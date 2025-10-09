"Европейският парламент отхвърли вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен"

Европейският парламент отхвърли вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, внесен от групата "Патриоти за Европа", предаде БТА.
За отхвърлянето на вота дадоха гласа си 378 евродепутати, 179 гласуваха "за", а 37 с "въздържал се".
За успеха на гласуването беше необходимо мнозинство от 2/3 от подадените гласове.
Като мотиви на внесения вот на недоверие срещу ЕК са посочени погрешно водени зелени политики, политики в областта на конкурентоспособността, икономиката и миграцията.
От "Патриоти за Европа" изтъкват също нарушаване изискването за прозрачност при вземане на решения и превишаваше на правомощията от страна на ЕК, както и отправят критики към комисията заради сключването на търговски споразумения с Меркосур и САЩ.
ЕК представи споразумението с южноамериканския блок Меркосур (обединяващ Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай) за ратификация от страните членки на ЕС през септември.
Преговорите между ЕС и Меркосур приключиха през декември 2024 г. след повече от 25 години.
През юли Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, предвиждащо мито от 15 на сто върху повечето европейски стоки, изнасяни за САЩ, включително фармацевтични продукти и автомобили. Съгласно споразумението ЕС е поел ангажимент за закупуване на енергия на стойност 750 млрд. долара и за допълнителни инвестиции в САЩ в размер на 600 млрд. долара в рамките на три години.
По време на обсъжданията на вота на недоверие срещу Фон дер Лайен, внесен от "Патриоти за Европа", в понеделник лидерът на групата Жордан Бардела отправи остри критики към председателя на ЕК, заявявайки, че тя води Европа "към нищото".
Според Бардела Фон дер Лайен е виновна за прекомерната регулация в ЕС и съкращенията на селскостопанските субсидии. Той осъди и търговските споразумения с Меркосур и САЩ, определяйки сделката с Доналд Тръмп като "търговската капитулация".
Днес ще бъде гласуван и втори вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен, внесен от групата на Левицата в ЕП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зевс
13:30 09.10.2025
3 Това означава
13:30 09.10.2025
4 Безсрамници
13:31 09.10.2025
5 Четвърти километър
Коментиран от #52
13:31 09.10.2025
6 БОЗА
Тези ще държат инкяр до последно(не,че ще помогне-евро ТКЗСто си отива и така)...и два часа след това...че зер иначе ше трябва да бачкат... ;-)))
Коментиран от #28
13:32 09.10.2025
7 Баце ЕООД
13:32 09.10.2025
8 Я пък тоя
13:32 09.10.2025
9 НЯМА ПО ВРЕДНО
13:32 09.10.2025
10 Напускай кораба
Газ ще чоркат подкрепящите го.
13:33 09.10.2025
11 Точен
13:33 09.10.2025
12 Я пък тоя
13:35 09.10.2025
13 Червената Биомаса
Значи всичко е Ок .
13:36 09.10.2025
14 Човек
13:36 09.10.2025
15 Гледайте къв идиотски поглед
13:36 09.10.2025
16 Тома
13:36 09.10.2025
17 вещицата на тръни на снимката
за да останат на високо платените си службици
и да вкарат ес в по голяма мизерия
Коментиран от #22
13:36 09.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Трол
13:37 09.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Минувач
13:38 09.10.2025
22 Волгата
До коментар #17 от "вещицата на тръни на снимката":И аз така
Държа се за добре платената службица .в ЕС.
Не ми се ходи е Руската Мизерия.
Коментиран от #43
13:39 09.10.2025
23 Георги
До коментар #20 от "И ся кво":не са само те - всички
13:39 09.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Копей не философствай!
До коментар #1 от "Пич":Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Даже ще ти плашат.
Марш!!!
Коментиран от #37
13:40 09.10.2025
27 Така е в демократричните държави-
В сатрапиите ръководи Сатрапът!
Коли, беси, арестува, затваря в Сибир, падат хора от прозорци, журналисти биват убити, телевизии- затваряни, икони с образа на Сатрапа биват слагани в църкви и наборни центрове за поклонение и т.н.
13:40 09.10.2025
28 Георги
До коментар #6 от "БОЗА":не могат да си позволят да я свалят, това ще означава, че признават грешка, а това ще повлече още много правителства. Никой не иска да изпусне властта, особено след спорните решения последните 4 години. А и току-виж нечия прокуратура заработи срещу тях.
13:41 09.10.2025
29 Урсулудката
13:41 09.10.2025
30 Пепи Волгата
До коментар #24 от "Копейка":Аз избрах ЕВРОТО!Ти след нова година.
Коментиран от #35, #47
13:41 09.10.2025
31 Дернев
Коментиран от #51
13:42 09.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Кривогледа лайкова
До коментар #30 от "Пепи Волгата":Аз също джиткам на евро!!
13:43 09.10.2025
36 аz СВО Победа80
До коментар #34 от "И у нас мнозинството":Копейките рак хванахме.😂😂😂
13:45 09.10.2025
37 Дедо
До коментар #26 от "Копей не философствай!":То като защитаваме източния фланг ще пълниш памперси щото ще те търсят под дърво и камък фашко панелен …
Коментиран от #54
13:45 09.10.2025
38 истина ти казвам
13:47 09.10.2025
39 Мълчи
До коментар #33 от "Сус бе!":Бре панелен нацист
13:47 09.10.2025
40 Тогава айдеее
13:47 09.10.2025
41 Некой си
13:48 09.10.2025
42 Фашигите
13:48 09.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Смъркача
13:50 09.10.2025
45 Нормално
13:54 09.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #30 от "Пепи Волгата":ОЩЕ ЕДИН ЗА ХРАНА НА ПРАСЕТАТА В БЕЛЕНЕ ...
13:57 09.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 МП4
13:59 09.10.2025
50 Артилерист
13:59 09.10.2025
51 Крали Марко
До коментар #31 от "Дернев":Споко бе.Оцеляхме половин век под руския ботуш ,та от европейската Демокрация ли ще се плашим ???Пийте си хапчетата редовно ,че вдигнахте пак кръвно !!!!
14:02 09.10.2025
52 не може да бъде
До коментар #5 от "Четвърти километър":Без каквито и да е провокативни намеци и пристрастие -действително погледът на г-жа Урсула от време на време е поглед на луд побъркан човек ...това не е шега работа и всички се правят че не го забелязват ...а това си характерен симптом !?Правете си сметка какъв човек е начело на Европа и вижте в историята как свършват подобни събития!?
14:06 09.10.2025
53 Оня ден Волгин
14:07 09.10.2025
54 Крали Марко
До коментар #37 от "Дедо":Разходи се Дедо в парка..Подишай чист въздух...Виж пенсията дойде ли...Европа не я мисли !!
Коментиран от #57
14:10 09.10.2025
55 Балабанова
14:11 09.10.2025
56 Копейките
14:13 09.10.2025
57 Ние живеем в Европа
До коментар #54 от "Крали Марко":за разлика от безродниците и Европа ни интересува когато продажни политици като тази я унищожават.
14:13 09.10.2025
58 Величко
14:15 09.10.2025
59 Kaлпазанин
14:18 09.10.2025
60 Баш Балък
14:23 09.10.2025
61 НЕ ВОТА А ТЯ Е
14:36 09.10.2025