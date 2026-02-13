Помощ от приятел! Най-малко 6000 бойци от Северна Корея са загинали или са били ранени на фронта в Украйна

Около 6000 севернокорейски военни са загинали или са били ранени, воювайки на страната на Русия срещу Украйна. Това съобщава южнокорейската агенция Yonhap, позовавайки се на Националната разузнавателна служба на Южна Корея, пише Фокус.
"Според оценки на разузнаването, 6000 севернокорейски войници са загинали или са били ранени“, цитира агенцията източника.
Според разузнаването, в момента в прифронтовия Курски регион на Русия се намират около 11 хиляди военни от Северна Корея. От тях около 10 хиляди са бойни подразделения, а още хиляда са инженерни войски.
Освен това около 1100 военни, които се върнаха в Северна Корея през декември 2025 г., могат да бъдат изпратени отново в Русия, за да участват във войната срещу Украйна.
Въпреки значителните загуби, разузнаването на Южна Корея твърди, че севернокорейската армия е постигнала практически резултати от участието си в бойните действия.
"Въпреки 6000 жертви, севернокорейската армия е постигнала резултати под формата на придобиване на съвременни бойни тактики на бойното поле, както и модернизиране на своите оръжейни системи с техническата помощ на Русия“, се посочва в съобщението.
13 Февруари, 2026 21:39 701 62
