Тръмп: Иранците ме търсят за сделка, но леко закъсняха. Не ме е грижа за цените на горивата в САЩ, приоритет е войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, Техеран се обръща към Вашингтон за сключване на споразумение на фона на американските и израелските удари срещу Иран, предаде Ройтерс.



„Те се обаждат, питат как да сключим сделка. Казах им, че леко са закъснели“, заяви Тръмп по време на събитие в Белия дом. Той допълни, че ракетният и безпилотен капацитет на Техеран се разбива и че „техният флот е изчезнал - 24 кораба за три дни“.



„Също така призоваваме иранските дипломати по света да поискат убежище и да ни помогнат да оформим нов и по-добър Иран“, заяви той.



Същевременно американският президент заяви, че първо иска да приключи войната в Иран, но след това „ще бъде само въпрос на време, преди много невероятни хора да се върнат в Куба“. Според него Хавана „много иска да сключи сделка“. „Искаме първо да приключим това“, заяви той, визирайки конфликта в Иран.

Тръмп заяви, че не е загрижен за покачващите се цени на горивата в САЩ, причинени от разширяващия се конфликт в Иран, като заяви, че американската „военна операция“ е негов приоритет.



„Нямам никакви притеснения за това. Те ще паднат много бързо, когато това приключи, и ако се повишат, ще се повишат“, заяви той, когато го попитаха за по-високите цени на бензиностанциите. Коментарите бележат промяна в тона на президента, който миналия месец говори за спад в цените на горивата, отбелязва Ройтерс.



Политическите анализатори говорят, че постоянното покачване на цените на горивата може да навреди на републиканците на междинните избори през ноември, когато контролът над Конгреса на САЩ ще бъде заложен на карта. Избирателите вече са недоволни от високата цена на живот и начина, по който Тръмп управлява икономиката.



Началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс и министърът на енергетиката Крис Райт са се свързали с изпълнителни директори на петролни компании, за да обмислят възможните варианти за борба с покачващите се цени на енергията, заяви прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит.



Тръмп е очертал график от четири до пет седмици за военната кампания срещу Иран, но политически и военни експерти го поставят под въпрос, отбелязвайки, че правителството на САЩ все още не е формулирало крайната си цел, докато конфликтът продължава да се разпространява в региона и отвъд него.



В интервюто Тръмп заяви, че не се стреми да използва Стратегическия петролен резерв, най-големия авариен запас от суров петрол в света, и че е уверен, че Ормузкият проток, критичният канал за доставка на петрол близо до Иран, ще остане отворен, защото иранският флот е на „дъното на морето“.



Световните цени на петрола скочиха с 16% от началото на войната в събота. Средната национална цена на бензина се е повишила с 27 цента от миналата седмица до 3,25 долара за галон. Настоящата национална средна стойност е с 15 цента по-висока от преди година. Тръмп заяви, че цените „не са се повишили много“.



Лидерите на републиканците в Конгреса, като председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, също отхвърлиха опасенията относно покачващите се цени на бензина, дори когато партията планира да съсредоточи преди междинните избори върху икономическите успехи.