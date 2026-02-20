Новини
Свят »
Русия »
ЕС подготвя правна рамка за спиране и проверка на руски танкери

ЕС подготвя правна рамка за спиране и проверка на руски танкери

20 Февруари, 2026 09:33, обновена 20 Февруари, 2026 09:35 1 276 49

  • европейски съюз-
  • проверки-
  • руски танкери-
  • русия-
  • европейска комисия

Дипломати предупреждават за риск от военни сблъсъци в морето заради 20-ия пакет санкции

ЕС подготвя правна рамка за спиране и проверка на руски танкери - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В рамките на своя 20-ти пакет санкции Европейската комисия работи върху правна основа, която да позволи прехващане на танкери, превозващи руски петрол, съобщава ТАСС, предава News.bg.

Според източник от дипломатическите среди в Брюксел, това поражда сериозни опасения сред някои страни от Европейския съюз за възможността от военни инциденти в морето.

„Плановете на Европейската комисия да забрани морския транспорт на руски петрол чрез 20-ия пакет санкции, включително финансови и застрахователни услуги, се обсъждат активно между Европейската служба за външна дейност и държавите, предоставящи регистри за танкери. Целта е да се получи разрешение за проверка на плавателни съдове под техния флаг в открито море, за да се прилагат новите санкции“, уточни дипломатът.

Той посочи, че по същество се подготвят правни основания за спиране, инспекция и потенциално изземване на танкери, превозващи руски петрол заедно с товара им. Това предизвиква значителна тревога сред някои страни членки, тъй като може да доведе до директен военен сблъсък в открито море.

„Законността на всяко използване на сила за изпълнение на едностранни санкции на ЕС няма да бъде призната от Русия и редица други държави, което прави заплахата от пряка морска конфронтация реална“, добави източникът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тия не са наред с мозъка

    86 7 Отговор
    Как можеш да спреш чужд кораб в международни води ? Че и да го конфискуваш ...

    Коментиран от #11, #28, #29, #32

    09:37 20.02.2026

  • 2 Хи хи хи ,

    59 5 Отговор
    ЕС,подви опашката.

    09:39 20.02.2026

  • 3 лицемери

    57 5 Отговор
    Танкерите от Новорусийск и Уст-Луга не са спирали да изнасят нефт и леки горива за ЕС. , и чакат за ред по една седмица , а дори и дестинациите на си крият в Марине трафик !!

    Коментиран от #30, #37, #40

    09:39 20.02.2026

  • 4 Вече

    63 4 Отговор
    Европейския съюз показа истинското си лице;
    Военна организация, точно като НАТО, която не се интересува от икономическо развитие и повишаване благосъстоянието на хората си.
    Колкото по-бързо го шкартираме - толкова по-добре за България!

    Коментиран от #38

    09:41 20.02.2026

  • 5 Георги

    12 24 Отговор
    щом крав арите могат, защо безгласните от ЕС да не могат?

    09:41 20.02.2026

  • 6 Ъхъъъ

    52 4 Отговор
    Значи пак са раздвоени. Половината изпитват страх, другата половина бездетниците са съгласни.

    09:41 20.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    65 4 Отговор
    Какви са правните рамки за пиратство,?

    09:41 20.02.2026

  • 8 пиратство

    56 4 Отговор
    с правна рамка това е оксиморон.

    09:42 20.02.2026

  • 9 Гориил

    43 8 Отговор
    За страна като Русия тази правна рамка не струва и стотинка. Руските кораби вече се ескортират от безпилотни дронове. Всеки дрон може да носи от 10 до 30 автономни бойни глави, способни да потопи самолетоносач.

    09:42 20.02.2026

  • 10 любопитен

    50 5 Отговор
    Значи досега е нямала правна рамка и сега ще я нагласят?

    09:43 20.02.2026

  • 11 Европеец

    53 3 Отговор

    До коментар #1 от "тия не са наред с мозъка":

    Правната рамка Европейския тотолитарен и колониален съюз е следствие на слабоумните и неграмотни хора управляващи тоя съюз..... За международното право да си прав, видя се че то не важи за краварите, Защо пък европуделите да не се направят малко на "Велики"..... Русия ясно и категорично заяви как ще действа при подобни случаи, но както се казва думите са едно, важни са делата.....

    Коментиран от #14

    09:43 20.02.2026

  • 12 Ха-ха

    5 42 Отговор
    Довършиха Русийката.!

    Коментиран от #13, #18

    09:47 20.02.2026

  • 13 Там е кошмара им

    44 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ха-ха":

    и със 199 пакета санкции пак не могат . Неможачи.😂🤣😂🤣
    Тръгнали с мечка дренки да ядат.

    09:53 20.02.2026

  • 14 Как ще действа

    8 28 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Русия срещу САЩ, ЕС и много други държави, които конфискуват танкери с руски петрол?

    Коментиран от #16, #36, #49

    09:54 20.02.2026

  • 15 Мухаа ха!

    47 5 Отговор
    Който му стиска,да се пробва.Всяка група от танкери,е под руски флаг.И няма да плават сами,а с охрана от ВМС на Русия.Съгласно международното,морско право,нападение,опит за задържане на плавателен съд със издигната национален флаг,без значение на коя държава,се третира като пиратство.Ще ги подпукат така,че небето ще им се срути върху главите.Без да им мигне окото,от разни членове и членки.Те на това се облягат: Да провокират руснака,за да искат задействане на чл.5.Някои,усилено,без капка здрав разум,тласка цяла Европа към директен сблъсък с Русия,вярвайки си сами,че тя ще подвие опашка.Ще ги блъска с лапите си така,че няма да се освестят с десетилетия.Галене,както го прави към Незалежная,няма да има.Тсзи шепа брутални л,мпени,трябва да бъде озаптена и изметена от управлението на ЕС.Иначе,като нищо,може да се взриви бурето с барут.А фитила вече е къс.

    09:54 20.02.2026

  • 16 Щом изпитват страх

    30 4 Отговор

    До коментар #14 от "Как ще действа":

    както тук пише, значи знаят Русия как ще отговори.

    09:56 20.02.2026

  • 17 .......

    5 27 Отговор
    Тръмп днес е подписал удължаване на санкциите срещу Русия. Не само ЕС, всички държави по света ще ги спазват.

    10:03 20.02.2026

  • 18 Довършиха

    29 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ха-ха":

    Международното морско право. Като ще създават собствено морско право ЕК може да го наложи единствено върху териториалните води на страните-членки на съюза.

    10:04 20.02.2026

  • 19 Заради войната на ротшилд в украйна

    31 3 Отговор
    До сега офицялно сумата на преките загуби на Европейския съюз от антируските санкции е между €1,5 трлн и €2 трлн.

    10:07 20.02.2026

  • 20 6135

    31 1 Отговор
    "ЕС подготвя правна рамка за спиране и проверка на руски танкери"

    Русия подготвя метална рамка за изстрелване на ракети вода-вода за танкерите си.

    10:09 20.02.2026

  • 21 Долу ЕС и сащ

    29 4 Отговор
    пишещите рамката да си представят как при опита за задържане на кораб се появяват 10 командоса на палубата от трюма с установка за потапяне на кораб! Първия опит за пиратство в международни води завършил в потопвн военен катер, ще е и последен!

    10:18 20.02.2026

  • 22 Мишел

    27 2 Отговор
    ЕС ще си остане в рамката. Русия ще откаже ЕС от всякакви пиратски акции.

    10:19 20.02.2026

  • 23 Митю

    9 12 Отговор
    След непровокираната агресия на руски танкер срещу невъоръжен полицейски катер...

    10:21 20.02.2026

  • 24 европа няма петрол

    20 4 Отговор
    петрола от либия, сирия, ирак, ами е за една друга страна . затова европа ще краде от РФ . лукоила едвам работи . не дава петрол на европа . и киев няма петрол . това е истината .

