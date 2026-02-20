"ЕС подготвя правна рамка за спиране и проверка на руски танкери"

В рамките на своя 20-ти пакет санкции Европейската комисия работи върху правна основа, която да позволи прехващане на танкери, превозващи руски петрол, съобщава ТАСС, предава News.bg.
Според източник от дипломатическите среди в Брюксел, това поражда сериозни опасения сред някои страни от Европейския съюз за възможността от военни инциденти в морето.
„Плановете на Европейската комисия да забрани морския транспорт на руски петрол чрез 20-ия пакет санкции, включително финансови и застрахователни услуги, се обсъждат активно между Европейската служба за външна дейност и държавите, предоставящи регистри за танкери. Целта е да се получи разрешение за проверка на плавателни съдове под техния флаг в открито море, за да се прилагат новите санкции“, уточни дипломатът.
Той посочи, че по същество се подготвят правни основания за спиране, инспекция и потенциално изземване на танкери, превозващи руски петрол заедно с товара им. Това предизвиква значителна тревога сред някои страни членки, тъй като може да доведе до директен военен сблъсък в открито море.
„Законността на всяко използване на сила за изпълнение на едностранни санкции на ЕС няма да бъде призната от Русия и редица други държави, което прави заплахата от пряка морска конфронтация реална“, добави източникът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тия не са наред с мозъка
Коментиран от #11, #28, #29, #32
09:37 20.02.2026
2 Хи хи хи ,
09:39 20.02.2026
3 лицемери
Коментиран от #30, #37, #40
09:39 20.02.2026
4 Вече
Военна организация, точно като НАТО, която не се интересува от икономическо развитие и повишаване благосъстоянието на хората си.
Колкото по-бързо го шкартираме - толкова по-добре за България!
Коментиран от #38
09:41 20.02.2026
5 Георги
09:41 20.02.2026
6 Ъхъъъ
09:41 20.02.2026
7 Последния Софиянец
09:41 20.02.2026
8 пиратство
09:42 20.02.2026
9 Гориил
09:42 20.02.2026
10 любопитен
09:43 20.02.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "тия не са наред с мозъка":Правната рамка Европейския тотолитарен и колониален съюз е следствие на слабоумните и неграмотни хора управляващи тоя съюз..... За международното право да си прав, видя се че то не важи за краварите, Защо пък европуделите да не се направят малко на "Велики"..... Русия ясно и категорично заяви как ще действа при подобни случаи, но както се казва думите са едно, важни са делата.....
Коментиран от #14
09:43 20.02.2026
12 Ха-ха
Коментиран от #13, #18
09:47 20.02.2026
13 Там е кошмара им
До коментар #12 от "Ха-ха":и със 199 пакета санкции пак не могат . Неможачи.😂🤣😂🤣
Тръгнали с мечка дренки да ядат.
09:53 20.02.2026
14 Как ще действа
До коментар #11 от "Европеец":Русия срещу САЩ, ЕС и много други държави, които конфискуват танкери с руски петрол?
Коментиран от #16, #36, #49
09:54 20.02.2026
15 Мухаа ха!
09:54 20.02.2026
16 Щом изпитват страх
До коментар #14 от "Как ще действа":както тук пише, значи знаят Русия как ще отговори.
09:56 20.02.2026
17 .......
10:03 20.02.2026
18 Довършиха
До коментар #12 от "Ха-ха":Международното морско право. Като ще създават собствено морско право ЕК може да го наложи единствено върху териториалните води на страните-членки на съюза.
10:04 20.02.2026
19 Заради войната на ротшилд в украйна
10:07 20.02.2026
20 6135
Русия подготвя метална рамка за изстрелване на ракети вода-вода за танкерите си.
10:09 20.02.2026
21 Долу ЕС и сащ
10:18 20.02.2026
22 Мишел
10:19 20.02.2026
23 Митю
10:21 20.02.2026
24 европа няма петрол
10:22 20.02.2026
25 ИЦО
10:22 20.02.2026
26 да питам
10:25 20.02.2026
27 Чичи
10:29 20.02.2026
28 Шопо
До коментар #1 от "тия не са наред с мозъка":Ако под кораба има атомна подводница дали ще могат да го конфискуват ?
10:32 20.02.2026
29 Гларус
До коментар #1 от "тия не са наред с мозъка":питай Дончо, той измисли това
10:38 20.02.2026
30 "Русия ударно намалява сондирането
До коментар #3 от "лицемери":а нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."
10:45 20.02.2026
31 правна рамка?
Ама само да не си счупят зъбите така? Че и много други по света виждат, кой, какво прави и те може да почнат по същата схема? Даже една Северна Корея има много подводници. Просто се появява в океана и европейски кораб става дом за рибите... И не само корейците. Ако тези си присвояват руски петрол, ей-така, то да не си мислят, че техните кораби в международни води ще си плуват сигурно? И те ще бъдат нападани и ограбвани. Навлизаме в 15-ти век на пиратството. НО било "правна рамка"??? Ха-ха-ха! "Нашето пиратство е ЗАКОННО, ама вие нямате право да ни вземате нашите кораби"? Айде де, по кои закони нямат право? По вашите ли?
