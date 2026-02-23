Новини
Не сте желани тук! Евросъюзът налага ограничения за числеността на руските дипломатически представители в Брюксел
  Тема: Украйна

Не сте желани тук! Евросъюзът налага ограничения за числеността на руските дипломатически представители в Брюксел

23 Февруари, 2026 19:39

  • русия-
  • украйна-
  • европейска комисия-
  • кая калас-
  • сергей лавров-
  • европейски съюз

Няма да търпим злоупотреби с дипломатическите правомощия, каза Кая Калас на пресконференция след днешното заседание на външните министри от ЕС в Брюксел

Не сте желани тук! Евросъюзът налага ограничения за числеността на руските дипломатически представители в Брюксел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи, че е решила да наложи ограничение върху числеността на мисията на Русия към институциите на ЕС в Брюксел. По нейните думи Русия ще може занапред да разполага с до 40 представители, съобщава БТА.

Няма да търпим злоупотреби с дипломатическите правомощия, каза тя на пресконференция след днешното заседание на външните министри от ЕС в Брюксел. С Европейската комисия работим за налагане на ограничение за бивши руски войници, така че да не влизат в Шенген - не искаме по нашите улици да се разхождат военнопрестъпници и саботьори, добави тя.

Още новини от Украйна

Калас съобщи, че днес министрите не са успели да утвърдят разширяване на санкциите срещу Русия. Както БТА съобщи, Унгария предупреди, че ще блокира решението заради спора с Украйна за работата на петролопровода "Дружба". Работата продължава, добави върховният представител по повод предложението за налагане на нови санкции срещу руската страна.

Наистина съжалявам, че не постигнахме днес споразумение, в навечерието на утрешната годишнина от руското нападение срещу Украйна. Знаем, че в Унгария предстоят избори, но ми е трудно да разбера на фона на унгарската история как унгарците не биха подкрепили украинците, каза Калас. Трудно ми е да повярвам, че това би дало предимство на изборите, добави тя.

По нейните думи днес министрите са обсъдили също опитите за външна намеса в ЕС и разпространението на дезинформация от Русия. Лъжи и алгоритми се използват като оръжие срещу нашите демокрации, само тази година Русия влага милиарди в тези усилия, посочи тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 юксел от брюксел

    90 25 Отговор
    не желаем бели хора в нашата геюрооа

    19:41 23.02.2026

  • 2 Пепи Волгата

    30 97 Отговор
    Митрофснова вън!Аз избрах Европа!

    19:42 23.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фгхклшоутт

    26 54 Отговор
    Кое им е бялото? Те са монголи.

    19:43 23.02.2026

  • 6 БОЛШЕВИК

    85 25 Отговор
    Кая Халяс се е взела на сериозно и ще се сгромоляса от високото!

    Коментиран от #85

    19:44 23.02.2026

  • 7 Гаджева

    30 15 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #44

    19:44 23.02.2026

  • 8 хаха

    30 73 Отговор
    Браво! Връщай гнусните ватници в кочината им!

    Коментиран от #11, #16

    19:44 23.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анджо

    31 66 Отговор
    Пълно ограничение на русняко за да се научи ,че със сила не всичко се постига. И най важното , поне 50 години ограничения за всичко руско.КАЗАХ.✊🇧🇬

    19:46 23.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Попето

    69 16 Отговор
    Гледах и слушах Нейнски, гроз... на предателка, която говореше само с клишета!

    19:48 23.02.2026

  • 14 То хубаво че няма да търпят

    73 11 Отговор
    Но кои са злоупотребите на руските дипломати с дипломатическите правомощия не става ясно ? Става ясно единствено че разширяване на санкциите срещу Русия няма да има ама надали руските дипломати са принуждавали със сила някой външен министър нещо да прави. Естествено освен ако нашето недоразумение Нейнски не каже друго ...

    19:48 23.02.2026

  • 15 Аз съм веган

    23 49 Отговор
    Никой не иска орки, да му цапат. Да ходят в блатата.

