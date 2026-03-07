Росен Плевнелиев: Ние не воюваме, не сме цел и няма да бъдем

България не е цел на конфликта в Близкия изток. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" президентът в периода 2012-2017 Росен Плевнелиев.
Той коментира актуалната международна ситуация около Иран и последствията за България.
Във връзка с информацията за прекратените полети от Дубай, Плевнелиев призова българските граждани да бъдат спокойни.
„Нека българските граждани бъдат спокойни. Ние не воюваме, не сме цел и няма да бъдем. Тук ще бъде спокойно, тук ракети и бомби няма да падат, нито дронове. България е взела всички мъдри и важни решения. Когато е влязла в Европейския съюз и в НАТО, това е най-силният отбранителен съюз на планетата и той ще ни защити.“
От своя страна той припомни терористичния атентат през 2012 година на летището „Сарафово“.
„На летище Сарафово, за съжаление, шест туристи от Израел и един български гражданин изгубиха живота си. Нашите служби, заедно с партньорите по целия свят, видяха, направиха невероятно разследване. Стигнахме до университета в Ливан, където бяха издадени фалшивите паспорти. Видяхме тримата, които са инициатори, извършители. Обявихме военното крило на Хизбула за терористична организация. И знаехме, че отзад стои режимът на аятоласите, който финансира и мотивира подобни терористични организации да извършат терористични актове.“
Той подчертава, че международната обстановка е сложна, но България е защитена:
„Нека да бъде ясен, война няма и няма да има за българските граждани. Но, за съжаление, по целия свят ние сме свидетели на това, как този човеконенавистен режим е организирал, включително и на наша територия, терористични атаки.“
Той прогнозира, че войната в Близкия изток ще продължи седмици, но не и година.
„Логиката е много елементарна. Ако тя продължи повече от два месеца, Тръмп ще изгуби междините избори. Ако изгуби междините избори, той губи всичко. Той губи всичко…“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Плевню
10:30 07.03.2026
3 Това изявление дали
10:31 07.03.2026
4 Надежда тука всяка оставете....
10:31 07.03.2026
5 така е
10:31 07.03.2026
6 Добри
10:32 07.03.2026
7 Компрометирано
Коментиран от #17
10:32 07.03.2026
8 Ах Ох
10:33 07.03.2026
9 ккк
Коментиран от #28
10:33 07.03.2026
10 Гончар Романенко
....Вие не се изказвайте от името на ние
И имате да миете чинии и да пускате пералня!
10:33 07.03.2026
11 Врачката
10:33 07.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абе
10:35 07.03.2026
16 Вайй аллаааа...
10:35 07.03.2026
17 То и
До коментар #7 от "Компрометирано":човече не е , и магаре не е - нещо сбъркано , някакво вредно същество !
10:35 07.03.2026
18 радецки
10:35 07.03.2026
19 6135
Не воюваме, но успяхме да си заработим да сме цел.
Евала на нашите политици!
10:36 07.03.2026
20 Никой
10:36 07.03.2026
21 Така Така
10:37 07.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гост
10:39 07.03.2026
25 Явор Побърканячков
10:41 07.03.2026
26 Боруна Лом
10:43 07.03.2026
27 Бившият държавен глава
10:43 07.03.2026
28 Боруна Лом
До коментар #9 от "ккк":ЗАЩОТО И ТЕ ИМАТ ОБОРСКИ БАЗИ, КАТО ПРИ НАС
10:44 07.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Прави ли ви впечатление впрочем колеги
10:47 07.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Напълно си противоречи
Поредна порция плевнелиевщини.
Политически чyкyндyp.
10:49 07.03.2026
33 Избори
Изгледайте и изслушайте!
Коментиран от #35
10:49 07.03.2026
34 Гост
10:55 07.03.2026
35 Фактъ
До коментар #33 от "Избори":Журналистката е устатата Илияна Беновска.
10:59 07.03.2026
36 Иван Грозни
11:03 07.03.2026
37 ИВАН
11:04 07.03.2026
38 ШЕФА
11:04 07.03.2026
39 Па съм я бе
11:18 07.03.2026
40 дядо дръмпи-констатира!
11:32 07.03.2026