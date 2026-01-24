Страх от Тръмп: Мексико обмисля спиране на доставките на петрол за Куба

Мексико обмисля спиране на доставките на петрол за Куба, опасявайки се от действията на президента на САЩ Доналд Тръмп след инцидента във Венецуела, съобщава Reuters, позовавайки се на източници.

Администрацията на президента Клаудия Шейнбаум се опасява, че Мексико може да се сблъска с репресии от САЩ заради доставките си на петрол.

Публично Шейнбаум заяви, че Мексико ще продължи доставките на петрол за Куба, тъй като те се основават на дългосрочни договори и се считат за международна помощ. Високопоставени източници от мексиканското правителство обаче заявиха, че тази политика може да бъде преразгледана поради заплахата от САЩ.

Според Financial Times, Мексико се е превърнало в най-големия доставчик на петрол за Куба, изпреварвайки Венецуела до края на 2025 г. Миналата година страната е изнасяла средно малко над 12 000 барела на ден за Куба, което представлява около 44% от общия внос на петрол на острова и с 56% повече, отколкото през 2024 г.

След залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон вече „контролира“ Венецуела и че американските компании ще съживят петролната индустрия на карибската страна. Той предупреди, че без евтин венецуелски петрол комунистическият режим в Куба е „готов да падне“.

Освен това Тръмп заплаши Мексико, ако не спре потока от наркотици към САЩ.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля налагането на пълна блокада върху вноса на петрол за Куба като част от възможни нови тактики за постигане на смяна на режима в карибската държава, съобщи изданието „Политико“, цитирано от БТА, като се позова на трима запознати с плана източници.



Решение дали мярката да бъде одобрена все още не е взето, но подобна ескалация се подкрепя от някои критици на кубинското правителство в администрацията на Тръмп и има подкрепата на държавния секретар Марко Рубио, посочва „Политико“.



Белият дом за момента не е отговорил на искането за коментар.



Ако съобщеният план се реализира, това ще представлява допълнителна ескалация в опитите на Тръмп да подчинява регионалните сили на САЩ и ще подчертае сериозността на амбицията на администрацията да доминира в Западното полукълбо, отбелязва Ройтерс.



Тръмп обсъжда възможни действия срещу Куба и Колумбия. Той е предложил Куба да сключи споразумение с Вашингтон, като увеличава натиска върху дългогодишния враг на САЩ и провокира категорични реакции от ръководството на островната държава.