Доналд Тръмп: САЩ имат тайно оръжие, непознато за останалия свят! Просто не обичаме да се хвалим

Съединените щати имат някои тайни оръжия, за които останалият свят не знае и те все още трябва да се пазят в тайна. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред News Nation, пише Фокус.



"Имаме оръжия, за които никой не знае. Вероятно би било добра идея да не казваме на никого за тях, но имаме невероятни оръжия“, хвали се американският президент.



Той не предостави подробности за естеството и възможностите на споменатите оръжия, но въпросът на журналиста, след който Тръмп се похвали със секретното оръжие, се отнасяше до операцията на САЩ във Венецуела. Следователно е възможно то вече да е било използвано по време на отвличането на Николас Мадуро.



Разработване на нови оръжия в САЩ



Припомняме, че през октомври 2025 г. Тръмп обяви намерението си да възобнови ядрените опити за първи път от 33 години.



Той също така обяви, че е инструктирал Пентагона да провежда тестове на американския ядрен арсенал "на равна нога“ с други ядрени сили. В същото време Тръмп заяви, че Съединените щати имат по-голям ядрен арсенал и по-добри оръжия от Русия.



Същевременно президентът на САЩ обяви и създаването на нов клас кораби, наречен на него - "Тръмп“. Известно е, че първият от американските линейни кораби от този клас може да струва до 22 млрд. долара, което би го направило един от най-скъпите военни кораби в историята на САЩ.



Линейният кораб с управляеми ракети ще бъде два пъти по-голям от всеки крайцер или разрушител, построен от ВМС след Втората световна война, но с около една трета по-малък от размера на самолетоносача "Джералд Р. Форд“, който в момента е най-скъпият военен кораб на САЩ.



В бюлетин на ВМС се посочва, че корабът ще тежи около 35 хиляди тона и ще има екипаж до 850 души

