Андрей Янкулов: Случаят "Петрохан" не може да съществува без политически чадър

13 Февруари, 2026 22:50 775 35

  • андрей янкулов-
  • случай петрохан-
  • политически чадър

"Дейността на ДАНС по този казус е обвита в мъгла. Има много неясни моменти.  Въпросите имат нужда от отговори от различни структури на правоохранителните органи. Оказват се замесени дълга верига от органи - не е една държавна агенция или юридическо лице", заяви старши експертът в Антикорупционния фонд

Андрей Янкулов: Случаят "Петрохан" не може да съществува без политически чадър - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едва ли в случая "Петрохан" ще се стигне до пълното разплитане на историята. Изглежда да има една версия относно случилото се и тя, по всичко личи, е елиминирала останалите версии. Това заяви старши експертът в Антикорупционния фонд Андрей Янкулов в студиото в студиото на "Денят ON AIR".
"Това е многопластов казус, където нещата са се развивали доста назад в годините. Това е видно от доста публикувана информация, държавните органи са знаели, извършвали са проверки назад в годините. Днес разбираме от съдържание на документ - справката от ДАНС - ако е автентична, на база на самия текст, информация за дейността на тази група е била налична и проверявана от 4 години. ДАНС са я посещавали хижата. Има една част, където се говори с други държавни органи, където са участвали служители на ДАНС", каза Янкулов.

Той изтъкна, че в публичното пространство се говори как част от групата от "Петрохан" са били сътрудници на ДАНС.
Разминавания в позициите
Гостът припомни, че в първото публично изявление след откриването на първите жертви Деньо Денев и Борислав Сарафов говореха за паравоенна организация, която е правела опит да изземва функциите на държавата или е действала в пълна колаборация с държавата. Той припомни, че изказването на и.ф главен прокурор Борислав Сарафов е първата му публична появи от около година.

"Дейността на ДАНС по този казус е обвита в мъгла. Непрекъснато се говореше за един сигнал, който не е могъл да бъде придвижен напред, как не е свързан със случая, ако касае паравоенна организация. За педофилията не са събрани доказателства. Има много неясни моменти. Въпросите имат нужда от отговори от различни структури на правоохранителните органи. Оказват се замесени дълга верига от органи - не е една държавна агенция или юридическо лице", заяви Андрей Янкулов.
Трябваше ли разследването да стига до НС
Днес в парламента от прокуратурата бяха изпратени материали от разследването.

"Досъдебното производство е на няколко дни за 6-те лица. Нека го използваме този стандарт и за други случаи като "Джуджетата", "Нотариуса". Политическа нишка се прокрадна - виждаме последните дни какво се случва. ИТН очаква тази тема да ги изстреля в предизборната кампания и да им върне проценти", убеден е бившият зам.-правосъден министър в ефира на Bulgaria ON AIR.
Политически чадър
Янкулов е убеден, че без такъв не е можело да се развива дейността.

"Политически да се опъне чадър върху каквато и да било дейност - той не може да се опъне от друг, освен от правоохранителните органи", категоричен е експертът в Антикорупционния фонд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Право куме, та

    7 0 Отговор
    в очи...

    22:52 13.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Школата Роук е основана през 1992 г от българският Епщайн -Дими Паница.Работи за чужди служби.

    22:53 13.02.2026

  • 3 Боко чадър

    8 1 Отговор
    разбира се

    22:53 13.02.2026

  • 4 Ами това

    8 0 Отговор
    На всички е ясно.
    Ноо дали ви отърва да назовете имена...!?
    Много сте силни на думи....,когато ви плащат

    Коментиран от #17

    22:54 13.02.2026

  • 5 Анонимен

    5 1 Отговор
    Всички знаем коя партия ги вкара и сега пищи яко и пита има ли полицай под прикритие в сектата, буквално изискват информация, която иска мафията.

    22:56 13.02.2026

  • 6 За това ли

    8 3 Отговор
    Запалиха следствената служба във Враца?
    Защо не става ясно коя прокуратура наблюдава разследването- ОП София или ОП Враца?
    Защо разследването не е възложено на Националната следствена служба?

