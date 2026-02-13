Администрацията на президента на САЩ засилва натиска върху Украйна за отстъпки по отношение на Донбас в полза на Русия и за приключване на конфликта до началото на лятото, съобщава The New York Times, позовавайки се на източници сред длъжностни лица, пише Фокус.
Все още не е ясно до какво са готови да стигнат САЩ, ако Киев не се поддаде на натиска. Украйна се опитва да намери баланс между удовлетворяването на американските очаквания и избягването на "неприемливи компромиси“ по отношение на територията и други въпроси, се посочва в статията.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски, както пише NYT, счита, че Вашингтон оказва по-голям натиск върху Киев, отколкото върху Москва. В същото време той ясно даде да се разбере, че Украйна трябва да направи всичко възможно, за да може администрацията на Тръмп да остане ангажирана в мирния процес.
В същото време украинският депутат Ярослав Юрчишин заявява, че администрацията на Тръмп е заплашила Киев да се оттегли от преговорния процес, ако Украйна не е готова на компромис, включително чрез провеждането на избори, се посочва в статията.
Следващата среща на делегациите на Русия, САЩ и Украйна ще се състои в Женева на 17-18 февруари, съобщи представителят на руския президент Дмитрий Песков.
The New York Times: Белият дом засилва натиска върху Зеленски, за да отстъпи Донбас на Русия
13 Февруари, 2026 21:09 1 031 47
Украйна се опитва да намери баланс между удовлетворяването на американските очаквания и избягването на неприемливи компромиси по отношение на територията и други въпроси, се посочва в статията
Администрацията на президента на САЩ засилва натиска върху Украйна за отстъпки по отношение на Донбас в полза на Русия и за приключване на конфликта до началото на лятото, съобщава The New York Times, позовавайки се на източници сред длъжностни лица, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото
21:11 13.02.2026
2 Белия дом
21:12 13.02.2026
3 Пич
Коментиран от #24
21:12 13.02.2026
4 Абсурдистан
21:12 13.02.2026
5 Краварите се
21:13 13.02.2026
6 Какъв Донбас?
Коментиран от #16
21:13 13.02.2026
7 Фен
Коментиран от #13
21:15 13.02.2026
8 А НА БАС
21:15 13.02.2026
9 Ясно е
Коментиран от #26
21:15 13.02.2026
10 име
21:17 13.02.2026
11 Владимир Путин, президент
21:17 13.02.2026
12 В ЛНР и ДНР какво беше???
21:19 13.02.2026
13 Владимир Путин, президент
До коментар #7 от "Фен":Русия не е в състояние да нарежда каквото и да било !!!
Инак от изток я Китай, я Япония могат я подпрат.
Украйна разплака майката на Матушката.
Коментиран от #20, #21
21:21 13.02.2026
14 Тити
21:21 13.02.2026
15 Леле
Коментиран от #19
21:21 13.02.2026
16 "По-голямата част мнения
До коментар #6 от "Какъв Донбас?":на депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за постигане на целта си - връщане на политическото влияние на Москва в Украйна. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."
Коментиран от #25
21:23 13.02.2026
17 Швейк
Коментиран от #22
21:23 13.02.2026
18 Да Пак САЩ
На Руските Пияндурници.
Агент КРАСНОВ ще помага на
КГБ ПРОПАДНЯКА ПУТИН.
Дъртите Педофили се подкрепят
Много ясно.
Коментиран от #29
21:24 13.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Афроатлантик
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Аз иска подпре теб.
Не отпред.
Ти става добре, не чуства самота в бункер.
21:27 13.02.2026
21 Особено Япония
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Която имат опит с разни гъби.
21:27 13.02.2026
22 Само те нашамари
До коментар #17 от "Швейк":или и нещо друго направи?
21:28 13.02.2026
23 Хахахаха
21:28 13.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гошо
До коментар #16 от ""По-голямата част мнения":Целият военен ресурс ли? Ти луд ли си ? Мобилизационният потенциал на Русия е 30 милиона мъже. Една десета максимум е вложила от потенциала си,но е факт,че търпи огромни финансови щети от войната ,да. Но има ресурси и достатъчно пари ,за да води още 10 години тази война. Не бих казал ,че е на колене в никакъв случай. Украйна от друга страна е без ток ,пред пълен крах и загуба дори на излаз на море ,защото руските орди пълзят натам, задлъжняла е със стотици милиарди, въобще не е ясно как ще продължи да функционира и да се възстанови тази държава след войната. По-скоро я разграбват и изкупуват от една страна руснаци, от друга - отвъд океана. Над половината население дори е избягало в чужбина и няма къде да се върне ,ако въобще иска - всичките градове ,където са военните действия са руини. Въобще - бита карта е Украйна като държава.
