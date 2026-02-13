Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Помощ от приятел! Най-малко 6000 бойци от Северна Корея са загинали или са били ранени на фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Помощ от приятел! Най-малко 6000 бойци от Северна Корея са загинали или са били ранени на фронта в Украйна

13 Февруари, 2026 21:39

Въпреки значителните загуби, разузнаването на Южна Корея твърди, че севернокорейската армия е постигнала практически резултати от участието си в бойните действия

Помощ от приятел! Най-малко 6000 бойци от Северна Корея са загинали или са били ранени на фронта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Около 6000 севернокорейски военни са загинали или са били ранени, воювайки на страната на Русия срещу Украйна. Това съобщава южнокорейската агенция Yonhap, позовавайки се на Националната разузнавателна служба на Южна Корея, пише Фокус.

"Според оценки на разузнаването, 6000 севернокорейски войници са загинали или са били ранени“, цитира агенцията източника.

Според разузнаването, в момента в прифронтовия Курски регион на Русия се намират около 11 хиляди военни от Северна Корея. От тях около 10 хиляди са бойни подразделения, а още хиляда са инженерни войски.

Освен това около 1100 военни, които се върнаха в Северна Корея през декември 2025 г., могат да бъдат изпратени отново в Русия, за да участват във войната срещу Украйна.

Въпреки значителните загуби, разузнаването на Южна Корея твърди, че севернокорейската армия е постигнала практически резултати от участието си в бойните действия.

"Въпреки 6000 жертви, севернокорейската армия е постигнала резултати под формата на придобиване на съвременни бойни тактики на бойното поле, както и модернизиране на своите оръжейни системи с техническата помощ на Русия“, се посочва в съобщението.

Южна Корея
  • 1 САМО ФАКТИ

    13 5 Отговор
    ДАНСингът на смъртта

    На 13.02.2026.
    Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца.
    По първоначални данни е изгорял само шкаф с документи по случая Петрохан и Околчица.

    Гущерът Борисов си къса опашката!



    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце

    Коментиран от #13

    21:41 13.02.2026

  • 2 мошЕто 🥊

    8 8 Отговор
    Дрън-дрън ярина .....Някой броил ли е загиналите корейци или само се намират на приказки . Те и бабите пред входа са на тоя принцип - този казал , оня - чул , трети - не видял и ....те така ...

    Коментиран от #62

    21:42 13.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    14 5 Отговор
    Ако руснаците бяха корейци, Русия щеше да е най-Великата и Силна държава !!! За съжаление разполагам само с ванките и машките, от които чen за зелье не става 🍌

    Коментиран от #6, #30

    21:42 13.02.2026

  • 5 Пич

    9 12 Отговор
    Виж , за изтрепаните натовски инструктори може и да е вярна тази информация !!! Скоро руснаците хванаха един германски танк заедно с германците, защото бандерите не умеят да го управляват!!!

    Коментиран от #11, #14, #22, #25

    21:43 13.02.2026

  • 6 Кремълска Шпакла

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    От Пияндурник

    Солдат не става .

    Само Пушечно Месо.

    21:44 13.02.2026

  • 7 Питар

    4 5 Отговор
    Това не отговаря на истината !

    21:44 13.02.2026

  • 8 Т Живков

    5 2 Отговор
    Малко са тия гадове

    21:45 13.02.2026

  • 9 пешо

    6 5 Отговор
    колко са натовските

    Коментиран от #20

    21:45 13.02.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    10 5 Отговор
    Руските парамилитаристични НПО-та, които наникнаха последните 15 години като гъби да вземат да организират да пратят един корпус от 20 000 русофили.

    21:45 13.02.2026

  • 12 Помак

    4 7 Отговор
    Преди година бях в Северна Корея това е една от красивите ,богати и свободни държави на землята !...хората са свободни. Пеят песни , пият качествена ракия ,уйски и водка, ядат само качествена храна ..според мен мисля да емигрирам там ...вместо кат един заек ли е зуек ли е който отиде в Испания ,където живота поскъпна последните 5 г и тоа гледа как да се прибере тук в бг

    Коментиран от #19, #28

    21:46 13.02.2026

  • 13 Питар

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "САМО ФАКТИ":

    Асенчо ти ли си ?
    Не говори глупости а кажи .
    Ти игра ли си на чичко доктор в хижата ?

    Коментиран от #17

    21:46 13.02.2026

  • 14 Калмик

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Показаха ли ги "германците" да не са били с дръпнати очи и родом от Бурятия?

    Коментиран от #36

    21:47 13.02.2026

  • 16 Учуден

    5 0 Отговор
    Какво са търсили там,че са ги утрепали,а?

    21:47 13.02.2026

  • 17 Не бе

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Питар":

    От Симитли е .

    21:48 13.02.2026

  • 18 Хахахаха

    5 0 Отговор
    Копейките не са ги виждали, значи е нямало корейци!

    21:48 13.02.2026

  • 20 Жеко

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    Нула.

    21:49 13.02.2026

  • 22 Ха ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Като събереш изтрепаните натовски инструктори и генерали от всичките ви съобщения ще получиш няколкостотин милиона.

    Коментиран от #40

    21:50 13.02.2026

  • 24 Ляв+

    0 0 Отговор
    Ужас. Укрофашистите избиват довчерашните си социалистически братя корейци. Капитализмът какво ли не прави от хората

    21:51 13.02.2026

  • 25 Абе ти що не фанеш да се гръммнеш?

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Добро ще се направиш.

    Коментиран от #44

    21:52 13.02.2026

  • 26 Пръчат

    2 0 Отговор
    Ама нали жълтурчетaта много бързо възприемали! Сега тея 6000 братушки прилагат ли ценният руски боен опит?

    21:52 13.02.2026

  • 28 А аз

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Помак":

    бях на Боровец, нямаше северно корейци

    Коментиран от #34

    21:53 13.02.2026

  • 29 Кремълска Шпакла

    5 1 Отговор
    Шпакловчици

    Верно ли в Русия

    Забранили да се подарява Алкохол ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха ..

    Регистрирани Случаи Годишно

    На Пияния в Кочината

    Надхвърля 1 Милион.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:53 13.02.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Ти ли беше оня, който не знае че нацизм е да искаш да доубиваш хора по признак националност?

    Коментиран от #37

    21:55 13.02.2026

  • 31 Тия Узкоглази

    2 0 Отговор
    Пи дери...Оше (вече 2 год.) си връщат...2 РЕПУБЛИКИ ОСВОБОДЕНИ за...5 ДНИ!!!
    АааааааХахахаха
    Е .Нема такива Ху.. есоси като пе -- деРас"ийскитв монголья

    21:57 13.02.2026

  • 32 Цък

    0 0 Отговор
    Нали всички бяха убити, над 30000 човека. Никой не смее да напада Северна Корея. За разлика от руснаците действат. Имат атомни бомби, които стигат до САЩ

    21:57 13.02.2026

  • 33 Фейк на часа

    1 1 Отговор
    Toва е сайт с изключително професонална редакция и журналисти.
    Най-голямата стойност на този сайт, обаче, са редовните русофоби, които пишат коментари тук -
    те са най-интелигентните личности на държавата, които внасят свежест и стойност на сайта.

    21:58 13.02.2026

  • 34 Помак

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "А аз":

    Те вече са 5-6 поколение от Северна Корея тук .
    ..как ште разбереш кои румени буски са савенокорейски,кой южнокорейски и кой Помашки ?...ас бях там ...лятото ..пътувах до Истанбул с автобуса и от там до москова и от там до Новосибирск владивосток ,след това с влака през реката ...как се казваше ..ю

    21:58 13.02.2026

  • 35 Путин

    1 1 Отговор
    ще воюва до последния кореец. След това минава на русофили от Задунайската губерния.

    Коментиран от #43

    22:01 13.02.2026

  • 36 Ама

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Калмик":

    Че си праззз! Показаха ги в Нета, и германските документи, също. Не са ти рода от Максуда!

    22:02 13.02.2026

  • 38 Пръчат

    2 0 Отговор
    За живите, морална награда, а за другите няма ли лада?

    22:03 13.02.2026

  • 40 Нц.....

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха ха ха":

    Толкова са само убитите руснаци според ДВ, като това е само за употреба на някои, които са тъпи като паветници и Урсулианци!

    22:04 13.02.2026

  • 41 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Над 2 000 000 уккро трупа са при Бан-дерас и още толкова са кандидатите за среща с кумира си

    Слава на Севернокорейските другари ,които избиваха и Американските нашественици през Корейската война

    Коментиран от #45

    22:04 13.02.2026

  • 42 Ло пай...КУ... РЕВЕ

    1 1 Отговор
    АааааааХахахаха
    НА ЦИ ЗЪМ е съкращение от.... НАЦИОНАЛ - СОЦИАЛИЗЪМ,. . ПЕН ДЕЛ!!
    АааааааХахахаха
    А като Идеология ,нема никаква Разлика от узкоглазите ПЕТУШАР И и е--- БАЛНИЦИ у кремля!!
    Нау пи кои са 13-- те Признака на нацизма, ху есос

    22:05 13.02.2026

  • 43 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Путин":

    Дунавският вилает да се приготви за насилствена мобилизация. Русофобите няма да са съгласни доброволно да отидат на източния фронт. Затуй ритници, юмруци, буса и заключени в конски вагони напред към Украйна.

