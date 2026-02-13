Новини
Свят »
Украйна »
The New York Times: Белият дом засилва натиска върху Зеленски, за да отстъпи Донбас на Русия
  Тема: Украйна

The New York Times: Белият дом засилва натиска върху Зеленски, за да отстъпи Донбас на Русия

13 Февруари, 2026 21:09 1 031 47

Украйна се опитва да намери баланс между удовлетворяването на американските очаквания и избягването на неприемливи компромиси по отношение на територията и други въпроси, се посочва в статията

The New York Times: Белият дом засилва натиска върху Зеленски, за да отстъпи Донбас на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

Администрацията на президента на САЩ засилва натиска върху Украйна за отстъпки по отношение на Донбас в полза на Русия и за приключване на конфликта до началото на лятото, съобщава The New York Times, позовавайки се на източници сред длъжностни лица, пише Фокус.

Все още не е ясно до какво са готови да стигнат САЩ, ако Киев не се поддаде на натиска. Украйна се опитва да намери баланс между удовлетворяването на американските очаквания и избягването на "неприемливи компромиси“ по отношение на територията и други въпроси, се посочва в статията.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, както пише NYT, счита, че Вашингтон оказва по-голям натиск върху Киев, отколкото върху Москва. В същото време той ясно даде да се разбере, че Украйна трябва да направи всичко възможно, за да може администрацията на Тръмп да остане ангажирана в мирния процес.

В същото време украинският депутат Ярослав Юрчишин заявява, че администрацията на Тръмп е заплашила Киев да се оттегли от преговорния процес, ако Украйна не е готова на компромис, включително чрез провеждането на избори, се посочва в статията.

Следващата среща на делегациите на Русия, САЩ и Украйна ще се състои в Женева на 17-18 февруари, съобщи представителят на руския президент Дмитрий Песков.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    23 5 Отговор
    разбраха, че губят и стават смешни пред света

    21:11 13.02.2026

  • 2 Белия дом

    18 4 Отговор
    дава заден, за да не види пак по колесниците

    21:12 13.02.2026

  • 3 Пич

    23 7 Отговор
    Русия без никакви илюзии и отлагане трябва да даде мръсна газ в Украйна !!! Тръмп ги успива като едно време с Минските споразумения !!! И блъфьора спечели вече няколко ръце без да го закачат , защото очакват да е точен !!! Така че - бърза офанзива към Одеса !!! След това Киев сам ще падне !!!

    Коментиран от #24

    21:12 13.02.2026

  • 4 Абсурдистан

    15 11 Отговор
    Украйна не е на Зеленски! Тя е на украинците.

    21:12 13.02.2026

  • 5 Краварите се

    20 4 Отговор
    чудят как по лесно да излезнат от ситуацията на разчекнати и бити крави.

    21:13 13.02.2026

  • 6 Какъв Донбас?

    22 7 Отговор
    За да свърши войната, Украйна трябва да се откаже от 20% от територията си , където в момента са руските войски не само от Донбас. Дали наистина са изцяло превзети от Русия или не - не сме там да знаем, но по всичко изглежда,че макар и бавно ,руснаците стигат все по-близо до Одеса и продължи ли още войната ,ще искат и излаза на море на Украйна ,а това ще бъде безспорно катастрофа за Украйна.

    Коментиран от #16

    21:13 13.02.2026

  • 7 Фен

    20 7 Отговор
    Отстъпването на Донбас е единственото решение, което може да спаси Украйна и Европа. За съжаление, няма да стане, и ще платим всички ние.

    Коментиран от #13

    21:15 13.02.2026

  • 8 А НА БАС

    14 6 Отговор
    ГРАНИЦАТА ЩЕ МИНАВА ПО СРЕДАТА НА ДНЕПЪР

    21:15 13.02.2026

  • 9 Ясно е

    22 6 Отговор
    Страх ги е, че Русия ще вземе и Одеса

    Коментиран от #26

    21:15 13.02.2026

  • 10 име

    16 7 Отговор
    Зельо няма ток, от къде да знае че го натискат? Бандерите могат да стоплят кво да прават само със запалителни бомби.

    21:17 13.02.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    10 8 Отговор
    Украйна трябва да отстъпи на Русия само Камчатка и Курилите !!!

    21:17 13.02.2026

  • 12 В ЛНР и ДНР какво беше???

    12 8 Отговор
    Зельо, украински Геноцид на Руското население!!

    21:19 13.02.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    11 15 Отговор

    До коментар #7 от "Фен":

    Русия не е в състояние да нарежда каквото и да било !!!
    Инак от изток я Китай, я Япония могат я подпрат.
    Украйна разплака майката на Матушката.

    Коментиран от #20, #21

    21:21 13.02.2026

  • 14 Тити

    8 11 Отговор
    Поредният кремълски фейк.

    21:21 13.02.2026

  • 15 Леле

    3 14 Отговор
    Украйна е заобиколена от врагове, близкия съюзник ЕС е враг сам по себе си заради слабостта си, трансатлантизма на САЩ вдъхват хегемония е предателство, Китай също но го прави по приличен начин да не се усеща, Латинска АМрекиа, Арабския Турския свят и Мюсюлманския свят са врагове на Киев, Индия също, а бившия им работодател от СССРто Москва е наю злия им враг , с 35 млн души население и враг на останалите 9Милиарда души на планетата не е лесна задача да оцелееш като дръжава

    Коментиран от #19

    21:21 13.02.2026

  • 16 "По-голямата част мнения

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "Какъв Донбас?":

    на депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за постигане на целта си - връщане на политическото влияние на Москва в Украйна. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    Коментиран от #25

    21:23 13.02.2026

  • 17 Швейк

    8 6 Отговор
    Аз исках от комшията да ми отстъпи една стая от апартамента си , ама той ме нашамари и аз се отказах.

    Коментиран от #22

    21:23 13.02.2026

  • 18 Да Пак САЩ

    6 12 Отговор
    Трябва да измива Срама
    На Руските Пияндурници.

    Агент КРАСНОВ ще помага на
    КГБ ПРОПАДНЯКА ПУТИН.

    Дъртите Педофили се подкрепят
    Много ясно.

    Коментиран от #29

    21:24 13.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Афроатлантик

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Аз иска подпре теб.
    Не отпред.
    Ти става добре, не чуства самота в бункер.

    21:27 13.02.2026

  • 21 Особено Япония

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Която имат опит с разни гъби.

    21:27 13.02.2026

  • 22 Само те нашамари

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Швейк":

    или и нещо друго направи?

    21:28 13.02.2026

  • 23 Хахахаха

    5 8 Отговор
    Тръмпоча ако не го даде, рашите не могат да го окупират. Жалка работа.

    21:28 13.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гошо

    13 5 Отговор

    До коментар #16 от ""По-голямата част мнения":

    Целият военен ресурс ли? Ти луд ли си ? Мобилизационният потенциал на Русия е 30 милиона мъже. Една десета максимум е вложила от потенциала си,но е факт,че търпи огромни финансови щети от войната ,да. Но има ресурси и достатъчно пари ,за да води още 10 години тази война. Не бих казал ,че е на колене в никакъв случай. Украйна от друга страна е без ток ,пред пълен крах и загуба дори на излаз на море ,защото руските орди пълзят натам, задлъжняла е със стотици милиарди, въобще не е ясно как ще продължи да функционира и да се възстанови тази държава след войната. По-скоро я разграбват и изкупуват от една страна руснаци, от друга - отвъд океана. Над половината население дори е избягало в чужбина и няма къде да се върне ,ако въобще иска - всичките градове ,където са военните действия са руини. Въобще - бита карта е Украйна като държава.

    Коментиран от #31

    21:30 13.02.2026

  • 26 Русия не се

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "Ясно е":

    интересува от територии. Вие как си представяте, че Путин ще каже в Русия- Окупирахме Крим, ДНР и ЛНР и подписахме мир. На момента ще го ликвидират. Това ще е най-позорната загуба и страница в историята на Русия.

    Коментиран от #27, #28

    21:31 13.02.2026

  • 27 Хахахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #26 от "Русия не се":

    Тя вече е най-позорната страница в руската история.

    21:33 13.02.2026

  • 28 Хахахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #26 от "Русия не се":

    Копейки, вие много имате зор за трета световна, като гледам?

    Коментиран от #33, #36

    21:34 13.02.2026

  • 29 Малък градски театър

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да Пак САЩ":

    Това е много типична черта на Тръмп. Никога не слушай какво говори, а гледай единствено реалните му действия.

    21:35 13.02.2026

  • 30 БелияТ дом

    4 2 Отговор
    не може да засилва натиска си над Украйна,защото оръжейните концерни ще го хрускат за закуска.Тази война е дар божий за тях и ако някой наистина изгаря от желание да я спре,ще го изгорят на клада за назидание на следващите мераклии.Войната ще приключи от самосебе си,но едва тогава,когато военните складове на НАТО се почистят основно.Старите оръжейни системи ще заминат на фронта за"утилизация",а новите ще ги заменят за има- няма десет години и десет трилиона $.

