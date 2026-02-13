Новини
Йотова: Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на РСМ, няма да има напредък за нейното европейско членство

13 Февруари, 2026 21:49 665 20

  • илияна йотова-
  • българи-
  • конституция-
  • северна македония-
  • напредък-
  • европейско членство

Президентът Йотова отбеляза притеснителните сигнали, че ръководството на Северна Македония се опитва да намери лоби сред европейските страни, за да заобиколи първия клъстър от преговорите за присъединяване, в чиято основа са човешките права. „Няма как България да се съгласи с такава промяна", коментира българският държавен глава

Снимка: Президентство
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, няма да има напредък за нейното европейско членство. Това не е само българската, това отдавна е европейската политика. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Двамата разговаряха в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, като акцент на срещата им беше разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани, съобщават от пресслужбата на държавния глава.

Президентът Йотова отбеляза притеснителните сигнали, че ръководството на Северна Македония се опитва да намери лоби сред европейските страни, за да заобиколи първия клъстър от преговорите за присъединяване, в чиято основа са човешките права. „Няма как България да се съгласи с такава промяна. Надявам се до юни, когато е следващата среща на върха на ЕС за Западните Балкани, да се намери решение на въпроса със Северна Македония, ако страната все още иска да се присъедини към съюза“, подчерта българският държавен глава.

На Мюнхенската конференция президентът Йотова разговаря и с Николай Младенов – върховния изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп. „Г-н Младенов ме увери, че повече яснота за функционирането на Съвета за мир ще има на срещата във Вашингтон на 19 февруари. „На какво ниво ще бъде представена България, ми е много трудно да кажа. Аз няма да присъствам, тогава трябва да издам укази за служебен кабинет и насрочване на изборите за Народно събрание“, заяви пред български журналисти Илияна Йотова.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    4 15 Отговор
    Тази е нагла ...вече прлча ..Ено

    Коментиран от #4

    21:51 13.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 11 Отговор
    Ако приемат Украйна без да изпълни изискванията ще приемат и Македония.

    21:53 13.02.2026

  • 3 тоз коща много ухилен

    9 3 Отговор
    щастлив че пипнал женска ръка

    да му мислят макдоналите
    и да спрат да ни ругаят и искат бг паспорти

    21:53 13.02.2026

  • 4 кух , 🎷​

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    Време ти е за сън , ако вече си си изпил хаповете !

    Коментиран от #8

    21:56 13.02.2026

  • 5 обективен

    10 4 Отговор
    Браво! Най- после държавнически подход и мислене!

    21:56 13.02.2026

  • 6 Пич

    3 8 Отговор
    Их, бе.......начиий ! Как и се ще да е важна , важна..... Ма обявявай им война бе, Илиана...!!!

    Коментиран от #7

    21:57 13.02.2026

  • 7 оня 🥋

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Пийте ги тия 💊​, не драскайте щуротии по сайтовете !

    22:00 13.02.2026

  • 8 Николова , София

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "кух , 🎷​":

    Е, да грозните хейтъри на Деси Радева са на ход ..като преди 5-6 г ...много ниска топка ...ама тя ще му помогне така че да Не влезе в парламента

    Коментиран от #10

    22:02 13.02.2026

  • 9 Красимир Петров

    4 2 Отговор
    Браво!

    22:03 13.02.2026

  • 10 я пак!

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Николова , София":

    "...грозните хейтъри на Деси Радева са на ход ..като преди 5-6 г..."

    Ами не, умните и красивите са на ход, дето не гласъват, а оставят циганите да им избират политици и после само недволстват. Що не си избрахте други, а даже преизбрахте тези втори път. Тая догодиа се готви и за президентските избори, пак на циганите ли ще оставите да ви избират президент? За да може после само да търсите маана на хората.

    Коментиран от #15, #18

    22:09 13.02.2026

  • 11 Гошо

    2 0 Отговор
    Е,как да ни впишат като македонците имат към 150 000 български паспорта,за които трябва да докажеш български корени. Дори премиерът им е с роднини българи ,пък не бил българин,а македонец. Не могат да го приемат това, защото братовчедите и роднините на взелите бг паспорти като се сметнат, ще станат над 1 милион македонците с български корени. Опс, т.е.всички...

    22:13 13.02.2026

  • 12 иван костов

    2 1 Отговор
    Снимката с португалският негър, недвусмислено показва привързаността и към педофилската общност! Друго не съм и очаквал - Румен Радев+партията на педофилите- новата коалиция, която ще управлява България

    22:16 13.02.2026

  • 13 Кандидат на ИН

    2 0 Отговор
    Чета и сещам колко парвилно е казал народа: нерде Ямбол, нерде Стамбол!

    22:16 13.02.2026

  • 14 МАКЕ МАУС

    1 1 Отговор
    Споко вие докато
    Се туткате
    Орбан вече работи по въпроса
    Да вкара Северна Македония в ЕС
    През задната врата.

    Маджара подъл
    Ще прецака България
    За удоволствие на Родните Русофилки.

    22:17 13.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Много съм горд , че нямам никакви роднини от Македония! И не харесвам македонска музика!

    22:20 13.02.2026

  • 17 Промяна

    2 0 Отговор
    ТАЗИ НЕ Е НИКАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ КОЙ Е ГЛАСУВАЛ ЗА СЕКРЕКАТАРКАТА НА РАДЕВ

    Коментиран от #19

    22:22 13.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 като питаш да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Ти и такива като тебе, кой друг?

    22:28 13.02.2026

  • 20 Маки

    0 0 Отговор
    Когато Българската държава впише в конституцията на България Македонците, Турците, Циганите, Шопите, Власите само тогава Македонците ще впишат в конституцията на Макефония Българите.

    22:31 13.02.2026

