Ръководството на Пентагона планира да намали участието на въоръжените сили на САЩ в приблизително 30 механизма на НАТО.

The Washington Post съобщи, позовавайки се на собствени източници, че това е нова стъпка от администрацията на Тръмп за намаляване на военното присъствие на САЩ в Европа.

„Предстоящият ход ще засегне около 200 военнослужещи и ще отслаби участието на САЩ в близо 30 организации на НАТО, включително центрове за върхови постижения, които обучават сили на Алианса в различни бойни зони, казват източниците“, отбелязва вестникът. Два източника посочиха, че Пентагонът планира да не изпраща персонал, който да замени тези, чийто мандат постепенно ще изтече. Следователно процесът може да се проточи с години.

Според източниците на вестника, предложението се отнася до намаляване на американското участие в консултативни групи по енергийна сигурност, морска война, специални операции и разузнаване. Източниците подчертаха, че този ход се обмисля от няколко месеца и не е свързан с ескалиращото напрежение между САЩ и Дания, както и други съюзници от НАТО, относно Гренландия.

През 2025 г. Пентагонът изтегли бригада от 101-ва въздушно-десантна дивизия на американската армия от Румъния до постоянната ѝ база. Тези войски се завърнаха в Кентъки.

В края на 2025 г. Конгресът одобри бюджет за отбрана, който изрично забрани на Пентагона да намалява броя на американските войски, разположени в Европа, до по-малко от 76 000 за повече от 45 дни.