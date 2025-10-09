Новини
Европейският парламент отхвърли вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Европейският парламент отхвърли вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

9 Октомври, 2025 13:28

За отхвърлянето на вота дадоха гласа си 378 евродепутати, 179 гласуваха "за", а 37 с "въздържал се"

Мария Атанасова

Европейският парламент отхвърли вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, внесен от групата "Патриоти за Европа", предаде БТА.

За отхвърлянето на вота дадоха гласа си 378 евродепутати, 179 гласуваха "за", а 37 с "въздържал се".

За успеха на гласуването беше необходимо мнозинство от 2/3 от подадените гласове.

Като мотиви на внесения вот на недоверие срещу ЕК са посочени погрешно водени зелени политики, политики в областта на конкурентоспособността, икономиката и миграцията.

От "Патриоти за Европа" изтъкват също нарушаване изискването за прозрачност при вземане на решения и превишаваше на правомощията от страна на ЕК, както и отправят критики към комисията заради сключването на търговски споразумения с Меркосур и САЩ.

ЕК представи споразумението с южноамериканския блок Меркосур (обединяващ Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай) за ратификация от страните членки на ЕС през септември.

Преговорите между ЕС и Меркосур приключиха през декември 2024 г. след повече от 25 години.

През юли Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, предвиждащо мито от 15 на сто върху повечето европейски стоки, изнасяни за САЩ, включително фармацевтични продукти и автомобили. Съгласно споразумението ЕС е поел ангажимент за закупуване на енергия на стойност 750 млрд. долара и за допълнителни инвестиции в САЩ в размер на 600 млрд. долара в рамките на три години.

По време на обсъжданията на вота на недоверие срещу Фон дер Лайен, внесен от "Патриоти за Европа", в понеделник лидерът на групата Жордан Бардела отправи остри критики към председателя на ЕК, заявявайки, че тя води Европа "към нищото".

Според Бардела Фон дер Лайен е виновна за прекомерната регулация в ЕС и съкращенията на селскостопанските субсидии. Той осъди и търговските споразумения с Меркосур и САЩ, определяйки сделката с Доналд Тръмп като "търговската капитулация".

Днес ще бъде гласуван и втори вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен, внесен от групата на Левицата в ЕП.


Франция
