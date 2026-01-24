Масирана руска атака рани 19 души в Харков, в столицата Киев загина цивилен, четирима други пострадаха

В нощта на 24 януари руските сили удариха Харков с ракети „Шахед“, оставяйки 19 ранени, включително бременна жена и дете, предаде УНИАН.

Кметът Игор Терехов съобщи, че са били ударени два района – Индустриален и Немишлянски.

Апартаменти във високи сгради са изгорели, а общежитие, в което живеят разселени лица, болница и родилен дом са били разрушени.

„Според предварителна информация, къща е била ударена, а апартамент се е запалил в Индустриален район. Имаме информация за още един удар в жилищна сграда. Хора са блокирани в пететажна сграда в резултат на удар с ракета „Шахед“, съобщи кметът.

Според Олег Синегубов, началник на Харковската областна военна администрация, две жени са ранени и са се нуждаели от медицинска помощ.

„74-годишна жена е претърпяла остра стресова реакция в резултат на вражеското нападение срещу Харков. 25-годишна бременна жена също е ранена“, написа той.

Ракета „Шахед“ е ударила и частен дом в Немишлянски район. Терехов отбеляза, че собственикът на жилището е бил ранен в резултат на обстрела. Много съседни къщи също са повредени.

Русия масирано атакува и столицата Киев.

Според кмета на града Виталий Кличко един човек е загинал, а четирима са ранени. Трима от ранените са хоспитализирани. Има прекъсвания в топло- и водоснабдяването на левия бряг на Киев.

Киевските специални полицейски сили съобщиха, че жена, родена през 1994 г., е получила порязвания по крака си в район Бровари и е била откарана в местна болница. Други две жертви, мъж, роден през 1988 г., и жена, родена през 1983 г., са получили леки порязвания.

В район Бориспол жена, родена през 1996 г., е хоспитализирана със затворена черепно-мозъчна травма.

Четири частни жилища и два автомобила са повредени в район Бровари. Друг дом е повреден в район Бориспол.

В Дарницки район руски въздушен удар е повредил частно медицинско заведение: прозорците са повредени, а един човек е ранен.

Пак там е ударена недовършена многоетажна жилищна сграда, което е причинило пожар на 5-ия и 6-ия етаж.

В Голосеевския район на Киев е ударена нежилищна сграда, което е предизвикало пожар, съобщи началникът на Киевската градска държавна администрация Тимур Ткаченко.

Удари в Индустриалния район на Харков са повредили общежитие за разселени лица, болница и родилен дом.

В района на Холосеевски са повреди прозорци на частен дом в резултат на руска атака.

Съобщава се за щети по гаражи в района на Днепровски; на място има пожар. Цистерна с гориво гори на паркинг в района на Днепровски в резултат на падащи отломки.

Шестетажна офис сграда е била ударена в района на Соломянски.

Кличко съобщи, че в района са извикани медици.

„Нежилищна сграда е ударена в районите Деснянски и Холосеевски. Киев е подложен на масирана вражеска атака“, написа той.

Военновъздушните сили съобщиха за атака срещу столицата от десетки бойни дронове и балистични ракети, докато мониторингови канали съобщиха за удар по Киевска област с ракета „Циркон“.

Енергийната ситуация в Украйна е „близо до хуманитарна катастрофа“, съобщава Ройтерс, цитирайки Максим Тимченко, ръководител на украинския холдинг DTEK.

Главният изпълнителен директор на компанията подчерта, че всяко бъдещо мирно споразумение между Москва и Киев трябва да включва прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура.

По-рано кореспондентът на Die Welt по телевизията Кристоф Ванер, който е в украинската столица, съобщи, че Киев има катастрофална енергийна ситуация. Той съобщи, че в града почти няма отопление, а има прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.

Преди атака от тази нощ министърът на енергетиката Денис Шмигал обяви. че Украйна планира да премине от аварийни към почасови прекъсвания на електрозахранването.

Според него ситуацията в електропреносната мрежа остава тежка, със значителен недостиг на капацитет.

„Въпреки това, благодарение на координираните действия на „Укренерго“ и операторите на разпределителната система, наблюдаваме тенденция към частична стабилизация. Очакваме постепенно да преминем от аварийни към почасови прекъсвания през следващите дни. Също така формираме допълнителни резервни екипи за подобряване на работата“, написа той.

Според него е завършена пълна проверка на когенерационните блокове в Киев и околния регион.

„Ясно определихме общия им брой и техническата им работоспособност. В момента само една трета от въведените в експлоатация блокове реално доставят енергия към мрежата. Сътрудничим си с местните власти по този въпрос. Всички блокове трябва да са в експлоатация“, добави министърът.

Енергийният експерт Генадий Рябцев заяви, че подобряването на метеорологичните условия няма да повлияе на прекъсването на електрозахранването в Киев, тъй като основният проблем не е сланата, а сериозните повреди по електропроводите.

Според него капацитетът за разпределение и пренос на електроенергия в Киев в момента е ограничен: атомните електроцентрали в момента работят с по-малко от пълен капацитет, защото няма друго място за пренос на електроенергия.

„През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана на Руската федерация прехванаха и унищожиха 75 украински безпилотни летателни апарата: 46 над Ростовска област, 22 над Белгородска област, три над Крим, два над Курска област и по един над Воронежска и Брянска област“, ​​се казва в изявление на Министерството на отбраната на Русия.