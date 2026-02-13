Европа трябва да участва в мирните преговори за Украйна, тъй като именно тя финансира значителна част от нейната отбрана срещу Русия. Това заявява министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски, цитиран от Bloomberg, пише Фокус.



"Това става малко странно. Ние плащаме за войната и дори не винаги разполагаме с пълна информация“, отбелязва Сикорски.



Според него, страните от ЕС вече са похарчили над 200 млрд евро за подкрепа на Украйна и са обещали още 90 млрд. Това е достатъчно за финансиране на отбраната за още около две години.



Той подчертава, че Европа харчи "реални пари“, по-специално за закупуване на американско оръжие за Киев. Затова има право на глас при определянето на условията за евентуално уреждане на конфликта.



Неговото изявление прозвуча на фона на активизацията на усилията на САЩ за прекратяване на войната. В същото време последните преговори между САЩ, Русия и Украйна се проведоха без участието на представители на Европа, което предизвика загриженост в ЕС.



Сикорски отхвърли и твърденията на Москва за неизбежността на нейната победа. По неговите думи, “Украйна нанася значителни загуби на Русия, а Кремъл изчерпва ресурсите си за поддържане на военната икономика. Той обърна внимание на факта, че Русия все още не е успяла да превземе изцяло Донбас".