    19:48 23.02.2026

  • 16 Яш ми

    57 21 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Ти си в кочина ,ако след 50 г. Стигнем стандарта на Русия можем да се радваме ....пусни си руска програма да видиш как живеят и не от пропагандни западни канали а от новините и ще разбереш че си в как на до шия

    Коментиран от #26

    19:49 23.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    47 13 Отговор
    ЕС явно не си е научил урока...

    19:50 23.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дас Хаген

    40 15 Отговор
    Кая решила! Скоро Кая ще отговаря за корупционните схеми със Зеленски!

    19:51 23.02.2026

  • 21 Тъпо ама тъпо, ама най тъпо

    35 13 Отговор
    Ама атланте .... по нашите улици да се разхождат военнопрестъпници, украинци, ционисти, атлантици, саботьори.....ауууу каква сган

    19:51 23.02.2026

  • 22 Копейкотрошач

    10 20 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Всеки по реда си.Бъди смел.

    19:51 23.02.2026

  • 23 Сталин

    41 10 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    Коментиран от #39

    19:51 23.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Олееее.....

    26 9 Отговор
    представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас... и на сигурността оууууу.....

    19:53 23.02.2026

  • 26 Анджо

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "Яш ми":

    А благодаря, ходи ти , пожелавам ти всичко най хубаво.

    19:53 23.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хахахаха

    20 9 Отговор
    ЕС се сърдят и се цупкат. Сега ще си мълчат с тези. Голяма глоунада.

    19:53 23.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Компетентен

    29 12 Отговор
    Добре, ама после да не се сърдите, като дойдат с танковете? Хеле твоята микрoбска "държава" пaчaвро, ще я прегазят точно за два часа !!! Вие кога ще си научите урoкът, утaйки? Трети път ли трябва руснаците да влязат в Берлин и втори път в Париж? Брюксел пълен с мигри от четвъртия свят, прилича на бомбайско гeто, тия руски дипломати не искали !!!

    19:55 23.02.2026

  • 34 Червените Хълмове

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Анджо":

    Имам много голям и обемен мозък ,може да си хапнеш от него

    19:55 23.02.2026

  • 35 Раз кайовица

    12 4 Отговор
    До 2 водки на ден - Не прекалявайте с алкохола!

    19:56 23.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 И Кая Калас, също както Урсула

    27 12 Отговор
    има трансплантиран в главата чип от украинска пералня, за да поддържа функциите и!

    19:57 23.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 БПФ

    18 9 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    Може би във висшето ръководство на Ес има някаква квора за СОП-чики с ментални недъзи и калас така се е промъкнала? Тя не е виновна, че е скyдоумна. Виновни са тия, които са я турили за пръв "дипломат" (?!?!?) на евpoгeйският съюз. След дeбилът борел, който се превърна в персоная нон грата в целият свят, мислех, че по-зле няма накъде... ама се оказа, че има.

    19:58 23.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Коста

    19 7 Отговор
    На тази папа кога и изтича срока? Големи тъпотии ръси

    20:00 23.02.2026

  • 42 Мутата

    9 5 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Ти от петроханците ли си?

    20:01 23.02.2026

  • 43 Значи време е да закрият бизнеса

    20 7 Отговор
    на съпруга на Калас в Русия.
    Прекалено дълго го търпяха, ако жена му е тъпа, то и съпругът трябва да знае мястото

    Коментиран от #56

    20:02 23.02.2026

  • 44 Коста

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Гаджева":

    Че теб кво те интересува?

    20:02 23.02.2026

  • 45 Нищожествата в ЕК стават

    24 8 Отговор
    Все по неаадекватни и все по жалки.. Никаква работа нямаме там. Даже е гнусно да го четеш. То е ясно ЕС е в колапс

    20:02 23.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Лопата Орешник

    11 4 Отговор
    Чудесен начин да свалят напрежението и да просперира дипломацията! Да изгонят дипломатическите представители!!

    20:04 23.02.2026

  • 49 Кой иска да си има работа с СССР-то

    11 20 Отговор
    Не сте желани тук! Евросъюзът налага ограничения за числеността на руските дипломатически представители в Брюксел
    -;-
    Кой ли пък иска да си има работа с рашистите и путлеристите!

