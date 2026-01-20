Новини
В Брюксел защитиха Урсула фон дер Лайен и ЕК по искания от "Патриоти за Европа" вот на недоверие

20 Януари, 2026 02:59, обновена 20 Януари, 2026 03:03

Гласуването ще е в четвъртък - 22 януари

В Брюксел защитиха Урсула фон дер Лайен и ЕК по искания от "Патриоти за Европа" вот на недоверие - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Проевропейското мнозинство в Европейския парламент застана зад Урсула фон дер Лайен и оглавяваната от нея Европейска комисия.

Това стана на дебат в Страсбург във връзка с поискания от крайната десница, "Патриоти за Европа", вот на недоверие заради търговското споразумението между ЕС и южноамериканския блок Меркосур.

Гласуването по искането ще е в четвъртък - 22 януари.

В понеделник част от проевропейските евродепутати открито разкритикуваха споразумението. Но изтъкнаха, че в момент на геополитическа нестабилност и обтягането на отношенията със САЩ е необходимо да има работеща Европейска комисия.

Самата Урсула фон дер Лайен изобщо не бе на дебата, за разлика от предишните три искания за вот на недоверие през юли и октомври 2025 г. Нямаше ги и членовете на Еврокомисията.

Днес се предвижда протест на фермери в Страсбург.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Важен аргумент

    4 1 Отговор
    "в момент на геополитическа нестабилност и обтягането на отношенията със САЩ е необходимо да има работеща Европейска комисия." Важното е да има комисия, а не как и какво работи. ЕС започва да прилича на България.

    03:12 20.01.2026

  • 2 Факт!

    1 7 Отговор
    Урсула е трън в очите на всички русофили и антиваксъри... 😂

    03:19 20.01.2026

  • 3 Ма тия нямат спиране

    6 0 Отговор
    Да се доказват, че са пълни боклуци работещи за зануляване на Европа и белите хора!

    03:20 20.01.2026

  • 4 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Нагла като еврейка ,кои са тези проевропейски медийни либерали ,оФцете в ЕС не виждат ли празния европарламент ,на един депутат къде му е работното място,и докога милиардери и милионери ще управляват света

    03:32 20.01.2026

  • 5 Перо

    2 0 Отговор
    Нашите тъпаци от ГЕРБ и БСП са гласували за Урсула!

    03:58 20.01.2026

  • 6 вижте я!

    1 0 Отговор
    това е майката на боко тиквата

    04:11 20.01.2026