Визитата на Ванс засили интереса на Русия към Армения и Азербайджан

11 Февруари, 2026 12:55 1 105 10

Москва подчертава дълбоките двустранни връзки и възможностите си за участие в нова атомна електроцентрала в Армения

Визитата на Ванс засили интереса на Русия към Армения и Азербайджан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия възнамерява да задълбочи отношенията си както с Армения, така и с Азербайджан, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Изказването бе направено след посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в двете южнокавказки държави. По време на визитата Съединените щати и Азербайджан подписаха стратегическо партньорство, а Ванс сключи ядрено споразумение с Армения, която управлява остаряла атомна електроцентрала и се стреми да пусне в експлоатация нова.

Песков подчерта, че Азербайджан и Армения са суверенни държави с право да водят собствена външна политика и че Русия поддържа дълбоки и взаимноизгодни връзки с тях.

"Имаме широк набор от двустранни отношения с Баку и Ереван, обхващащи всички възможни области - търговия, икономика, инвестиции, културни връзки и др. Възнамеряваме да ги развиваме така, че да са от полза както за нас, така и за нашите партньори", заяви говорителят на Кремъл.

Той добави, че Русия е добре позиционирана да участва в търг за всяка нова атомна електроцентрала в Армения.

"Като най-напредналата страна в света в тази област, Русия е способна да издържи на най-високото международно състезание", увери Песков. "Ако конкуренцията бъде изисквана от партньорите, Русия може да осигури по-добро качество за много години напред на по-ниска цена."


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Силиций

    9 5 Отговор
    Аййй,как тъй някой друг ще ходи при руските колонии с предложения за сделки.Руснаците веднага ще сменят американския банан на пръчката с руски морков.

    12:58 11.02.2026

  • 2 Хаха

    7 5 Отговор
    Тоест ще искат да ги окупират отново!

    12:59 11.02.2026

  • 3 Баце

    10 5 Отговор
    Мда, партньортвото на Армения с Русия им коства Карабах, така че надали някога ще им търсят "партньорството" отново по какъвто и да било въпрос..

    12:59 11.02.2026

  • 4 Шеломов Вова

    6 3 Отговор
    Посягат на изконните узки земи

    13:10 11.02.2026

  • 5 Безспорен факт

    11 6 Отговор
    "Операциите на САЩ нанесоха огромен и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Армения, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #7

    13:11 11.02.2026

  • 6 да питам

    5 6 Отговор
    верно ли Пуся скоро ще спаси приятелите си Мадуро и Мигел ?

    13:19 11.02.2026

  • 7 Баба Рада

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Безспорен факт":

    Е, не така, Русия постигна много - успя да накара Европа да почне да инвестира в отбрана, приобщи Финландия и Швеция в НАТО, закри си енергийното влияние на практика навсякъде..И да не забравяме тези 3 села на тримесечие, над които успява да поеме контрол в Украйна..

    13:23 11.02.2026

  • 8 !!!?

    7 3 Отговор
    Мечти в руския мир...!!!?

    Коментиран от #10

    13:26 11.02.2026

  • 9 Олга

    1 2 Отговор
    Какво друго може да направи Армения? Стенли Кубрик: “Великите държави винаги са държали като бандите, малките - като проститутки” И…? Какво искате от Армения. Както винаги.

    13:53 11.02.2026

  • 10 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "!!!?":

    яко +1

    14:02 11.02.2026