    Коментиран от #32

    21:36 13.02.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "Гошо":

    "...Мобилизационният потенциал на Русия е 30 милиона мъже... "

    Нито един цивилен руснак няма се мобилизира !!!
    В Русия зрее недоволство от кървавата, безрезултатна война и една искра може подпали Москва.
    От Освободителната Руско-Турска война насам, Русия няма спечелена война !!! Втората Световна я печелят С.А.Щ и съюзниците, докато СССР затрупва окопите с хвърлено на вятъра месо.

    21:37 13.02.2026

  • 32 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "БелияТ дом":

    Абе да вземе путлера да я спре войната и да се изтегли, та да фалират американските заводи, а?

    Коментиран от #42

    21:37 13.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Грешиш":

    От къде ги мислите тези тъпни? На специален курс ли сте били копейките?

    Коментиран от #38, #41

    21:40 13.02.2026

  • 35 Ами

    7 1 Отговор
    Европейската империя изгърмя повече от 200 милиарда на фронта в Руската покрайнина. И замяна място за преговорите ?

    21:40 13.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Механик

    4 2 Отговор
    Не бой се Зели, не бой се!
    "Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,
    Я тебя не трону, ты не беспокойся.
    Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,
    Я тебя не трону, ты не беспокойся."
    Ша ти пратим един ЛАМА да те възвиси на по-високо астрално ниво. Ламата е от Столипиново и инжектира витална сила право през дзадната чакра.
    Ша ти хареса, Зели! Знам че харесваш това!

    Коментиран от #40

    21:41 13.02.2026

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    Сусссс бре минн. дилл.съдран ,иди наХ Суу Каа !

    21:42 13.02.2026

  • 39 Както казах преди време

    8 3 Отговор
    Русия ще си вземе окупураните територии от Украйна и също така тези които смята да окупира.
    Въпроса е дали да е по мирен път сега, или войната да продължи.
    За Русия е все едно, даже предпочита това да стане по военен път, както и се вижда ясно.
    Времето ще покаже дали съм бил прав и пак ще кажа.

    21:42 13.02.2026

  • 40 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    Механик може и да сме влизали в конфликт понякога. но е било в полза на дискусията . моля ти се поствай адреса на ламата .един приятел се заинтересува ...хахах.

    Коментиран от #43

    21:44 13.02.2026

  • 41 Грешиш

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    Потентни сме си, а вие паветниците сте дащни, и ето ти заварката.

    21:46 13.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    Приятеля да не се казва Асенчо Василевский? От Харвард ли е?
    За него съм готов на всичко. А и ламата си го бива. Всички тантри-мантри знае.
    п.п.
    Само те моля да внимаваш Спецов да не разбере за интереса на Асен към ламата и нетрадиционните практики!

    Коментиран от #44, #45

    21:49 13.02.2026

  • 44 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    жена е .десислава се казва повече тайни няма да издавам .мисля че това е достатъчно.

    21:52 13.02.2026

  • 45 Асен Василев

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Още от малък съм се увличал от езотерични дисциплини шамански практики ,а напоследък и от тантрически будизъм.

    21:55 13.02.2026

  • 46 Циник

    3 1 Отговор
    Вярно е ама има малка печатна грешка. Вместо "Донбас" да се чете "Одеса и Харков".

    21:57 13.02.2026

  • 47 Артилерист

    5 0 Отговор
    Тръмп се разбърза, защото руските войски предприеха решителен щурм, пробиват на много места, приближават ускорено Запорожие и Крематорск, а от север са надвиснали над Суми. Укроармията е пред тотален колапс. ЖП превозите към фронта са прекъснати, а пътищата за подход са под непрекъснат огневи контрол от руските сили за далечно поразяване. Украйна е потънала в мрак, студ и безводие. Зеленски се надяваше на увеличаване помощта на запада на Мюнхенската конференция, но Макрон охлади тез мераци с категорично заявление, че Русия не може да се игнорира, тя е в Европа, ще остане в Европа и с нея трябва да се започнат преговори на равна основа. Това е пробив в единството на водещите европейски държави, което е симптоматично за обща криза в готовността за продължаване на войната. Русия е категорична в отстояване на своите условия и тя няма да спре пред видимо очертаващата се победа. Между другото ген. Суровикин е призован от Африка и се очаква още по- масирано бомбене, ракетене и дрониране...

    22:01 13.02.2026

