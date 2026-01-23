Новини
Френското правителство оцеля при два вота на недоверие

23 Януари, 2026 15:35

Правителството на френския президент Макрон ще трябва да заобиколи парламента след месеци на преговори, които не доведоха до бюджет с умерен дефицит

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френското правителство оцеля днес при два вота на недоверие заради решението на правителството да прокара частта за приходите от бюджета за 2026 г., без да даде последната дума на Националното събрание, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Общо 269 депутати гласуваха "за" вота на недоверие, иницииран от крайнолявата партия "Непокорна Франция" заедно със "Зелените" и комунистите, при необходими 288 гласа за сваляне на правителството. Още по-малко депутати - 142, подкрепиха втория вот на недоверие, внесен от крайната десница.

Френският премиер Себастиен Льокорню заяви днес, че е прибягва до чл. 49 т. 3 от конституцията, за да прокара в парламента частта за разходите от бюджета за 2026 г. - стъпка, която вероятно ще доведе до още вотове на недоверие.

Правителството на френския президент Еманюел Макрон ще трябва да заобиколи парламента след месеци на преговори, които не доведоха до бюджет с умерен дефицит, който да мине през долната камара на парламента, където нито една партия не разполага с абсолютно мнозинство. Поради разногласия за бюджета Макрон изгуби две правителства и се изправи пред политически сътресения, почти невиждани от създаването на Петата република през 1958 г.

Разчитайки на удължен по спешност бюджет от миналата година, за да продължи да работи, Льокорню направи по-рано този месец отстъпки в последния момент, за да постигне споразумение със социалистите да не свалят правителството, ако то прибегне до използване на извънредни конституционни правомощия.

Лидерката на крайната десница Марин Льо Пен каза, че политическите съперници на правителството, които подкрепиха Льокорню при вота на недоверие, ще платят за това на следващите избори, включително на местните избори през март и на президентските избори през 2027 г.

"Не си мислете, че никой не ви гледа. Французите ви виждат и те ще ви накарат да си платите за това пред избирателните урни", каза Льо Пен пред депутатите преди вота и добави: "Не само заради (бюджетното) кръвопускане, които им причинявате, но също и заради унизителните средства, който използвате".

Льокорню заяви, че бюджетният дефицит няма да надхвърли 5% от БВП - спад спрямо 5,4% през миналата година, но все пак доста по-висок от прага на Европейския съюз от 3%. Френското правителство очаква целият бюджет да бъде окончателно одобрен през първата половина на следващия месец, каза негов служител.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    1 5 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    Коментиран от #2, #5

    15:41 23.01.2026

  • 2 Изкъпи се, обръсни се, че

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    мухляса.

    15:42 23.01.2026

  • 3 Или са мазохисти

    5 0 Отговор
    Или корумпирани смучат от това управление.
    Същото важи и за брюкселските розови пълните управляващи. ,, умници,,.
    В България тикви прасета и Пепе е г дупета защо гласуваха за премахване на комисията за корупция.

    15:50 23.01.2026

  • 4 Брутална корупция и подлост цари

    3 0 Отговор
    За това правителство оцеля и при двата вота на недоверие. Повсеместно и на партийни нива и на синдикални. Подобен позор на левите Франция не беше вождала. Предадоха хората в лична изгода на шепа мушенници от партийният елит

    15:56 23.01.2026

  • 5 Аз дарявам всяка пенсия на

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Зеленски. Защо ме обиждате господине.
    Абе ти да не си облечения козлодуйски.

    15:58 23.01.2026

  • 6 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    0 0 Отговор
    Очаква се през 2026 г. военният бюджет да достигне приблизително 57,1 милиарда евро (без пенсиите), което е увеличение с 13% в сравнение с 2025 г., представляващо допълнителни 6,7 милиарда евро. Това увеличение, обусловено от Закона за военното програмиране за периода 2024-2030 г. и допълнителни държавни инвестиции, се използва за модернизиране на оборудването – изтребители Rafale (флотът от които е увеличен до 286 самолета), дронове, артилерия и киберзащита – и за увеличаване на броя на личния състав. Той финансира и ядрения арсенал и задграничните военни операции.
    Десетки милиарди се отнемат от здравеопазването, образованието, пенсиите и местните услуги, за да се финансира военна офанзива, която работниците масово отхвърлят.Планът за финансиране на социалното осигуряване има за цел да намали дела на държавата във финансирането до 17,5 милиарда евро през 2026 г., в сравнение с 23 милиарда евро през 2025 г., чрез увеличение на вноските и данъците върху взаимните застрахователни дружества, които ще бъдат прехвърлени на работниците. По този начин по-голямата част от 684-те милиарда евро разходи за социално осигуряване идват от вноски от работниците и бизнеса, а не от държавата.

    16:10 23.01.2026

  • 7 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    0 0 Отговор
    Изготвянето на проектобюджет от правителството на Себастиан Льокорню и Социалистическата партия потвърждава краха на френската демокрация и съучастието на Новия народен фронт (ННФ), воден от Жан-Люк Меланшон, с Льокорню и Макрон.
    Този бюджет, който сега ще отиде в Народното събрание, потъпква мнението на френския народ и особено на работниците. Той продължава мерките за строги икономии в съответствие с пенсионната реформа от 2023 г., отхвърлена от 91% от французите, за да финансира военна ескалация в момент, когато призивът на Макрон за изпращане на войски в Украйна е изключително непопулярен. Той зависи от подкрепата на Социалистическата партия (ПС), която успя да запази парламентарно присъствие след разпадането си до по-малко от 2% от гласовете през 2022 г. само благодарение на съюза си с Меланшон.

    16:12 23.01.2026

  • 8 Юрий

    0 0 Отговор
    Правите анализ на Франция.
    Но никой не прави на България и когато кабинета падна кой ни управлява.
    Избрахте правителство което да унищожи България напълно.
    Вкараха евро насила въпреки че хората не го искаха .
    Сега от март всички данъци и такси ще скочат с 30-50-100% .
    Това ще повлече и цените на всичко нагоре.
    И всички си затварят очите.
    Хайде говорете за България.
    Франция е 4 пъти по богата и 10 по напред

    16:24 23.01.2026

