Важните новини във ФАКТИ на 13.02.2026 г.

Демерджиев след случая "Петрохан": Доста документи започват да напускат различни институции, заличават се следи

“Аз знам за две учения, които са през 2025 година – през април и май. И знам и за ползването на дрон малко по-късно същата година, но не знам как установяваме през 2023 година да е имало документ“. Това коментира пред bTV бившият вътрешен министър Иван Демерджиев.

Румен Христов: Румен Радев е основният ни опонент на тези избори, защото ние се борим за първо място

Изборът на Андрей Гюров е на президента Илияна Йотова и ние не оспорваме нейното право на избор. След като от домовата книга останаха пет човека, тя се спря на него. Да се надяваме, че ще бъдат проведени едни честни избори, каквито очакват всички политически формации в България. Това заяви председателят на СДС Румен Христов в „Панорама” по БНТ, цитиран от novini.bg.

Служебен кабинет на хоризонта. Ето кои имена се спрягат за изпълнителната власт у нас

Развръзката за новия служебен кабинет на България се очаква да настъпи до пет дни. Андрей Гюров трябва да представи своите министри пред президента Илияна Йотова, а в последствие те да положат клетва пред Народното събрание.

2023 г. или 2025 г.: Кога хората на Калушев са участвали в учение с МВР? Откъде са знаели, че е имало сигнали срещу тях?

На 12-ия ден от откриването на загиналите край хижа "Петрохан" дебатът чия е отговорността за трагедията се превърна в основна тема за депутатите.

Преди хижа "Петрохан": Почти 10 години Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево

Почти 10 години Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево, където до 2016 година има и адресна регистрация, съобщават от Нова телевизия. Според различни източници именно там е живял с Деян Илиев, който подава сигнала на 2 февруари тази година за разстрела в хижа "Петрохан".

През 2007 година Калушев купил къща в село Краево и се нанесъл в нея. "Живееше в селото от 2007 година. Имаше регистрация, след като е закупил имот. Къщата е последната в една от махалите. Намира се почти в гората. Не е малка - почти етаж и половина. Няколко години са прекарали в селото с Деян. Бяха двамата", разказва кметският наместник на село Краево Красимира Димитрова.

Двамата мъже поддържали по-скоро дистанцирани отношения със съседите си. Не създавали проблеми, но според останалите водили затворен начин на живот. Местните не забелязвали нищо нетипично около къщата, не са виждали и оръжия. Не знаели с какво се занимават. „С малко хора са контактували в махалата. Добри са отзивите за тях. Никакви проблеми не е имало докато са били там”, посочи Димитрова.

Стефан Янев: Имали сме разговори с Румен Радев, но не конкретни

Не мисля, че ще съм служебен министър. Аз съм председател на партия и не ми отива да влизам в кабинет. Президентът Йотова направи най-добрия избор за премиер от възможностите, които имаше. Това заяви бившият служебен министър-председател Стефан Янев в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

По думите му не бива да се взираме в личностите, а по-скоро като кабинета на България. Тя трябва да водят страната по пътя на добрите практики. Един служебен кабинет се оценява по това как ще се проведат изборите.

Бойко Найденов за "Петрохан": Ако имахме адекватни мерки на полицията, може би, щяхме да спасим живота на двете момчета

Случаят „Петрохан“ показва, че определени институции се ползват за политически цели. Конституционният ред е силно застрашен, след като имаме случаи като „Пепи Еврото“ и „Мартин Нотариуса“. Къде е била защитата на децата, след като има сигнал още през 2022 г.? Дори всичко да е вярно, как да му повярваме? Това заяви ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Факт е, че една седмица по-късно прокуратурата излезе и каза, че са намерили тела с рани, съответстващи на самоубийство, или не знаят какво правят. 5 минути са нужни като отидеш на място да разбереш такова нещо. Оценката на действията не е добра, коментира бившият директор на Националната следствена служба Бойко Нaйденов.

Шулева: Задължително трябва да има втори удължителен бюджет. Първият срок изтича в края на март

Задължително трябва да има втори удължителен бюджет. Първият срок изтича в края на март. Така че подготовката за удължаване на бюджета с още примерно три месеца не е проблем. Имаме действащ парламент, така че новият финансов министър трябва просто да подготви едно предложение, както беше направено и предишния път. В това няма никакъв проблем. Това заяви в предаването "Пресечна точка" бизнес и финансовият консултант Лидия Шулева, коментирайки въпроса трябва ли служебният кабинет да се захване с финансовата рамка на държавата и да има втори удължителен бюджет, или трябва да се изчака редовно правителство?

По думите ѝ основният въпрос обаче по-скоро е свързан със започването на подготовката на реалния бюджет за 2026 година, който трябва да бъде изготвен. "Това по принцип трябва да е задача на редовния кабинет. Но не пречи и служебното правителство да направи предварителна подготовка. Новият кабинет впоследствие може да прецени дали да използва направените препоръки или не", подчерта тя.

Според Шулева новият кабинет трябва да се съобрази с последните препоръки на ОИСР, които според нея "са абсолютно релевантни към настоящото състояние на бюджета в страната".

Бащата на 15-годишния Александър: Още вярвам на Ивайло Калушев - така съм решил вътрешно. Не смятам да се аргументирам

Пред bTV говори Яни Макулев - бащата на 15-годишния Александър, който беше намерен мъртъв в кемпера на Ивайло Калушев под връх Околчица. И към днешна дата той вярва на Калушев и не си е променил мнението за него.

Криза в детските ясли: Столичната община настоява за спешна среща с парламента