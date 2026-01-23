Новини
Свят »
Испания »
Броят на жертвите на железопътната катастрофа в Испания достигна 45

Броят на жертвите на железопътната катастрофа в Испания достигна 45

23 Януари, 2026 12:24 362 0

  • влакова катастрофа-
  • испания-
  • катастрофа-
  • жертви

На 18 януари високоскоростен влак, пътуващ за Мадрид, дерайлира, навлизайки в съседния коловоз

Броят на жертвите на железопътната катастрофа в Испания достигна 45 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при тежката железопътна катастрофа край Адамус в Андалусия нарасна до 45, след като вчера службите за спешна помощ откриха още две тела. Разследването на причините за инцидента продължава, съобщи испанската агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

На 18 януари високоскоростен влак, пътуващ за Мадрид, дерайлира, навлизайки в съседния коловоз, където се сблъска с друг движещ се влак. От 45-те потвърдени жертви при катастрофата 43 са идентифицирани – 22 жени и 21 мъже, включително един непълнолетен. Четиридесет от загиналите са испански граждани, а трима са с руска, германска и мароканска националност.

Трийсет и един души от общо 123 ранени остават на лечение в различни болници. Шестима от пострадалите са изписани, съобщи регионалното правителство на Андалусия.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че му е "трудно да повярва", че инцидентът е причинен от влака на частната компания "Ирио". Той посочи като възможна причина проблеми с инфраструктурата и релсите. Министърът допълни, че трасето е било наскоро ремонтирано и е преминало всички проверки.

Комисията за разследване на железопътни произшествия заяви, че най-вероятната хипотеза на този етап е счупена релса или дефектна заварка. Според правителствен доклад, на този участък не са регистрирани инциденти от 2021 г.

Гражданската гвардия приключи огледа на мястото и предаде първоначалния си доклад на съда, съобщи Министерството на вътрешните работи.

Междувременно синдикатът на машинистите заяви, че стотици машинисти са подавали сигнали за проблеми в мрежата на инфраструктурния оператор, без да получат адекватен отговор. Според синдиката се инвестира в ново строителство и реконструкции, но не и достатъчно в превантивна поддръжка.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания