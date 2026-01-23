Новини
Тръмп: Всички замесени в украинската криза трябва да направят отстъпки - правя го заради Европа, не за себе си

23 Януари, 2026 05:13, обновена 23 Януари, 2026 05:29 780 8

Тръмп: Всички замесени в украинската криза трябва да направят отстъпки - правя го заради Европа, не за себе си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всички страни ще трябва да направят отстъпки, за да разрешат конфликта в Украйна, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.

Американският лидер беше попитан какви отстъпки е готов да направи руският президент Владимир Путин, за да сложи край на конфликта. „Той ще направи отстъпки. Всички ще направят отстъпки. Европа ще бъде част от това. Правя това повече за Европа, отколкото за себе си. Имам възможността да го постигна това. Ще видим дали можем да го постигнем“, каза Тръмп.

Той говори на фона на срещата на Путин с американската делегация в Кремъл тази нощ, която продължи близо четири часа.

Президентът на САЩ заяви, че следи резултата от тези разговори: „Ще видим какво ще се случи.“

На въпрос дали тристранните преговори между представители на Русия, Украйна и САЩ в ОАЕ, насрочени за 23 и 24 януари, ще доведат до среща между лидерите на тези страни, Тръмп отбеляза, че контактите с всички страни са полезни. „Всеки път, когато се срещаме, е нещо хубаво“, добави той.

Според американския лидер, както Путин, така и Зеленски, с когото Тръмп се срещна в Давос на 22 януари, искат да „сключат сделка“. „Параметрите са известни. Ние обсъдихме със Зеленски това, което се обсъждаше в продължение на шест или седем месеца. Той дойде и каза, че иска да сключи сделка“, каза Тръмп за срещата в Швейцария.

Според Axios, Дмитриев и служители на разузнаването ще представляват Русия в тези разговори, докато Уиткоф, Къшнер и военният ръководител Дан Дрискол ще представляват САЩ.

Както съобщи Financial Times, Абу Даби ще предложи на Москва „енергийно примирие“ – край на атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна в замяна на спиране на атаките срещу руски танкери и петролни рафинерии. Вестникът отбелязва, че преговорите с Русия по този въпрос все още не са напреднали и Украйна също е предпазлива към подобно примирие.

Володимир Зеленски заяви, че единственият нерешен въпрос в мирния план остава териториалният спор. Москва настоява за изтегляне на украинските войски от Донецката и Луганската народни републики, както и от Запорожката и Херсонската области, и признаването на тези територии и Крим за част от Русия. Вашингтон предлага създаването на демилитаризирана зона. Киев предложи замразяване на конфликта по настоящата фронтова линия.

На последната среща между Уиткоф и Къшнър с Путин през декември не бе постигнат компромис по териториалния въпрос.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
