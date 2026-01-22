Новини
Саудитска Арабия, ОАЕ, Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Катар се включват в Съвета за мир на Тръмп

22 Януари, 2026 06:16, обновена 22 Януари, 2026 06:20 538 5

Всяка страна ще подпише документи за присъединяване в съответствие със вътрешните си правни процедури

Саудитска Арабия, ОАЕ, Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Катар се включват в Съвета за мир на Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Катар са приели поканата да се присъединят към т.нар. Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на съвместно изявление на Рияд и Абу Даби.

В текста се посочва, че всяка страна ще подпише документи за присъединяване в съответствие със вътрешните си правни процедури.

Кувейт също приема поканата за членство в Съвета за мир, съобщи външното министерство на страната.

Тръмп покани десетки световни лидери да се присъединят към неговата инициатива, насочена към разрешаване на глобални конфликти, въпреки че дипломати се опасяват, че този формат може да навреди на работата на ООН.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    2 2 Отговор
    а тия дето разрушиха Газа? Що не са замразят активите на Израел както на Русия и с тях да се гради???? А?

    Коментиран от #5

    06:23 22.01.2026

  • 2 Гориил

    2 3 Отговор
    Нямам съмнение, че тези страни ще имат милиард рубли за входна такса. Между другото, България също е поканена. Надявам се София да има милиард в запас.

    06:24 22.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    🤠 САШтинският "Съвет за мир"
    е като ПЕДофИл- ПЕДИатър ‼️

    06:27 22.01.2026

  • 4 Гориил

    2 1 Отговор
    България претегля рисковете и обмисля откъде да вземе милиард?

    06:32 22.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.