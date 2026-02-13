Една Европа, един пазар! Урсула фон дер Лайен обяви радикална реформа на ЕС

Европейският съюз планира радикална реформа на единния пазар, за да засили конкурентоспособността си на глобалния пазар. За това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след неформалната среща на лидерите в белгийския град Алден-Бизен, както се посочва в изявление на сайта на Европейския парламент.
Подробният план за реформиране, озаглавен "Една Европа, един пазар“, ще бъде представен през март, но Фон дер Лайен вече обяви основните му положения.
Планира се "дълбоко почистване“ на цялото законодателство на ЕС с борба срещу gold-plating – прекомерното усложняване на европейските норми от националните правителства.
За целта ще бъдат въведени повече регламенти вместо директиви, делегираните актове ще бъдат ограничени само до технически въпроси и ще бъдат въведени sunset clauses — автоматично прекратяване на действието на остарели закони.
В най-близко бъдеще Европейската комисия ще представи "28-и режим“ (EU Inc) — нова форма на европейско дружество с единни правила за всички 27 държави-членки. Предприемачите ще могат да регистрират бизнес изцяло онлайн за 48 часа във всяка страна от ЕС.
През април ще бъде представен проект за нови правила за сливане на компании, които ще направят възможно появата на големи европейски корпорации, способни да се конкурират с китайските и американските гиганти на глобалния пазар.
До юни трябва да бъде завършена първата фаза от създаването на единен капиталов пазар, която включва интеграция на пазарите, съвместен надзор и секюритизация. Ако не всички 27 държави се съгласят, ЕС може да приложи механизма за "засилено сътрудничество“ — когато минимум девет държави напредват по-бързо от останалите.
До следващата среща на Европейския съвет Европейската комисия ще представи проект на закон за индустриално ускорение (Industrial Accelerator Act) с изисквания за европейски произход на стоките в държавните поръчки за стратегически сектори.
Планира се също така преразглеждане на системата за търговия с емисии (ETS), за да се насочи по-голяма част от средствата към декарбонизация на промишлеността.
Една Европа, един пазар! Урсула фон дер Лайен обяви радикална реформа на ЕС
13 Февруари, 2026 20:39 1 049 39
През април ще бъде представен проект за нови правила за сливане на компании, които ще направят възможно появата на големи европейски корпорации, способни да се конкурират с китайските и американските гиганти на глобалния пазар
Европейският съюз планира радикална реформа на единния пазар, за да засили конкурентоспособността си на глобалния пазар. За това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след неформалната среща на лидерите в белгийския град Алден-Бизен, както се посочва в изявление на сайта на Европейския парламент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #26
20:41 13.02.2026
2 Пич
Тези със средния и дребния бизнес започвайте да се учите да лепите плочки, или гипс картон !!! Урсула ще ви ликвидира !!! Само - Големи корпорации !!!
Коментиран от #17
20:42 13.02.2026
3 Абсолютни
20:42 13.02.2026
4 Европеец
Коментиран от #35
20:43 13.02.2026
5 Пачаврооо
20:43 13.02.2026
6 Урсула фон дер Лайен, председател
20:44 13.02.2026
7 ?????
Свободно движение на стоки и капитали МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ, а не царстване на европейските лелки.
Коментиран от #13
20:44 13.02.2026
8 Яшар
ЕС -ПР : Европейски съюз пред разпад
20:45 13.02.2026
9 дранг нахт ост
20:45 13.02.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #16
20:46 13.02.2026
11 Просто човек
20:47 13.02.2026
12 Гочо папеонката-Експерт и Критик
Да?!
20:47 13.02.2026
13 Ти пък...
До коментар #7 от "?????":Откъде накъде предполагаш, че Урсула може да чете ?!
20:47 13.02.2026
14 Снайпер
20:48 13.02.2026
15 Румен Решетников
20:48 13.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами,да
До коментар #2 от "Пич":Очевидно е.
20:49 13.02.2026
18 Долу ЕС
20:49 13.02.2026
19 Ти си
На гледал съм се на реформи вече 35 години !
Nein danke Frau von der Laen .......
20:49 13.02.2026
20 Европеец
20:50 13.02.2026
21 Факти
Коментиран от #27, #34
20:51 13.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 БулЕкзит
20:52 13.02.2026
24 Хи хи
20:53 13.02.2026
25 Гинеколожке
20:54 13.02.2026
26 Капитализация през колективизация
До коментар #1 от "Красимир Петров":Влязохне в еврото, наредихме се на софрата, нейсе.
Оказа се, че ще затягаме пак коланите.
20:54 13.02.2026
27 Хи хи
До коментар #21 от "Факти":Колко точно си горд, от дупките, от калта по пътя, от скъпотията ??
Коментиран от #38
20:55 13.02.2026
28 Ехей
20:55 13.02.2026
29 Мюмюн
20:55 13.02.2026
30 ДрайвингПлежър
Милтинационални корпорации ще убият малкия и среден бизнес е разбира се и ще снасят на Урсулица и ще слушат!
А търговията с емисии, която товари с излишни разходи и прави всичко европейско неконкурентно... е нямало да се прекрати а щяло да киха кинта на правилните компании!
Абе тва и в най-дивия комунизъм не са сънували такъв безумен рекет за населението!
20:56 13.02.2026
31 най-добре да станем СЕЩ
20:56 13.02.2026
32 Червената шапчица
20:56 13.02.2026
33 Да,бе
20:57 13.02.2026
34 Фекалии
До коментар #21 от "Факти":А кавали правиш ли с гордост и глъщаш ли с гордост?
20:57 13.02.2026
35 Дърт Вейдър
До коментар #4 от "Европеец":Синко , това с федерализацията си го избий от главата защото няма как да стане ! В ЕС има 27 държави с различна култура , език и традиции че и с различни портмонета . Неможеш да сравняваш България с Белгия , Гърция с Германия , Франция с Финландия, Полша с Португалия , Литва с Люксембург и така нататък !
Вода с масло не се смесва.
20:58 13.02.2026
36 Хохо Бохо
20:59 13.02.2026
37 Най-после..
20:59 13.02.2026
38 Факти
До коментар #27 от "Хи хи":Горд съм, че съм гейм на свободна практика, и успях да извоювам лично, в дамските магазини за обувки да има непрекъснато 43-44 номер с висок ток! С токчета е по удобно когато си клекнал.
20:59 13.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.