    Коментиран от #60, #61

    20:04 23.02.2026

  • 50 Перо

    19 7 Отговор
    Като не можаха да пробутат помощта за Украйна, злобата и омразата избиха в безполезна посока!

    Коментиран от #53

    20:04 23.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тая сега избива комплекси

    24 5 Отговор
    Щото Китай и хакна доживотен черен печат. То май и със САЩ е същата ситуацията ама не е официално обявено като при Китай. Нали си спомняте случая когато дрънка глупости в Япония, отиде после в Китай и и казаха да дойде пак когато завърши средно образование и си тръгна през товарният отсег на летището с едно куфарче

    20:08 23.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Боби

    8 15 Отговор
    Руснята обратно в блатата!

    20:09 23.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тая и съпруг ли има

    12 4 Отговор

    До коментар #43 от "Значи време е да закрият бизнеса":

    Как я издържа тая? Мазохист някакъв ще да е. То вероятно тая бърка печка с пералня ....

    20:11 23.02.2026

  • 57 гост

    6 12 Отговор
    В понеделник, 23 февруари, Европейският съюз (ЕС) удължи с още една година санкциите, наложени срещу Русия заради пълномащабната война в Украйна. Текстът на решението бе публикуван в Официалния вестник на ЕС. Отбелязва се, че решението ще влезе в сила на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Руската федерация - 24 февруари 2026 г.
    По този начин санкциите се удължават до 24 февруари 2027 г.
    Освен това ЕС припомни Резолюцията на Общото събрание на ООН от 24 февруари 2025 г. Документът изисква Русия "незабавно, напълно и безусловно“ да изтегли всички свои войски от територията на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници и да прекрати всички военни действия, включително "атаки срещу цивилното население и цивилни обекти“.
    Кво стана бе , нали Орбанчо и Фицо "блокираха" ?? Хаахахахха !!

    20:11 23.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Му ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ХаХа":

    Едни 100 млрд. от тях се стопиха, че малоумщината им стигна да инвестират в AI, но споко има време Чичо Дони ще им клъвне 50% и от останалото...., че нещо са се удървили на умряло....

    20:12 23.02.2026

  • 60 Абе смотлйоооо

    12 4 Отговор

    До коментар #49 от "Кой иска да си има работа с СССР-то":

    Българите по 4 пъти до Турция ходят че да могат виза за Русия да си изкарат. Взел да ми умува

    Коментиран от #64

    20:13 23.02.2026

  • 61 Ай а тол лах

    7 5 Отговор

    До коментар #49 от "Кой иска да си има работа с СССР-то":

    Ти чакай да излезе фетвата на аятолаха, ще видиш тогава "благоденствие" в ЕС, ще има фойерверки всеки ден....

    20:19 23.02.2026

  • 62 В смисъл ?

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Обикновен човек":

    Дай определение

    20:21 23.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Оня с коня

    5 14 Отговор

    До коментар #60 от "Абе смотлйоооо":

    Не криви нещата - вярно е че се ходи до Русия през Турция за да се ползва самолет и е много неудобно,но това го правят НЕ българи,а руснаци установили се в БГ!

    Коментиран от #84

    20:23 23.02.2026

  • 65 И какво ще постигнат?

    15 4 Отговор
    Нищо! Няма как и законодателно ЕК да налага отделните държави да ограничават числеността на дупломатите на Русия. Това си е суверенно право на всяка държава а и хората си имат подписани и връчени акредитивните писма и т.н Тая оФФца дрънка пълни глупости които не са от нейната компетентност. Друг е въпроса обаче какво ще направят родните ни атлантически нищожества

    Коментиран от #67

    20:27 23.02.2026

  • 66 Анализатор

    6 14 Отговор
    И тук не сте желани сибирски варвари!
    Колкото по-далеч от Европа, толкова по-добре за цивилизацията! Вашето място е в Сибир или под земята...