    22:57 13.02.2026

  • 7 Никой

    2 1 Отговор
    Самоубийство.

    Коментиран от #26

    22:57 13.02.2026

  • 8 Пич

    8 0 Отговор
    Е браво !!! Ние тук откога го казваме, чак сега ли загрявате ?! Или чак сега загряхте, че не ви вървят номерата ?!

    22:57 13.02.2026

  • 9 престанете

    4 3 Отговор
    с тия гнусни педофили ужким будисти!!!

    Коментиран от #28

    22:57 13.02.2026

  • 10 чадъри всуе

    6 0 Отговор
    Това прозрение за чадъра е уникален блясък. Само не се разбра кандидата определен за премиер ,посещавал ли е домът Петрохан -хижа за възвисяване ,медитация и отдих или това са предизборни твърдения на лошите хора, та да препятстват умното момче,по пътя му към властта на почтените независими ?

    Коментиран от #13

    22:58 13.02.2026

  • 11 Естествено

    6 1 Отговор
    Колко имена на Пепе ДБ министри изплуваха на светло в тази трагикомедия. А ти се чудиш кой е осъществявал паравана

    Коментиран от #30

    23:01 13.02.2026

  • 12 помията петрохан

    1 5 Отговор
    е руска канибалска гейпедофилска секта!!!

    Коментиран от #14

    23:03 13.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "чадъри всуе":

    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.И двамата са в управителни съвети на НПО та финансирани от Дими Паница.

    23:03 13.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Майна

    7 3 Отговор
    Дерменджиев и Радев също са били съпорт!
    Да питам Дерменджиев-
    Ти си бил по време на учения на НПО-:Петрохан със МВР
    И не си знаел?!
    И си разписал разрешително на убития , вече, тогава 18 г. , за боен пистолет?
    Както и в първото правителство на Гълъб Донев-
    Радев също е имал сведения от момчето подаденото до ДАНС?
    Къде сте били вие двамата?!
    Това вони.

    Радев доведе тези сатанисти!

    Коментиран от #32

    23:14 13.02.2026

  • 17 Лама Калушев:

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами това":

    Педофилите от ппдб/ЛГБТ, всички без изключения! И ти Другарю плачеш за разходка с кемпер до Околчица!

    23:20 13.02.2026

  • 18 Майна

    5 2 Отговор
    Тръмп ( днес погледнах това онова) води буквално война с мексиканските картели.
    Има засилено американско военно присъствие
    Това не са картели, това са терористични организации- търговия с хора, емиграционни канали, фентинил .. ,всичко, което дави Америка
    От предозиране с фентинил нуратжв САЩ над 100 000
    Това е скачване на нацията..
    Няма как да ги бомби, тръгнал е по мрежата..
    Не случайно Пат Фалън беше на 26 януари тук...., а?

    Всички от управлението са замесени..
    Трябва българите да разберат , че борбата с тях е животоспасяваща

    23:21 13.02.2026

  • 19 Майна

    4 2 Отговор
    Тези терористични организации се организират от такива сатанисти- на религиозна основа, извратеняци..
    Гурувци, а..!

    Това е проказа..
    ПП - доведена от Радев..
    И няма срам , ще участва на избори..
    И всички други, сглобяващи се, да не цитирам дебелаците..

    Смрад.., която унищожава

    Коментиран от #34

    23:25 13.02.2026

  • 20 Опа

    5 1 Отговор
    Също така не може да съществува и без земя, разрешително, и финансиране. Земята от Надежда Йорданова (държавна разбира се), разрешителното от Борислав Сандов, финансирането от Васил Терзиев и Саша Безуханова, покровителството от Бойко Рашков като закрива районното в Петрохан и изтегля граничарите.

    23:27 13.02.2026

  • 21 ----------

    2 1 Отговор
    време е Пат Фалън да даде разяснения ,а може и официално запитване до държавния департамент , има ли мексиканска връзка в хижата Петрохан ?

    23:27 13.02.2026

  • 22 Капитан очевидност

    4 1 Отговор
    Да, добре че ни каза това, което е ясно от първия ден.

    23:28 13.02.2026

  • 23 Хмм

    4 1 Отговор
    Протежетата и партньори на Радев са виновни - Партията на пудела.

    23:28 13.02.2026

  • 24 Овратен

    4 0 Отговор
    и Къде са умно красивите да скачат на площада !?

    Коментиран от #35

    23:31 13.02.2026

  • 25 Я почакайте

    0 0 Отговор
    Във фейсбука нали пишат, че такива работи стават само в запада и америката 🤔

    23:35 13.02.2026

  • 26 Знаещ

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    Практически има три убийства и три самоубийства . На хижата Иво Иванов е направил несполучлив опит да се самоубие с пушка с изстрел под брадичката. Той обаче е отнесъл само част от челюстта и бузата му . След това е застрелян с пистолет в главата . След което са се самозастреляли с изстрел в слепоочието и останалите двама . В кемрера Иво Калушев първо разстрелва в главите Алекс и Ники , след което прострелва и себе си . Казват , че Ники също е имал барутни частици по ръцете което е странно . Излиза , че той би могъл да застреля Алекс , след което Калушев е убил него , а след това се е самопрострелял в устата , защото револверът е намерен до Калушев.

    23:37 13.02.2026

  • 27 Хе!

    0 1 Отговор
    Поставете господин Цветанов за Вътрешен министър да разнищи случая и проведе честни избори, бе, злодеи! Той разби групата на Наглите и от избори разбира много! Борисов му е подарил над 15 часовника от бас, че ще спечели всеки вот, докато бе деятел на Партията! Притежава ведомост с имената на търговците на вот и ще ги озапти!

    23:39 13.02.2026

  • 28 Пампаец

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "престанете":

    В Блиц писаха , че при аутопсията в телата на Алекс и Ники е открита чужда мъжка семенна течност, която се изследва чия е . Вероятно е на Калушев . Единствено по ръцете на Алекс няма следи от барутни частици . Излиза , че само той не е стрелял .

    23:41 13.02.2026

  • 29 Майна

    1 0 Отговор
    България е залята от наркотици

    Пак е със съпорт, не виждате ли..
    Тези изроди си мислят, че децата им ще са незасегнати

    Говоря за " върхушката"..
    Едва ли..
    Но нашите..?
    Ние , които сме потресени от онези, които са дали децата си на онзи педофил?
    Ние не ги ли ..даваме с нашето ..овчедушие?

    Замислете се. Утре може да е късно.

    23:44 13.02.2026

  • 30 Помни

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Естествено":

    Излязоха мината на министър Денков , министър Сандов, заместник министър Тома Белев, кметът на София Терзиев, ибрикчийката на Иво Прокопиев , Безуханова... Все ивопрокопиевски подлоги .

    23:45 13.02.2026

  • 31 Познайте кой е замесен

    0 0 Отговор
    Петрохан-Българе - в едната посока хероин, в другата амфетамини!

    23:47 13.02.2026

  • 32 Помни

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Майна":

    Правилно питаш за разрешителните за оръжия . Ивайло Калушев има разрешителни за револвер Колт и пистолет Глок. Николай има разршително за Хеклер и Кох и практически с него са извършени убийството и самоубиствата на хижата . Иво Иванов който се опитва да се самоубие неуспешно с пушката има разрешително за 16 пистолета , пушки , включително и за картечен пистолет Чешка Збройвка който е копие на автомат Скорпион. Или групата е имала общо 19 регистрирани оръжия , като част от тях след произшествието не са намерени .

    23:53 13.02.2026

  • 33 Защо

    0 0 Отговор
    Защо сигналът от бабата и дядото на Леон е подаден към Агенция за закрила на детето, а този от Валери към ГДБОП?

    23:54 13.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Овратен":

    Без Ум но красивите скачат по площадите само срещу заплащане.

    00:04 14.02.2026

