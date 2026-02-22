Bloomberg: ЕП ще предложи замразяване на търговското споразумение със САЩ

Бернд Ланге, ръководител на Комисията по международна търговия на Европейския парламент, възнамерява да предложи спиране на ратифицирането на търговското споразумение между ЕС и САЩ, докато не се получат разяснения относно търговската политика на администрацията на президента Доналд Тръмп, предаде Bloomberg.

Според евродепутата, на извънредно заседание в понеделник той ще предложи замразяване на работата по одобряването на споразумението, „докато не се получи цялостна правна оценка и ясни ангажименти от САЩ“.

Това споразумение предвижда налагането на 15% тарифи върху европейски стоки, изпратени до САЩ, и беше сключено през август 2025 г.

На 20 февруари Върховният съд на САЩ се произнесе против тарифите на Доналд Тръмп, които бяха наложени съгласно федерален закон, предназначен за национални извънредни ситуации. Решението на Върховния съд засяга значителна част от тарифите, наложени от администрацията на Тръмп, но не всички. Сред тези, към които е насочено, са „реципрочни“ тарифи, наложени на повечето страни, тарифи върху стоки от Китай, Канада и Мексико, оправдани от необходимостта от борба с контрабандата на синтетичния опиоид фентанил в Съединените щати; и „вторични“ тарифи срещу Индия, наложени в отговор на покупките на руски петрол.

Ден преди това президентът Тръмп, в отговор на решението на Върховния съд, обяви увеличение на тарифите върху вноса от САЩ до 15%. Той добави, че е взел решението „въз основа на задълбочен, подробен и пълен“ преглед на „крайно неамериканското“ решение на Върховния съд.

Конституцията на САЩ предоставя на Конгреса единственото правомощие да налага вносни тарифи. Тръмп обаче многократно е заявявал, че може да налага тарифи без законодателно съгласие, позовавайки се на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) от 1977 г. Този закон позволява на държавния глава да „регулира“ икономическите транзакции, включително вноса на чуждестранни продукти, след като обяви национално извънредно положение.