    Коментиран от #71

    20:31 23.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 шаа

    12 4 Отговор
    след време на кая ще кръстят някое психично разстройство, което при нея за първи път избуява с пълната си прелест. нещо свързано с откъсване от реалността, навлизане във въображаем свят, откъсване и от него и навлизане в още по-дълбок въображаем свят. нещо като във филма инсепшън, но на ментална основа и без връщане назад.

    20:40 23.02.2026

  • 69 Кривоверен алкаш

    5 6 Отговор
    Имала е в предвид и нашите пишман русофилЕ....

    20:41 23.02.2026

  • 70 Мда

    12 3 Отговор
    Да видим кой от тези европейски недоносляци ( и наша Надка там) ще отиде пръв да се моли на Путин?

    Коментиран от #72

    20:42 23.02.2026

  • 71 Хаха

    12 4 Отговор

    До коментар #66 от "Анализатор":

    Гледайки жълтопаветнта радост , наистина се убеждавам, че психиатрична помощ на територията липсва!

    Коментиран от #73

    20:43 23.02.2026

  • 72 гост

    5 10 Отговор

    До коментар #70 от "Мда":

    Не виждам как ще стане,по скоро Путин се моли да се махнат санкциите...нали уж не били ефективни...

    20:44 23.02.2026

  • 73 Герги

    4 13 Отговор

    До коментар #71 от "Хаха":

    Нормално е да няма, тя е заета с Вас...продажните русофили....

    20:45 23.02.2026

  • 74 Интересно обаче

    14 4 Отговор
    Защо Европейската комисия не "работи" за налагане на ограничение за бивши израелски войници

    20:46 23.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Софиянец

    22 5 Отговор
    Истеричен фашизъм е завзел европа! Гнус ме е, че България е част от това!

    20:50 23.02.2026

  • 77 В ЕС с фес

    11 2 Отговор
    Кая и Урсула са лицето на евроатлантическата смрад. Гнусни сте

    21:09 23.02.2026

  • 78 ХАХАХА

    8 1 Отговор
    ЕВРОПА ОТДАВНА Е ВЕЧЕ АФРИКОАРАБСКА . СПАСЕНИЕТО Е ОТ ИСТОК.

    21:12 23.02.2026

  • 79 Уса

    3 0 Отговор
    Елате в Юесей оставете еврогеове просяци пдрс и и мнфи.Носете по едно куфарче добре сте ни дошли

    21:19 23.02.2026

  • 80 каква

    5 1 Отговор
    безпомощност само! След като истерично забраниха руските медии, руските спортисти, руските поети и писатели, руските учени, руските музиканти, руския газ, руския петрол, руския език, вече я докараха до броя на руските дипломати. Какъв ли ще е 21 пакет санкции - да забранят руската салата лиУ? Смешни и жалки бюрократи, обсебени от омраза, вместо обладани от мир и любов. Никога не забравяйте кой ни направи част от всичката тази брутална смрад.

    Коментиран от #82

    21:25 23.02.2026

  • 81 Даката

    1 1 Отговор
    Браво!

    22:01 23.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Смешник

    2 0 Отговор
    Кая Калас е куха лейка Ами Путин ще си го премести от единия крачол в другия

    22:14 23.02.2026

  • 84 Яяяяя

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Оня с коня":

    От кога иска Русия виза за руснаците, че не разбрах мисълта ви, не само българи, германци, поляци, испанци знам , които през последните две години, бяха в Русия

    22:25 23.02.2026

  • 85 Продуцент „СИК къмпъни”

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    Тя е от комунистическа фамилия така , че ги разбира тия работи

    22:50 23.02.2026

  • 86 Тая, кая де

    2 0 Отговор
    и началничката и
    са
    с е р и о з н о с а к а т и
    в главЪтЪ

    23:37 23.02.2026

  • 87 Коня и оня

    2 0 Отговор
    Тая нещастна злобарка се е самозабравила!Просто няма как шепа изпаднали балтийци да са повече от Руснаците!Винаги ще са повече за нейна радост и удовлетворение и ще не ще ,ще ги вижда по шенгенските улици и магазини!

    00:36 24.02.2026

