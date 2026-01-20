В Брюксел защитиха Урсула фон дер Лайен и ЕК по искания от "Патриоти за Европа" вот на недоверие

Проевропейското мнозинство в Европейския парламент застана зад Урсула фон дер Лайен и оглавяваната от нея Европейска комисия.

Това стана на дебат в Страсбург във връзка с поискания от крайната десница, "Патриоти за Европа", вот на недоверие заради търговското споразумението между ЕС и южноамериканския блок Меркосур.

Гласуването по искането ще е в четвъртък - 22 януари.

В понеделник част от проевропейските евродепутати открито разкритикуваха споразумението. Но изтъкнаха, че в момент на геополитическа нестабилност и обтягането на отношенията със САЩ е необходимо да има работеща Европейска комисия.

Самата Урсула фон дер Лайен изобщо не бе на дебата, за разлика от предишните три искания за вот на недоверие през юли и октомври 2025 г. Нямаше ги и членовете на Еврокомисията.

Днес се предвижда протест на фермери в Страсбург.