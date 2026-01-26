Новини
Тръмп: Имаме голяма армада близо до Иран!

26 Януари, 2026 21:09, обновена 27 Януари, 2026 04:08

Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" пристигна в Близкия изток

Тръмп: Имаме голяма армада близо до Иран! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ са струпали големи военни сили близо до Иран и изрази увереност в готовността на Техеран за диалог, предава Axios, цитирана от ФОКУС.

"Имаме голяма армада близо до Иран. Повече отколкото до Венецуела“, заяви американският президент в интервю за Axios.

"Те искат да сключат сделка“, добави Тръмп, визирайки иранското правителство. "Знам. Обаждаха се многократно. Искат да говорят.“

Президентът не уточни какви конкретни потенциални споразумения има предвид.

Тръмп не поясни и какви по-нататъшни действия възнамерява да предприеме по отношение на Иран. Той подчерта, че ситуацията в страната в момента е "в състояние на промяна“.

Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и няколко съпровождащи го ескадрени миноносеца са пристигнали в Близкия изток, съобщиха пред Ройтерс двама официални представители на САЩ. Агенцията отбелязва, че това разширява възможностите на президента на САЩ Доналд Тръмп да защити американските сили в региона или да предприеме потенциални военни действия срещу Иран, пише БТА.

Миналата седмица Тръмп заяви, че "армада" от бойни кораби на САЩ се насочва към Иран, но изрази надежда, че няма да се наложи да я използва. В началото на месеца военните кораби започнаха да се насочват към Близкия изток от Азиатско-тихоокеанския регион, след като напрежението между Вашингтон и Техеран ескалира вследствие на репресиите срещу демонстранти и жестокото потушаване на антиправителствените протести в Иран, при които загинаха хиляди хора. Тръмп предупреди, че действията на иранските власти срещу протестиращите могат да доведат до ответни мерки от страна на САЩ.

По-рано днес лидерът на "Хизбула" Наим Касем заяви, че ливанското шиитско движение е обезпокоено от отправените заплахи на Вашингтон срещу Иран, най-вече от заплахите срещу върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

"Обезпокоени сме от случващото се и от това, че сме обект на потенциална агресия. Решени сме да се защитим. В подходящия момент ще изберем как да действаме, дали да се намесим или не, но ние не сме неутрални", заяви Касем в телевизионно обръщение.

Той подчерта, че посредниците са информирали "Хизбула", че САЩ и Израел обмислят да атакуват проиранското шиитско движение в случай на нападение срещу Иран, като добави, че този път войната срещу Иран може да засегне целия регион.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 43 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феникс

    76 26 Отговор
    И какво майка си ли търсят там, пак слугуват на еврейски интереси, и магаре да лепнат за президент на щатите пак ще обслужва ционистите, това е ясно като бял ден!

    Коментиран от #3, #9, #44, #47

    21:11 26.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    41 54 Отговор
    Бай Дончо ще дъни аятоласите като мачки у дувар.

    Коментиран от #16, #33

    21:12 26.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    46 12 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Търсят петрол. Много петрол.

    21:13 26.01.2026

  • 4 Да,бе

    65 27 Отговор
    Плаващи краварски гробници...Мишени за хиперзвукови ракети и консерви с демократично месо в собствен сос.

    Коментиран от #66

    21:13 26.01.2026

  • 5 Кога ще бесят Аятолаха?

    25 27 Отговор
    Да гледаме.

    21:13 26.01.2026

  • 6 да питам

    37 43 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, има ли само един дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #10, #11, #30, #45

    21:14 26.01.2026

  • 7 Копейки

    32 32 Отговор
    няма да се притеснявате. Путин ще спаси и Мадуро и Аятолаха, и ще върне Асад на власт в Сирия.

    Коментиран от #55

    21:16 26.01.2026

  • 8 Ицо

    26 23 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #57, #73

    21:17 26.01.2026

  • 9 русия е ислям

    27 31 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Мръсните русофилски джихадисти сте в траур.Иcляма ви е застрашен!

