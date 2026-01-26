В снежен капан! Много райони от САЩ остават блокирани от ледената зимна буря

Мощна зимна буря, обхванала голяма част от Съединените щати, доведе до масови отменени и забавени полети в понеделник, след като ледени валежи и обилен снеговалеж нарушиха пътуванията и транспортните мрежи, предава "Ройтерс".

По данни на сайта за проследяване на полети FlightAware към ранните часове на понеделник са отменени около 3 800 полета, а над 1 000 са били забавени. Това следва повече от 11 000 отменени полета в неделя, като се очаква броят на отмените и закъсненията да нарасне с напредването на деня.

Националната метеорологична служба на САЩ съобщи, че зона на ниско атмосферно налягане южно от Нова Англия се придвижва на изток над Атлантическия океан, носейки обилен сняг в североизточните щати и леден дъжд в части от Средноатлантическия регион. Сняг се очаква и по протежение на Апалачите, докато по югоизточното крайбрежие ще се разпространи дъжд при изтеглянето на студен фронт навътре в океана.

Най-силно засегнатата авиокомпания е American Airlines, с над 600 отменени и около 135 забавени полета. Следват Republic Airways, JetBlue Airways и Delta Air Lines. Акциите на American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines поевтиняха с близо 1% всяка в предборсовата търговия.

Федералната авиационна администрация на САЩ (Federal Aviation Administration/FAA) предупреди, че метеорологичните условия - сняг, ледени валежи и ниска видимост - засягат ключови въздушни хъбове като Бостън и въздушното пространство около Ню Йорк. Възможни са временни спирания на излитания и програми за забавяне на полетите през следобеда на летища като ЛаГуардия, "Джон Ф. Кенеди", Филаделфия, Нюарк и "Вашингтон Дълс", ако условията се влошат.

Големите авиокомпании въведоха гъвкави условия за презаверка и пътни облекчения, за да подпомогнат пътниците. От сектора напомнят, че авиационните операции са силно взаимосвързани и масовите отмени могат да оставят самолети и екипажи "извън позиция", което усложнява бързото възстановяване на разписанията.

Екстремното време се отрази и на международните полети. Нидерландският превозвач KLM съобщи, че част от полетите му до САЩ са били нарушени през уикенда, но очаква всички услуги да се изпълняват нормално в понеделник.

Бурята затрудни и автомобилния трафик. Федералната агенция за управление при извънредни ситуации предупреди за опасни условия за шофиране заради виелици, силни ветрове и обледеняване. Междувременно стотици хиляди клиенти в няколко щата - от Тенеси до Северна и Южна Каролина - останаха без електрозахранване.

По данни на PowerOutage.us към ранните часове на понеделник над 820 000 потребители са били без ток, като Тенеси отчита най-много засегнати.