Масирана руска атака рани 19 души в Харков, в столицата Киев загина цивилен, четирима други пострадаха

В нощта на 24 януари руските сили удариха Харков с ракети „Шахед“, оставяйки 19 ранени, включително бременна жена и дете, предаде УНИАН.
Кметът Игор Терехов съобщи, че са били ударени два района – Индустриален и Немишлянски.
Апартаменти във високи сгради са изгорели, а общежитие, в което живеят разселени лица, болница и родилен дом са били разрушени.
„Според предварителна информация, къща е била ударена, а апартамент се е запалил в Индустриален район. Имаме информация за още един удар в жилищна сграда. Хора са блокирани в пететажна сграда в резултат на удар с ракета „Шахед“, съобщи кметът.
Според Олег Синегубов, началник на Харковската областна военна администрация, две жени са ранени и са се нуждаели от медицинска помощ.
„74-годишна жена е претърпяла остра стресова реакция в резултат на вражеското нападение срещу Харков. 25-годишна бременна жена също е ранена“, написа той.
Ракета „Шахед“ е ударила и частен дом в Немишлянски район. Терехов отбеляза, че собственикът на жилището е бил ранен в резултат на обстрела. Много съседни къщи също са повредени.
Русия масирано атакува и столицата Киев.
Според кмета на града Виталий Кличко един човек е загинал, а четирима са ранени. Трима от ранените са хоспитализирани. Има прекъсвания в топло- и водоснабдяването на левия бряг на Киев.
Киевските специални полицейски сили съобщиха, че жена, родена през 1994 г., е получила порязвания по крака си в район Бровари и е била откарана в местна болница. Други две жертви, мъж, роден през 1988 г., и жена, родена през 1983 г., са получили леки порязвания.
В район Бориспол жена, родена през 1996 г., е хоспитализирана със затворена черепно-мозъчна травма.
Четири частни жилища и два автомобила са повредени в район Бровари. Друг дом е повреден в район Бориспол.
В Дарницки район руски въздушен удар е повредил частно медицинско заведение: прозорците са повредени, а един човек е ранен.
Пак там е ударена недовършена многоетажна жилищна сграда, което е причинило пожар на 5-ия и 6-ия етаж.
В Голосеевския район на Киев е ударена нежилищна сграда, което е предизвикало пожар, съобщи началникът на Киевската градска държавна администрация Тимур Ткаченко.
Удари в Индустриалния район на Харков са повредили общежитие за разселени лица, болница и родилен дом.
В района на Холосеевски са повреди прозорци на частен дом в резултат на руска атака.
Съобщава се за щети по гаражи в района на Днепровски; на място има пожар. Цистерна с гориво гори на паркинг в района на Днепровски в резултат на падащи отломки.
Шестетажна офис сграда е била ударена в района на Соломянски.
Кличко съобщи, че в района са извикани медици.
„Нежилищна сграда е ударена в районите Деснянски и Холосеевски. Киев е подложен на масирана вражеска атака“, написа той.
Военновъздушните сили съобщиха за атака срещу столицата от десетки бойни дронове и балистични ракети, докато мониторингови канали съобщиха за удар по Киевска област с ракета „Циркон“.
Енергийната ситуация в Украйна е „близо до хуманитарна катастрофа“, съобщава Ройтерс, цитирайки Максим Тимченко, ръководител на украинския холдинг DTEK.
Главният изпълнителен директор на компанията подчерта, че всяко бъдещо мирно споразумение между Москва и Киев трябва да включва прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура.
По-рано кореспондентът на Die Welt по телевизията Кристоф Ванер, който е в украинската столица, съобщи, че Киев има катастрофална енергийна ситуация. Той съобщи, че в града почти няма отопление, а има прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.
Преди атака от тази нощ министърът на енергетиката Денис Шмигал обяви. че Украйна планира да премине от аварийни към почасови прекъсвания на електрозахранването.
Според него ситуацията в електропреносната мрежа остава тежка, със значителен недостиг на капацитет.
„Въпреки това, благодарение на координираните действия на „Укренерго“ и операторите на разпределителната система, наблюдаваме тенденция към частична стабилизация. Очакваме постепенно да преминем от аварийни към почасови прекъсвания през следващите дни. Също така формираме допълнителни резервни екипи за подобряване на работата“, написа той.
Според него е завършена пълна проверка на когенерационните блокове в Киев и околния регион.
„Ясно определихме общия им брой и техническата им работоспособност. В момента само една трета от въведените в експлоатация блокове реално доставят енергия към мрежата. Сътрудничим си с местните власти по този въпрос. Всички блокове трябва да са в експлоатация“, добави министърът.
Енергийният експерт Генадий Рябцев заяви, че подобряването на метеорологичните условия няма да повлияе на прекъсването на електрозахранването в Киев, тъй като основният проблем не е сланата, а сериозните повреди по електропроводите.
Според него капацитетът за разпределение и пренос на електроенергия в Киев в момента е ограничен: атомните електроцентрали в момента работят с по-малко от пълен капацитет, защото няма друго място за пренос на електроенергия.
„През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана на Руската федерация прехванаха и унищожиха 75 украински безпилотни летателни апарата: 46 над Ростовска област, 22 над Белгородска област, три над Крим, два над Курска област и по един над Воронежска и Брянска област“, се казва в изявление на Министерството на отбраната на Русия.
