Гориил

    4 1 Отговор
    Интересно, что общего может быть у восточного деспота и безответственного европейского бюрократа.Омраза към Русия? Но Алиев е предпазлив и никога не поема рискове.

    09:50 15.02.2026

  • 29 Степа Кириленко

    4 2 Отговор
    Нищо няма значение освен едно и това е да няма държава Украйна на картата! Русия ще свърши тази работа, бавно, систематично и безусловно.

    09:54 15.02.2026

  • 30 Малиии...

    6 2 Отговор
    Тва Кайчето ли е пак....
    Тая патица скоро не беше врякала...
    Щуротията и предизвиква усмивки...

    09:54 15.02.2026

  • 31 оня 🥋

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    Той не ,,понял ,, , защото няма с какво !

    10:01 15.02.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    Преди Четири Года Азербайджан беше най-големия производител на арбузи, а Русия вторая армия в мире.
    Днес Азербайджан задмина Русия като военна сила, а Русия вече не е вторая армия в мире !!! Остана и само да надува бузи и купува арбузи 😁

    Коментиран от #34

    10:10 15.02.2026

  • 33 Бай Ганьо

    2 2 Отговор
    Важното е, че ще спрат кранчето на нашите копейки

    10:16 15.02.2026

  • 34 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Владимир Путин, президент":

    Важни са дворците и яхтите на кабаев, а капейките нека гладуват, свикнали са така от как ги има!

    10:17 15.02.2026

  • 35 гост

    1 0 Отговор
    На времето: Турското кафе е виетнамско!
    Сега: Азерския газ е руски, американския втечнен газ е руски, американското ядрено гориво е руски и т.н.

    10:23 15.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания