Два смъртни случая за три седмици: натискът над Тръмп расте

След смъртта на Алекс Прети критиката срещу бруталния подход на ICE расте. Междувременно и редица републиканци настояват за разследване, а бивши президенти на САЩ отправят остри критики и призовават за протести.

След смъртоносните изстрели срещу американския гражданин Алекс Прети, произведени от силите на имиграционната служба ICE, призивите за всеобхватно разследване стават все по-силни – междувременно и от страна на републиканците.

Председателят на Комитета за вътрешна сигурност в Камарата на представителите, републиканецът Андрю Гарбарино, настоя ръководствата на имиграционната служба ICE , граничната служба CBP и централната служба за чужденци USCIS да дадат обяснения. "Моят основен приоритет остава да защитавам американците ", каза Гарбарино.

И поддръжници на Тръмп настояват за изясняване на случая

Смъртоносните изстрели в Минеаполис са "изключително тревожни", написа в социалните мрежи сенаторът републиканец от Луизиана Бил Касиди. На карта е заложена надеждността на ICE и Министерството на вътрешната сигурност, пише още той.

И друг сенатор републиканец Том Тилис настоява за "задълбочено и безпристрастно" разследване и критикува реакцията на федералното правителство по случая. Дори сенатор Пийт Рикетс, убеден поддръжник на американския президент Доналд Тръмп, се обяви за прозрачно разследване. "Подкрепата ми за финансирането на ICE остава непроменена. Но трябва да запазим и основните си ценности като нация", подчерта републиканецът от Небраска.

Какво се случи в Минеаполис?

По време на протести срещу твърдите действия на ICE в Минеаполис, 37-годишният Прети беше застрелян в събота от служител на граничната полиция на САЩ (USBP). Граничната полиция е полицейската служба на Агенцията за гранична охрана (CBP), която от своя страна е подчинена на Министерството на вътрешната сигурност. Прети е работил като медицински служител в интензивното отделение на болница за ветерани.

Министерството на вътрешната сигурност съобщи, че Прети се е приближил към служителя с оръжие и е оказал "насилствена съпротива". Местните власти и семейството на 37-годишния американец опровергават тази версия. На видеозаписи на очевидци се вижда, че Прети държи мобилен телефон в ръка. На нито един от записите не се вижда оръжие. Полицейският шеф на Минеаполис Брайън О'Хара заяви, че Прети е бил законен притежател на оръжие с разрешение за носене на оръжие.

Критика от бивши президенти на САЩ

Известни демократи също изразиха критики и съчувствие по повод смъртта на Алекс Прети. Бившият президент Барак Обама и съпругата му Мишел Обама заявиха в съвместно изявление, че всеки американец трябва да подкрепи вълната от мирни протести в Минеаполис и други части на страната – и да черпи вдъхновение от тях.

И бившият президент Бил Клинтън призова населението да надигне глас срещу практиката на депортиране, подета от правителството на Тръмп. "Ако се откажем от свободите си след 250 години, може би никога няма да успеем да си върнем", гласи част от изявлението му.

Клинтън, който беше президент от 1993 до 2001, отправи остри упреци към управляващите: "Отговорните лица ни излъгаха и ни казаха да не вярваме на това, което сме видели с очите си ".

Губернаторът на Минесота Тим Уолц и кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей също призоваха за мирни демонстрации.

Тръмп обявява проверка

Американският президент Тръмп отговори на критиките с остри обвинения срещу демократите. Той ги призова "официално да сътрудничат" на неговото правителство в борбата срещу нелегалната миграция, вместо да "подклаждат пламъците на разделението, хаоса и насилието".

Въпреки това Доналд Тръмп обяви пред "Уол Стрийт Джърнъл", че ще бъде проведена проверка по случая. Освен това той намекна за възможно оттегляне на служителите на ICE в Минеаполис. "Все някога ще си тръгнем", цитира го вестникът. Тръмп обаче не посочи конкретна дата за това.

Вторият смъртен случай за три седмици

Операциите на ICE и на граничната полиция, провеждани предимно в градове, управлявани от демократи, са част от плана на Доналд Тръмп за най-масовата депортация в историята на САЩ.

В Минесота Алекс Прети беше вторият смъртен случай за по-малко от три седмици. На 7 януари 2026 служители на ICE застреляха 37-годишната Рене Гуд . Тогава хиляди хора излязоха на улиците в Минеаполис, а стотици магазини се включиха в стачка.