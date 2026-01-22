Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Катар са приели поканата да се присъединят към т.нар. Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на съвместно изявление на Рияд и Абу Даби.
В текста се посочва, че всяка страна ще подпише документи за присъединяване в съответствие със вътрешните си правни процедури.
Кувейт също приема поканата за членство в Съвета за мир, съобщи външното министерство на страната.
Тръмп покани десетки световни лидери да се присъединят към неговата инициатива, насочена към разрешаване на глобални конфликти, въпреки че дипломати се опасяват, че този формат може да навреди на работата на ООН.
Саудитска Арабия, ОАЕ, Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Катар се включват в Съвета за мир на Тръмп
22 Януари, 2026 06:16, обновена 22 Януари, 2026 06:20 538 5
Всяка страна ще подпише документи за присъединяване в съответствие със вътрешните си правни процедури
