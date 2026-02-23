Не сте желани тук! Евросъюзът налага ограничения за числеността на руските дипломатически представители в Брюксел

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи, че е решила да наложи ограничение върху числеността на мисията на Русия към институциите на ЕС в Брюксел. По нейните думи Русия ще може занапред да разполага с до 40 представители, съобщава БТА.
Няма да търпим злоупотреби с дипломатическите правомощия, каза тя на пресконференция след днешното заседание на външните министри от ЕС в Брюксел. С Европейската комисия работим за налагане на ограничение за бивши руски войници, така че да не влизат в Шенген - не искаме по нашите улици да се разхождат военнопрестъпници и саботьори, добави тя.
Калас съобщи, че днес министрите не са успели да утвърдят разширяване на санкциите срещу Русия. Както БТА съобщи, Унгария предупреди, че ще блокира решението заради спора с Украйна за работата на петролопровода "Дружба". Работата продължава, добави върховният представител по повод предложението за налагане на нови санкции срещу руската страна.
Наистина съжалявам, че не постигнахме днес споразумение, в навечерието на утрешната годишнина от руското нападение срещу Украйна. Знаем, че в Унгария предстоят избори, но ми е трудно да разбера на фона на унгарската история как унгарците не биха подкрепили украинците, каза Калас. Трудно ми е да повярвам, че това би дало предимство на изборите, добави тя.
По нейните думи днес министрите са обсъдили също опитите за външна намеса в ЕС и разпространението на дезинформация от Русия. Лъжи и алгоритми се използват като оръжие срещу нашите демокрации, само тази година Русия влага милиарди в тези усилия, посочи тя.
19:41 23.02.2026
19:42 23.02.2026
19:43 23.02.2026
Коментиран от #85
19:44 23.02.2026
Коментиран от #44
19:44 23.02.2026
Коментиран від #11, #16
19:44 23.02.2026
19:46 23.02.2026
19:48 23.02.2026
19:48 23.02.2026
19:48 23.02.2026
До коментар #8 від "хаха":Ти си в кочина ,ако след 50 г. Стигнем стандарта на Русия можем да се радваме ....пусни си руска програма да видиш как живеят и не от пропагандни западни канали а от новините и ще разбереш че си в как на до шия
Коментиран від #26
19:49 23.02.2026
19:50 23.02.2026
19:51 23.02.2026
19:51 23.02.2026
До коментар #17 від "az СВО Победа 80":Всеки по реда си.Бъди смел.
19:51 23.02.2026
Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
Коментиран від #39
19:51 23.02.2026
19:53 23.02.2026
26 Анджо
До коментар #16 від "Яш ми":А благодаря, ходи ти , пожелавам ти всичко най хубаво.
19:53 23.02.2026
19:53 23.02.2026
19:55 23.02.2026
До коментар #19 від "Анджо":Имам много голям и обемен мозък ,може да си хапнеш от него
19:55 23.02.2026
19:56 23.02.2026
37 И Кая Калас, също както Урсула
19:57 23.02.2026
До коментар #23 від "Сталин":Може би във висшето ръководство на Ес има някаква квора за СОП-чики с ментални недъзи и калас така се е промъкнала? Тя не е виновна, че е скyдоумна. Виновни са тия, които са я турили за пръв "дипломат" (?!?!?) на евpoгeйският съюз. След дeбилът борел, който се превърна в персоная нон грата в целият свят, мислех, че по-зле няма накъде... ама се оказа, че има.
19:58 23.02.2026
41 Коста
20:00 23.02.2026
До коментар #12 від "Българин":Ти от петроханците ли си?
20:01 23.02.2026
Значи време е да закрият бизнеса
Прекалено дълго го търпяха, ако жена му е тъпа, то и съпругът трябва да знае мястото
Коментиран від #56
20:02 23.02.2026
Коста
До коментар #7 від "Гаджева":Че теб кво те интересува?
