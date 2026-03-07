Новини
Ирене Мария Планк: Първият завод на Rheinmetall в България трябва да заработи още тази година

7 Март, 2026 10:28 616 16

  • ирене мария планк-
  • германия-
  • посланик-
  • българия-
  • rheinmetall

Създават се допълнителни работни места

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Германският посланик у нас Ирене Мария Планк обяви специално за NOVA, че строежът на заводите за боеприпаси и барут на Райн Метал върви по план и първият от тях трябва да бъде открит още тази година. Тя подчерта, че проектът е съвместен, което създава работни места и добавена стойност в страната, а от гледна точка на партньорството между България и Германия важният критерий е крайният резултат, а не чия е заслугата.

„Важно е сътрудничеството да се реализира и заводите да работят - това е класическа ситуация, в която печелят всички“, каза Планк в ефира на “Събуди се”. Тя уточни, че проектът има пълната подкрепа на служебното правителство и се очаква да укрепи позициите на България като надежден партньор в отбранителната индустрия.

Посланикът обсъди и демографските и икономическите връзки между двете страни. Според нея много българи се връщат от Германия, защото българската икономика се развива, доходите растат, а германските инвеститори продължават да създават възможности за професионално развитие. „Страхотно е да работиш с хора, които познават и двете страни и говорят немски, но са българи“, допълни тя.

В контекста на международната сигурност Планк заяви, че България разполага с достатъчно добри отбранителни възможности и се ползва от подкрепата на партньорите в НАТО. Тя изрази увереност в проевропейската ориентация на служебното правителство и подкрепа за прозрачни избори и функционираща съдебна система.

Освен икономическите и политическите въпроси, посланикът сподели и впечатленията си от българската култура. Тя изучава български език и е научила да танцува хоро, като най-силно я впечатлила дълбочината на българската история и цивилизация - от хан Крум и цар Симеон до кирилицата и народните традиции. „Искам да разбирам и да се наслаждавам на всичко това не само като наблюдател“, каза Планк.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хелга есес

    10 1 Отговор
    Тая има татуиран орел на гърба

    Коментиран от #5

    10:30 07.03.2026

  • 2 макс

    6 2 Отговор
    А родата й далечна и недосегаема.

    10:32 07.03.2026

  • 3 Пич

    10 0 Отговор
    Нашите некадърни наколенкаджии оставиха 51% , или контрола на уж наш завод на наша територия, не дори на чужда държава, а на чужда частна корпорация !!! Представяте ли си !!!
    Иначе, бабето прилича на Елюминат и рептил накуп!!

    10:33 07.03.2026

  • 4 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Райх Метал дават пари на Мунчо за преди изборите.Нали точно той се хвалеше,че ги довел в БГто?

    Коментиран от #11

    10:35 07.03.2026

  • 5 Изглежда от НСДАП

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хелга есес":

    С пречупен кръст в ноктите и надпис "гот мит унс"!

    Коментиран от #8

    10:37 07.03.2026

  • 6 лама Щирлиц

    9 0 Отговор
    Аѝде няма нужда, бомбите не се ядат а само ще донесат инфлация и отрови.

    10:37 07.03.2026

  • 7 фоко

    5 0 Отговор
    за да тушират недоволството на народа излъгаха, че са се отказали

    10:38 07.03.2026

  • 8 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Изглежда от НСДАП":

    Аха.......а интервюто е едно разтягане на - Арбайт махт фрай.....

    10:39 07.03.2026

  • 9 баба Кифла

    5 0 Отговор
    за бомбите даже нямало да плашат ддс и данъци, балъците да плащат

    10:40 07.03.2026

  • 10 Абе да бе

    5 0 Отговор
    Много красива жена. Рядък екземпляр от арийската раса.

    10:46 07.03.2026

  • 11 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Фондация Фридрих Еберт не ги бере евраците по дърветата.

    10:54 07.03.2026

  • 12 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПЪСКА ДА ЗАРАБОТИ В БЪЛГАРИЯ ПО НИКАКЪВ НАЧИН!

    10:54 07.03.2026

  • 13 6135

    2 0 Отговор
    Тези като остареят защо са толкова грозни? Те сигурно и като млади не са били цвете за мирисане, но след 40 спокойно могат да участват без грим във филми на ужасите.

    Чудя се, чудя се и единствено ми обяснение е, че вътрешната злоба ги разяжда като проказа.

    10:56 07.03.2026

  • 14 Още една цел

    4 0 Отговор
    За Орешник. Тези допълнителни работни места ще ни излязат през Га за.

    11:12 07.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    И като "създава работни места и добавена стойност в страната" що не си го строят в Германистан🤔❓❗

    11:22 07.03.2026