    22:06 13.02.2026

  • 44 Ааа...

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Абе ти що не фанеш да се гръммнеш?":

    Следствените органи твърдят, че се гръмвате само вие, паветните ЛГБТ педофили! Чети бе, от няколко дни само това пишат!

    22:06 13.02.2026

  • 45 СЛАБА Я

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Сатана Z":

    2 год и...още си връщат 2 РЕПУБЛИКИ ОСВОБОДЕНИ за 5 ДНИ))))))
    22 яд рени Републики ++ аскера монголья на Ким , веке 13 годин превземат хЕРОЙСКИ селото ПОКРОВСК и ДОНБАС
    Ееееедехееее

    22:08 13.02.2026

  • 46 Рублевка

    1 0 Отговор
    По-бедни сме от Гана! Отиваме наемници в Украйна да се бием заедно с наемниците от Руанда.
    Хай Зеленски 🙋

    22:09 13.02.2026

  • 47 Пръчат

    2 0 Отговор
    Помощ от приятел! С какъвто се събереш, такъв ставаш! На Цyню приятелите все диктаторчета!

    22:11 13.02.2026

  • 48 Механик

    3 1 Отговор
    Пи сна ми вече от тия Монголо- москаля !
    Ху ЙЛО и Гера симав и Днес ли обявиха официално видео на мегаполиса Купянск?

    22:12 13.02.2026

  • 49 Колко по-добре би било...

    1 1 Отговор
    ... вместо корейци това да са 6000 български копейки.

    Коментиран от #52

    22:12 13.02.2026

  • 50 Рублевка

    1 0 Отговор
    Клоунът с малките ръчички, късите краченца и трътлест отзад е изпращал украински деца на педофилите в Европа. От кръвта на деца са получавали елексир на безсмъртието по древна еврейска рецепта.

    22:13 13.02.2026

  • 51 Гошо

    1 0 Отговор
    Помощ не е точно ,а са си платени войници ,само дето парите ги взима дебелия вожд, а не те.

    Коментиран от #54

    22:14 13.02.2026

  • 52 Па то нема толко

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Колко по-добре би било...":

    Дермояди Ко пейки,бря!
    Пред МОЧАта беха 12 ЛЕПИЛАРА, ШМЪРКАЛКИ и пен ДЕЛИ
    Хехехехехехе

    22:16 13.02.2026

  • 53 нннн

    3 0 Отговор
    Ама, те, и десет хиляди поляци загинаха(ранените айретен)). И наемници от много страни... Пишете и за тях!

    Коментиран от #56

    22:16 13.02.2026

  • 54 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Гошо":

    Сложих ти плюс, но поясни, кой от двамата дебели гепи парите? Чекмеджето или магнита?

    22:16 13.02.2026

  • 56 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "нннн":

    Те са друго. Тях ги пишат загинали на ски курорти и в автомобилни катастрофи. Така е политкоректно. Най-много да ги обявят за хуманитарни работници.

    22:19 13.02.2026

  • 57 Митра Фанова

    2 1 Отговор
    😡, храбри наши братя корейци умират за наша Русия на фронт, а защо български копейки скатават се?, мързеливи и страхливи и само пари искат, лъжат нас че обичат матушка Русь, само докато вземат денгите, и после беж в Европа, и там яж, пий и весело, казва на фатьмак и Костя, строява копейки и на фронт, пълна мобилизация.

    22:25 13.02.2026

  • 58 Чекмеджето

    1 0 Отговор
    От 30 години трепя дебили в БГ и не свършват. Колко български лумпена отрепаа в Украйна? Загубих им бройката.
    Хайл Зеленски 🙋

    22:25 13.02.2026

  • 59 604

    1 0 Отговор
    демек никой не се е върнал....въх

    22:28 13.02.2026

  • 61 Пръчат

    1 0 Отговор
    От корейците не става войници! Немое мъж със малка nuшka да се мери по сила и характер със kypecт украинец! Аз кат я напънах една от тяхните, и кат взе да вика "Оли многу месо, много месо!"

    22:30 13.02.2026

