Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, няма да има напредък за нейното европейско членство. Това не е само българската, това отдавна е европейската политика. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Двамата разговаряха в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, като акцент на срещата им беше разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани, съобщават от пресслужбата на държавния глава.
Президентът Йотова отбеляза притеснителните сигнали, че ръководството на Северна Македония се опитва да намери лоби сред европейските страни, за да заобиколи първия клъстър от преговорите за присъединяване, в чиято основа са човешките права. „Няма как България да се съгласи с такава промяна. Надявам се до юни, когато е следващата среща на върха на ЕС за Западните Балкани, да се намери решение на въпроса със Северна Македония, ако страната все още иска да се присъедини към съюза“, подчерта българският държавен глава.
На Мюнхенската конференция президентът Йотова разговаря и с Николай Младенов – върховния изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп. „Г-н Младенов ме увери, че повече яснота за функционирането на Съвета за мир ще има на срещата във Вашингтон на 19 февруари. „На какво ниво ще бъде представена България, ми е много трудно да кажа. Аз няма да присъствам, тогава трябва да издам укази за служебен кабинет и насрочване на изборите за Народно събрание“, заяви пред български журналисти Илияна Йотова.
Йотова: Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на РСМ, няма да има напредък за нейното европейско членство
13 Февруари, 2026 21:49 665 20
1 Николова , София
Коментиран от #4
21:51 13.02.2026
2 Последния Софиянец
21:53 13.02.2026
3 тоз коща много ухилен
да му мислят макдоналите
и да спрат да ни ругаят и искат бг паспорти
21:53 13.02.2026
4 кух , 🎷
До коментар #1 от "Николова , София":Време ти е за сън , ако вече си си изпил хаповете !
Коментиран от #8
21:56 13.02.2026
5 обективен
21:56 13.02.2026
6 Пич
Коментиран от #7
21:57 13.02.2026
7 оня 🥋
До коментар #6 от "Пич":Пийте ги тия 💊, не драскайте щуротии по сайтовете !
22:00 13.02.2026
8 Николова , София
До коментар #4 от "кух , 🎷":Е, да грозните хейтъри на Деси Радева са на ход ..като преди 5-6 г ...много ниска топка ...ама тя ще му помогне така че да Не влезе в парламента
Коментиран от #10
22:02 13.02.2026
9 Красимир Петров
22:03 13.02.2026
10 я пак!
До коментар #8 от "Николова , София":"...грозните хейтъри на Деси Радева са на ход ..като преди 5-6 г..."
Ами не, умните и красивите са на ход, дето не гласъват, а оставят циганите да им избират политици и после само недволстват. Що не си избрахте други, а даже преизбрахте тези втори път. Тая догодиа се готви и за президентските избори, пак на циганите ли ще оставите да ви избират президент? За да може после само да търсите маана на хората.
Коментиран от #15, #18
22:09 13.02.2026
11 Гошо
22:13 13.02.2026
12 иван костов
22:16 13.02.2026
13 Кандидат на ИН
22:16 13.02.2026
14 МАКЕ МАУС
Се туткате
Орбан вече работи по въпроса
Да вкара Северна Македония в ЕС
През задната врата.
Маджара подъл
Ще прецака България
За удоволствие на Родните Русофилки.
22:17 13.02.2026
16 Мдаа!🤔
22:20 13.02.2026
17 Промяна
Коментиран от #19
22:22 13.02.2026
19 като питаш да ти кажа
До коментар #17 от "Промяна":Ти и такива като тебе, кой друг?
22:28 13.02.2026
20 Маки
22:31 13.02.2026