Джорджа Мелони: Война с Тръмп? Това е много лоша идея
  Тема: Войната на митата

Джорджа Мелони: Война с Тръмп? Това е много лоша идея

23 Януари, 2026 17:51 1 143 20

  • джорджа мелони-
  • доналд тръмп-
  • европейски съюз-
  • урсула фон дер лaйен-
  • търговска война-
  • нато-
  • гренландия

Италианският премиер е призовала да се запази спокойствие и Тръмп да не бъде описван като луд или непредсказуем

Джорджа Мелони: Война с Тръмп? Това е много лоша идея - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Италианският премиер Джорджия Мелони е заявила пред лидерите на ЕС, че борбата с американския президент Доналд Тръмп е лоша идея.

Това Мелони казала по време на среща при закрити врата в Брюксел, предаде "Политико", позовавайки се на четирима свой източници.

Тя е призовала да се запази спокойствие и Тръмп да не бъде описван като луд или непредсказуем.

В изказване след срещата на върха, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази надежда, че европейските лидери са си научили урока тази седмица, че противопоставянето на Тръмп по "твърд", но "неескалиращ" начин е ефективна стратегия, която те трябва да продължат.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пепи В.

    12 11 Отговор
    Кой е Джордж Мелони?

    Коментиран от #9

    17:53 23.01.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    22 8 Отговор
    България в тия съюзи с тия отрепки е напълно беззащитна.

    Коментиран от #5

    17:53 23.01.2026

  • 3 якошиба: таз мома

    17 4 Отговор
    падне ли в капана му насаме
    ще има

    стар козел млада върба лющеше

    17:54 23.01.2026

  • 4 Капитан Берторели

    12 4 Отговор
    Умна сеньора еее...

    17:55 23.01.2026

  • 5 за кои тия отрепки

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    дет ще харижат $1 милиард на бай дончо от твоите парици ли?

    17:56 23.01.2026

  • 6 Българин

    9 18 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    Коментиран от #10, #11, #19

    17:57 23.01.2026

  • 7 китайски балон

    11 6 Отговор
    Като се сетя с какъв поглед Мелони зяпаше президента на Мозамбик, само можее да си представяме, какво и се върти в главата и за БайДинчо😅

    17:58 23.01.2026

  • 8 Бялджип

    16 3 Отговор
    Относно Украйна, Тръмп доста ясно каза и показа на европейските лидери- Искате да воювате с Русия, воювайте! Вие два пъти изгубихте войни с Русия, сега пак искате да се проверите...

    Коментиран от #18

    17:58 23.01.2026

  • 9 като питаш да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пепи В.":

    Бачо Георгия...

    18:03 23.01.2026

  • 10 Джема

    4 12 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    За една пробита копейка!

    18:04 23.01.2026

  • 11 Феникс

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Така ти се струва, защото 70% от българите са русофили!

    Коментиран от #13

    18:10 23.01.2026

  • 12 Тая освен

    1 4 Отговор
    Тая освен че гро@зн@а то и тъ@@па !!!

    Коментиран от #16

    18:17 23.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Георгиев

    2 0 Отговор
    При закрити врати, но Факти е върха и знае. Браво!
    И аз мисля, че в ЕС има десетина изкуфели лица, които още дърпат конците, на скоро няма да могат. Тръмп има толкова много начини да им реагира, да ги спре, да ги изолира, да ги смени и каквото си поиска. Ще му правели коалиционен бойкот, мечка... Много лоша идея. Тръмп не е търпелив като Путин и ще ги смачка за два месеца. Ще заиграе с Китай и ще блокира Европа. Ще заиграе с Русия. Има много ходове и все печеливши. И ще гледаме сиири. Такива сме си.

    18:20 23.01.2026

  • 15 Ако бях жена

    0 1 Отговор
    и имах такива като твоите балони ехе еее3

    18:21 23.01.2026

  • 16 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тая освен":

    Явно не разбираш от жени :)

    18:26 23.01.2026

  • 17 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    0 0 Отговор
    В Конституцията на САЩ пише, че президентът "със съгласието на сената може да сключва международни договори при условие, че две трети от присъстващите сенатори дадат съгласието си".
    Сенатът на САЩ не е давал мандат на Тръмп за "Board of Peace." Това, което се случи вчера е фарс. България стана съучастник на Оранжевия 🤡 в опасната му геополитическа игра, чиято основна цел е да помогне на Путин и да навреди на ЕС. Бойко Борисов и г-н Шиши са пряко отговорни, че намесиха България в този нелеп, посредствен и налудничев театър!
    Борисов и Пеевски са реална заплаха за националната сигурност на страната!

    18:31 23.01.2026

  • 18 Клети съветски Zoмбита 🤪

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бялджип":

    Години наред са ви облъчвали с митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
    Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
    Московия почти винаги губи.
    240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
    Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
    1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
    Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
    Поражение от Япония — имперски шок и революция.
    Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата. Капитулира пред България на 3 март 1918 г
    1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
    Чечня е унижението на армията.
    Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
    И всеки път - един и същ сценарий:
    - загуба
    - негодувание
    - желание за отмъщение
    - нова агресия
    - още по-голяма загуба

    18:35 23.01.2026

  • 19 така е кат тоз изкукуригал Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Тук е пълно със смахнати тролове и русофоборсуци цъкачи бълнуващи за копейки.

    18:36 23.01.2026

  • 20 Верно е

    0 0 Отговор
    Когаси си слуга и роб на ционистките евреи, наистина е лоша идея!!!!

    Как слугата ще се надигне на господаря си нали?

    18:41 23.01.2026

