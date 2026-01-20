Американски самолети се отправиха към Гренландия на фона на заплахите на Тръмп ВИДЕО

Самолети на Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) са отпътували за американската военновъздушна база в Питуфик в Гренландия, съобщиха от пресслужбата на ведомството.

Изданието посочва, че тези самолети, заедно с тези, базирани в континенталната част на САЩ и Канада, „ще подкрепят различни дълго планирани дейности на NORAD, надграждайки върху стабилното сътрудничество в областта на отбраната между Съединените щати и Канада, както и Кралство Дания“.

„Тези дейности бяха координирани с Кралство Дания и всички поддържащи сили действат с необходимите дипломатически разрешения. Правителството на Гренландия също е било информирано за планираните дейности“, се казва в публикацията.

Подчертава се, че NORAD редовно провежда „разпръснати“ отбранителни операции в зоните си на отговорност (Аляска, Канада и континенталната част на САЩ).

Военновъздушната база Питуфик се намира на северозападния край на Гренландия. Съединените щати я експлоатират от Втората световна война. В момента там са разположени над 100 американски военни.

Тръмп многократно е заявявал, че Съединените щати се нуждаят от контрол над Гренландия, автономна територия в рамките на Дания, от съображения за национална сигурност. В началото на януари, на фона на военната операция във Венецуела, той повтори, че Гренландия е „абсолютно важна“ за Съединените щати – островът, каза той, е „заобиколен от руски и китайски кораби“. Тези твърдения бяха отречени от НАТО и Дания.

Президентът на САЩ не изключи възможността за завземане на острова със сила. На този фон няколко европейски държави изпратиха своите войски в Гренландия. Тръмп обяви, че от 1 февруари ще бъде наложена 10% тарифа върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия. Берлин скоро изтегли войските си от острова. Двама офицери от Нидерландия също напуснаха Гренландия.

Тръмп също така предложи закупуване на Гренландия. Според NBC News, подобна сделка може да струва на Вашингтон 700 милиарда долара, повече от половината от годишния бюджет на Пентагона. Телевизията съобщи, че президентът е инструктирал държавния секретар на САЩ Марко Рубио да подготви предложение за закупуване на Гренландия.

Плановете за установяване на контрол на САЩ над Гренландия доведоха до напрежение между Европа и Съединените щати. Европейският съюз обмисля ответни мерки, включително налагане на тарифи върху американски стоки.