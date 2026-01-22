Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин: Ще обсъдя използването на замразените руски активи с американците

Владимир Путин: Ще обсъдя използването на замразените руски активи с американците

22 Януари, 2026 17:41 491 11

  • русия-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • газа-
  • хамас

Доналд Тръмп потвърди, че е поканил руския президент да се присъедини към "Мирния съвет“, за да наблюдава възстановяването на ивицата Газа

Владимир Путин: Ще обсъдя използването на замразените руски активи с американците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че ще обсъди използването на замразените руски активи, за да се присъедини към "Съвета за мир" на президента на САЩ Доналд Тръмп, когато се срещне с американски представители в Москва, предава CNN, цитирана от Фокус.

Доналд Тръмп потвърди, че е поканил руския президент да се присъедини към "Мирния съвет“, за да наблюдава възстановяването на ивицата Газа. Путин обаче все още не се е ангажирал да се присъедини към борда, но е пуснал възможност да използва руските активи, замразени в САЩ, за да плати таксата от 1 милиард долара за постоянно място.

"Готови сме да отпуснем един милиард долара за тази нова структура, Борда на мира, основно за подкрепа на палестинския народ", каза той в началото на среща с председателя на Палестинската автономия, Махмуд Абас. "Както вече споменах, това ще дойде от средства, замразени в Съединените щати при предишната администрация," каза Путин.

"Мисля, че това е напълно възможно, вече сме обсъждали подобни варианти с представители на американската администрация, а днес планираме да се срещнем в Москва и също да обсъдим тази тема", допълни той.

"Между другото, останалата част от руските активи, замразени в САЩ, може да бъде използвана и за възстановяване на териториите, повредени по време на военните действия, след като бъде подписано мирно споразумение между Русия и Украйна", каза руският лидер по време на среща със Съвета за сигурност на страната.

Уиткоф и Къшнър трябва да бъдат в Москва днес за разговори с руския лидер.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И после някой шарлатан да обяснява пак,

    4 0 Отговор
    че войната не е бизнес.

    17:42 22.01.2026

  • 2 Урсула 1984

    4 1 Отговор
    Само двама предадоха ЕС-Росен Желязков и Орбан.

    17:43 22.01.2026

  • 3 Лудия козел

    4 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    17:43 22.01.2026

  • 4 Лудия козел

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #11

    17:44 22.01.2026

  • 5 Лудия козел

    2 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:44 22.01.2026

  • 6 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Ако Крим е наш ,то чия е Гренландия?

    17:45 22.01.2026

  • 7 Вл. Владимирович

    2 0 Отговор
    Привет от Сибир. Замразявам усмивки. Всякакви.

    17:45 22.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Няма край руският позор

    0 0 Отговор
    Няма.

    17:53 22.01.2026

  • 11 Бравос !!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лудия козел":

    Орките напредва, ама и тази зима са накиснати в студената кал. Толкова! Погачите не им се сбъднаха. Но има и добра новина - след 1 месец орките влизат в 5-та година на СВУ. Да са им честити окопите.
    И да живее м.а.л.о.у.м.н.и.ка Фидел Кастро.

    17:54 22.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания