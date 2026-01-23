Новини
Орбан атакува Зеленски преди изборите: Унгария няма да подкрепя войната
  Тема: Украйна

Орбан атакува Зеленски преди изборите: Унгария няма да подкрепя войната

23 Януари, 2026 12:39 1 233 49

  • виктор орбан-
  • избори-
  • унгария-
  • война-
  • володимир зеленски

Унгарският премиер представя вота през април като избор между „мир и конфликт“ и отхвърля финансова помощ за Киев

Орбан атакува Зеленски преди изборите: Унгария няма да подкрепя войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан отправи остри критики към украинския президент Володимир Зеленски, определяйки го като лидер в „отчайващо положение“, чиито военни действия Будапеща не може да подкрепи. Изявлението идва на фона на засилващата се антиукраинска реторика на Орбан в навечерието на парламентарните избори в Унгария през април, отбелязва Ройтерс, предава БТА.

При условията на икономическа стагнация и спад в подкрепата за управляващата партия ФИДЕС спрямо опозиционната формация ТИСА, Орбан представя предстоящия вот на 12 април като избор между войната и мира. В този контекст той подчерта, че Украйна не заслужава допълнителна финансова подкрепа.

Още новини от Украйна

„Вие сте човек в отчайващо положение и вече четвърта година не сте в състояние или не желаете да сложите край на войната, въпреки подкрепата на президента на Съединените щати“, написа Орбан във „Фейсбук“, обръщайки се директно към Зеленски. „Независимо от всички комплименти, Унгария няма да подкрепи военните ви усилия“, добави той.

Коментарите на Орбан дойдоха ден след като Зеленски упрекна Европа, че е „раздробен калейдоскоп от малки и средни сили“, на които им липсва решителност и които са изправени пред несигурно бъдеще, ако не се противопоставят на САЩ и Русия.

Орбан, който поддържа близки отношения с Москва и руския президент Владимир Путин, обвини Киев, че се опитва да влияе върху вътрешната политика на Унгария. Той заяви, че украинската страна има интерес от смяна на властта в Будапеща и ще бъде активен фактор в унгарската предизборна кампания.

„Украинците имат пряк интерес от ново правителство в Унгария и ще участват активно в кампанията“, каза Орбан на пресконференция в Брюксел.

Премиерът обяви още, че правителството му ще стартира „национална петиция“, чрез която гражданите да изразят позицията си, че Унгария не трябва да поема финансовата тежест за Украйна. По оценка на Ройтерс това послание е насочено основно към избирателите в провинцията и следва линията на предишни кампании на Орбан, фокусирани върху противопоставянето на миграцията и Брюксел.

Лидерът на опозиционната партия ТИСА Петер Мадяр от своя страна заяви, че формацията му подкрепя мира в Украйна, отхвърля задължителната военна служба и не би застанала зад ескалация на конфликта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Урсула 1984

    9 19 Отговор
    Орбан и Желязков предадоха четата.

    Коментиран от #7

    12:40 23.01.2026

  • 2 Атина Палада

    18 33 Отговор
    Орбан е пътник

    12:41 23.01.2026

  • 3 Лудия козел

    23 9 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #22

    12:42 23.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Браво на Орбан

    28 13 Отговор
    Удоволствие е, да се гледа как достоен човек назовава истината директно, въпреки масовата пропаганда и лъжи!

    12:42 23.01.2026

  • 6 Лудия козел

    26 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:42 23.01.2026

  • 7 Ами

    25 6 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    Орбан е пръв приятел на Тръмп през цялото време на кампанията му го подкрепяше, а Желязков плюеше срещу него и подкрепяше Урсула и Камилата. Мислиш ли, че Тръмп е забравил?
    Вече и да се мазни, мандалото удари.

    Коментиран от #16

    12:43 23.01.2026

  • 8 Сила

    16 29 Отговор
    Орбан докара Унгария на последно място в ЕС ...след нас , след БГ то !!!???!!! Гений , икономически и политически гений !!! България е преди Унгария по икономически показатели ....???!!!??? Магьосник ....

    Коментиран от #11, #13, #18, #41

    12:43 23.01.2026

  • 9 Само

    6 15 Отговор
    Путиновата !

    12:44 23.01.2026

  • 10 Унгариците

    19 9 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    12:45 23.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    24 8 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Мерцедес се изнася от Германия в Унгария заради евтиният газ и петрол от Русия.

    12:45 23.01.2026

  • 12 Орбан

    22 15 Отговор
    Е Истински Държавник !!!

    12:46 23.01.2026

  • 13 Тест

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Тест

    12:48 23.01.2026

  • 14 Цвете

    14 20 Отговор
    КОЛКО МНОГО ТИ СЕ РАДВАХА ПРЕДИ ГОДИНИ ,ТВОЯТ НАРОД ,УНГАРЦИТЕ .А СЕГА ЧАКАТ ИЗБОРИТЕ, КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО СКОРО. ЗАЩО ЛИ?

    Коментиран от #19, #21

    12:48 23.01.2026

  • 15 радецки

    19 12 Отговор
    браво Орбан! това е правилният,адекватен и разумен политик! както се казва: по добре лош мир, отколкото добра война!!!

    Коментиран от #28

    12:48 23.01.2026

  • 16 Бегай

    11 16 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Желязков се мазни заради шиши.
    А края на орбан наближава със страшна сила, защото унгарците не са търпеливи до безкрай...

