Джорджа Мелони: Война с Тръмп? Това е много лоша идея

Италианският премиер Джорджия Мелони е заявила пред лидерите на ЕС, че борбата с американския президент Доналд Тръмп е лоша идея.

Това Мелони казала по време на среща при закрити врата в Брюксел, предаде "Политико", позовавайки се на четирима свой източници.

Тя е призовала да се запази спокойствие и Тръмп да не бъде описван като луд или непредсказуем.

В изказване след срещата на върха, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази надежда, че европейските лидери са си научили урока тази седмица, че противопоставянето на Тръмп по "твърд", но "неескалиращ" начин е ефективна стратегия, която те трябва да продължат.