10:47 20.02.2026
32 Да може
До коментар #1 от "тия не са наред с мозъка":Можеш, като ви управлява страхлив ботокс.
10:48 20.02.2026
33 "Огромни загуби за руската
Коментиран от #39
10:57 20.02.2026
34 И какво
Коментиран от #42, #43
11:01 20.02.2026
35 1234
11:03 20.02.2026
36 1234
До коментар #14 от "Как ще действа":Няма нужда РФ да прави нещо, защото държавите, които купуваха сами се отказаха от руския петрол, след заплахи от страна на Тръмп.
11:08 20.02.2026
37 гост
До коментар #3 от "лицемери":Колко пъти трябва да ви се обяснява , че и Новоросийск и Уст Луга са пристанища от които се изнася КАЗАХСТАНСКИ петрол , включително за България !!! Когато Украйна удари терминала в Новоросийск , оревахте орталъка , че е МЕЖДУНАРОДЕН и със дори американско участие именно защото се ползва за износ на казахстански и азерски и др видове петрол , ама сега не ви изнася на опорките нали ??
11:13 20.02.2026
38 гост
До коментар #4 от "Вече":Истината , която предизвиква ужас на крепостните е , че Раша НЕ МОЖЕ и няма ресурси да охранява търговския си флот , включително танкери за петрол и газ !!!! И за това е тоя рев и заплахи , щото това е единственото , което може Раша , хаха !! Простата сметка показва , че съотношението на военни към търговски кораби на Раша е 15-20 към 1 , а за танкерите 7-8 към 1 и то без да включваме прословутия "сенчест флот" , който де факто не се води руски !! И това е със абсолютно всички военни кораби , а ако се броят само океанските , които са единствените за тази цел , съотношението е 25-30 към 1 !! Раша НЕ МОЖЕ да скрие и един дори танкер , защото всеки един минава поне през два тесни протока с пълна невъзможност да се скрие !! В Черно море са Босфора и Дарданелите , а в Балтийско са между Естония и Финландия и между Дания и Швеция ! И след това през Ламанша ! Тоест ако ЕС реши може да блокира НАПЪЛНО руския износ за по-малко от 24 часа и Раша няма с какво да отговори , свен с ядрено оръжие , което НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ , защото е невъзможно при търговски въпроси , което не застрашава суверенитета на Раша и най-важното тя има ПЪЛНА ЗАБРАНА от Китай дори да си помисля за такова нещо , дори Украйна да бомбардира Кремъл , да не говорим за друго !!
Коментиран от #44, #48
11:28 20.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 И защо да са лицемери
До коментар #3 от "лицемери":ЕС не купува петрол от тези пристанища. 20% е от Норвегия, 25% е от Саудитска Арабия, 15% е от САЩ /скоро и от Венецуела/, останалото е от ОАЕ, Либия, Алжир.
11:30 20.02.2026
41 Баба ти
Само Господ може да санкционира.
11:46 20.02.2026
42 Путлерче
До коментар #34 от "И какво":Не можем, страхливи милиционери сме веее... то ако ставаше така ехейййй
11:48 20.02.2026
43 Хехее
До коментар #34 от "И какво":какво ще санкционират то кораби не й останаха на Рашката, почти всичко е ликвидирано
11:50 20.02.2026
44 Урсула и Макрон
До коментар #38 от "гост":По голяма глупост не можа ли да напишеш ? Че нали могат да направят конвой , и така ще имат за всичките танкери , охраняващи кораби ! Ама нафтичката за твоя таралясник незнам с колко ще скочи , въобще спрете да се мислите че сте най - умните на света !
Коментиран от #47
11:52 20.02.2026
45 васил
11:56 20.02.2026
46 Пиратско право
Урсулите и каите в Брюксел подготвят пиратска правна рамка.
Съгласно Междинародното право - Конвенцията по Морско право от 1982 г., подписана и ратифицирана от всички държави в позорния ЕС, никоя държава няма право да спира, инспектира, а още по-малко да конфискува кораби и товари на други държави и частни компании в международни води.
Международни са водите отвъд 12-милната зона на териториални морски води.
Подготвяното Пиратско право на ЕС ще има нищожни юридически последици в колизия с Международното морско право.
12:14 20.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Джиджи
До коментар #38 от "гост":Има една стара поговорка " Като ходиш на сбор, ще ти дойдат сборини". ЕС също има кораби за конфискация и т.н. При добро желание , малко ум, голямя лакомия всичко е възможно. После рев , саполи и почесване по празната манерка.
13:44 20.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.