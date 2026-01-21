Новини
The Washington Post: Пентагонът свива участието на САЩ в около 30 механизма на НАТО

21 Януари, 2026 05:35, обновена 21 Януари, 2026 05:39 616 4

Това е нова стъпка от администрацията на Тръмп за намаляване на военното присъствие на страната в Европа, пише изданието

The Washington Post: Пентагонът свива участието на САЩ в около 30 механизма на НАТО - 1
Пийт Хегсет, ръководител на Пентагона, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководството на Пентагона планира да намали участието на въоръжените сили на САЩ в приблизително 30 механизма на НАТО.

The Washington Post съобщи, позовавайки се на собствени източници, че това е нова стъпка от администрацията на Тръмп за намаляване на военното присъствие на САЩ в Европа.

„Предстоящият ход ще засегне около 200 военнослужещи и ще отслаби участието на САЩ в близо 30 организации на НАТО, включително центрове за върхови постижения, които обучават сили на Алианса в различни бойни зони, казват източниците“, отбелязва вестникът. Два източника посочиха, че Пентагонът планира да не изпраща персонал, който да замени тези, чийто мандат постепенно ще изтече. Следователно процесът може да се проточи с години.

Според източниците на вестника, предложението се отнася до намаляване на американското участие в консултативни групи по енергийна сигурност, морска война, специални операции и разузнаване. Източниците подчертаха, че този ход се обмисля от няколко месеца и не е свързан с ескалиращото напрежение между САЩ и Дания, както и други съюзници от НАТО, относно Гренландия.

През 2025 г. Пентагонът изтегли бригада от 101-ва въздушно-десантна дивизия на американската армия от Румъния до постоянната ѝ база. Тези войски се завърнаха в Кентъки.

В края на 2025 г. Конгресът одобри бюджет за отбрана, който изрично забрани на Пентагона да намалява броя на американските войски, разположени в Европа, до по-малко от 76 000 за повече от 45 дни.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 микрончо

    6 0 Отговор
    па то НАТО и без това е в клинична смърт.

    05:42 21.01.2026

  • 2 най добре е

    3 0 Отговор
    да прелетят 5 пакета торнадо и да го свият тоя прокажен пентагон..... даже е малко

    05:44 21.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    Натю напуска България. Розовите си мислеха, че Путин и тръмп само люпеха семки в анкъридж.

    05:46 21.01.2026

  • 4 Явно са си решили

    3 0 Отговор
    щом и в БГ ще инсталират Радев като правителство, ясно, балканите отиват към Русия

    05:49 21.01.2026