Росен Плевнелиев: Ние не воюваме, не сме цел и няма да бъдем

Росен Плевнелиев: Ние не воюваме, не сме цел и няма да бъдем

7 Март, 2026 11:25

  • росен плевнелиев-
  • президент-
  • политика

Бившият държавен глава призова за спокойствие след конфликта в Близкия изток

Росен Плевнелиев: Ние не воюваме, не сме цел и няма да бъдем - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

България не е цел на конфликта в Близкия изток. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" президентът в периода 2012-2017 Росен Плевнелиев.

Той коментира актуалната международна ситуация около Иран и последствията за България.

Във връзка с информацията за прекратените полети от Дубай, Плевнелиев призова българските граждани да бъдат спокойни.

„Нека българските граждани бъдат спокойни. Ние не воюваме, не сме цел и няма да бъдем. Тук ще бъде спокойно, тук ракети и бомби няма да падат, нито дронове. България е взела всички мъдри и важни решения. Когато е влязла в Европейския съюз и в НАТО, това е най-силният отбранителен съюз на планетата и той ще ни защити.“

От своя страна той припомни терористичния атентат през 2012 година на летището „Сарафово“.

„На летище Сарафово, за съжаление, шест туристи от Израел и един български гражданин изгубиха живота си. Нашите служби, заедно с партньорите по целия свят, видяха, направиха невероятно разследване. Стигнахме до университета в Ливан, където бяха издадени фалшивите паспорти. Видяхме тримата, които са инициатори, извършители. Обявихме военното крило на Хизбула за терористична организация. И знаехме, че отзад стои режимът на аятоласите, който финансира и мотивира подобни терористични организации да извършат терористични актове.“

Той подчертава, че международната обстановка е сложна, но България е защитена:

„Нека да бъде ясен, война няма и няма да има за българските граждани. Но, за съжаление, по целия свят ние сме свидетели на това, как този човеконенавистен режим е организирал, включително и на наша територия, терористични атаки.“

Той прогнозира, че войната в Близкия изток ще продължи седмици, но не и година.

„Логиката е много елементарна. Ако тя продължи повече от два месеца, Тръмп ще изгуби междините избори. Ако изгуби междините избори, той губи всичко. Той губи всичко…“


Оценка 1 от 12 гласа.
Оценка 1 от 12 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Плевню

    24 0 Отговор
    не воюва, той само извратенийки прави. Клъстърни извратенийки

    10:30 07.03.2026

  • 3 Това изявление дали

    25 0 Отговор
    е обсъдено със съпругата ти?

    10:31 07.03.2026

  • 4 Надежда тука всяка оставете....

    28 0 Отговор
    Тоя пак го изкарахте от забравата да дава акъл!Личи си, че соросоидните либерали се опитват да превземат държавата с всички средства!🤣🤣🤣

    10:31 07.03.2026

  • 5 така е

    22 0 Отговор
    Жени като Банов на война не ходят

    10:31 07.03.2026

  • 6 Добри

    28 0 Отговор
    Разкарайте това леке от ефира моля

    10:32 07.03.2026

  • 7 Компрометирано

    23 1 Отговор
    човече от"друг"пол! Не си заслужава вниманието ни!

    Коментиран от #17

    10:32 07.03.2026

  • 8 Ах Ох

    21 0 Отговор
    Ирландската пастирка, ахахахахахаааа 🤣🖕

    10:33 07.03.2026

  • 9 ккк

    18 1 Отговор
    то ОАЕ не воюват ама ги бомбят - ферщейн

    Коментиран от #28

    10:33 07.03.2026

  • 10 Гончар Романенко

    22 0 Отговор
    Кои "ние"?!
    ....Вие не се изказвайте от името на ние
    И имате да миете чинии и да пускате пералня!

    10:33 07.03.2026

  • 11 Врачката

    22 0 Отговор
    крадлива и войник ? С памперс ! Тоя "мъж" на "мъжествеността" се появи да засмърди на отврат , вместо да е зад решетките ! Това с милиарди от ЕС за държава ни и подобряване живота на българските граждани ! Безсрамникът от Комсомола и Банкянския мошеник прибраха огромни количества !

    10:33 07.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе

    21 0 Отговор
    Да земеш да манеш тава украинско знаме от ревера.

    10:35 07.03.2026

  • 16 Вайй аллаааа...

    26 0 Отговор
    И това нещо беше президент... Спрете земята искам да сляза...

