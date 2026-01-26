Новини
В снежен капан! Много райони от САЩ остават блокирани от ледената зимна буря

26 Януари, 2026 16:48 638 16

Националната метеорологична служба на САЩ съобщи, че зона на ниско атмосферно налягане южно от Нова Англия се придвижва на изток над Атлантическия океан

В снежен капан! Много райони от САЩ остават блокирани от ледената зимна буря - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Мощна зимна буря, обхванала голяма част от Съединените щати, доведе до масови отменени и забавени полети в понеделник, след като ледени валежи и обилен снеговалеж нарушиха пътуванията и транспортните мрежи, предава "Ройтерс".

По данни на сайта за проследяване на полети FlightAware към ранните часове на понеделник са отменени около 3 800 полета, а над 1 000 са били забавени. Това следва повече от 11 000 отменени полета в неделя, като се очаква броят на отмените и закъсненията да нарасне с напредването на деня.

Националната метеорологична служба на САЩ съобщи, че зона на ниско атмосферно налягане южно от Нова Англия се придвижва на изток над Атлантическия океан, носейки обилен сняг в североизточните щати и леден дъжд в части от Средноатлантическия регион. Сняг се очаква и по протежение на Апалачите, докато по югоизточното крайбрежие ще се разпространи дъжд при изтеглянето на студен фронт навътре в океана.

Най-силно засегнатата авиокомпания е American Airlines, с над 600 отменени и около 135 забавени полета. Следват Republic Airways, JetBlue Airways и Delta Air Lines. Акциите на American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines поевтиняха с близо 1% всяка в предборсовата търговия.

Федералната авиационна администрация на САЩ (Federal Aviation Administration/FAA) предупреди, че метеорологичните условия - сняг, ледени валежи и ниска видимост - засягат ключови въздушни хъбове като Бостън и въздушното пространство около Ню Йорк. Възможни са временни спирания на излитания и програми за забавяне на полетите през следобеда на летища като ЛаГуардия, "Джон Ф. Кенеди", Филаделфия, Нюарк и "Вашингтон Дълс", ако условията се влошат.

Големите авиокомпании въведоха гъвкави условия за презаверка и пътни облекчения, за да подпомогнат пътниците. От сектора напомнят, че авиационните операции са силно взаимосвързани и масовите отмени могат да оставят самолети и екипажи "извън позиция", което усложнява бързото възстановяване на разписанията.

Екстремното време се отрази и на международните полети. Нидерландският превозвач KLM съобщи, че част от полетите му до САЩ са били нарушени през уикенда, но очаква всички услуги да се изпълняват нормално в понеделник.

Бурята затрудни и автомобилния трафик. Федералната агенция за управление при извънредни ситуации предупреди за опасни условия за шофиране заради виелици, силни ветрове и обледеняване. Междувременно стотици хиляди клиенти в няколко щата - от Тенеси до Северна и Южна Каролина - останаха без електрозахранване.

По данни на PowerOutage.us към ранните часове на понеделник над 820 000 потребители са били без ток, като Тенеси отчита най-много засегнати.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Директора👨‍✈️

    9 0 Отговор
    Айде стига вече!
    Тука всички реват какво е било, какво е и какво ще бъде в скапаната Америка. Все едно някой в САЩ разбра, че оня ден в Русе беше дори по-зле. Сняг, лед и студ. Ама нали е Америка, всички трябва да ахкаме и да ги съжаляваме.
    Точно ми е през листото за измислените американци и дали вали или грее... някъде си в САЩ.
    Целия свят с тях трябва да се занимава, че и с времето дори!
    Аман се каза от това лизане

    Коментиран от #6

    16:52 26.01.2026

  • 2 Бай Данчо

    4 0 Отговор
    Малеее горките!Довечера сън няма да ме хване!!!Ужас!!

    16:58 26.01.2026

  • 3 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Вечната да останат блокирани дано

    17:02 26.01.2026

  • 4 Чудесна новина

    6 0 Отговор
    Нека да научат какво ги чака в Гренландия.

    17:02 26.01.2026

  • 5 Даниел Немитов

    3 0 Отговор
    Вместо те да ходят в Гренландия, Гренландия дойде при тях!

    17:03 26.01.2026

  • 6 Коуега

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Много добре казано 👍е 6а ги

    17:06 26.01.2026

  • 7 Махараминдри Баба

    3 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    17:07 26.01.2026

  • 8 Махараминдри Баба

    2 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:07 26.01.2026

  • 9 Махараминдри Баба

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:08 26.01.2026

  • 10 Махараминдри Баба

    1 0 Отговор
    Хуси муси, дай кинтите

    17:08 26.01.2026

  • 11 Боли

    3 0 Отговор
    Ме дедовия за САЩ! Аз и децата ми са в България! Да си му мислят американците! Те дори не знаят че на света съществува държава България!

    17:08 26.01.2026

  • 12 Спецназ

    4 0 Отговор
    Като не обичат снег, црЪните да си седят в Африка, Баце!

    Това при тех не е даже и снег а поледица и
    се въртят като шашави със летните гуми като Виенски Валс!

    ФАКТ!

    17:09 26.01.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    В снежен капан са моите узкоглази солдати отпред приклещени от Птичките на Мадяр, отзаде от снежни преспи 😁

    17:16 26.01.2026

  • 14 татунчо 🍌

    2 0 Отговор
    Не ми дреме на 🍌 за Щатите и техните главоболия ! Нали са велики , да се оправят . Природата си знае работата ...

    17:17 26.01.2026

  • 15 Конспирация

    2 0 Отговор
    Как никой не се сеща кой е виновен? Просто им се предлага оферта за купуването на Гренландия. Опа! Забравих че не я купуват за да живеят там...

    17:21 26.01.2026

  • 16 Някой

    2 0 Отговор
    Нека го приемат за наказание от онзи горе. За това, което творят по света.

    17:22 26.01.2026