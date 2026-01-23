Джорджа Мелони: Война с Тръмп? Това е много лоша идея

Италианският премиер Джорджия Мелони е заявила пред лидерите на ЕС, че борбата с американския президент Доналд Тръмп е лоша идея.
Това Мелони казала по време на среща при закрити врата в Брюксел, предаде "Политико", позовавайки се на четирима свой източници.
Тя е призовала да се запази спокойствие и Тръмп да не бъде описван като луд или непредсказуем.
В изказване след срещата на върха, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази надежда, че европейските лидери са си научили урока тази седмица, че противопоставянето на Тръмп по "твърд", но "неескалиращ" начин е ефективна стратегия, която те трябва да продължат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пепи В.
Коментиран от #9
17:53 23.01.2026
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #5
17:53 23.01.2026
3 якошиба: таз мома
ще има
стар козел млада върба лющеше
17:54 23.01.2026
4 Капитан Берторели
17:55 23.01.2026
5 за кои тия отрепки
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":дет ще харижат $1 милиард на бай дончо от твоите парици ли?
17:56 23.01.2026
6 Българин
Коментиран от #10, #11, #19
17:57 23.01.2026
7 китайски балон
17:58 23.01.2026
8 Бялджип
Коментиран от #18
17:58 23.01.2026
9 като питаш да ти кажа
До коментар #1 от "Пепи В.":Бачо Георгия...
18:03 23.01.2026
10 Джема
До коментар #6 от "Българин":За една пробита копейка!
18:04 23.01.2026
11 Феникс
До коментар #6 от "Българин":Така ти се струва, защото 70% от българите са русофили!
Коментиран от #13
18:10 23.01.2026
12 Тая освен
Коментиран от #16
18:17 23.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Георгиев
И аз мисля, че в ЕС има десетина изкуфели лица, които още дърпат конците, на скоро няма да могат. Тръмп има толкова много начини да им реагира, да ги спре, да ги изолира, да ги смени и каквото си поиска. Ще му правели коалиционен бойкот, мечка... Много лоша идея. Тръмп не е търпелив като Путин и ще ги смачка за два месеца. Ще заиграе с Китай и ще блокира Европа. Ще заиграе с Русия. Има много ходове и все печеливши. И ще гледаме сиири. Такива сме си.
18:20 23.01.2026
15 Ако бях жена
18:21 23.01.2026
16 Ами
До коментар #12 от "Тая освен":Явно не разбираш от жени :)
18:26 23.01.2026
17 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
Сенатът на САЩ не е давал мандат на Тръмп за "Board of Peace." Това, което се случи вчера е фарс. България стана съучастник на Оранжевия 🤡 в опасната му геополитическа игра, чиято основна цел е да помогне на Путин и да навреди на ЕС. Бойко Борисов и г-н Шиши са пряко отговорни, че намесиха България в този нелеп, посредствен и налудничев театър!
Борисов и Пеевски са реална заплаха за националната сигурност на страната!
18:31 23.01.2026
18 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #8 от "Бялджип":Години наред са ви облъчвали с митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
Московия почти винаги губи.
240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
Поражение от Япония — имперски шок и революция.
Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата. Капитулира пред България на 3 март 1918 г
1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
Чечня е унижението на армията.
Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
И всеки път - един и същ сценарий:
- загуба
- негодувание
- желание за отмъщение
- нова агресия
- още по-голяма загуба
18:35 23.01.2026
19 така е кат тоз изкукуригал Българин
До коментар #6 от "Българин":Тук е пълно със смахнати тролове и русофоборсуци цъкачи бълнуващи за копейки.
18:36 23.01.2026
20 Верно е
Как слугата ще се надигне на господаря си нали?
18:41 23.01.2026