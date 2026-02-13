Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Това става малко странно! Ние плащаме за войната и дори не винаги разполагаме с пълна информация
  Тема: Украйна

Това става малко странно! Ние плащаме за войната и дори не винаги разполагаме с пълна информация

13 Февруари, 2026 22:09 853 19

  • русия-
  • украйна-
  • радослав сикорски-
  • нато-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • доналд тръмп

Европа трябва да участва в мирните преговори за Украйна, тъй като именно тя финансира значителна част от нейната отбрана срещу Русия, заявява министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски

Това става малко странно! Ние плащаме за войната и дори не винаги разполагаме с пълна информация - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европа трябва да участва в мирните преговори за Украйна, тъй като именно тя финансира значителна част от нейната отбрана срещу Русия. Това заявява министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски, цитиран от Bloomberg, пише Фокус.

"Това става малко странно. Ние плащаме за войната и дори не винаги разполагаме с пълна информация“, отбелязва Сикорски.

Според него, страните от ЕС вече са похарчили над 200 млрд евро за подкрепа на Украйна и са обещали още 90 млрд. Това е достатъчно за финансиране на отбраната за още около две години.

Той подчертава, че Европа харчи "реални пари“, по-специално за закупуване на американско оръжие за Киев. Затова има право на глас при определянето на условията за евентуално уреждане на конфликта.

Неговото изявление прозвуча на фона на активизацията на усилията на САЩ за прекратяване на войната. В същото време последните преговори между САЩ, Русия и Украйна се проведоха без участието на представители на Европа, което предизвика загриженост в ЕС.

Сикорски отхвърли и твърденията на Москва за неизбежността на нейната победа. По неговите думи, “Украйна нанася значителни загуби на Русия, а Кремъл изчерпва ресурсите си за поддържане на военната икономика. Той обърна внимание на факта, че Русия все още не е успяла да превземе изцяло Донбас".

Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрБр

    18 4 Отговор
    Че кой ви кара да плащате?

    Коментиран от #13

    22:12 13.02.2026

  • 2 Тов. Членин

    5 9 Отговор
    Таваришчи , подготвяте ли се за Парада , за годишнината ?!🤭😁

    Коментиран от #5, #6

    22:14 13.02.2026

  • 3 Абе

    14 3 Отговор
    Плащате ама на наш гръб,на гърба на бедния народ.

    22:15 13.02.2026

  • 4 Що да е странно

    13 2 Отговор
    Това е положението на васалите. Плащайте всичко и навеждайте глава пред господарите.

    22:15 13.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    8 2 Отговор
    Имали сте дали сте!Сега ще пиете по една студена вода!

    22:19 13.02.2026

  • 8 Охаааа

    4 0 Отговор
    ... като свърши войната по-рано ще има € за усвояване(лапане)...за % ще се разберем........деeбъ и бokлyцu....

    22:20 13.02.2026

  • 9 е няма как

    4 0 Отговор
    Да разполагате с някакви факти тук!!!Тука можете само да се гаврите с Мара,украинатъ и натуту.Ако искате да сте инфоомирани,четете някъде другаде...

    22:21 13.02.2026

  • 10 Никой

    3 0 Отговор
    Но Европа трябва да комуникира с останалият свят - Русия е също отделен свят.

    22:22 13.02.2026

  • 11 Уса

    2 0 Отговор
    Вие сте булката

    22:23 13.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 иван костов

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрБр":

    Който губи войната плаща репарации! Освен, ако онзи либерален лигльо Владимир Владимирович не извърши поредното предателство спрямо Русия!

    22:25 13.02.2026

  • 14 Ами не плащайте за войната

    3 0 Отговор
    и не се информирате само от УНИАН и Зеленски! И не с ваши пари плащате а обирате народите си без даги питате за проценти и пробитата каца със зеле

    "Това става малко странно! Ние плащаме за войната и дори не винаги разполагаме с пълна информация"

    22:26 13.02.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    глупаците никога няма да свършат...

    Коментиран от #16, #19

    22:27 13.02.2026

  • 16 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Руската пропаганда е само за глупаците.

    22:29 13.02.2026

  • 17 Евро Пеец

    1 0 Отговор
    Будалата решил, че ако плаща трябва и в паницата да му сипят. Кой си ти бе Си Горски?

    22:30 13.02.2026

  • 18 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Старнно а Сикорски!? Да не се окаже че сте некви мoрони по Европата!

    22:31 13.02.2026

  • 19 Така е ,

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Както и последните Партийни секретари ... Плюжър ..

    22:33 13.02.2026

Новини по държави:
