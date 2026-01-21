Новини
Доналд Тръмп: САЩ имат тайно оръжие, непознато за останалия свят! Просто не обичаме да се хвалим

21 Януари, 2026 15:34 3 625 101

През октомври 2025 г. Тръмп обяви намерението си да възобнови ядрените опити за първи път от 33 години

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съединените щати имат някои тайни оръжия, за които останалият свят не знае и те все още трябва да се пазят в тайна. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред News Nation, пише Фокус.

"Имаме оръжия, за които никой не знае. Вероятно би било добра идея да не казваме на никого за тях, но имаме невероятни оръжия“, хвали се американският президент.

Той не предостави подробности за естеството и възможностите на споменатите оръжия, но въпросът на журналиста, след който Тръмп се похвали със секретното оръжие, се отнасяше до операцията на САЩ във Венецуела. Следователно е възможно то вече да е било използвано по време на отвличането на Николас Мадуро.

Разработване на нови оръжия в САЩ

Припомняме, че през октомври 2025 г. Тръмп обяви намерението си да възобнови ядрените опити за първи път от 33 години.

Той също така обяви, че е инструктирал Пентагона да провежда тестове на американския ядрен арсенал "на равна нога“ с други ядрени сили. В същото време Тръмп заяви, че Съединените щати имат по-голям ядрен арсенал и по-добри оръжия от Русия.

Същевременно президентът на САЩ обяви и създаването на нов клас кораби, наречен на него - "Тръмп“. Известно е, че първият от американските линейни кораби от този клас може да струва до 22 млрд. долара, което би го направило един от най-скъпите военни кораби в историята на САЩ.

Линейният кораб с управляеми ракети ще бъде два пъти по-голям от всеки крайцер или разрушител, построен от ВМС след Втората световна война, но с около една трета по-малък от размера на самолетоносача "Джералд Р. Форд“, който в момента е най-скъпият военен кораб на САЩ.

В бюлетин на ВМС се посочва, че корабът ще тежи около 35 хиляди тона и ще има екипаж до 850 души


САЩ
  • 1 хаха🤣

    30 76 Отговор
    Ей сега вече Пуся започна голямото зареждане на бункера с памперси 🤣🤣🤣

    Коментиран от #56, #59

    15:36 21.01.2026

  • 2 мдаааа

    53 5 Отговор
    Да бе , ич не обичаш ... Затуй Господ Бог ти е благодарен ...

    15:36 21.01.2026

  • 3 Лудия козел

    61 27 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #15, #19, #26, #58

    15:36 21.01.2026

  • 4 казал

    80 7 Отговор
    Хвалипръцльото.
    То ако имаше ти сто пъти щеше да се изпраскаш.

    15:36 21.01.2026

  • 5 Лудия козел

    30 19 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #12

    15:36 21.01.2026

  • 6 Лудия козел

    42 13 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:37 21.01.2026

  • 7 Хаха

    21 52 Отговор
    За разлика от нещастния Путлер, който непрекъснато се хвали с измислени оръжия.

    Коментиран от #22

    15:37 21.01.2026

  • 8 Сатана Z

    66 3 Отговор
    Бай Дончо е скромен почти колкото Бойко.

    15:38 21.01.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    49 7 Отговор
    Те сега Путин ша капитулира пред бай Дончо,и всички ще зарупаме щастливи американско ГМО!🦍🥳🤣🤣🤣🖕

    15:38 21.01.2026

  • 10 Лелее

    24 43 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове, копейкаджии.

    15:38 21.01.2026

  • 11 Просто не обичаме да се хвалим

    38 8 Отговор
    само да сплашим русофобрчагите и брюкселските зелки ако не сдадат гренландия

    15:39 21.01.2026

  • 12 Ха-ха

    26 28 Отговор

    До коментар #5 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:39 21.01.2026

  • 13 Георги

    42 6 Отговор
    щом не се хвалят, значи не е стратегическо. Щом е ползвано във Венецуела, значи не е и чудо невиждано.

    15:39 21.01.2026

  • 14 Не,че нещо,ама...

    49 5 Отговор
    Тайното оръжие не е тайна за никого и се казва Американски долари, но официалното му название е "предатели"

    Коментиран от #45

    15:39 21.01.2026

  • 15 ха ха хааа

    6 18 Отговор

    До коментар #3 от "Лудия козел":

    Пръчшшшшшш..

    15:39 21.01.2026

  • 16 БОЛШЕВИК

    49 16 Отговор
    Горките нямат нищо, всичко им е старо, бавни и слаби ракети. Руснаците показаха Буревестника, Сатана2, Орешника, Посейдон а и много други оръжия които нямат аналог!

    Коментиран от #25, #40

    15:40 21.01.2026

  • 17 не може да бъде

    40 4 Отговор
    САЩ безспорно има страшни оръжия!?Но засега най.ефективното им оръжие .доказало се много кратно -е едно магаре натоварено с долари ...това е американският принос за това отдавнашно оръжие -вместо злато -долари!?

    15:40 21.01.2026

  • 18 Ройтерс

    23 3 Отговор
    Оръжието има ключ:
    Дедо Дончо първо трябва да се напраска с Baked beans и hot peppers
    И глей ко стаа...! :))

    15:40 21.01.2026

  • 19 хаха🤣

    12 36 Отговор

    До коментар #3 от "Лудия козел":

    Ей голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе руски другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    15:40 21.01.2026

  • 20 Тома

    31 7 Отговор
    За това още използват руски двигатели за космическите си ракети понеже не обичат да се хвалят.Аз съм спрял 8 войни винаги се хвали бай Дончо защото е скромен в носа

    15:40 21.01.2026

  • 21 Ефрейтор

    30 4 Отговор
    Тайното оръжие се нарича Кабело - министър на вътрешните работи на Венецуела

    15:40 21.01.2026

  • 22 Ко каза, ко?

    39 15 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    Само,че на Путин оръжията ги виждаме в действие със 100 % успеваемост.

    Коментиран от #27, #28, #33

    15:40 21.01.2026

  • 23 дончичо

    28 2 Отговор
    Имаме и текноложиа за кацане на Месечината ,ама македонците северни ни забраниа да одиме пак,оти она била македонска

    15:41 21.01.2026

  • 24 Атина Палада

    25 1 Отговор
    Баш Дончо да не обича да се хвали....това не го вярвам:)))

    15:42 21.01.2026

  • 25 Голям смях и измама има с тези Орешници

    21 34 Отговор

    До коментар #16 от "БОЛШЕВИК":

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.

    😆

    Коментиран от #30

    15:42 21.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Георги

    15 26 Отговор

    До коментар #22 от "Ко каза, ко?":

    ЕС измисли капачка която не се отделя от шишето, а Русия измисли ракета, която не се отделя от силоза - Сармат

    Коментиран от #51

    15:43 21.01.2026

  • 28 Да бе ,

    13 25 Отговор

    До коментар #22 от "Ко каза, ко?":

    Виждаме ... 🤭😁 Скоро ще празнуваме 4 години тридневното СВО ..

    Коментиран от #31, #32, #57

    15:43 21.01.2026

  • 29 Я пък тоя

    18 2 Отговор
    И аз имам свръх оръжие в мазето, с едно натискане на копчето и няма САЩ, няма Русия. Ама не обичам да се хваля.

    15:44 21.01.2026

  • 30 Георги

    26 8 Отговор

    До коментар #25 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    а още по-голям смях е, че евро-войнолюбците не могат дори и стара руска ракета да хванат

    Коментиран от #52

    15:45 21.01.2026

  • 31 Лудия козел

    9 6 Отговор

    До коментар #28 от "Да бе ,":

    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #36

    15:46 21.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Йосиф Кобзон

    6 14 Отговор

    До коментар #22 от "Ко каза, ко?":

    Резултатите да при мен.Насипно.

    Коментиран от #64

    15:47 21.01.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    13 18 Отговор
    Секретнато оръжие съм Аз !!!
    Разсипах Русията, ликвидирах 2млн человека, съсипах ЕС, направих Америка Велика и всичко това съвсем безплатно, изцяло за руска сметка 👍

    15:47 21.01.2026

  • 35 Николас Мадуро офишъл

    20 1 Отговор
    Дони,брат, това,което ми взехме от нощното шкафче,не беше нурофен,брат...от него ли пи?

    15:48 21.01.2026

  • 36 Ха-ха

    7 13 Отговор

    До коментар #31 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:48 21.01.2026

  • 37 Това го каза още есента рижия

    11 3 Отговор
    Че света дори не предполагал за него и че при евентуална война на земята ще останат само САЩ. За какво ни е свят в който съществува само една държава ,каза Тръмп

    15:48 21.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бе обичал да се хвали ...

    16 0 Отговор
    Хахаххаха

    15:49 21.01.2026

  • 40 Морски

    10 22 Отговор

    До коментар #16 от "БОЛШЕВИК":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейките ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и тридневното превземане на Киев от руската мечка. 🤣🐻🤣🐻🤣.

    Коментиран от #62

    15:49 21.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Лудия козел

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "Я па тоя":

    Чувам. А ти като си разклатиш главата чува ли се нещо?

    15:49 21.01.2026

  • 43 Да , бе

    8 4 Отговор

    До коментар #32 от "Лудия козел":

    А Лисабон - нихера не видно ...

    15:50 21.01.2026

  • 44 шекелка

    10 4 Отговор
    А на нас ни казаха да врякаме за Mърсула.

    15:50 21.01.2026

  • 45 дончичо

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Не,че нещо,ама...":

    Не точно,има две имена-алчност и лакомия предателството е следствие

    15:50 21.01.2026

  • 46 Кольо- Босия

    15 0 Отговор
    А ние имаме Доматомет за Шиши

    15:50 21.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 К.о.т.а.р.а.к 😿

    12 7 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй":

    Питай укробите дали не става.

    15:51 21.01.2026

  • 50 ...

    15 0 Отговор
    И хамериканците станаха безаналогови...

    15:51 21.01.2026

  • 51 Ко каза, ко?

    21 8 Отговор

    До коментар #27 от "Георги":

    Оня ден и CNN потвърди , "неуспешното" попадение в Северск, където 40 натовски и 100 украински офицери,бяха стопени в бункер на 18 метра дълбочина...те така за успехите, па ти си дръжка, не ми пречиш

    15:51 21.01.2026

  • 52 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    8 22 Отговор

    До коментар #30 от "Георги":

    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.

    😆

    Коментиран от #67

    15:51 21.01.2026

  • 53 Перо

    9 1 Отговор
    Дрън,дрън…… .

    15:52 21.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Фикри

    16 0 Отговор
    Той, тоя клоун хич не обича да се хвали ...

    15:52 21.01.2026

  • 56 🤭🤭🤭

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "хаха🤣":

    Защо, Дончо да не го даде на зеления чорапогащник!🤣🤣🤣

    15:52 21.01.2026

  • 57 Ко каза, ко?

    10 5 Отговор

    До коментар #28 от "Да бе ,":

    След СВО, искам ти да си от първите,които да напишеш коментар ,как е приключила и в чия полза👍🤣

    Коментиран от #88

    15:53 21.01.2026

  • 58 Карлуково

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Лудия козел":

    Следващата война ще е между теб,Наполеон,Хитлер, Александър Маакедонски и Клеопатра

    Коментиран от #65, #66

    15:53 21.01.2026

  • 59 Цък

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "хаха🤣":

    Тъпак, кой е виждал кравар да не се хвали.

    15:54 21.01.2026

  • 60 УдоМача

    19 4 Отговор
    Хахаха! Този изкуфелник ако си мисли, че Русия, а може би и Китай нямат оръжия, чието съществуване не са афиширали, значи е голям наивник!

    Коментиран от #87

    15:54 21.01.2026

  • 61 хихи

    10 1 Отговор
    Чичо Дончо има толкова тайно оръжие, че и той не знае за него, обаче Путин знае....
    Тези двамата се сдушиха и си правят гаргара с останалия сват

    15:54 21.01.2026

  • 62 Я пък тоя

    17 5 Отговор

    До коментар #40 от "Морски":

    Морски, пил си морска вода брат, не само съсипаха Украйна, но и ЕС, Франция, Германия, а ве запада съсипаха.
    Да си жив и здрав, да видиш края. Няма да си доволен.

    15:54 21.01.2026

  • 63 А пишете за

    12 5 Отговор
    Сутрешното точно попадение с ракета Искендер в Украйна

    15:54 21.01.2026

  • 64 Бандера

    9 5 Отговор

    До коментар #33 от "Йосиф Кобзон":

    При мен е пълно с укродебили, как стана това с лопатките на руснаците.

    15:55 21.01.2026

  • 65 Лудия козел

    7 4 Отговор

    До коментар #58 от "Карлуково":

    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #68, #80

    15:55 21.01.2026

  • 66 Лудия козел

    7 4 Отговор

    До коментар #58 от "Карлуково":

    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #72

    15:56 21.01.2026

  • 67 Ко каза, ко?

    12 5 Отговор

    До коментар #52 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":

    Само,че от неуспешния опит, го няма най-голямото газохранилище в Украйна и един завод за ремонт на самолети

    15:56 21.01.2026

  • 68 Ха-ха

    5 9 Отговор

    До коментар #65 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:56 21.01.2026

  • 69 Мишел

    6 15 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    15:57 21.01.2026

  • 70 Ххх

    9 1 Отговор
    Какво значение има колко е страшно оръжието ти, като едни яднени бомби по технология от средата на миналия век могат да унищожат напълно живота на земята? Даже няма да има кой да те погребе с новото ти оръжие.

    15:58 21.01.2026

  • 71 Копейки,

    5 9 Отговор
    няма да се притеснявате, Путин ще спаси приятелите си Мадуро и Аятолаха.

    16:00 21.01.2026

  • 72 Бате😎🤫

    6 9 Отговор

    До коментар #66 от "Лудия козел":

    Сичкото ли копейки🤡сте толкоз загубени😂😂

    16:01 21.01.2026

  • 73 И този почна като Путин

    8 2 Отговор
    Да разпространява слухове.

    16:02 21.01.2026

  • 74 ха ха хааа

    5 2 Отговор
    Много пръчшшшшшш тука , бе .. 🤭😁

    16:02 21.01.2026

  • 75 Откачена маймуна

    8 2 Отговор
    Имам нова кола, която няма никой на света, но няма да ви я покажа, защото не искам да се хваля.

    16:03 21.01.2026

  • 76 Соваж бейби

    9 3 Отговор
    Шегаджия ,стига се излага Дончо не сме малки деца писна на света с твоите изнудвания и блъфове.Американци ако имаха такова оръжие до сега да го бяха пробвали ,истината е такава тази държава агресор цели да запали войни по цял свят и отслаби всички максимално за да не може никой да излезе срещу Америка .След това да превърнат всички във васал на амереканци да присвои на всички държави природните ресурси това са американци.Надявам се още до лятото тази държава вече да не съществува!

    16:03 21.01.2026

  • 77 Лъжа! Един побъркеняк лъже откровен

    8 3 Отговор
    Тръмп лъже, като евреин!
    Нищо няма!

    16:03 21.01.2026

  • 78 Софиянец

    8 3 Отговор
    Не обичали да се хвалят! 😂😂😂

    Те тия само това могат! И всичките им хвалби са пълен провал след това!

    16:05 21.01.2026

  • 79 Ние знаем всичко

    6 1 Отговор
    Знам го оръжието е лешник.

    16:07 21.01.2026

  • 80 стоян георгиев

    7 4 Отговор

    До коментар #65 от "Лудия козел":

    Екстра, екстра! Още трябва! Жива бандер да не остане!

    16:07 21.01.2026

  • 81 стреляното ухо

    7 1 Отговор
    тенджура с боб !

    16:08 21.01.2026

  • 82 Простотията ходи по хората

    12 0 Отговор
    Светът очакваше от САЩ лидерство за решаване на световните проблеми, свързани с климат, замърсяване, глад, лидерство в иновациите, в космическите изследвания! А, този дърт тулуп се хвали с оръжия! Падение на демокрацията, падение на една велика нация. Избраха си милиардер нарцисист, инфантил, с посредствена обща култура, етика и мениджърски способности. Сега всички ще сърбаме последствията.

    16:11 21.01.2026

  • 83 Бай Иван

    11 0 Отговор
    И ние имаме тайно оръжие - Боцко! Може да краде без другите да го виждат.

    16:14 21.01.2026

  • 84 Абе

    6 2 Отговор
    Дончо, ако имахте такива оръжия досега да бяхте разпарчадосали Русия. Да ама не.

    16:17 21.01.2026

  • 85 Вие сте бунаци

    2 3 Отговор
    Руснаците освен с оръжия с друго не могат да се похвалят.Американците се хвалят с всичко ,но не и с оръжия.Ако искаш да убиеш човек използваш руска технология , ако искаш да го зарадваш използваш американска.

    Коментиран от #91

    16:20 21.01.2026

  • 86 Смешник

    3 2 Отговор
    Как да не обича като се хвали с ядрения си потенциал Иначе Русия е доста по напред с въоръжаването а това във Венецуела си беше предателство от вътре не гръмна и една пушка

    Коментиран от #89, #93

    16:28 21.01.2026

  • 87 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "УдоМача":

    От руснак войник не става, в това е основния проблем.

    16:31 21.01.2026

  • 88 Да , бе

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ко каза, ко?":

    Само да ми кажеш - кога ще е краят ... 🤭😁

    16:31 21.01.2026

  • 89 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "Смешник":

    Повече 15 дни изминаха след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    16:32 21.01.2026

  • 90 Тоя

    2 1 Отговор
    съвсем изтрещя ! Тайни оръжия !?
    Дедо Дони, от мен да знаеш, тайна за която знаят двама души, вече не е никаква тайна ! 😀
    В днешно време не е възможно (ако въобще имате) нещо ново Света да не знае за него, камо ли пък военните разузнавания !
    Опитай на покер, тук не ти вЕрваме ! 😀

    16:36 21.01.2026

  • 91 Как бе, а с

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Вие сте бунаци":

    Първия в света пиян робот не се ли похвалиха....?!

    16:40 21.01.2026

  • 92 Статисик

    3 0 Отговор
    Г-н Бай Дончо, позволено да не се съглася с Вас! Винаги краварският народ ( сбирщайн от цял свят, защото кореняците ги изтребиха) не е пропуснал да демонстрира достиженията си, най-фрапиращ пример е атомната бомбардировка над полуумряла Япония!
    Толкова за скромността им.

    16:41 21.01.2026

  • 93 Единственото което не сме

    2 4 Отговор

    До коментар #86 от "Смешник":

    видяли от Русия са ядрените им оръжия. Всичко друго е неработещ или силно несигурен и много скъп боклук - ПАКФА, Армата, Кинжал, Авангард, Циркон, Буревестник, Посейдон, Сармат, Орешник, Булава, Синева, Топол, Ярс, прехваленото им ПВО С-300, С-400 нищо не направи в Иран и Венецуела. Обаче ядрените им оръжия били 20г. пред американските?! Има в нета разследване за ядрените оръжия на РФ от Христо Грозев.

    16:42 21.01.2026

  • 94 Анонимен

    1 1 Отговор
    Артерията го гони такива неща не се казват май скоро ще го сменят

    16:49 21.01.2026

  • 95 Скритлимон

    2 1 Отговор
    Втората световна се хвърляли бомби.Краварите хвърлили най големите бомби без никой да подозира.Няма да се учудя ако крият нещо.

    16:50 21.01.2026

  • 96 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор
    Щом вече тръгна да плаши със "срашни" оръжия значи се е усетил, че е сгазил лука и вече е напънил памперса. Сега между останалите държави тепърва ще се изградят нови търговски канали заобикалящи САЩ и Америка ще остане за дълго да търгува само с индианците от Далечния Запад, а това вече е страшно. Докато накрая съвсем се разпадне.

    16:51 21.01.2026

  • 97 Докато тече война - всички лъжат.

    1 0 Отговор
    Историческа истина: Докато тече война - всички лъжат.
    Тези списъци определят кой може да получи компенсации, ... които ги плащат "желаещите" .
    Колкото повече - толкова повече.
    В тия списъци колко ли са "живите души" - да са живи и здрави!

    16:52 21.01.2026

  • 98 Левски

    1 1 Отговор
    По презумпция и Русия има тайно оръжие. Никой не е луд да си показва най-доброто.

    16:53 21.01.2026

  • 99 Сащ има

    2 1 Отговор
    Нищо нямате дядка.Сащ са гола вода и кал по гърба.И вие и руснаците,даже и китайците,сте неуки хора,събрани от кол и въже.Само крадете технологии от Европа и всичко до което можете да се докопате.

    16:55 21.01.2026

  • 100 Физик

    0 2 Отговор
    Браво на ТРУМП.
    Пуснага бомба която слиза 50 метра под земята при взрива унищожава всичко.

    Опитаха се В Иран.

    Нищо не постигнаха не знаят координатите на АТОМНИТЕ складове.

    Иранци/ персите пуснаха една свръх звукова ракета и проби железният купол на АМЕРИКА/ЕВРРИ,

    Русия също има това което Американските милярдери ЕВРЕИТЕ не знаят.

    Ако имаше таково оръжие до сега да беше превзел необятната РУСИЯ.

    17:02 21.01.2026

  • 101 Трябва да си пълно куку

    2 0 Отговор
    да кръстиш кораб на себе е си още преживе!

    17:02 21.01.2026