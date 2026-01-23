Броят на жертвите на железопътната катастрофа в Испания достигна 45

Броят на загиналите при тежката железопътна катастрофа край Адамус в Андалусия нарасна до 45, след като вчера службите за спешна помощ откриха още две тела. Разследването на причините за инцидента продължава, съобщи испанската агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

На 18 януари високоскоростен влак, пътуващ за Мадрид, дерайлира, навлизайки в съседния коловоз, където се сблъска с друг движещ се влак. От 45-те потвърдени жертви при катастрофата 43 са идентифицирани – 22 жени и 21 мъже, включително един непълнолетен. Четиридесет от загиналите са испански граждани, а трима са с руска, германска и мароканска националност.

Трийсет и един души от общо 123 ранени остават на лечение в различни болници. Шестима от пострадалите са изписани, съобщи регионалното правителство на Андалусия.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че му е "трудно да повярва", че инцидентът е причинен от влака на частната компания "Ирио". Той посочи като възможна причина проблеми с инфраструктурата и релсите. Министърът допълни, че трасето е било наскоро ремонтирано и е преминало всички проверки.

Комисията за разследване на железопътни произшествия заяви, че най-вероятната хипотеза на този етап е счупена релса или дефектна заварка. Според правителствен доклад, на този участък не са регистрирани инциденти от 2021 г.

Гражданската гвардия приключи огледа на мястото и предаде първоначалния си доклад на съда, съобщи Министерството на вътрешните работи.

Междувременно синдикатът на машинистите заяви, че стотици машинисти са подавали сигнали за проблеми в мрежата на инфраструктурния оператор, без да получат адекватен отговор. Според синдиката се инвестира в ново строителство и реконструкции, но не и достатъчно в превантивна поддръжка.