Лоша новина за Кремъл! Китай ще предостави на Украйна пакет от енергийна помощ
  Тема: Украйна

Лоша новина за Кремъл! Китай ще предостави на Украйна пакет от енергийна помощ

13 Февруари, 2026 22:39 1 292 46

  • русия-
  • китай-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • андрий сибига-
  • ван и

Украинският първи дипломат се е срещнал в Мюнхен с министъра на външните работи на Китай Ван И, на която страните са взели това решение

Лоша новина за Кремъл! Китай ще предостави на Украйна пакет от енергийна помощ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Китай реши да предостави на Украйна допълнителен пакет от хуманитарна енергийна помощ, предава Украинская правда, съобщава министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Фокус.

Украинският дипломат се е срещнал в Мюнхен с министъра на външните работи на Китай Ван И, на която страните са взели това решение.

"Благодарен съм за решението на Пекин да предостави на Украйна допълнителен пакет хуманитарна енергийна помощ“, е отбелязал министърът на външните работи на Украйна.

По време на преговорите страните са обсъдили пътищата за развитие на взаимноизгодна търговия и двустранни връзки на базата на взаимно уважение към териториалната цялост. Сибига е потвърдил интереса на Украйна към контакти с Китай на най-високо равнище.

“Украинската страна е информирала Ван И за ситуацията на фронта, атаките на Русия срещу украинската енергийна система и щетите, нанесени на китайски компании в резултат на руските удари".

Срещата е приключила с договореност за продължаване на контактите и взаимни визити.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    28 25 Отговор
    Няма да стане ,аз наскоро бях в Китай ,хората не искат да подкрепят Украйна и нацистите ,същото и Урсула дето не се знае кои в башата на децата и

    Коментиран от #5, #6, #7, #26

    22:41 13.02.2026

  • 2 Глюпости ,

    21 15 Отговор
    Сибир е китайски ...

    Коментиран от #15

    22:42 13.02.2026

  • 3 Сатана Z

    27 15 Отговор
    Адолф също е предоставял на евреите хуманитарна помощ под формата на горещ душ с Циклон Б"

    Коментиран от #18, #33

    22:42 13.02.2026

  • 4 аz CВО Победа 80

    24 20 Отговор
    Накратко:
    РФ е на 101% зависима от Китай.
    Без китайска помощ руснаците за 2 седмици ще бъдат попиляни на източния фронт.

    22:43 13.02.2026

  • 5 Хахахаха

    21 12 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Нацистите ги търси в раша. Във ВСУ 50 процента са рускоговорящи, които путлера уж асвабаждава.

    Коментиран от #20

    22:43 13.02.2026

  • 6 Ха ха ха ха ха ха ха ха

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Бил си отвъд Китай 😂😂

    22:43 13.02.2026

  • 7 ха ха хааа

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Намали малко ... СънувАл си .. 🤭😁

    22:44 13.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    11 6 Отговор
    Бате Борисов също обеща да даде реактора в Белене на Украйна като енергийна помощ ,но взе парите и показа среден пръст на Зеления нацист ,и след това жълтопаветните педофили му спретнаха цветен метеж.На баце Бойко великана!Ти да видиш.

    22:45 13.02.2026

  • 10 Преди руснаците бяха крепостни на царя

    15 8 Отговор
    Сега са роби на китайци.

    Коментиран от #23

    22:46 13.02.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    10 10 Отговор
    След Четири Года стотици хиляди обеднели крепостни ще се блъскат на Еврограницата с Украйна и ще се молят за работа, интернет и хляб. Око си давам, ако ти стане 👍

    22:46 13.02.2026

  • 12 Македонско войн

    6 3 Отговор
    и купчината розови факти ботове вече е тук.... а реалността няма значение, важното е да се клика и оформя мнение.

    22:47 13.02.2026

  • 13 Пич

    8 11 Отговор
    Това е подигравката на Китай !!! Десет чувала с ориз, и две хиляди клечки за консумацията му!!! За да мъчат украинците да хващат зрънце по зрънце...

    Коментиран от #39

    22:49 13.02.2026

  • 14 604

    7 4 Отговор
    да да ще достави колкото и миналия път, само в кухътъ паветнъя крътунъ!!!!

    22:49 13.02.2026

  • 15 Може

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Глюпости ,":

    Би мозъка ти е китайски - 18-то качество!

    Коментиран от #22

    22:50 13.02.2026

  • 16 да питам

    10 6 Отговор
    защо винаги става обратното на това, което Русия е иска ?

    Коментиран от #25

    22:50 13.02.2026

  • 17 Уса

    4 7 Отговор
    Напротив...Путин дава на Си печеливша сергия от която да източват ЕС педрс ите

    22:50 13.02.2026

  • 18 Сатаниzирания ,

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Вован също предлага на украинците , студен душ , зимата ... Не виждаш ли прилика ?!🤭😁

    Коментиран от #31

    22:51 13.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Махахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    А па глупаците ги търси на паветата!