5 Софиянец
03:28 24.01.2026
8 Лазаров
Коментиран от #65
03:44 24.01.2026
10 Данко Харсъзина
03:57 24.01.2026
15 Марихуан Зеленоплодски
04:26 24.01.2026
17 Как
До коментар #14 от "Сега русофилите за кой ще гласуват":за кой ? За Алтернатива за България !
04:46 24.01.2026
18 Артилерист
04:47 24.01.2026
19 Володимир Кокаинович Зеленски
04:52 24.01.2026
21 Карго 200
С ракети,колкото и да са те няма да стане!
Не превземе ли поне Покровск няма да има какво да празнува на девети май;)))
Коментиран от #46
05:01 24.01.2026
22 хихи
Като не искаш мира, нати секира....
05:16 24.01.2026
23 Т.КОЛЕВ
05:17 24.01.2026
25 Не разбирам
До коментар #6 от "Копейков":Защо давате минуси на един от малкото здраво мислещи тук
05:21 24.01.2026
31 Гориил
05:47 24.01.2026
35 Невярно
Коментиран от #36
06:13 24.01.2026
36 Вярно
До коментар #35 от "Невярно":Ку-куу заминаваш при ястребинчетата
06:17 24.01.2026
37 Па съм я бе
06:23 24.01.2026
38 А ГДЕ...
06:36 24.01.2026
39 Българка 😺-Маца
Коментиран от #52
06:59 24.01.2026
43 Британското разузнаване
"Според Терехов, руснаците са атакували града с 25 ракети „Шахид“"
07:26 24.01.2026
44 Бат Путин
07:42 24.01.2026
45 И последно
Коментиран от #47
07:43 24.01.2026
46 След вчерашната жизнерадостна статия
До коментар #21 от "Карго 200":за украински дронове срещу Русия, въобще не ми и мина през акъла, че Русия ще отмъсти десетократно и ще ми развалят настроението.
Ех, дано утре пак има жизнерадостна статия и пак да пишем весели коментари!
Имаме нужда от ободряване!
А иначе неможачите още Бахмут не са превзели, а какво да говорим за Покровск, Мирноград, Гуляйполе и т.н. ? Зеленски дори се снима пред Покровск!
07:44 24.01.2026
47 Ти мани Зеленски
До коментар #45 от "И последно":мен повече ме интересува, къде са отишли процентите за щедро раздаваните стотици милиарди?!
Дано Тръмп открие отговора!
07:51 24.01.2026
48 Ъъъъъ
До операция "Паяжина", Киев имаше и топло, и светло..... А и някак си беше далеч от фронтовата линия.
07:55 24.01.2026
49 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
вечно има ранени бременни жени и деца...
07:55 24.01.2026
50 Владимир Путин, президент
Ще получит секира !!!
Коментиран от #56
07:56 24.01.2026
51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #57, #61
08:00 24.01.2026
52 Гориил
До коментар #39 от "Българка 😺-Маца":Удри по таа пияна вата, малко остана, кабзон пее ли пее, а вдовици пияни чакат бели лади, а денги неть!
Коментиран от #60, #66
08:01 24.01.2026
53 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #62
08:02 24.01.2026
54 Дудов
08:03 24.01.2026
56 маке..
До коментар #50 от "Владимир Путин, президент":Бравос на вова..само пуцаньие и думканьие ще опраат бандерците
08:07 24.01.2026
57 маке..
До коментар #51 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Бравос на вова..само чанчь и еваньие за бандерците
08:08 24.01.2026
59 Мишел
08:14 24.01.2026
60 маке..
До коментар #52 от "Гориил":Бравос на вова..бандерците без тоци и жешко измразнаа и останаа безкрайници,пред телковете се вият опашки отсакати укронатьцисти
08:17 24.01.2026
61 РАЛИЦ КОBAЧЕВ
До коментар #51 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🤣 НИЩО НЯМА ДА ОСТАНЕ ОТ ПPOKCИТО "OCРAЙHА"
08:21 24.01.2026
62 урсулець..
До коментар #53 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Ние сакаме,ама орешнико от минскье и цикроно от криме-не дават
08:21 24.01.2026
63 БРИТАНЦИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗЕЛЕНОТО
08:23 24.01.2026
64 Руснак го казва.
08:27 24.01.2026
65 Мишел
До коментар #8 от "Лазаров":Пораженията в жилищни райони на Киев са от дефектни ПВО ракети с изтекли всякакви срокове на годност. ПВО ракетите имат бойни глави по няколко килограма , руснаците атакуват с оръжия в бойни глави 250-500-1000 кг, които правят други разрушения. Украинското ПВО е разположено в жилищни райони .
08:29 24.01.2026
66 Урсул фон дер Бандер
До коментар #52 от "Гориил":Бандера е на концерт Кобзон и му ръкопляска, ве Пройчо
08:30 24.01.2026
67 КОЙТО СЛУША БРИТИТЕ
08:34 24.01.2026
68 Карго 200
А что случилось?
Нали миналата година разправяха, заедно с Тръмп, че Русия така или иначе за няколко месеца ще превземе Донецка област?! 😂🤡
08:36 24.01.2026