20:02 23.02.2026
Нищожествата в ЕК стават
20:02 23.02.2026
20:04 23.02.2026
49 Кой иска да си има работа с СССР-то
-;-
Кой ли пък иска да си има работа с рашистите и путлеристите!
Коментиран від #60, #61
20:04 23.02.2026
Коментиран від #53
20:04 23.02.2026
Тая сега избива комплекси
20:08 23.02.2026
20:09 23.02.2026
До коментар #43 від "Значи време е да закрият бизнеса":Как я издържа тая? Мазохист някакъв ще да е. То вероятно тая бърка печка с пералня ....
20:11 23.02.2026
По този начин санкциите се удължават до 24 февруари 2027 г.
Освен това ЕС припомни Резолюцията на Общото събрание на ООН от 24 февруари 2025 г. Документът изисква Русия "незабавно, напълно и безусловно“ да изтегли всички свои войски от територията на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници и да прекрати всички военни действия, включително "атаки срещу цивилното население и цивилни обекти“.
Кво стана бе , нали Орбанчо и Фицо "блокираха" ?? Хаахахахха !!
20:11 23.02.2026
До коментар #53 від "Ха ХаХа":Едни 100 млрд. от тях се стопиха, че малоумщината им стигна да инвестират в AI, но споко има време Чичо Дони ще им клъвне 50% и от останалото...., че нещо са се удървили на умряло....
20:12 23.02.2026
60 Абе смотлйоооо
До коментар #49 від "Кой иска да си има работа с СССР-то":Българите по 4 пъти до Турция ходят че да могат виза за Русия да си изкарат. Взел да ми умува
Коментиран від #64
20:13 23.02.2026
61 Ай а тол лах
До коментар #49 від "Кой иска да си има работа с СССР-то":Ти чакай да излезе фетвата на аятолаха, ще видиш тогава "благоденствие" в ЕС, ще има фойерверки всеки ден....
20:19 23.02.2026
62 В смисъл ?
До коментар #58 від "Обикновен човек":Дай определение
20:21 23.02.2026
64 Оня с коня
До коментар #60 від "Абе смотлйоооо":Не криви нещата - вярно е че се ходи до Русия през Турция за да се ползва самолет и е много неудобно,но това го правят НЕ българи,а руснаци установили се в БГ!
Коментиран від #84
20:23 23.02.2026
65 И какво ще постигнат?
Коментиран від #67
20:27 23.02.2026
Колкото по-далеч от Европа, толкова по-добре за цивилизацията! Вашето място е в Сибир или под земята...
Коментиран від #71
20:31 23.02.2026
20:40 23.02.2026
20:41 23.02.2026
Коментиран від #72
20:42 23.02.2026
До коментар #66 від "Анализатор":Гледайки жълтопаветнта радост , наистина се убеждавам, че психиатрична помощ на територията липсва!
Коментиран від #73
20:43 23.02.2026
До коментар #70 від "Мда":Не виждам как ще стане,по скоро Путин се моли да се махнат санкциите...нали уж не били ефективни...
20:44 23.02.2026
До коментар #71 від "Хаха":Нормално е да няма, тя е заета с Вас...продажните русофили....
20:45 23.02.2026
20:46 23.02.2026
20:50 23.02.2026
21:09 23.02.2026
21:12 23.02.2026
21:19 23.02.2026
Коментиран від #82
21:25 23.02.2026
22:01 23.02.2026
22:14 23.02.2026
84 Яяяяя
До коментар #64 від "Оня с коня":От кога иска Русия виза за руснаците, че не разбрах мисълта ви, не само българи, германци, поляци, испанци знам , които през последните две години, бяха в Русия
22:25 23.02.2026
До коментар #6 від "БОЛШЕВИК":Тя е от
22:50 23.02.2026
са
с е р и о з н о с а к а т и
в главЪтЪ
23:37 23.02.2026
00:36 24.02.2026