    22:52 13.02.2026

  • 21 Хохо Бохо

    11 6 Отговор
    На Украйна всички дават помощ и подкрепа, оръжие и финансиране...
    А Путин плаща милиони евро за СВО ежедновна. Плаща с паритите на нещастните руснаци.
    Никой не му дава кредит, никой не му подарява оръжия...
    Китай изполазва Русия като суровинен придатък и плаща за суровините им половин цена

    Коментиран от #45

    22:52 13.02.2026

  • 22 Глюпости ,

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Може":

    При наличието на китайски Москвичи , твоят мозАк кое качество е ?!🤭😁

    22:53 13.02.2026

  • 23 А па

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Преди руснаците бяха крепостни на царя":

    Паветниците и преди, и сега, са си роби на глупостта!

    22:53 13.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нц.....

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "да питам":

    Обратно го възприемате само вие обратните!

    Коментиран от #36

    22:55 13.02.2026

  • 26 Бил си в на макети

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    джанката си бил

    Коментиран от #29

    22:57 13.02.2026

  • 27 Мн интересно

    5 4 Отговор
    Как ще им я достави, с технологията на Тесла или с руски безпилотници?

    22:58 13.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 да питам

    5 7 Отговор
    верно ли Пуся скоро ще спаси приятелите си Мадуро и Мигел ?

    23:05 13.02.2026

  • 31 денацифицирания

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Сатаниzирания ,":

    Най-добрата хуманитарна помощ за бандерите е ФАБ!

    23:06 13.02.2026

  • 32 Си Дзин

    6 6 Отговор
    Пращаме на УКРАИНА 10 тира памперси от рециклиран бамбук и с поплавък за нивото + 3000 генератора с gps, камера и интернет.

    23:07 13.02.2026

  • 33 Хахахаха😂😂😂😂

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Пакет фотоволтаици от АлиЕкспрес със голяма отстъпка+подарък сапунерка, или гребенче за кученце!😂😂😂😂😂😂😂

    23:08 13.02.2026

  • 34 П.о.ма.ш.к.а..т.а. и3.м.ет

    5 2 Отговор
    В потрес.
    Наздраве капе.йки

    23:10 13.02.2026

  • 35 Тов. Членин

    5 2 Отговор
    Таваришчи , интересно ми е , да споделите , самогона как го плащате ? В рубли или в Эв₽а ?🤔

    23:11 13.02.2026

  • 36 да питам

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Нц.....":

    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    23:13 13.02.2026

  • 37 Нямат край

    3 4 Отговор
    руското УНИЖЕНИЕ и ПОЗОР, нямат...😂

    23:15 13.02.2026

  • 38 Артилерист

    5 2 Отговор
    За каква точно енергийна помощ става дума? За газ в бидони или за ток на килограм? Електропреносната система на Украйна е трайно разрушена, а китайците купуват газ и петрол, те нямат излишък.

    Коментиран от #42

    23:16 13.02.2026

  • 39 Хм Хм

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Ти така ли разчете световната политика?

    23:23 13.02.2026

  • 40 Не разбрах

    1 2 Отговор
    В кофи ли ще им носят тока от Китай?

    23:24 13.02.2026

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    1 КОРАБ ЗА УКРАЙНА
    И 10 КОРАБА ПОМОЩ ЗА КУБА
    ......
    НОМЕРА НА КИТАЙКАТА :)

    23:25 13.02.2026

  • 42 Гръмоотвода ,

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Артилерист":

    Стягай годишнината ...

    23:26 13.02.2026

  • 43 Удри

    1 1 Отговор
    Онзи ден Индия, сега и Китай показаха среден пръст на режима в Кремъл.

    23:39 13.02.2026

  • 44 Констатация

    0 0 Отговор
    Това е в отговор на готовноста на дедо Путин да стане в домашен питомник на дедо Тръмп!
    "Блумберг публикува подробен план преддоставен на Тръмп от спец пратенника на Путин, КирилДмитриев. В него, Русия предлага на САЩ, съвместното разработване на нефтени находища, възстановяването на въздушния транспорт, завръщането на американски компании на руския пазар, сътрудничество в областа на ядренната енергетика и но най-главното е, връщането на Русия към системата доминирана от долара."
    Отиде БРИКС, отиде ШОС!!! -)))

    23:46 13.02.2026

  • 45 Удри

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хохо Бохо":

    Така е, но Китай подържа Русия на изкуствено дишане като им дава китайски чипове.

    23:46 13.02.2026

  • 46 Ганьо балкански

    1 0 Отговор
    Изобщо не е лоша новина! Все пак Ганьо ще плаща за всичката енергийна помощ, която най-вероятно идва от Русия през Китай! Номерът е Урсула да плащаш на Ганьо парите, докато го разори! Ганьо вече тегли кредити в несвяст по заповед на Урсула? Кой ще плаща накрая...... Ганьо разбира се?

    23:48 13.02.2026

