Гуцанов: Най-важно е прибирането на българите от Близкия изток

"Първо прибирането на хората, на второ място - запасите от енергийни ресурси, а след това защитата на въздушното ни пространство", категоричен е депутатът от БСП и бивш социален министър Борислав Гуцанов в ефира на „Събуди се“, коментирайки действията на служебното правителство във връзка с кризата в Близкия изток. Според него усилията на Министерството на външните работи, Министерството на туризма и Министерството на транспорта са максимални, въпреки че кабинетът като цяло остава хаотичен и неопитен.
Гуцанов призна, че в началото на евакуацията някои българи са се прибирали по-бързо, включително популярни личности и политици, докато семейства и деца все още чакат своите полети. „Държавата и трите ведомства правят невъзможното, за да могат нашите сънародници да се прибират“, уточни той, подчертавайки, че човешкият живот е първостепенен приоритет.
По темата за военните самолети на летище София Гуцанов поясни, че решението е било взето от министъра на отбраната по закон, без колективно решение на кабинета. „На гражданско летище аз не бих приел военни самолети“, коментира той и подчерта, че мирът трябва да бъде водещата ценност, а България не трябва да участва пряко в конфликти.
Обсъдена беше и кризата в БСП. Гуцанов заяви, че партията трябва да бъде единна и да съчетава либералната линия на новото ръководство с консервативния патриотичен подход. „БСП е кауза и сме готови на всичко, за да може партията да върви напред“, каза той, като изрази надежда новият лидер Крум Зарков да възстанови лицето на партията.
