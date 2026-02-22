Новини
Bloomberg: ЕП ще предложи замразяване на търговското споразумение със САЩ

Bloomberg: ЕП ще предложи замразяване на търговското споразумение със САЩ

22 Февруари, 2026 18:09, обновена 22 Февруари, 2026 18:17 1 847 5

Мярката ще бъде в сила, докато не се получат разяснения относно търговската политика на администрацията на Тръмп

Bloomberg: ЕП ще предложи замразяване на търговското споразумение със САЩ - 1
Бернд Ланге, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бернд Ланге, ръководител на Комисията по международна търговия на Европейския парламент, възнамерява да предложи спиране на ратифицирането на търговското споразумение между ЕС и САЩ, докато не се получат разяснения относно търговската политика на администрацията на президента Доналд Тръмп, предаде Bloomberg.

Според евродепутата, на извънредно заседание в понеделник той ще предложи замразяване на работата по одобряването на споразумението, „докато не се получи цялостна правна оценка и ясни ангажименти от САЩ“.

Това споразумение предвижда налагането на 15% тарифи върху европейски стоки, изпратени до САЩ, и беше сключено през август 2025 г.

На 20 февруари Върховният съд на САЩ се произнесе против тарифите на Доналд Тръмп, които бяха наложени съгласно федерален закон, предназначен за национални извънредни ситуации. Решението на Върховния съд засяга значителна част от тарифите, наложени от администрацията на Тръмп, но не всички. Сред тези, към които е насочено, са „реципрочни“ тарифи, наложени на повечето страни, тарифи върху стоки от Китай, Канада и Мексико, оправдани от необходимостта от борба с контрабандата на синтетичния опиоид фентанил в Съединените щати; и „вторични“ тарифи срещу Индия, наложени в отговор на покупките на руски петрол.

Ден преди това президентът Тръмп, в отговор на решението на Върховния съд, обяви увеличение на тарифите върху вноса от САЩ до 15%. Той добави, че е взел решението „въз основа на задълбочен, подробен и пълен“ преглед на „крайно неамериканското“ решение на Върховния съд.

Конституцията на САЩ предоставя на Конгреса единственото правомощие да налага вносни тарифи. Тръмп обаче многократно е заявявал, че може да налага тарифи без законодателно съгласие, позовавайки се на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) от 1977 г. Този закон позволява на държавния глава да „регулира“ икономическите транзакции, включително вноса на чуждестранни продукти, след като обяви национално извънредно положение.


  • 1 Баце ЕООД

    8 1 Отговор
    Е нали великият Урсул, лично договори тези толкова изгодни за Европа споразумения.. Сега какво? Не били добри и няма оставка..

    Коментиран от #5

    18:21 22.02.2026

  • 2 Да ви е.а

    8 0 Отговор
    Европейците упорито се подготвят за нов поход на изток – за безплатен газ, земя и роби. Не виждам друга причина населението да бъде тласнато към бедност

    18:22 22.02.2026

  • 3 Да ви е.а

    7 0 Отговор
    Или свалете кръста си, или облечете бельото си. В една статия кръвожадният Путин ще лапне за закуска бедните, нещастни членове на ЕС и НАТО, без да се задави. В друга Путин е толкова слаб, че не е успял да победи малката, беззащитна Украйна от четири години. И всичко е в кръг. Явно са загубили чувството си за реалност във въртележката си и едва ли дори се питат: „Кой съм аз? Къде съм аз?

    18:26 22.02.2026

  • 4 Правилно

    6 0 Отговор
    Съдът в САЩ отменя митата, Тръмпи въвежда нови мита. Много правилно е да се изчака.

    18:35 22.02.2026

  • 5 Омбре

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Много си прав,ако е била няма да се апелира да се спре. Въпроса е ,че по този начин се показва и доказва,че урсула сключва сделки в ущърб на ес, от кто логичното е да се иска оставка, и без това никой не я иска.

    18:36 22.02.2026

