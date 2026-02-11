Визитата на Ванс засили интереса на Русия към Армения и Азербайджан

Русия възнамерява да задълбочи отношенията си както с Армения, така и с Азербайджан, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.
Изказването бе направено след посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в двете южнокавказки държави. По време на визитата Съединените щати и Азербайджан подписаха стратегическо партньорство, а Ванс сключи ядрено споразумение с Армения, която управлява остаряла атомна електроцентрала и се стреми да пусне в експлоатация нова.
Песков подчерта, че Азербайджан и Армения са суверенни държави с право да водят собствена външна политика и че Русия поддържа дълбоки и взаимноизгодни връзки с тях.
"Имаме широк набор от двустранни отношения с Баку и Ереван, обхващащи всички възможни области - търговия, икономика, инвестиции, културни връзки и др. Възнамеряваме да ги развиваме така, че да са от полза както за нас, така и за нашите партньори", заяви говорителят на Кремъл.
Той добави, че Русия е добре позиционирана да участва в търг за всяка нова атомна електроцентрала в Армения.
"Като най-напредналата страна в света в тази област, Русия е способна да издържи на най-високото международно състезание", увери Песков. "Ако конкуренцията бъде изисквана от партньорите, Русия може да осигури по-добро качество за много години напред на по-ниска цена."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Силиций
12:58 11.02.2026
2 Хаха
12:59 11.02.2026
3 Баце
12:59 11.02.2026
4 Шеломов Вова
13:10 11.02.2026
5 Безспорен факт
Коментиран от #7
13:11 11.02.2026
6 да питам
13:19 11.02.2026
7 Баба Рада
До коментар #5 от "Безспорен факт":Е, не така, Русия постигна много - успя да накара Европа да почне да инвестира в отбрана, приобщи Финландия и Швеция в НАТО, закри си енергийното влияние на практика навсякъде..И да не забравяме тези 3 села на тримесечие, над които успява да поеме контрол в Украйна..
13:23 11.02.2026
8 !!!?
Коментиран от #10
13:26 11.02.2026
9 Олга
13:53 11.02.2026
10 хихи
До коментар #8 от "!!!?":яко +1
14:02 11.02.2026