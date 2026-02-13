Новини
Една Европа, един пазар! Урсула фон дер Лайен обяви радикална реформа на ЕС

13 Февруари, 2026 20:39 1 049 39

През април ще бъде представен проект за нови правила за сливане на компании, които ще направят възможно появата на големи европейски корпорации, способни да се конкурират с китайските и американските гиганти на глобалния пазар

Една Европа, един пазар! Урсула фон дер Лайен обяви радикална реформа на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Европейският съюз планира радикална реформа на единния пазар, за да засили конкурентоспособността си на глобалния пазар. За това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след неформалната среща на лидерите в белгийския град Алден-Бизен, както се посочва в изявление на сайта на Европейския парламент.

Подробният план за реформиране, озаглавен "Една Европа, един пазар“, ще бъде представен през март, но Фон дер Лайен вече обяви основните му положения.

Планира се "дълбоко почистване“ на цялото законодателство на ЕС с борба срещу gold-plating – прекомерното усложняване на европейските норми от националните правителства.

За целта ще бъдат въведени повече регламенти вместо директиви, делегираните актове ще бъдат ограничени само до технически въпроси и ще бъдат въведени sunset clauses — автоматично прекратяване на действието на остарели закони.

В най-близко бъдеще Европейската комисия ще представи "28-и режим“ (EU Inc) — нова форма на европейско дружество с единни правила за всички 27 държави-членки. Предприемачите ще могат да регистрират бизнес изцяло онлайн за 48 часа във всяка страна от ЕС.

През април ще бъде представен проект за нови правила за сливане на компании, които ще направят възможно появата на големи европейски корпорации, способни да се конкурират с китайските и американските гиганти на глобалния пазар.

До юни трябва да бъде завършена първата фаза от създаването на единен капиталов пазар, която включва интеграция на пазарите, съвместен надзор и секюритизация. Ако не всички 27 държави се съгласят, ЕС може да приложи механизма за "засилено сътрудничество“ — когато минимум девет държави напредват по-бързо от останалите.

До следващата среща на Европейския съвет Европейската комисия ще представи проект на закон за индустриално ускорение (Industrial Accelerator Act) с изисквания за европейски произход на стоките в държавните поръчки за стратегически сектори.

Планира се също така преразглеждане на системата за търговия с емисии (ETS), за да се насочи по-голяма част от средствата към декарбонизация на промишлеността.


  • 1 Красимир Петров

    18 8 Отговор
    Прах в очите на хората.

    Коментиран от #26

    20:41 13.02.2026

  • 2 Пич

    28 5 Отговор
    Да превеждам ли от тъпанарски ?!
    Тези със средния и дребния бизнес започвайте да се учите да лепите плочки, или гипс картон !!! Урсула ще ви ликвидира !!! Само - Големи корпорации !!!

    Коментиран от #17

    20:42 13.02.2026

  • 3 Абсолютни

    14 8 Отговор
    глупости. От човека който е готов да купува по-скъпото и да го плащаме ние или по-точно да запали плевнята на съседа за да ни изгори къщата Европейски съюз в който живеем не очаквам нищо хубаво

    20:42 13.02.2026

  • 4 Европеец

    17 8 Отговор
    Урсулата ще нсправи федерализация, което е пагубно за свободните държави и народи членове на тоя тоталитарен и колониален съюз.....

    Коментиран от #35

    20:43 13.02.2026

  • 5 Пачаврооо

    13 6 Отговор
    Ваксинирай се!

    20:43 13.02.2026

  • 6 Урсула фон дер Лайен, председател

    7 12 Отговор
    В Европа няма място за Русия, няма място за Северна Македония !!!

    20:44 13.02.2026

  • 7 ?????

    20 2 Отговор
    Урсула що не прочете кво са искали отците основатели на ЕС.
    Свободно движение на стоки и капитали МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ, а не царстване на европейските лелки.

    Коментиран от #13

    20:44 13.02.2026

  • 8 Яшар

    13 3 Отговор
    Големия проблем,голямата стагнация и рецесия , поддържане на укро нацисткия режим и вследствие на тези действия обедняващ Евросъюза -ПР това е Урсула фон дер лай ...

    ЕС -ПР : Европейски съюз пред разпад

    20:45 13.02.2026

  • 9 дранг нахт ост

    8 2 Отговор
    един райх - една войска

    20:45 13.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС а Урсула я уволниха за некадърно ръководство.

    Коментиран от #16

    20:46 13.02.2026

  • 11 Просто човек

    2 5 Отговор
    🇧🇬🇪🇺🇧🇬🇪🇺🇧🇬🇪🇺🇧🇬🇪🇺

    20:47 13.02.2026

  • 12 Гочо папеонката-Експерт и Критик

    7 1 Отговор
    И ко стана сига.......ппейците май са 5едофили !!!
    Да?!

    20:47 13.02.2026

  • 13 Ти пък...

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Откъде накъде предполагаш, че Урсула може да чете ?!

