Орбан атакува Зеленски преди изборите: Унгария няма да подкрепя войната

Унгарският премиер Виктор Орбан отправи остри критики към украинския президент Володимир Зеленски, определяйки го като лидер в „отчайващо положение“, чиито военни действия Будапеща не може да подкрепи. Изявлението идва на фона на засилващата се антиукраинска реторика на Орбан в навечерието на парламентарните избори в Унгария през април, отбелязва Ройтерс, предава БТА.
При условията на икономическа стагнация и спад в подкрепата за управляващата партия ФИДЕС спрямо опозиционната формация ТИСА, Орбан представя предстоящия вот на 12 април като избор между войната и мира. В този контекст той подчерта, че Украйна не заслужава допълнителна финансова подкрепа.
„Вие сте човек в отчайващо положение и вече четвърта година не сте в състояние или не желаете да сложите край на войната, въпреки подкрепата на президента на Съединените щати“, написа Орбан във „Фейсбук“, обръщайки се директно към Зеленски. „Независимо от всички комплименти, Унгария няма да подкрепи военните ви усилия“, добави той.
Коментарите на Орбан дойдоха ден след като Зеленски упрекна Европа, че е „раздробен калейдоскоп от малки и средни сили“, на които им липсва решителност и които са изправени пред несигурно бъдеще, ако не се противопоставят на САЩ и Русия.
Орбан, който поддържа близки отношения с Москва и руския президент Владимир Путин, обвини Киев, че се опитва да влияе върху вътрешната политика на Унгария. Той заяви, че украинската страна има интерес от смяна на властта в Будапеща и ще бъде активен фактор в унгарската предизборна кампания.
„Украинците имат пряк интерес от ново правителство в Унгария и ще участват активно в кампанията“, каза Орбан на пресконференция в Брюксел.
Премиерът обяви още, че правителството му ще стартира „национална петиция“, чрез която гражданите да изразят позицията си, че Унгария не трябва да поема финансовата тежест за Украйна. По оценка на Ройтерс това послание е насочено основно към избирателите в провинцията и следва линията на предишни кампании на Орбан, фокусирани върху противопоставянето на миграцията и Брюксел.
Лидерът на опозиционната партия ТИСА Петер Мадяр от своя страна заяви, че формацията му подкрепя мира в Украйна, отхвърля задължителната военна служба и не би застанала зад ескалация на конфликта.
