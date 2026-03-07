Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гуцанов: Най-важно е прибирането на българите от Близкия изток

7 Март, 2026 10:25 469 12

  • борислав гуцанов-
  • оае-
  • българи-
  • евакуация

Запасите от енергийни ресурси и защитата на въздушното ни пространство трябва да са второстепенна цел, смята депутатът от БСП

Гуцанов: Най-важно е прибирането на българите от Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Първо прибирането на хората, на второ място - запасите от енергийни ресурси, а след това защитата на въздушното ни пространство", категоричен е депутатът от БСП и бивш социален министър Борислав Гуцанов в ефира на „Събуди се“, коментирайки действията на служебното правителство във връзка с кризата в Близкия изток. Според него усилията на Министерството на външните работи, Министерството на туризма и Министерството на транспорта са максимални, въпреки че кабинетът като цяло остава хаотичен и неопитен.

Гуцанов призна, че в началото на евакуацията някои българи са се прибирали по-бързо, включително популярни личности и политици, докато семейства и деца все още чакат своите полети. „Държавата и трите ведомства правят невъзможното, за да могат нашите сънародници да се прибират“, уточни той, подчертавайки, че човешкият живот е първостепенен приоритет.

По темата за военните самолети на летище София Гуцанов поясни, че решението е било взето от министъра на отбраната по закон, без колективно решение на кабинета. „На гражданско летище аз не бих приел военни самолети“, коментира той и подчерта, че мирът трябва да бъде водещата ценност, а България не трябва да участва пряко в конфликти.

Обсъдена беше и кризата в БСП. Гуцанов заяви, че партията трябва да бъде единна и да съчетава либералната линия на новото ръководство с консервативния патриотичен подход. „БСП е кауза и сме готови на всичко, за да може партията да върви напред“, каза той, като изрази надежда новият лидер Крум Зарков да възстанови лицето на партията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    5 2 Отговор
    ония ни пускат една ракета и всичко по дяволите

    10:26 07.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    От цялата статия -----

    "......Гуцанов призна, че в началото на евакуацията

    някои българи са се прибирали по-бързо,
    включително популярни личности и политици,

    докато семейства и деца все още чакат своите полети..... „

    10:27 07.03.2026

  • 3 стига преигравахте

    6 0 Отговор
    нали националното съкровище Шишко вече се прибра

    10:28 07.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Спецов, Джизъса и Радо Гела се прибраха и оставиха майките с деца под бомбите.Герои.

    10:29 07.03.2026

  • 5 Някой

    5 0 Отговор
    Да те пита,че да коментираш точно ти.Хора компрометирани с връзки с мафиоти само излизат да дрънкат.На които думите им нямат стойност,понеже са компрометирани.

    10:31 07.03.2026

  • 6 Лигльоооо

    5 1 Отговор
    Чао чао

    10:31 07.03.2026

  • 7 Дзак

    1 0 Отговор
    Да осигурят и сухопътни коридори с безпрепятствено преминаване през границите.

    10:35 07.03.2026

  • 8 "Последна грижа" за инфлуенсърки,...

    3 1 Отговор
    ...бизнесмени, останалите съмнителни труженички(шафpантии в Дубай) .Абе те щом са в близкия изток имат пари,не е нужно със самолет за дебелите им 3адници, има и автобуси , влакове ,кораби и камили.

    10:41 07.03.2026

  • 9 извинявайте много,

    3 1 Отговор
    ама не може най-важното да ни е да приберем българите от Дубай. Държавата е на нокти, хората, живеещи около летище София и американското посолство се чудят къде да се евакуират, населените места около американските бази живеят в денонощен страх, а ние ще мислим хора, които са знаели къде отиват и са си поели риска. За евентуална война в залива се говори от месеци, обаче те предпочели да се нахендрят баш там. Трябва да се мисли за хората, които са тук, а не за тези, които на свой риск са предприели авантюрите си. Нищо за българите в България не се говори, а това е НАЙ-ВАЖНОТО, Гуцанов, НАЙ-ВАЖНОТО!!!

    10:41 07.03.2026

  • 10 Най-важното

    3 0 Отговор
    е медиите да разберат, че това същество е независимо, нищо не зависи от него. Лакардии, инфо няма

    10:48 07.03.2026

  • 11 Ковроляка

    3 0 Отговор
    Иска да прибере пороститотките за сметка на народа

    10:49 07.03.2026

  • 12 Сзо

    2 0 Отговор
    Вчера Гуцанов каза че правителството действало като туроператор. Днес казва че прибирането на българите е най важно....не разбирам кой трябва да ги прибере? Може би Аерофлот?

    10:50 07.03.2026

