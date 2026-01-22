Владимир Путин: Ще обсъдя използването на замразените руски активи с американците

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че ще обсъди използването на замразените руски активи, за да се присъедини към "Съвета за мир" на президента на САЩ Доналд Тръмп, когато се срещне с американски представители в Москва, предава CNN, цитирана от Фокус.



Доналд Тръмп потвърди, че е поканил руския президент да се присъедини към "Мирния съвет“, за да наблюдава възстановяването на ивицата Газа. Путин обаче все още не се е ангажирал да се присъедини към борда, но е пуснал възможност да използва руските активи, замразени в САЩ, за да плати таксата от 1 милиард долара за постоянно място.



"Готови сме да отпуснем един милиард долара за тази нова структура, Борда на мира, основно за подкрепа на палестинския народ", каза той в началото на среща с председателя на Палестинската автономия, Махмуд Абас. "Както вече споменах, това ще дойде от средства, замразени в Съединените щати при предишната администрация," каза Путин.



"Мисля, че това е напълно възможно, вече сме обсъждали подобни варианти с представители на американската администрация, а днес планираме да се срещнем в Москва и също да обсъдим тази тема", допълни той.



"Между другото, останалата част от руските активи, замразени в САЩ, може да бъде използвана и за възстановяване на териториите, повредени по време на военните действия, след като бъде подписано мирно споразумение между Русия и Украйна", каза руският лидер по време на среща със Съвета за сигурност на страната.



Уиткоф и Къшнър трябва да бъдат в Москва днес за разговори с руския лидер.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.9 Оценка 3.9 от 8 гласа.