    10:22 20.02.2026

  • 25 ИЦО

    4 21 Отговор
    Раша утече

    10:22 20.02.2026

  • 26 да питам

    4 17 Отговор
    А верно ли не само САЩ, но и Испания, Франция, Гърция, Великобритания и Италия, конфискували руски петролни танкерчета ?

    10:25 20.02.2026

  • 27 Чичи

    23 2 Отговор
    Тия ще се подхлъзнат здраво , по гръб с вирнати баджаци. Някой чел книжки за пирати и разбойници. Докъде стигнаха ялово - красивите, че да правят пиратството официална политика. Започвам да приемам залагания , коя мижетурка първа ще изгори.

    10:29 20.02.2026

  • 28 Шопо

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "тия не са наред с мозъка":

    Ако под кораба има атомна подводница дали ще могат да го конфискуват ?

    10:32 20.02.2026

  • 29 Гларус

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "тия не са наред с мозъка":

    питай Дончо, той измисли това

    10:38 20.02.2026

  • 30 "Русия ударно намалява сондирането

    5 16 Отговор

    До коментар #3 от "лицемери":

    а нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    10:45 20.02.2026

  • 31 правна рамка?

    16 4 Отговор
    И тия, като Тръмп: "Международните закони и досегашни договорки вече нямат сила! Каквото аз кажа, това е "новата правна рамка""!
    Ама само да не си счупят зъбите така? Че и много други по света виждат, кой, какво прави и те може да почнат по същата схема? Даже една Северна Корея има много подводници. Просто се появява в океана и европейски кораб става дом за рибите... И не само корейците. Ако тези си присвояват руски петрол, ей-така, то да не си мислят, че техните кораби в международни води ще си плуват сигурно? И те ще бъдат нападани и ограбвани. Навлизаме в 15-ти век на пиратството. НО било "правна рамка"??? Ха-ха-ха! "Нашето пиратство е ЗАКОННО, ама вие нямате право да ни вземате нашите кораби"? Айде де, по кои закони нямат право? По вашите ли?

    10:47 20.02.2026

  • 32 Да може

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "тия не са наред с мозъка":

    Можеш, като ви управлява страхлив ботокс.

    10:48 20.02.2026

  • 33 "Огромни загуби за руската

    3 12 Отговор
    петролна и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    Коментиран от #39

    10:57 20.02.2026

  • 34 И какво

    17 2 Отговор
    Правно основание би имало спирането и конфискацията на кораби в международни води при едностранни санкции на ЕС?! По тази логика руснаците също могат да наложат санкции на ЕС и са започнат да конфискуват европейски кораби в международни води

    Коментиран от #42, #43

    11:01 20.02.2026

  • 35 1234

    14 3 Отговор
    ЕС подготвя ИГРАЧКА-ПЛАЧКА.

    11:03 20.02.2026

  • 36 1234

    3 9 Отговор

    До коментар #14 от "Как ще действа":

    Няма нужда РФ да прави нещо, защото държавите, които купуваха сами се отказаха от руския петрол, след заплахи от страна на Тръмп.

    11:08 20.02.2026

  • 37 гост

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "лицемери":

    Колко пъти трябва да ви се обяснява , че и Новоросийск и Уст Луга са пристанища от които се изнася КАЗАХСТАНСКИ петрол , включително за България !!! Когато Украйна удари терминала в Новоросийск , оревахте орталъка , че е МЕЖДУНАРОДЕН и със дори американско участие именно защото се ползва за износ на казахстански и азерски и др видове петрол , ама сега не ви изнася на опорките нали ??