Коментиран от #31
21:30 13.02.2026
26 Русия не се
До коментар #9 от "Ясно е":интересува от територии. Вие как си представяте, че Путин ще каже в Русия- Окупирахме Крим, ДНР и ЛНР и подписахме мир. На момента ще го ликвидират. Това ще е най-позорната загуба и страница в историята на Русия.
Коментиран от #27, #28
21:31 13.02.2026
27 Хахахаха
До коментар #26 от "Русия не се":Тя вече е най-позорната страница в руската история.
21:33 13.02.2026
28 Хахахаха
До коментар #26 от "Русия не се":Копейки, вие много имате зор за трета световна, като гледам?
Коментиран от #33, #36
21:34 13.02.2026
29 Малък градски театър
До коментар #18 от "Да Пак САЩ":Това е много типична черта на Тръмп. Никога не слушай какво говори, а гледай единствено реалните му действия.
21:35 13.02.2026
30 БелияТ дом
Коментиран от #32
21:36 13.02.2026
31 Владимир Путин, президент
До коментар #25 от "Гошо":"...Мобилизационният потенциал на Русия е 30 милиона мъже... "
Нито един цивилен руснак няма се мобилизира !!!
В Русия зрее недоволство от кървавата, безрезултатна война и една искра може подпали Москва.
От Освободителната Руско-Турска война насам, Русия няма спечелена война !!! Втората Световна я печелят С.А.Щ и съюзниците, докато СССР затрупва окопите с хвърлено на вятъра месо.
21:37 13.02.2026
32 Хахахаха
До коментар #30 от "БелияТ дом":Абе да вземе путлера да я спре войната и да се изтегли, та да фалират американските заводи, а?
Коментиран от #42
21:37 13.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хахахаха
До коментар #33 от "Грешиш":От къде ги мислите тези тъпни? На специален курс ли сте били копейките?
Коментиран от #38, #41
21:40 13.02.2026
35 Ами
21:40 13.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Механик
"Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,
Я тебя не трону, ты не беспокойся.
Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,
Я тебя не трону, ты не беспокойся."
Ша ти пратим един ЛАМА да те възвиси на по-високо астрално ниво. Ламата е от Столипиново и инжектира витална сила право през дзадната чакра.
Ша ти хареса, Зели! Знам че харесваш това!
Коментиран от #40
21:41 13.02.2026
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #34 от "Хахахаха":Сусссс бре минн. дилл.съдран ,иди наХ Суу Каа !
21:42 13.02.2026
39 Както казах преди време
Въпроса е дали да е по мирен път сега, или войната да продължи.
За Русия е все едно, даже предпочита това да стане по военен път, както и се вижда ясно.
Времето ще покаже дали съм бил прав и пак ще кажа.
21:42 13.02.2026
40 стоян георгиев
До коментар #37 от "Механик":Механик може и да сме влизали в конфликт понякога. но е било в полза на дискусията . моля ти се поствай адреса на ламата .един приятел се заинтересува ...хахах.
Коментиран от #43
21:44 13.02.2026
41 Грешиш
До коментар #34 от "Хахахаха":Потентни сме си, а вие паветниците сте дащни, и ето ти заварката.
21:46 13.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Механик
До коментар #40 от "стоян георгиев":Приятеля да не се казва Асенчо Василевский? От Харвард ли е?
За него съм готов на всичко. А и ламата си го бива. Всички тантри-мантри знае.
п.п.
Само те моля да внимаваш Спецов да не разбере за интереса на Асен към ламата и нетрадиционните практики!
Коментиран от #44, #45
21:49 13.02.2026
44 стоян георгиев
До коментар #43 от "Механик":жена е .десислава се казва повече тайни няма да издавам .мисля че това е достатъчно.
21:52 13.02.2026
45 Асен Василев
До коментар #43 от "Механик":Още от малък съм се увличал от езотерични дисциплини шамански практики ,а напоследък и от тантрически будизъм.
21:55 13.02.2026
46 Циник
21:57 13.02.2026
47 Артилерист
22:01 13.02.2026