    20:47 13.02.2026

  • 14 Снайпер

    6 1 Отговор
    Видиш ли в кръстчето урсуляк, дупчи!

    20:48 13.02.2026

  • 15 Румен Решетников

    4 5 Отговор
    Чакам с нетърпение коментарите на рашибозука, разбиращ от финанси, банково дело, военни действия, право и т.н... 😀

    20:48 13.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами,да

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Очевидно е.

    20:49 13.02.2026

  • 18 Долу ЕС

    4 1 Отговор
    мдааа, големите да изкупят малките, всичко в 5 държави от 27, и ще сме за пореден път най забута ата привинция Тракия като преди 2000 г... интересно защо Швейцария норвегия и англия са добре и без окрупняване, сиреч кражба без пари! скапания ес го чака погром! значи няма да намерят начин да купят американски фирми както те правят, а ще си изяждаш крайниците, на които стош, е ще свършат бързо

    20:49 13.02.2026

  • 19 Ти си

    5 1 Отговор
    Като чуя думата реформа от политик и настъпват защото реформите каквито и да са винаги са били лобистки в ущърб на гражданите !
    На гледал съм се на реформи вече 35 години !
    Nein danke Frau von der Laen .......

    20:49 13.02.2026

  • 20 Европеец

    3 1 Отговор
    Радикални мерки може да се направят без УРСУЛИТЕ !!!!!!

    20:50 13.02.2026

  • 21 Факти

    4 4 Отговор
    Горд съм, че съм жител на великия ЕС!

    Коментиран от #27, #34

    20:51 13.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БулЕкзит

    5 2 Отговор
    Всичко е ясно..

    20:52 13.02.2026

  • 24 Хи хи

    4 1 Отговор
    Тая урсулска вещица съсипа ЕС !! Само истински мъже могат да изведат ЕС от блатото !!!

    20:53 13.02.2026

  • 25 Гинеколожке

    4 0 Отговор
    Едно бяло магаре ще ти натъпче всичките чакри до сливиците👍

    20:54 13.02.2026

  • 26 Капитализация през колективизация

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Влязохне в еврото, наредихме се на софрата, нейсе.
    Оказа се, че ще затягаме пак коланите.

    20:54 13.02.2026

  • 27 Хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Колко точно си горд, от дупките, от калта по пътя, от скъпотията ??

    Коментиран от #38

    20:55 13.02.2026

  • 28 Ехей

    4 0 Отговор
    Царски реформи от неизбрана кралица. Тази куха бабичка съвсем е забравила, от кое село е!

    20:55 13.02.2026

  • 29 Мюмюн

    5 0 Отговор
    единни заплати кога?

    20:55 13.02.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    ай честито! средната класа ко рече наш Асенчо да прави - нещо беш кат вятъра!
    Милтинационални корпорации ще убият малкия и среден бизнес е разбира се и ще снасят на Урсулица и ще слушат!

    А търговията с емисии, която товари с излишни разходи и прави всичко европейско неконкурентно... е нямало да се прекрати а щяло да киха кинта на правилните компании!

    Абе тва и в най-дивия комунизъм не са сънували такъв безумен рекет за населението!

    20:56 13.02.2026

  • 31 най-добре да станем СЕЩ

    1 3 Отговор
    Съединени Европейски Щати. Тръмп ще ни покаже как се прави.

    20:56 13.02.2026

  • 32 Червената шапчица

    4 0 Отговор
    Една Европа, един пазар, един Ковид19, една ваксина, един Пфайзер! Урсула фон дер Лайен обяви радикална реформа на ЕС... Урааа...

    20:56 13.02.2026

  • 33 Да,бе

    5 0 Отговор
    Евро цените ги задминахме отдавна,ама какво става с евродоходите...Другото е от Лукавия.

    20:57 13.02.2026

  • 34 Фекалии

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    А кавали правиш ли с гордост и глъщаш ли с гордост?

    20:57 13.02.2026

  • 35 Дърт Вейдър

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Синко , това с федерализацията си го избий от главата защото няма как да стане ! В ЕС има 27 държави с различна култура , език и традиции че и с различни портмонета . Неможеш да сравняваш България с Белгия , Гърция с Германия , Франция с Финландия, Полша с Португалия , Литва с Люксембург и така нататък !
    Вода с масло не се смесва.

    20:58 13.02.2026

  • 36 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Тас каза ли от къде ще вземем газ и стомана?

    20:59 13.02.2026

  • 37 Най-после..

    0 1 Отговор
    Това са предложенията на Марио Драги, две години вече отлежават, най-края се сетиха че трябват радикални реформи в ЕС, по добре късно отколкото никога, за това трябва ЕС да стане федерация, за да може всякакви реформи да се прокарват с единно законодателство, без троянски коне.

    20:59 13.02.2026

  • 38 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хи хи":

    Горд съм, че съм гейм на свободна практика, и успях да извоювам лично, в дамските магазини за обувки да има непрекъснато 43-44 номер с висок ток! С токчета е по удобно когато си клекнал.

    20:59 13.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