    11:13 20.02.2026

  • 38 гост

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "Вече":

    Истината , която предизвиква ужас на крепостните е , че Раша НЕ МОЖЕ и няма ресурси да охранява търговския си флот , включително танкери за петрол и газ !!!! И за това е тоя рев и заплахи , щото това е единственото , което може Раша , хаха !! Простата сметка показва , че съотношението на военни към търговски кораби на Раша е 15-20 към 1 , а за танкерите 7-8 към 1 и то без да включваме прословутия "сенчест флот" , който де факто не се води руски !! И това е със абсолютно всички военни кораби , а ако се броят само океанските , които са единствените за тази цел , съотношението е 25-30 към 1 !! Раша НЕ МОЖЕ да скрие и един дори танкер , защото всеки един минава поне през два тесни протока с пълна невъзможност да се скрие !! В Черно море са Босфора и Дарданелите , а в Балтийско са между Естония и Финландия и между Дания и Швеция ! И след това през Ламанша ! Тоест ако ЕС реши може да блокира НАПЪЛНО руския износ за по-малко от 24 часа и Раша няма с какво да отговори , свен с ядрено оръжие , което НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ , защото е невъзможно при търговски въпроси , което не застрашава суверенитета на Раша и най-важното тя има ПЪЛНА ЗАБРАНА от Китай дори да си помисля за такова нещо , дори Украйна да бомбардира Кремъл , да не говорим за друго !!

    Коментиран от #44, #48

    11:28 20.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 И защо да са лицемери

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "лицемери":

    ЕС не купува петрол от тези пристанища. 20% е от Норвегия, 25% е от Саудитска Арабия, 15% е от САЩ /скоро и от Венецуела/, останалото е от ОАЕ, Либия, Алжир.

    11:30 20.02.2026

  • 41 Баба ти

    8 0 Отговор
    Представям си ако Съветският Съюз беше въвел някога санкции срещу дивия запад след ВСВ?! Кои са тия безмозъчни капундари да налагат всякакви видове санкции на тоя-оня. Да си наложат санкции на собственото Д, това може! Лудият дони е най-напред в класацията...
    Само Господ може да санкционира.

    11:46 20.02.2026

  • 42 Путлерче

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "И какво":

    Не можем, страхливи милиционери сме веее... то ако ставаше така ехейййй

    11:48 20.02.2026

  • 43 Хехее

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "И какво":

    какво ще санкционират то кораби не й останаха на Рашката, почти всичко е ликвидирано

    11:50 20.02.2026

  • 44 Урсула и Макрон

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "гост":

    По голяма глупост не можа ли да напишеш ? Че нали могат да направят конвой , и така ще имат за всичките танкери , охраняващи кораби ! Ама нафтичката за твоя таралясник незнам с колко ще скочи , въобще спрете да се мислите че сте най - умните на света !

    Коментиран от #47

    11:52 20.02.2026

  • 45 васил

    7 2 Отговор
    Путин ид..от прояви малко смелост и решителност не е възможно всичките танкери да бъдат придружавани от военни кораби но някои могат и в случай на опит за спиране и конфискувани ще открият огън на поражение . Да се оплачат на Арменският поп или на Господа това няма нищо общо с Член 5- ти на НАТО . Това е своеволие , пиратство , бандитизъм което го има в ДНА на колонизаторите , "както престъпникът винаги се връща на местопрестъплението " така и те се връщат на пиратство когато няма възможност за грабеж.

    11:56 20.02.2026

  • 46 Пиратско право

    9 1 Отговор
    "...по същество се подготвят правни основания за спиране, инспекция и потенциално изземване на танкери, превозващи руски петрол заедно с товара им."

    Урсулите и каите в Брюксел подготвят пиратска правна рамка.

    Съгласно Междинародното право - Конвенцията по Морско право от 1982 г., подписана и ратифицирана от всички държави в позорния ЕС, никоя държава няма право да спира, инспектира, а още по-малко да конфискува кораби и товари на други държави и частни компании в международни води.

    Международни са водите отвъд 12-милната зона на териториални морски води.

    Подготвяното Пиратско право на ЕС ще има нищожни юридически последици в колизия с Международното морско право.

    12:14 20.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Джиджи

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "гост":

    Има една стара поговорка " Като ходиш на сбор, ще ти дойдат сборини". ЕС също има кораби за конфискация и т.н. При добро желание , малко ум, голямя лакомия всичко е възможно. После рев , саполи и почесване по празната манерка.

    13:44 20.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания