Доналд Тръмп: САЩ имат тайно оръжие, непознато за останалия свят! Просто не обичаме да се хвалим

Съединените щати имат някои тайни оръжия, за които останалият свят не знае и те все още трябва да се пазят в тайна. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред News Nation, пише Фокус.
"Имаме оръжия, за които никой не знае. Вероятно би било добра идея да не казваме на никого за тях, но имаме невероятни оръжия“, хвали се американският президент.
Той не предостави подробности за естеството и възможностите на споменатите оръжия, но въпросът на журналиста, след който Тръмп се похвали със секретното оръжие, се отнасяше до операцията на САЩ във Венецуела. Следователно е възможно то вече да е било използвано по време на отвличането на Николас Мадуро.
Разработване на нови оръжия в САЩ
Припомняме, че през октомври 2025 г. Тръмп обяви намерението си да възобнови ядрените опити за първи път от 33 години.
Той също така обяви, че е инструктирал Пентагона да провежда тестове на американския ядрен арсенал "на равна нога“ с други ядрени сили. В същото време Тръмп заяви, че Съединените щати имат по-голям ядрен арсенал и по-добри оръжия от Русия.
Същевременно президентът на САЩ обяви и създаването на нов клас кораби, наречен на него - "Тръмп“. Известно е, че първият от американските линейни кораби от този клас може да струва до 22 млрд. долара, което би го направило един от най-скъпите военни кораби в историята на САЩ.
Линейният кораб с управляеми ракети ще бъде два пъти по-голям от всеки крайцер или разрушител, построен от ВМС след Втората световна война, но с около една трета по-малък от размера на самолетоносача "Джералд Р. Форд“, който в момента е най-скъпият военен кораб на САЩ.
В бюлетин на ВМС се посочва, че корабът ще тежи около 35 хиляди тона и ще има екипаж до 850 души
1 хаха🤣
Коментиран от #56, #59
15:36 21.01.2026
2 мдаааа
15:36 21.01.2026
3 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #15, #19, #26, #58
15:36 21.01.2026
4 казал
То ако имаше ти сто пъти щеше да се изпраскаш.
15:36 21.01.2026
5 Лудия козел
Коментиран от #12
15:36 21.01.2026
6 Лудия козел
15:37 21.01.2026
7 Хаха
Коментиран от #22
15:37 21.01.2026
8 Сатана Z
15:38 21.01.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
15:38 21.01.2026
10 Лелее
15:38 21.01.2026
11 Просто не обичаме да се хвалим
15:39 21.01.2026
12 Ха-ха
До коментар #5 от "Лудия козел":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
15:39 21.01.2026
13 Георги
15:39 21.01.2026
14 Не,че нещо,ама...
Коментиран от #45
15:39 21.01.2026
15 ха ха хааа
До коментар #3 от "Лудия козел":Пръчшшшшшш..
15:39 21.01.2026
16 БОЛШЕВИК
Коментиран от #25, #40
15:40 21.01.2026
17 не може да бъде
15:40 21.01.2026
18 Ройтерс
Дедо Дончо първо трябва да се напраска с Baked beans и hot peppers
И глей ко стаа...! :))
15:40 21.01.2026
19 хаха🤣
До коментар #3 от "Лудия козел":Ей голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе руски другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣
15:40 21.01.2026
20 Тома
15:40 21.01.2026
21 Ефрейтор
15:40 21.01.2026
22 Ко каза, ко?
До коментар #7 от "Хаха":Само,че на Путин оръжията ги виждаме в действие със 100 % успеваемост.
Коментиран от #27, #28, #33
15:40 21.01.2026
23 дончичо
15:41 21.01.2026
24 Атина Палада
15:42 21.01.2026
25 Голям смях и измама има с тези Орешници
До коментар #16 от "БОЛШЕВИК":"Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.
😆
Коментиран от #30
15:42 21.01.2026
27 Георги
До коментар #22 от "Ко каза, ко?":ЕС измисли капачка която не се отделя от шишето, а Русия измисли ракета, която не се отделя от силоза - Сармат
Коментиран от #51
15:43 21.01.2026
28 Да бе ,
До коментар #22 от "Ко каза, ко?":Виждаме ... 🤭😁 Скоро ще празнуваме 4 години тридневното СВО ..
Коментиран от #31, #32, #57
15:43 21.01.2026
29 Я пък тоя
15:44 21.01.2026
30 Георги
До коментар #25 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":а още по-голям смях е, че евро-войнолюбците не могат дори и стара руска ракета да хванат
Коментиран от #52
15:45 21.01.2026
Коментиран от #36
15:46 21.01.2026
33 Йосиф Кобзон
До коментар #22 от "Ко каза, ко?":Резултатите да при мен.Насипно.
Коментиран от #64
15:47 21.01.2026
34 Владимир Путин, президент
Разсипах Русията, ликвидирах 2млн человека, съсипах ЕС, направих Америка Велика и всичко това съвсем безплатно, изцяло за руска сметка 👍
15:47 21.01.2026
35 Николас Мадуро офишъл
15:48 21.01.2026
36 Ха-ха
До коментар #31 от "Лудия козел":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
15:48 21.01.2026
37 Това го каза още есента рижия
15:48 21.01.2026
39 Бе обичал да се хвали ...
15:49 21.01.2026
40 Морски
До коментар #16 от "БОЛШЕВИК":И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейките ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и тридневното превземане на Киев от руската мечка. 🤣🐻🤣🐻🤣.
Коментиран от #62
15:49 21.01.2026
42 Лудия козел
15:49 21.01.2026
43 Да , бе
До коментар #32 от "Лудия козел":А Лисабон - нихера не видно ...
15:50 21.01.2026
44 шекелка
15:50 21.01.2026
45 дончичо
До коментар #14 от "Не,че нещо,ама...":Не точно,има две имена-алчност и лакомия предателството е следствие
15:50 21.01.2026
46 Кольо- Босия
15:50 21.01.2026
49 К.о.т.а.р.а.к 😿
До коментар #26 от "Град Козлодуй":Питай укробите дали не става.
15:51 21.01.2026
50 ...
15:51 21.01.2026
51 Ко каза, ко?
До коментар #27 от "Георги":Оня ден и CNN потвърди , "неуспешното" попадение в Северск, където 40 натовски и 100 украински офицери,бяха стопени в бункер на 18 метра дълбочина...те така за успехите, па ти си дръжка, не ми пречиш
15:51 21.01.2026
52 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов
До коментар #30 от "Георги":Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.
😆
Коментиран от #67
15:51 21.01.2026
53 Перо
15:52 21.01.2026
55 Фикри
15:52 21.01.2026
56 🤭🤭🤭
До коментар #1 от "хаха🤣":Защо, Дончо да не го даде на зеления чорапогащник!🤣🤣🤣
15:52 21.01.2026
57 Ко каза, ко?
До коментар #28 от "Да бе ,":След СВО, искам ти да си от първите,които да напишеш коментар ,как е приключила и в чия полза👍🤣
Коментиран от #88
15:53 21.01.2026
58 Карлуково
До коментар #3 от "Лудия козел":Следващата война ще е между теб,Наполеон,Хитлер, Александър Маакедонски и Клеопатра
Коментиран от #65, #66
15:53 21.01.2026
59 Цък
До коментар #1 от "хаха🤣":Тъпак, кой е виждал кравар да не се хвали.
15:54 21.01.2026
60 УдоМача
Коментиран от #87
15:54 21.01.2026
61 хихи
Тези двамата се сдушиха и си правят гаргара с останалия сват
15:54 21.01.2026
62 Я пък тоя
До коментар #40 от "Морски":Морски, пил си морска вода брат, не само съсипаха Украйна, но и ЕС, Франция, Германия, а ве запада съсипаха.
Да си жив и здрав, да видиш края. Няма да си доволен.
15:54 21.01.2026
63 А пишете за
15:54 21.01.2026
64 Бандера
До коментар #33 от "Йосиф Кобзон":При мен е пълно с укродебили, как стана това с лопатките на руснаците.
15:55 21.01.2026
Коментиран от #68, #80
15:55 21.01.2026
66 Лудия козел
До коментар #58 от "Карлуково":Демилитаризацията на урки продължава
Коментиран от #72
15:56 21.01.2026
67 Ко каза, ко?
До коментар #52 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":Само,че от неуспешния опит, го няма най-голямото газохранилище в Украйна и един завод за ремонт на самолети
15:56 21.01.2026
68 Ха-ха
До коментар #65 от "Лудия козел":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
15:56 21.01.2026
69 Мишел
15:57 21.01.2026
70 Ххх
15:58 21.01.2026
71 Копейки,
16:00 21.01.2026
72 Бате😎🤫
До коментар #66 от "Лудия козел":Сичкото ли копейки🤡сте толкоз загубени😂😂
16:01 21.01.2026
73 И този почна като Путин
16:02 21.01.2026
74 ха ха хааа
16:02 21.01.2026
75 Откачена маймуна
16:03 21.01.2026
76 Соваж бейби
16:03 21.01.2026
77 Лъжа! Един побъркеняк лъже откровен
Нищо няма!
16:03 21.01.2026
78 Софиянец
Те тия само това могат! И всичките им хвалби са пълен провал след това!
16:05 21.01.2026
79 Ние знаем всичко
16:07 21.01.2026
80 стоян георгиев
До коментар #65 от "Лудия козел":Екстра, екстра! Още трябва! Жива бандер да не остане!
16:07 21.01.2026
81 стреляното ухо
16:08 21.01.2026
82 Простотията ходи по хората
16:11 21.01.2026
83 Бай Иван
16:14 21.01.2026
84 Абе
16:17 21.01.2026
85 Вие сте бунаци
Коментиран от #91
16:20 21.01.2026
86 Смешник
Коментиран от #89, #93
16:28 21.01.2026
87 Град Козлодуй
До коментар #60 от "УдоМача":От руснак войник не става, в това е основния проблем.
16:31 21.01.2026
88 Да , бе
До коментар #57 от "Ко каза, ко?":Само да ми кажеш - кога ще е краят ... 🤭😁
16:31 21.01.2026
89 Във Венецуела са разочаровани от Русия
До коментар #86 от "Смешник":Повече 15 дни изминаха след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.
16:32 21.01.2026
90 Тоя
Дедо Дони, от мен да знаеш, тайна за която знаят двама души, вече не е никаква тайна ! 😀
В днешно време не е възможно (ако въобще имате) нещо ново Света да не знае за него, камо ли пък военните разузнавания !
Опитай на покер, тук не ти вЕрваме ! 😀
16:36 21.01.2026
91 Как бе, а с
До коментар #85 от "Вие сте бунаци":Първия в света пиян робот не се ли похвалиха....?!
16:40 21.01.2026
92 Статисик
Толкова за скромността им.
16:41 21.01.2026
93 Единственото което не сме
До коментар #86 от "Смешник":видяли от Русия са ядрените им оръжия. Всичко друго е неработещ или силно несигурен и много скъп боклук - ПАКФА, Армата, Кинжал, Авангард, Циркон, Буревестник, Посейдон, Сармат, Орешник, Булава, Синева, Топол, Ярс, прехваленото им ПВО С-300, С-400 нищо не направи в Иран и Венецуела. Обаче ядрените им оръжия били 20г. пред американските?! Има в нета разследване за ядрените оръжия на РФ от Христо Грозев.
16:42 21.01.2026
94 Анонимен
16:49 21.01.2026
95 Скритлимон
16:50 21.01.2026
96 ха, ха, ха...
16:51 21.01.2026
97 Докато тече война - всички лъжат.
Тези списъци определят кой може да получи компенсации, ... които ги плащат "желаещите" .
Колкото повече - толкова повече.
В тия списъци колко ли са "живите души" - да са живи и здрави!
16:52 21.01.2026
98 Левски
16:53 21.01.2026
99 Сащ има
16:55 21.01.2026
100 Физик
Пуснага бомба която слиза 50 метра под земята при взрива унищожава всичко.
Опитаха се В Иран.
Нищо не постигнаха не знаят координатите на АТОМНИТЕ складове.
Иранци/ персите пуснаха една свръх звукова ракета и проби железният купол на АМЕРИКА/ЕВРРИ,
Русия също има това което Американските милярдери ЕВРЕИТЕ не знаят.
Ако имаше таково оръжие до сега да беше превзел необятната РУСИЯ.
17:02 21.01.2026
101 Трябва да си пълно куку
17:02 21.01.2026