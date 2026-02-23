Не сте желани тук! Евросъюзът налага ограничения за числеността на руските дипломатически представители в Брюксел

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи, че е решила да наложи ограничение върху числеността на мисията на Русия към институциите на ЕС в Брюксел. По нейните думи Русия ще може занапред да разполага с до 40 представители, съобщава БТА.

Няма да търпим злоупотреби с дипломатическите правомощия, каза тя на пресконференция след днешното заседание на външните министри от ЕС в Брюксел. С Европейската комисия работим за налагане на ограничение за бивши руски войници, така че да не влизат в Шенген - не искаме по нашите улици да се разхождат военнопрестъпници и саботьори, добави тя.

Калас съобщи, че днес министрите не са успели да утвърдят разширяване на санкциите срещу Русия. Както БТА съобщи, Унгария предупреди, че ще блокира решението заради спора с Украйна за работата на петролопровода "Дружба". Работата продължава, добави върховният представител по повод предложението за налагане на нови санкции срещу руската страна.

Наистина съжалявам, че не постигнахме днес споразумение, в навечерието на утрешната годишнина от руското нападение срещу Украйна. Знаем, че в Унгария предстоят избори, но ми е трудно да разбера на фона на унгарската история как унгарците не биха подкрепили украинците, каза Калас. Трудно ми е да повярвам, че това би дало предимство на изборите, добави тя.

По нейните думи днес министрите са обсъдили също опитите за външна намеса в ЕС и разпространението на дезинформация от Русия. Лъжи и алгоритми се използват като оръжие срещу нашите демокрации, само тази година Русия влага милиарди в тези усилия, посочи тя.