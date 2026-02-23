Участието в Съвета за мир определя мястото на Азербайджан в новия световен ред, заяви експерт

Провеждането във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир, учреден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, се оценява като нов етап в глобалната дипломация, коментира пред азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ членът на управлението на националния Съвет за пресата Мушфиг Алескерли, предаде БТА.

Според него прерастването на тази инициатива в конкретна институционална платформа скоро след обявяването на създаването ѝ през януари по време на Световния икономически форум засилва оптимизма относно бъдещето ѝ. Присъствието на президента на Азербайджан Илхам Алиев сред поканените на срещата лидери, както и проявеното към него особено уважение от страна на ръководителя на САЩ могат да се приемат като показател за засилващата се роля на Баку в международния дневен ред и сигурност.

Според събеседника един от основните фактори за участието на Азербайджан в Съвета за мир е активизирания през последните години стратегически диалог между Баку и Вашингтон.

„През август миналата година в Белия дом при посредничеството на Доналд Тръмп се проведе среща между президента Алиев и премиера на Армения Никол Пашинян, която придаде нов импулс на процеса за нормализация в региона. Подписаната в началото на февруари в хода на посещението в Баку на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс Харта за стратегическо партньорство извежда на институционално равнище сътрудничеството между двете страни в сферата на сигурността, енергетиката, транспорта и цифровата икономика. На този фон участието на Азербайджан в Съвета за мир и особеното подчертаване на този факт от Доналд Тръмп изглежда логичен резултат от процеса“, заяви Алескерли.

„Следва да се вземе предвид, че перспективите на Съвета за мир не се ограничават единствено с Газа. Администрацията на Тръмп планира в перспектива да превърне тази платформа в гъвкав механизъм за управление на глобалните кризи. Очаква се, че основно място в бъдещата програма на Съвета ще станат енергийната сигурност, климатичните предизвикателства, регионалните конфликти и хуманитарните кризи. Азербайджан със своите енергийни ресурси, възможности за транзит в рамките на „Средния коридор“ и модел на мултикултурно управление се отнася сред страните, които са способни да дадат реален принос в тази платформа“, подчерта медийният експерт.

Според него участието на Алиев на първото заседание на Съвета, проведените срещи и участието в дискусиите дават основания да се твърди, че президентът е избрал пътя на активно участие във формирането на новата глобална архитектура на сигурност. Тази стратегия трябва да се оценява като важна крачка, служеща както на регионалната стабилност, така и на дългосрочните национални интереси на Азербайджан.