Извънредна среща в гръцката правителствена резиденция заради фермерите

5 Януари, 2026 09:19 623 5

В неделя следобед се е състояла неофициална среща по земеделските въпроси на фона на решенията на протестиращите земеделци за ескалация на протестните действия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Извънредна среща в гръцката правителствена резиденция „Максиму“ по повод продължаващите протести на земеделските производители и животновъди ще се проведе тази сутрин, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Съвещанието ще ръководи премиерът Кириакос Мицотакис, а в него ще участват вицепремиерът Костис Хадзидакис и министърът на аграрното развитие и храните Костас Циарас.

Отбелязва се, че в неделя следобед се е състояла неофициална среща по земеделските въпроси на фона на решенията на протестиращите земеделци за ескалация на протестните действия.

Държавната телевизия припомня също тезата на правителството, че част от земеделските искания вече са удовлетворени, а друга част от тях са в процес на обработка, както и че трябва да бъде воден диалог.

На национална среща в Малгара край Солун, продължила почти четири часа, протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания, съобщи вчера телевизия "Скай". В противен случай според информациите те заплашват в четвъртък и петък да засилят протестните си действия и в продължение на 48 часа да предприемат пълна блокада на магистралите, на обиколните пътища и на всички гранични пунктове в Гърция.

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ. Сред исканията им обаче има и такива като минимални гарантирани цени, допълнителни облекчения на цените на електроенергията и горивата за земеделието и др.


  • 1 Връщайте лева!

    2 1 Отговор
    Връщайте лева!

    09:21 05.01.2026

  • 2 Гърците не ни искат!

    0 0 Отговор
    Защо блокират границата, а не ходят в Атина?

    09:27 05.01.2026

  • 3 и в гръцка не е добре

    0 0 Отговор
    у нас има хора дето вземат къща в гръцка . и ги пишат после . и те формират лоби . там е най добре . шофьори да искаш . едри капитали да щеш . хората богати . женят се по любов само . няма и еднополови бракове . най - най - най . а сега движението на зърнарите 2-3 месеца стопира пътища . проси пари . задлъжнели . гладни . продали си къщите на българи и сърби .

    09:29 05.01.2026

  • 4 Баш Чобанина

    1 0 Отговор
    На тия селяци само като им прочетох исканията ... аааа да си поискат и някой да им плаща защото дишат. Фактически са фалирали всички до един и правителството знае, че не може да налива пари в мумията наречена "Гръцко селско стопанство". Оказва се, че държавата трябва да им плаща защото на село им е по-добре ... а и нямат пари да си купят жилища в големите градове. До всичко това доведоха субсидиите и дундуркането.

    09:39 05.01.2026

  • 5 бай Даньо

    0 0 Отговор
    СЕГА НАШИТЕ ФЕРМЕРИ ДА БЛОКИРАТ ....ама няма с какво,ли

    10:13 05.01.2026

