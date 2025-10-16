Новини
Правителството на Льокорню оцеля

16 Октомври, 2025 13:15, обновена 16 Октомври, 2025 13:31 1 074 5

  • себастиан льокорню-
  • вот на недоверие-
  • франция

Първият вот на недоверие получи подкрепата на 271 депутати

Правителството на Льокорню оцеля - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля и при втори вот на недоверие, внесен този път от крайнодясната партия „Национален сбор“, предадоха световните агенции. В подкрепа на вота на недоверие гласуваха 144 членове на Националното събрание (долната камара на френския парламент) при необходими 289 гласа, за да бъде свален кабинетът.

Френското правителство оцеля по-рано днес след първия от двата вота на недоверие в Националното събрание (долната камара на парламента), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Решението на министър-председателя Себастиан Льокорню да отмени временно пенсионната реформа му спечели подкрепата на депутати от левицата, отбелязва агенцията.

Първият вот на недоверие, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция", получи подкрепата на 271 депутати, а за падането на правителството бяха необходими 289 гласа. Вторият вот на недоверие бе внесен от крайнодесния "Национален сбор".


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Нищо не може да спаси Франция от фалита

    Коментиран от #3

    13:17 16.10.2025

  • 2 мишоци

    8 1 Отговор
    макарони
    бръмбари
    калинки
    често оцеляват в ес
    благодарение на
    другите търтеи
    искащи статуквото и рахатеца и кьор софрицата

    13:19 16.10.2025

  • 3 Грешиш

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сега, кога влезем ние в ойрото с голия г...з ще видиш как всичко ще се оправи и Франция и Германия и другите всичко!.

    13:21 16.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Отлагането на реформите ускоряват фалита.

    13:33 16.10.2025

  • 5 Ролан

    3 0 Отговор
    Френските социалисти са точно като нашите. А какво са нашите ? ...вече знаем.

    14:08 16.10.2025

