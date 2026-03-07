Продава се единственото BMW M4 пикап

За тези, които смятат стандартното BMW M4 Competition за твърде скучно и често срещано, на пазара се появи единствен по рода си автомобил, наречен „M4 Maloo“. В знак на почит към легендарните австралийски пикапи Holden – този радикален модел официално е пуснат в продажба от създателите му в DinMann на цена от 145 000 долара. Макар проектът да дебютира като сензация на изложението SEMA, оттогава той се превърна в напълно реализиран, законен за движение по пътищата пикап, в който задните седалки са заменени с изработена по поръчка платформа.

Конструкцията започва като фабрично нов M4 Competition xDrive, но екипът на DinMann бързо се заема с рязането на покрива. На негово място е поставена специално изработена платформа, облицована с метална подсилваща рамка и функционален капак, преработен от оригиналния капак на багажника на M4.

Под специално изработения капак с вентилационни отвори, M4 Maloo е надхвърлил фабричните си 510 конски сили.3,0-литровият S58 е оборудван с подобрени турбокомпресори и специализиран карбонов всмукателен колектор, което повишава мощността значително над стандартните спецификации на Competition. Благодарение на системата за задвижване на всички колела xDrive, този пикап ускорява от 0 до 100 км/ч за по-малко от 3 секунди.

За да се справи с промененото разпределение на теглото на платформата, DinMann монтира специален комплект пружини за понижаване AST и колела Style 963M с елегантно сатенено покритие в цвят „gunmetal”. Интериора разполага с патентовани от компанията табло и вложки за вратите от въглеродни влакна.