Една Европа, един пазар! Урсула фон дер Лайен обяви радикална реформа на ЕС

Европейският съюз планира радикална реформа на единния пазар, за да засили конкурентоспособността си на глобалния пазар. За това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след неформалната среща на лидерите в белгийския град Алден-Бизен, както се посочва в изявление на сайта на Европейския парламент.



Подробният план за реформиране, озаглавен "Една Европа, един пазар“, ще бъде представен през март, но Фон дер Лайен вече обяви основните му положения.



Планира се "дълбоко почистване“ на цялото законодателство на ЕС с борба срещу gold-plating – прекомерното усложняване на европейските норми от националните правителства.



За целта ще бъдат въведени повече регламенти вместо директиви, делегираните актове ще бъдат ограничени само до технически въпроси и ще бъдат въведени sunset clauses — автоматично прекратяване на действието на остарели закони.



В най-близко бъдеще Европейската комисия ще представи "28-и режим“ (EU Inc) — нова форма на европейско дружество с единни правила за всички 27 държави-членки. Предприемачите ще могат да регистрират бизнес изцяло онлайн за 48 часа във всяка страна от ЕС.



През април ще бъде представен проект за нови правила за сливане на компании, които ще направят възможно появата на големи европейски корпорации, способни да се конкурират с китайските и американските гиганти на глобалния пазар.



До юни трябва да бъде завършена първата фаза от създаването на единен капиталов пазар, която включва интеграция на пазарите, съвместен надзор и секюритизация. Ако не всички 27 държави се съгласят, ЕС може да приложи механизма за "засилено сътрудничество“ — когато минимум девет държави напредват по-бързо от останалите.



До следващата среща на Европейския съвет Европейската комисия ще представи проект на закон за индустриално ускорение (Industrial Accelerator Act) с изисквания за европейски произход на стоките в държавните поръчки за стратегически сектори.



Планира се също така преразглеждане на системата за търговия с емисии (ETS), за да се насочи по-голяма част от средствата към декарбонизация на промишлеността.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.5 Оценка 2.5 от 16 гласа.