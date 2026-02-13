Новини
Тръмп vs. Харвард! Белият дом заведе ново дело срещу американския университет

13 Февруари, 2026 20:09 658 4

  • харвардски университет-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия-
  • сащ

Харвардският университет е в центъра на мащабната кампания на администрацията на Тръмп, целяща да използва федералното финансиране за промени в американските университети, които според президента са пропити от антисемитски и радикални леви идеологии

Тръмп vs. Харвард! Белият дом заведе ново дело срещу американския университет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заведе ново дело срещу американския университет Харвард, обвинявайки висшето учебно заведение в непридържане към федерално разследване, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

Правителството е изискало документи, свързани с процеса на прием, показва искът, подаден във федерален съд в щата Масачузетс.

Тръмп заяви по-рано този месец, че администрацията му иска 1 милиард долара от Харвард, за да приключи разследването на политиките на университета, във връзка с медийни информации, че държавният глава е оттеглил искането си за плащане от страна на университета, който членува в престижната Бръшлянова лига, припомня световната агенция.

Харвардският университет е в центъра на мащабната кампания на администрацията на Тръмп, целяща да използва федералното финансиране за промени в американските университети, които според президента са пропити от антисемитски и радикални леви идеологии.

Американското правителство отмени стотици стипендии, отпуснати на студенти от Харвард, с мотива, че университетът не е направил достатъчно, за да се справи с тормоза над еврейски студенти в кампуса. Това накара управата на Харвардския университет да заведе дело.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цензура

    2 0 Отговор
    Прав е, тия университети се напълниха с комунисти !!!

    20:22 13.02.2026

  • 2 Някой

    3 0 Отговор
    Над 35 години управляващите ни са все разни висшисти завършили в Харвард и като ги гледам какви ги вършат - по-добре някой необразован среднист. Ако и търсиш мутра - това са твоите хора, ако си търсиш някой да свърши реална работа - бягай от харвардци като от отровна змия!

    20:24 13.02.2026

  • 3 Един от русенско

    0 3 Отговор
    Ще се спъне клоуна. Харвард държи 300-400-500 години

    20:30 13.02.2026

  • 4 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Браво Тръмп!

    20:35 13.02.2026