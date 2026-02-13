Китай реши да предостави на Украйна допълнителен пакет от хуманитарна енергийна помощ, предава Украинская правда, съобщава министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Фокус.
Украинският дипломат се е срещнал в Мюнхен с министъра на външните работи на Китай Ван И, на която страните са взели това решение.
"Благодарен съм за решението на Пекин да предостави на Украйна допълнителен пакет хуманитарна енергийна помощ“, е отбелязал министърът на външните работи на Украйна.
По време на преговорите страните са обсъдили пътищата за развитие на взаимноизгодна търговия и двустранни връзки на базата на взаимно уважение към териториалната цялост. Сибига е потвърдил интереса на Украйна към контакти с Китай на най-високо равнище.
“Украинската страна е информирала Ван И за ситуацията на фронта, атаките на Русия срещу украинската енергийна система и щетите, нанесени на китайски компании в резултат на руските удари".
Срещата е приключила с договореност за продължаване на контактите и взаимни визити.
Лоша новина за Кремъл! Китай ще предостави на Украйна пакет от енергийна помощ
13 Февруари, 2026 22:39 1 292 46
Украинският първи дипломат се е срещнал в Мюнхен с министъра на външните работи на Китай Ван И, на която страните са взели това решение
Китай реши да предостави на Украйна допълнителен пакет от хуманитарна енергийна помощ, предава Украинская правда, съобщава министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #5, #6, #7, #26
22:41 13.02.2026
2 Глюпости ,
Коментиран от #15
22:42 13.02.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #18, #33
22:42 13.02.2026
4 аz CВО Победа 80
РФ е на 101% зависима от Китай.
Без китайска помощ руснаците за 2 седмици ще бъдат попиляни на източния фронт.
22:43 13.02.2026
5 Хахахаха
До коментар #1 от "Помак":Нацистите ги търси в раша. Във ВСУ 50 процента са рускоговорящи, които путлера уж асвабаждава.
Коментиран от #20
22:43 13.02.2026
6 Ха ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #1 от "Помак":Бил си отвъд Китай 😂😂
22:43 13.02.2026
7 ха ха хааа
До коментар #1 от "Помак":Намали малко ... СънувАл си .. 🤭😁
22:44 13.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
22:45 13.02.2026
10 Преди руснаците бяха крепостни на царя
Коментиран от #23
22:46 13.02.2026
11 Владимир Путин, президент
22:46 13.02.2026
12 Македонско войн
22:47 13.02.2026
13 Пич
Коментиран от #39
22:49 13.02.2026
14 604
22:49 13.02.2026
15 Може
До коментар #2 от "Глюпости ,":Би мозъка ти е китайски - 18-то качество!
Коментиран от #22
22:50 13.02.2026
16 да питам
Коментиран от #25
22:50 13.02.2026
17 Уса
22:50 13.02.2026
18 Сатаниzирания ,
До коментар #3 от "Сатана Z":Вован също предлага на украинците , студен душ , зимата ... Не виждаш ли прилика ?!🤭😁
Коментиран от #31
22:51 13.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Махахаха
До коментар #5 от "Хахахаха":А па глупаците ги търси на паветата!
22:52 13.02.2026
21 Хохо Бохо
А Путин плаща милиони евро за СВО ежедновна. Плаща с паритите на нещастните руснаци.
Никой не му дава кредит, никой не му подарява оръжия...
Китай изполазва Русия като суровинен придатък и плаща за суровините им половин цена
Коментиран от #45
22:52 13.02.2026
22 Глюпости ,
До коментар #15 от "Може":При наличието на китайски Москвичи , твоят мозАк кое качество е ?!🤭😁
22:53 13.02.2026
23 А па
До коментар #10 от "Преди руснаците бяха крепостни на царя":Паветниците и преди, и сега, са си роби на глупостта!
22:53 13.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нц.....
До коментар #16 от "да питам":Обратно го възприемате само вие обратните!
Коментиран от #36
22:55 13.02.2026
26 Бил си в на макети
До коментар #1 от "Помак":джанката си бил
Коментиран от #29
22:57 13.02.2026
27 Мн интересно
22:58 13.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 да питам
23:05 13.02.2026
31 денацифицирания
До коментар #18 от "Сатаниzирания ,":Най-добрата хуманитарна помощ за бандерите е ФАБ!
23:06 13.02.2026
32 Си Дзин
23:07 13.02.2026
33 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #3 от "Сатана Z":Пакет фотоволтаици от АлиЕкспрес със голяма отстъпка+подарък сапунерка, или гребенче за кученце!😂😂😂😂😂😂😂
23:08 13.02.2026
34 П.о.ма.ш.к.а..т.а. и3.м.ет
Наздраве капе.йки
23:10 13.02.2026
35 Тов. Членин
23:11 13.02.2026
36 да питам
До коментар #25 от "Нц.....":верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?
23:13 13.02.2026
37 Нямат край
23:15 13.02.2026
38 Артилерист
Коментиран от #42
23:16 13.02.2026
39 Хм Хм
До коментар #13 от "Пич":Ти така ли разчете световната политика?
23:23 13.02.2026
40 Не разбрах
23:24 13.02.2026
41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И 10 КОРАБА ПОМОЩ ЗА КУБА
......
НОМЕРА НА КИТАЙКАТА :)
23:25 13.02.2026
42 Гръмоотвода ,
До коментар #38 от "Артилерист":Стягай годишнината ...
23:26 13.02.2026
43 Удри
23:39 13.02.2026
44 Констатация
"Блумберг публикува подробен план преддоставен на Тръмп от спец пратенника на Путин, КирилДмитриев. В него, Русия предлага на САЩ, съвместното разработване на нефтени находища, възстановяването на въздушния транспорт, завръщането на американски компании на руския пазар, сътрудничество в областа на ядренната енергетика и но най-главното е, връщането на Русия към системата доминирана от долара."
Отиде БРИКС, отиде ШОС!!! -)))
23:46 13.02.2026
45 Удри
До коментар #21 от "Хохо Бохо":Така е, но Китай подържа Русия на изкуствено дишане като им дава китайски чипове.
23:46 13.02.2026
46 Ганьо балкански
23:48 13.02.2026