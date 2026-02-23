Новини
Участието в Съвета за мир определя мястото на Азербайджан в новия световен ред, заяви експерт

23 Февруари, 2026 14:51 813 4

Един от основните фактори за участието на Азербайджан в Съвета за мир е активизирания през последните години стратегически диалог между Баку и Вашингтон

Участието в Съвета за мир определя мястото на Азербайджан в новия световен ред, заяви експерт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Провеждането във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир, учреден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, се оценява като нов етап в глобалната дипломация, коментира пред азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ членът на управлението на националния Съвет за пресата Мушфиг Алескерли, предаде БТА.

Според него прерастването на тази инициатива в конкретна институционална платформа скоро след обявяването на създаването ѝ през януари по време на Световния икономически форум засилва оптимизма относно бъдещето ѝ. Присъствието на президента на Азербайджан Илхам Алиев сред поканените на срещата лидери, както и проявеното към него особено уважение от страна на ръководителя на САЩ могат да се приемат като показател за засилващата се роля на Баку в международния дневен ред и сигурност.

Според събеседника един от основните фактори за участието на Азербайджан в Съвета за мир е активизирания през последните години стратегически диалог между Баку и Вашингтон.

„През август миналата година в Белия дом при посредничеството на Доналд Тръмп се проведе среща между президента Алиев и премиера на Армения Никол Пашинян, която придаде нов импулс на процеса за нормализация в региона. Подписаната в началото на февруари в хода на посещението в Баку на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс Харта за стратегическо партньорство извежда на институционално равнище сътрудничеството между двете страни в сферата на сигурността, енергетиката, транспорта и цифровата икономика. На този фон участието на Азербайджан в Съвета за мир и особеното подчертаване на този факт от Доналд Тръмп изглежда логичен резултат от процеса“, заяви Алескерли.

„Следва да се вземе предвид, че перспективите на Съвета за мир не се ограничават единствено с Газа. Администрацията на Тръмп планира в перспектива да превърне тази платформа в гъвкав механизъм за управление на глобалните кризи. Очаква се, че основно място в бъдещата програма на Съвета ще станат енергийната сигурност, климатичните предизвикателства, регионалните конфликти и хуманитарните кризи. Азербайджан със своите енергийни ресурси, възможности за транзит в рамките на „Средния коридор“ и модел на мултикултурно управление се отнася сред страните, които са способни да дадат реален принос в тази платформа“, подчерта медийният експерт.

Според него участието на Алиев на първото заседание на Съвета, проведените срещи и участието в дискусиите дават основания да се твърди, че президентът е избрал пътя на активно участие във формирането на новата глобална архитектура на сигурност. Тази стратегия трябва да се оценява като важна крачка, служеща както на регионалната стабилност, така и на дългосрочните национални интереси на Азербайджан.


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карикатури

    8 0 Отговор
    Карикатури на снимката.

    14:54 23.02.2026

  • 2 Квази-държавата Азербайджан

    10 0 Отговор
    е създадена от СССР.

    14:56 23.02.2026

  • 3 ккк

    4 0 Отговор
    а гербо-пеевските къде са

    15:35 23.02.2026

  • 4 Ъхъ, да да

    2 2 Отговор
    Определя го мястото. Под нивото на Черно Море, ако много вземат да клякат на краварите. То и нас това ни очаква, че и ние им клекнахме яко и разтрорихме бузки

    15:50 23.02.2026