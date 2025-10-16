Правителството на Льокорню оцеля

Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля и при втори вот на недоверие, внесен този път от крайнодясната партия „Национален сбор“, предадоха световните агенции. В подкрепа на вота на недоверие гласуваха 144 членове на Националното събрание (долната камара на френския парламент) при необходими 289 гласа, за да бъде свален кабинетът.

Френското правителство оцеля по-рано днес след първия от двата вота на недоверие в Националното събрание (долната камара на парламента), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Решението на министър-председателя Себастиан Льокорню да отмени временно пенсионната реформа му спечели подкрепата на депутати от левицата, отбелязва агенцията.

Първият вот на недоверие, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция", получи подкрепата на 271 депутати, а за падането на правителството бяха необходими 289 гласа. Вторият вот на недоверие бе внесен от крайнодесния "Национален сбор".