    12:49 23.01.2026

  • 17 Хе!

    13 9 Отговор
    Орбан и Водопадчика вчера бяха заедно, а днес единия напада Зеленски, а другия го подкрепя! Иди, че вярвай на изпечени политици!

    12:49 23.01.2026

  • 18 Сила

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    ти е само еденето и ...рането

    12:49 23.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 льольо

    15 4 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    Ти пък голям специалист се извъди по унгарци и избори!

    12:51 23.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Домашен любимец

    15 6 Отговор
    По миналата година Унгария, население 9 милиона, площ 90 000 км 2, роди 110 000 деца и то унгарчета! Онзи ден на Бабин ден по старо, нашата статистика отчете, че за миналата година в България са се родили 48 000 деца, всички от местен произход! Това е погром!

    Коментиран от #26

    12:53 23.01.2026

  • 24 Лудия козел

    11 8 Отговор

    До коментар #22 от "Е верно":

    Русия е в бъдещето а ние сме в ес

    Коментиран от #30, #33

    12:54 23.01.2026

  • 25 Съвет за мир

    13 5 Отговор
    Орбан трябва да е върховния!

    12:56 23.01.2026

  • 26 Колко

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Домашен любимец":

    са на Орбан?

    Коментиран от #31

    12:57 23.01.2026

  • 27 Прецедент

    6 6 Отговор
    Искам да съм десен Мадуро на Орбан!

    12:59 23.01.2026

  • 28 койдазнай

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "радецки":

    На времето имало един английски министър председател. Той бил решен да постигне мир с Хитлер. Отишъл в Берлин и дал на Хитлер всичко, което германците поискали. Така бил осигурен мир, а Чембълен станал най-уважаваният политик в Англия!! Дори на ръце го носили!
    Защото хората искат мир!

    12:59 23.01.2026

  • 29 Възpожденец 🇧🇬

    9 10 Отговор
    И мyтpaта борисов нареди България до това нищожеcтво орбан ?!

    12:59 23.01.2026

  • 30 И Газа

    6 8 Отговор

    До коментар #24 от "Лудия козел":

    е в бъдещето!

    13:00 23.01.2026

  • 31 Домашен любимец

    9 2 Отговор

    До коментар #26 от "Колко":

    Ба ли маа му, но така, като го гледам, няма да са колкото на любимеца на мисирките!

    13:00 23.01.2026

  • 32 Мадуро

    6 5 Отговор
    Егеш,мегеш,бегеш.....

    13:01 23.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 орбан нагъл Фашист

    8 7 Отговор
    орбан агент на КГБ!

    13:03 23.01.2026

  • 35 Лудия козел

    8 4 Отговор

    До коментар #33 от "Русофиал имигрира в РФ?! Ъъъъъъ":

    Ко каза ко ?

    13:04 23.01.2026

  • 36 Факти

    7 9 Отговор
    Орбан подкрепя Путин, който води войната. Трябва ЕС да го изрита и да видим откъде ще влязат пари за крадене. Путин ли ще му праща русофондове? Той го е закъсал с войната и няма пари за нищо.

    13:05 23.01.2026

  • 37 Субадей

    3 4 Отговор
    Орбан е миротворец,като крал Бела 4 !

    13:06 23.01.2026

  • 38 ФИДЕС

    7 5 Отговор
    партията на Виктор Орбан е истинска
    Народна Партия !!!

    Коментиран от #39

    13:07 23.01.2026

  • 39 Това е безспорен

    6 5 Отговор

    До коментар #38 от "ФИДЕС":

    Факт

    13:09 23.01.2026

  • 40 Факти

    6 9 Отговор
    Орбан няма да финансира Киев, но ще финансира Газа. Пълен палячо. Надупен на Путин и Тръмп. Това е мижитурка от класа. Лесно е да се отваряш на културни хора като европейските лидери и да целуваш задниците на агресорите. Най-големите топки в Европа ги извадиха Урсула и Макрон, които категорично заявиха, че няма да клекнат на Путин и Тръмп.

    Коментиран от #43

    13:13 23.01.2026

  • 41 ганев

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    НЕГРАМОТНИК....ЗАТОВА ..МЕРЦЕДЕС...БМВ...ХОНДА....И ДРУГИ ВЕЛИЧИЯ СЕ ИЗНЕСОХА ..В УНГАРИЯ

    Коментиран от #44

    13:28 23.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ганев

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    АЛООУ..ЛЬОЛО...ОРБАН ГО ЗНАЕ ..ЦЯЛ СВЯТ.....а......ти.....ХА ХА ХАААА

    13:30 23.01.2026

  • 44 Унгарски

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "ганев":

    Мерцедес ли караш?

    Коментиран от #47

    13:34 23.01.2026

  • 45 Орби ет урби

    5 2 Отговор
    Браво, Викторе! Мaчaй ляволибepаcтнята до пълна победа!

    13:35 23.01.2026

  • 46 Маша

    4 0 Отговор
    Красавчик!Падмокрих ся !

    13:36 23.01.2026

  • 47 Да!

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Унгарски":

    Що питаш?

    13:44 23.01.2026

  • 48 Ха ха

    3 1 Отговор
    Абе, тия дето не подкрепят войната са точно тия дето я подкрепят.

    13:49 23.01.2026

  • 49 Ти орбане я

    1 0 Отговор
    Подкрепяш войната, просто от страната на руския агресор

    13:58 23.01.2026

