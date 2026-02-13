Европа трябва да участва в мирните преговори за Украйна, тъй като именно тя финансира значителна част от нейната отбрана срещу Русия. Това заявява министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски, цитиран от Bloomberg, пише Фокус.
"Това става малко странно. Ние плащаме за войната и дори не винаги разполагаме с пълна информация“, отбелязва Сикорски.
Според него, страните от ЕС вече са похарчили над 200 млрд евро за подкрепа на Украйна и са обещали още 90 млрд. Това е достатъчно за финансиране на отбраната за още около две години.
Той подчертава, че Европа харчи "реални пари“, по-специално за закупуване на американско оръжие за Киев. Затова има право на глас при определянето на условията за евентуално уреждане на конфликта.
Неговото изявление прозвуча на фона на активизацията на усилията на САЩ за прекратяване на войната. В същото време последните преговори между САЩ, Русия и Украйна се проведоха без участието на представители на Европа, което предизвика загриженост в ЕС.
Сикорски отхвърли и твърденията на Москва за неизбежността на нейната победа. По неговите думи, “Украйна нанася значителни загуби на Русия, а Кремъл изчерпва ресурсите си за поддържане на военната икономика. Той обърна внимание на факта, че Русия все още не е успяла да превземе изцяло Донбас".
13 Февруари, 2026 22:09
1 ДрБр
Коментиран от #13
22:12 13.02.2026
2 Тов. Членин
Коментиран от #5, #6
22:14 13.02.2026
3 Абе
22:15 13.02.2026
4 Що да е странно
22:15 13.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
22:19 13.02.2026
8 Охаааа
22:20 13.02.2026
9 е няма как
22:21 13.02.2026
10 Никой
22:22 13.02.2026
11 Уса
22:23 13.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 иван костов
До коментар #1 от "ДрБр":Който губи войната плаща репарации! Освен, ако онзи либерален лигльо Владимир Владимирович не извърши поредното предателство спрямо Русия!
22:25 13.02.2026
14 Ами не плащайте за войната
"Това става малко странно! Ние плащаме за войната и дори не винаги разполагаме с пълна информация"
22:26 13.02.2026
15 ДрайвингПлежър
Коментиран от #16, #19
22:27 13.02.2026
16 Така е
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Руската пропаганда е само за глупаците.
22:29 13.02.2026
17 Евро Пеец
22:30 13.02.2026
18 бай Даньо
22:31 13.02.2026
19 Така е ,
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Както и последните Партийни секретари ... Плюжър ..
22:33 13.02.2026