Визитата на Ванс засили интереса на Русия към Армения и Азербайджан

Русия възнамерява да задълбочи отношенията си както с Армения, така и с Азербайджан, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Изказването бе направено след посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в двете южнокавказки държави. По време на визитата Съединените щати и Азербайджан подписаха стратегическо партньорство, а Ванс сключи ядрено споразумение с Армения, която управлява остаряла атомна електроцентрала и се стреми да пусне в експлоатация нова.

Песков подчерта, че Азербайджан и Армения са суверенни държави с право да водят собствена външна политика и че Русия поддържа дълбоки и взаимноизгодни връзки с тях.

"Имаме широк набор от двустранни отношения с Баку и Ереван, обхващащи всички възможни области - търговия, икономика, инвестиции, културни връзки и др. Възнамеряваме да ги развиваме така, че да са от полза както за нас, така и за нашите партньори", заяви говорителят на Кремъл.

Той добави, че Русия е добре позиционирана да участва в търг за всяка нова атомна електроцентрала в Армения.

"Като най-напредналата страна в света в тази област, Русия е способна да издържи на най-високото международно състезание", увери Песков. "Ако конкуренцията бъде изисквана от партньорите, Русия може да осигури по-добро качество за много години напред на по-ниска цена."