В Брюксел защитиха Урсула фон дер Лайен и ЕК по искания от "Патриоти за Европа" вот на недоверие

Проевропейското мнозинство в Европейския парламент застана зад Урсула фон дер Лайен и оглавяваната от нея Европейска комисия.
Това стана на дебат в Страсбург във връзка с поискания от крайната десница, "Патриоти за Европа", вот на недоверие заради търговското споразумението между ЕС и южноамериканския блок Меркосур.
Гласуването по искането ще е в четвъртък - 22 януари.
В понеделник част от проевропейските евродепутати открито разкритикуваха споразумението. Но изтъкнаха, че в момент на геополитическа нестабилност и обтягането на отношенията със САЩ е необходимо да има работеща Европейска комисия.
Самата Урсула фон дер Лайен изобщо не бе на дебата, за разлика от предишните три искания за вот на недоверие през юли и октомври 2025 г. Нямаше ги и членовете на Еврокомисията.
Днес се предвижда протест на фермери в Страсбург.