    10:35 07.03.2026

  • 17 То и

    22 0 Отговор

    До коментар #7 от "Компрометирано":

    човече не е , и магаре не е - нещо сбъркано , някакво вредно същество !

    10:35 07.03.2026

  • 18 радецки

    17 0 Отговор
    коментар от политически късоглед, манипулативен бивш президент...

    10:35 07.03.2026

  • 19 6135

    17 0 Отговор
    Нищожество!
    Не воюваме, но успяхме да си заработим да сме цел.
    Евала на нашите политици!

    10:36 07.03.2026

  • 20 Никой

    5 0 Отговор
    Че какво каза

    10:36 07.03.2026

  • 21 Така Така

    14 0 Отговор
    Тази поза Г от къде изпълзя

    10:37 07.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    12 0 Отговор
    С какво па може да воюваш бе ? Е такива като теб разкостихте държавата и я оставяте в немилост. Нито ПВО имаме щото май замина нанякъде, нито самолети защото платихте някакви неща дето май и не летят се оказа, за балистика и дронове да не говорим. Нищо ама нищо нямаме , а и вчера един излезе при Цветанка Ризова и си го каза. Е до тук ни докарахте е такива като теб. И стига си дрънкал глупости ,че си много убав, а първо обясни къде ни е армията и ПВОто .

    10:39 07.03.2026

  • 25 Явор Побърканячков

    7 0 Отговор
    Всичко е ясно.. да влезе следващото SSбъркано атланте. Вижте там кой е с ядрен чадър и го пускайте ..

    10:41 07.03.2026

  • 26 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    АБЕ ЧЕХЛЮЮ, КАКВИ СА ТЕЗИ САМОЛЕТИ У НАС И АМЕРИКАНСКИ БАЗИ? ИСПАНИЯ ГИ ИЗГОНИ И ТЕ РЕАНО НЕ ВОЮВАТ! А НИЕ?

    10:43 07.03.2026

  • 27 Бившият държавен глава

    7 0 Отговор
    Верно бре и тоя смооотаняк беше .... 36 години ква ли гнусна атлантическа пасмина не видяхме

    10:43 07.03.2026

  • 28 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "ккк":

    ЗАЩОТО И ТЕ ИМАТ ОБОРСКИ БАЗИ, КАТО ПРИ НАС

    10:44 07.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Прави ли ви впечатление впрочем колеги

    6 0 Отговор
    как атлантическите недоразумения в телевизионният ефир са тотално в колабирали мозъчно и по тази причина винаги ги групират клъстърно. Пакетно и по списък. Единият дрънка глуууупости, влиза следващият и потвърждава оооолигофрениите на предишният. Влиза трети, четвърти... После се подкарват и псеее-вдокултурниците. Замислете се!

    10:47 07.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Напълно си противоречи

    8 0 Отговор
    Нямало заплаха, но сме определили Хизбула за враг.
    Поредна порция плевнелиевщини.
    Политически чyкyндyp.

    10:49 07.03.2026

  • 33 Избори

    8 0 Отговор
    Напишете в търсачката на ютюб: "Журналистка нacиpа Плевнелиев на пресконференция"

    Изгледайте и изслушайте!

    Коментиран от #35

    10:49 07.03.2026

  • 34 Гост

    8 0 Отговор
    И с тая прическа алаДжордж Буш само като го видя и се смея цял ден. Въобразява се на американски президент. Абсолютно безличен.

    10:55 07.03.2026

  • 35 Фактъ

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Избори":

    Журналистката е устатата Илияна Беновска.

    10:59 07.03.2026

  • 36 Иван Грозни

    7 0 Отговор
    Кой ще те пита бе магаре бойково?

    11:03 07.03.2026

  • 37 ИВАН

    6 0 Отговор
    Точно на тоя много му верваме, каквото и да каже е точно обратното.

    11:04 07.03.2026

  • 38 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Плюнка,прибирай се да миеш чинийте,олигоф......

    11:04 07.03.2026

  • 39 Па съм я бе

    2 0 Отговор
    Чехлю мамин

    11:18 07.03.2026

  • 40 дядо дръмпи-констатира!

    0 0 Отговор
    Вместо по цял ден...Бля-бля-бля...вземете поизчистете софия.Този кмет терзиев не е по чистотата на кварталите.Не му знам и не ме интересуват договорите му,но в "Надежда" е ужасно мръсно!Не помня при друг кмет такава мръсотия да е имало по улиците!

    11:32 07.03.2026

Новини по градове:
