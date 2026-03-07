Ирене Мария Планк: Първият завод на Rheinmetall в България трябва да заработи още тази година

Германският посланик у нас Ирене Мария Планк обяви специално за NOVA, че строежът на заводите за боеприпаси и барут на Райн Метал върви по план и първият от тях трябва да бъде открит още тази година. Тя подчерта, че проектът е съвместен, което създава работни места и добавена стойност в страната, а от гледна точка на партньорството между България и Германия важният критерий е крайният резултат, а не чия е заслугата.
„Важно е сътрудничеството да се реализира и заводите да работят - това е класическа ситуация, в която печелят всички“, каза Планк в ефира на “Събуди се”. Тя уточни, че проектът има пълната подкрепа на служебното правителство и се очаква да укрепи позициите на България като надежден партньор в отбранителната индустрия.
Посланикът обсъди и демографските и икономическите връзки между двете страни. Според нея много българи се връщат от Германия, защото българската икономика се развива, доходите растат, а германските инвеститори продължават да създават възможности за професионално развитие. „Страхотно е да работиш с хора, които познават и двете страни и говорят немски, но са българи“, допълни тя.
В контекста на международната сигурност Планк заяви, че България разполага с достатъчно добри отбранителни възможности и се ползва от подкрепата на партньорите в НАТО. Тя изрази увереност в проевропейската ориентация на служебното правителство и подкрепа за прозрачни избори и функционираща съдебна система.
Освен икономическите и политическите въпроси, посланикът сподели и впечатленията си от българската култура. Тя изучава български език и е научила да танцува хоро, като най-силно я впечатлила дълбочината на българската история и цивилизация - от хан Крум и цар Симеон до кирилицата и народните традиции. „Искам да разбирам и да се наслаждавам на всичко това не само като наблюдател“, каза Планк.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хелга есес
Коментиран от #5
10:30 07.03.2026
2 макс
10:32 07.03.2026
3 Пич
Иначе, бабето прилича на Елюминат и рептил накуп!!
10:33 07.03.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #11
10:35 07.03.2026
5 Изглежда от НСДАП
До коментар #1 от "Хелга есес":С пречупен кръст в ноктите и надпис "гот мит унс"!
Коментиран от #8
10:37 07.03.2026
6 лама Щирлиц
10:37 07.03.2026
7 фоко
10:38 07.03.2026
8 Пич
До коментар #5 от "Изглежда от НСДАП":Аха.......а интервюто е едно разтягане на - Арбайт махт фрай.....
10:39 07.03.2026
9 баба Кифла
10:40 07.03.2026
10 Абе да бе
10:46 07.03.2026
11 Факт
До коментар #4 от "Сатана Z":Фондация Фридрих Еберт не ги бере евраците по дърветата.
10:54 07.03.2026
12 Боруна Лом
10:54 07.03.2026
13 6135
Чудя се, чудя се и единствено ми обяснение е, че вътрешната злоба ги разяжда като проказа.
10:56 07.03.2026
14 Още една цел
11:12 07.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:22 07.03.2026