"ЕС подготвя правна рамка за спиране и проверка на руски танкери"

В рамките на своя 20-ти пакет санкции Европейската комисия работи върху правна основа, която да позволи прехващане на танкери, превозващи руски петрол, съобщава ТАСС, предава News.bg.

Според източник от дипломатическите среди в Брюксел, това поражда сериозни опасения сред някои страни от Европейския съюз за възможността от военни инциденти в морето.

„Плановете на Европейската комисия да забрани морския транспорт на руски петрол чрез 20-ия пакет санкции, включително финансови и застрахователни услуги, се обсъждат активно между Европейската служба за външна дейност и държавите, предоставящи регистри за танкери. Целта е да се получи разрешение за проверка на плавателни съдове под техния флаг в открито море, за да се прилагат новите санкции“, уточни дипломатът.

Той посочи, че по същество се подготвят правни основания за спиране, инспекция и потенциално изземване на танкери, превозващи руски петрол заедно с товара им. Това предизвиква значителна тревога сред някои страни членки, тъй като може да доведе до директен военен сблъсък в открито море.

„Законността на всяко използване на сила за изпълнение на едностранни санкции на ЕС няма да бъде призната от Русия и редица други държави, което прави заплахата от пряка морска конфронтация реална“, добави източникът.