    21:17 26.01.2026

  • 10 Гост

    42 20 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Самолетоносача е напанателно оръжие! Така че смятай, кой какъв е!!! Специалист компютърен! Питай Мъ, колко ледоразбивача има Фермата ЕООД, а?!? Питай Мъ, и от колко километра Посейдон ще отнесе това корито като кренвирш атлантик, а, под и над водно?!?

    Коментиран от #35

    21:20 26.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    46 22 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    На Русия самолетоносачи не и трябват. За какво са и? Има ядрени ракетоносци. В момента строи още три.

    Коментиран от #13

    21:20 26.01.2026

  • 12 хаха

    14 18 Отговор
    Кел файда. Така или иначе изтрепаха една камара хора вече онези брадати чалми.

    4-5 точни дроун страйка щяха да свършат дори по-добра работа от армада.
    Оранжевият педофил флексва само... Паун.

    21:20 26.01.2026

  • 13 хаха

    17 9 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Нали нали ... адмирал Дрислицов? Дето дали върви или само пуши не се знае ...

    21:21 26.01.2026

  • 14 Уронг Търн

    32 20 Отговор
    Май краварите сериозно обмислят да настъпят мотиката.Предполагам Русия и Китай ще ги чакат на гимя интересно е какви пушки ще използват.

    Коментиран от #36

    21:21 26.01.2026

  • 15 А50

    33 13 Отговор
    И каква е пршчината да закара тия корита там. Май само си търси повад, но ще си намери майстора, а Дония ще си отдъхне за известно време

    Коментиран от #19

    21:22 26.01.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    18 25 Отговор
    Аятоласите заплашваха бай Дончо. Голема грешка. Че ги буа. Знаете ли как се буа мачка у дувар? Не знаете. Аз зная и съм виждал. Но няма да ви кажа. Защото не искам.

    Коментиран от #25, #77

    21:23 26.01.2026

  • 18 Красимир Петров

    23 10 Отговор
    Скоро Тръмп ще удари Иран

    21:27 26.01.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    23 5 Отговор

    До коментар #15 от "А50":

    Причината е петрол. Много петрол.

    21:28 26.01.2026

  • 20 Оги

    15 16 Отговор
    Дано опука чалмите. Не понасям виещи чалми. Аллллааааааа

    21:31 26.01.2026

  • 22 Ами

    16 7 Отговор
    Имам чувството, че там мача вече е уговорен.
    Но трябва да има спектакъл.
    На простолюдието му трябват хляб и зрелища.

    21:32 26.01.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    13 15 Отговор
    Тази огнева мощ ще се изсипе със страшна сила върху главата на Аятолаха. Това е неминуемо.

    21:32 26.01.2026

  • 24 Сатана Z

    28 12 Отговор
    Бай Дончо иска нефта на Иран .Този на Венецуела вече го открадна.По този начин удря по Китай ,които ще видят зор ама ще се оправят.
    Много американски войничета ще загинат ,а и еврейска държава ще го отнесе.

    Коментиран от #29

    21:33 26.01.2026

  • 25 Биско Чекмеджето

    23 11 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Една малка подробност - персите не са араби, а държава над 5 хиляди години и не си мислете, че ще бъде лесно като в Ирак. Пък имат и лошия спомен от Афганистан.

    Коментиран от #26

    21:35 26.01.2026

  • 26 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор

    До коментар #25 от "Биско Чекмеджето":

    Никога не съм казвал, че персите са араби. Не говорят арабски. Говорят на фарси.

    21:37 26.01.2026

  • 27 ЗОРО

    20 8 Отговор
    Фашистите от САЩ и Исраел са полудели! Алчни иззз роо ди!

    21:37 26.01.2026

  • 28 Огромна

    22 11 Отговор
    огнева мощ която може и да потъне

    Коментиран от #31

    21:39 26.01.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    6 13 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    И внецеулците и Аятолаха направиха една колосална грешка. Изнудваха Путин в началото на войната, когато бе оплескал пейзажа. И сега той мести.

    21:40 26.01.2026

  • 30 Замфир

    15 10 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Кое е по бързо, самолетоносач или ракета?

    21:41 26.01.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "Огромна":

    Може, ама надали...

    21:41 26.01.2026

  • 32 Механик

    31 12 Отговор
    Огромната мощ какъв го дири там? Само не ми казвайте, че са там да защитават демокрацията! Тоя номер вече се изтърка.
    САЩ опитват на всяка цена да се задържат на позицията на световен жандарм и хегемон. Това ще ни струва скъпо, защото САЩ не са всевластни вече и защото тия кръвопийци ще подпалят световна война.

    Коментиран от #37, #43

    21:41 26.01.2026

  • 33 Хохо Бохо

    20 11 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Аятолаха е религиозен водач, все едно папата да дънят. Ма си пр03д за да го осъзнаеш. Ай го пипнат ай всички изтрещеняци ще скочат и т с див фанатизъм. Дончо и дончовица място на тоя свят няма да си намери

    Коментиран от #46

    21:42 26.01.2026

  • 34 ЗОРО

    24 8 Отговор
    Задава се голяма война! Жалко за хората, които ще бъдат избити! Америка отдавна не се управлява от хора, а само от алчни чудовища! Мисля, че тази алчност ще ги погуби рано или късно!!!

    21:42 26.01.2026

  • 35 Механик

    12 7 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #42, #48

    21:45 26.01.2026

  • 36 Китай няма

    10 7 Отговор

    До коментар #14 от "Уронг Търн":

    да воюва, само Русийката самичка, ще е на пангара срещу САЩ. Ужасът за нея ще е много голям😂

    21:47 26.01.2026

  • 37 Не я защитават,

    23 7 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    а налагат на другите със сила тяхната "демонокрация"... Като че ли другите им я искат...
    Такива нахални, брутални, средновековни пирати.
    А ние от Източна Европа много се излагахме. Не е имало никога и никаква демокрация още тогава, когато ни примамиха, да станем като тях... Вече всичко се разбра. Тяхната система е по-гадна и от социализма.

    21:50 26.01.2026

  • 38 фсички руzcлямии

    9 5 Отговор
    на барикадата!аятолахх наш !

    21:50 26.01.2026

  • 40 Констатация

    13 6 Отговор
    Що ми се струва, че Тромпета не е съвсем с всичкия си...!? Дали ще изкара пълния си мандат?

    21:51 26.01.2026

  • 41 Данко Харсъзина

    9 5 Отговор
    То че ще ударят е ясно като бял ден. Тези кораби не са там на круиз. По интересното е дали са си взели въже за Аятолаха, или са го забравили и ще трябва да търсят да купят от някъде.

    21:53 26.01.2026

  • 42 Механик

    6 6 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Колега, ти остави дали "русийката" е голяма сила!
    Дай да видим какъв ти се пада Байдън! Щото вече година ти или го пустошваш, или го боготвориш.
    Един път за тебе той е Агент Краснов, а друг път е Владетеля на света.
    Моят съвет към теб е леко да се отпуснеш и да пиеш 1/4 унция (нали харесваш тия мерни единици) белина. Ако не ти подейства, удари някакви кристали и запиши на хартийка какво харесваш и какво не у бай си Дончо.

    21:53 26.01.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Дири петрол. Много петрол.

    21:54 26.01.2026

  • 45 Аз да отговоря

    22 8 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Един самолетоносач струва над 10 милиарди долари. Прави се десетина години. Екипаж са над 5000 военни. Над 100 самолета и много ракети, боеприпаси носи.... НО, една ракета за до 50 милиона долара може спокойно да го унищожи... Пример Циркон. От 1000 км разстояние излита с над 10 Маха и на самолетоносачите НАМАТ ПРО, което сваля ракети с над 6 Маха скорост. Идва и 10 милиарди долара + всичката техника + всичките боеприпаси и персонал над 5000 човека отиват при Анлантида. Не знам, защо Иран не им потопи един? Те също могат с ракети да потопят такова корито.

    Коментиран от #49, #50, #54, #56

    21:55 26.01.2026

  • 46 Данко Харсъзина

    16 3 Отговор

    До коментар #33 от "Хохо Бохо":

    В Близкия изток религиозни водачи колкото искаш. Като "професорите" у нас. Всеки втори е професор.

    Коментиран от #64

    21:56 26.01.2026

  • 47 Ердоган

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Цар Тръмп обслужва твоя интерес, нали не искаш да се джендър с чалма

    21:56 26.01.2026

  • 48 Гост

    2 6 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    И? Как е? Трябва редовно да правиш компреси с лайка и да.мажеш с Бочко мястото преди лягане! И шъ мине, като Орешник през НАТОвско ПВО...

    21:57 26.01.2026

  • 49 ЗОРО

    19 6 Отговор

    До коментар #45 от "Аз да отговоря":

    Иранците могат, но американските и израелските психопати ще ги ударят с ядрено оръжие! Затова хората само се бранят, иначе могат да изпепелят всички американски бази в Близкия изток, даже и тези в Кипър и Гърция!

    21:58 26.01.2026

  • 50 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор

    До коментар #45 от "Аз да отговоря":

    Има логика в това което си написал. За това бай Дончо е приятел с Путин. За бай Дончо Венецуела и Аятолаха, за Путин Украйна. Това е сделката от Анкоридж.

    21:59 26.01.2026

  • 51 си дзън

    9 6 Отговор
    За Иран е достатъчен само дискомбобулатора. Само самолетоносач може да го превози.

    22:00 26.01.2026

  • 52 Смешник

    12 8 Отговор
    А това че миграционните власти убиват хора по улиците на САЩ трябва ли да бъдат нападнати краварите

    22:00 26.01.2026

  • 53 Пълни т пaци

    17 6 Отговор
    Повечето от кефещите се изобщо не осъзнават, че ако има истинска война, цената на петрола ще отиде до небесата, а рафинерията в Бургас ще трябва да преработва морска вода.
    Най-големите русофоби буквално ще изпукате от глад, пиша това без никакво преувеличение, защото сте дърти хайлази.

    Коментиран от #58, #62

    22:02 26.01.2026

  • 54 Смешник

    16 5 Отговор

    До коментар #45 от "Аз да отговоря":

    Между другото Иран разполага със свръхзвукови ракети които САЩ няма Така че може и да го удари

    Коментиран от #60

    22:03 26.01.2026

  • 55 Не знам кой кого ще спаси

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки":

    Но историята показва, че когато една империя погълне по вече материал, отколкото може да смели се разпада, това важи за всички включително за СССР, САЩ, GB, Римската и други, халифати, оссманци …..

    22:03 26.01.2026

  • 56 си дзън

    6 8 Отговор

    До коментар #45 от "Аз да отговоря":

    Цирконите падаха като круши в Украйна при тестовете на дискомбобулатора.

    Коментиран от #67, #69, #70

    22:06 26.01.2026

  • 57 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ицо":

    ИМА АМА СА ЗАЕТИ
    ДА СГЛОБЯТ
    СЪВТСЦКИ САМОЛЕТО НОСАЧ
    ОТ КОНСТРУКТОР...„МЛАД ТЕХНИК”...
    ДА ГО ЛИЧНО АКОСТИРА
    КУПЕЙКИН НА МАРИНАТА В СЕВАСТОПОЛ

    22:06 26.01.2026

  • 58 То че е така такае

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "Пълни т пaци":

    Но стави петрола, по важното е да сме по дълго на този измислен свят

    22:07 26.01.2026

  • 59 бай Даньо

    8 5 Отговор
    Остана да разберем само дали самолетоносача има защита от хиперзвукови ракети които иранците демонстриваха в Тел Авив .

    22:08 26.01.2026

  • 60 Смешник2

    6 3 Отговор

    До коментар #54 от "Смешник":

    Това, че не се хвалят не значи, че нямат....

    22:09 26.01.2026

  • 61 1111

    11 6 Отговор
    Две балистични крилати мотики на скорост 13 000 км/ч му трябват на туй корито и е под вода.

    22:12 26.01.2026

  • 62 Мисли мои мисли тъжно ми е с вас

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Пълни т пaци":

    Политическите лидери , съда и др са компрометирани в БГ, създаването на нова партия с нови лица е свързано с ДС и МВР, което се прави от години, Робеспиер Неподкупния го обезглавиха през Великата Френска Революция и тогава умре всякаква демокрация, не могат да се намерят служители от ДС и МВР, които да служат наистина за БГ и да създадат качествена партия с качествени хора

    22:16 26.01.2026

  • 63 КуZю Пушилката

    4 3 Отговор
    Всяка вечер Сънувам че съм Ейбрахам Линкълн

    Коментиран от #65

    22:17 26.01.2026

  • 64 Десен Баровец

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Данко Харсъзина":

    Проблема с козарите и яталах водачите им е че са като хлебарките: колкото и да ги дъниш и мачкаШ все повече стават

    22:19 26.01.2026

  • 65 Аз пък

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "КуZю Пушилката":

    Се разтроявам , между Киро Простото,Асен Василев Великолепни и Румен Радев Знаещия

    22:23 26.01.2026

  • 66 Ташаков

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    Само ги сънуваш тия ракети.Бащицата те чака на фронта а не да лаеш в интернет

    22:23 26.01.2026

  • 67 1111

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "си дзън":

    Аве, май си забравил, че дискомбомбулатура се унищожава със СУ97ВГЗ, ква къса памет...

    22:27 26.01.2026

  • 69 си пън

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "си дзън":

    А ти май падаш като круша,като ставаш вечер до тоалетната,поразен от дискомбмодулаторна херния...?!

    22:36 26.01.2026

  • 70 Що е то

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "си дзън":

    "дискомбобулатор" и има ли почва у нас?

    22:41 26.01.2026

  • 71 Ситуацията наподобява

    5 2 Отговор
    Ситуацията наподобява на седмиците преди нахлуването на Русия в Украйна. Тръмп методично съсредоточава огнева и ударна мощ. Просто бройте ракетите,самолетите и корабите в региона/ в морето и в базите/. Такова огромно съсредоточаване струва много пари и не си струва да е само дрънкане на оръжие, нищо ,че Тръмп ту плаши,ту имитира отстъпки. Кой какви уроци и поуки си е извлякъл предстои да видим.

    22:52 26.01.2026

  • 72 Докъде стигнаха Рублоидиотите

    3 3 Отговор
    Да целуват КУРанът
    И да се радват
    На Чалмари.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Да си Фен на Аятолсите

    Заради някакви Руски Измекяри
    И Дъртия Педофил Пуся .


    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #76

    23:04 26.01.2026

  • 74 Иван

    2 2 Отговор
    По времето на президентството на Абрахам Линкълн не е имало нито един евреин в Белия Дом и Конгреса.

    00:05 27.01.2026

  • 75 Чн преврат

    3 2 Отговор
    За к00пейките новата година не започна добре.. натресоха им лошото евро и сега още един съюзник на путлр си отива пред очите ни

    00:18 27.01.2026

  • 76 Абе помисли

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Докъде стигнаха Рублоидиотите":

    Че в БГ мюсюлманите са близо милион и пак се разбираме с тях

    02:18 27.01.2026

  • 77 голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    хъ хъ хъ тебе мандръъсала ли те е мечка? май май си дело на пиянсаЧЕКИЯ а?

    04:14 27.01.2026

  • 78 Следва продължение

    0 0 Отговор
    Тия с чалмите отиват при Мадуро.

    04:21 27.01.2026