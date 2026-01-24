Новини
NBC News: Вашингтон определя като "продуктивен" първия ден от преговорите в Абу Даби ВИДЕО
  Тема: Украйна

NBC News: Вашингтон определя като "продуктивен" първия ден от преговорите в Абу Даби ВИДЕО

24 Януари, 2026 09:17, обновена 24 Януари, 2026 09:34

Разговорите за уреждане на конфликта в Украйна продължават и днес

NBC News: Вашингтон определя като "продуктивен" първия ден от преговорите в Абу Даби ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ е сметнала първия ден от преговорите в Абу Даби, на които присъстваха руски, украински и американски представители, за продуктивен.

Това заяви служител от Белия дом, запазил анонимност, цитиран от NBC News.

Още новини от Украйна

„Тристранна среща между Съединените щати, Украйна и Русия беше продуктивна. Разговорите ще продължат днес“, каза източникът пред телевизионния канал.

Според украинския президент Володимир Зеленски спорният въпрос за територията остава основната пречка за постигане на споразумение в тези преговори, предаде БТА.

Това са първите известни директни преговори между Москва и Киев по американския план за прекратяване на войната.

Според украинския главен преговарящ Рустем Умеров, вчерашните разговори са били фокусирани „върху условията за край на войната, поставени от Русия, и върху логичните следващи стъпки в преговорния процес, насочени към достоен и траен мир“.

„Още срещи са планирани за събота“, добави Умеров.

От руска страна делегацията е водена от ген. Игор Костюков - ръководител на военното разузнаване (ГРУ).

Вашингтон е представен от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – зет на американския президент Доналд Тръмп.


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Махараминдри Баба

    9 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #6

    09:35 24.01.2026

  • 3 Махараминдри Баба

    8 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:35 24.01.2026

  • 4 хехе

    14 0 Отговор
    на дипломатически език продуктивен значи почесахме си езиците и пихме по едно.

    09:37 24.01.2026

  • 6 Хаха

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри Баба":

    Троле, защо ни занимаваш с тези лъжи. Никой не ти вярва.

    Коментиран от #12

    09:39 24.01.2026

  • 7 хихи

    11 1 Отговор
    изключително продуктивен за.......
    Путин. ВСУ настъпва на запад...
    Скоро сипарне на огъня по линията на съприкосовение, няма да е опция за Украйна...

    09:39 24.01.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    "Разговорите бяха продуктивни" ====
    Омарите и отлежалото вино бяха супер ‼️

    09:40 24.01.2026

  • 10 Сигурно са

    5 1 Отговор
    Обещали Камчатка на сделкаджията, щом оценяват "положитилно "? С кво друго могат до го залържат? Номерът с "татенце " тука не минава. А и нобеловата награда му дадоха вече, да миряса....

    09:42 24.01.2026

  • 11 Продуктивни

    5 0 Отговор
    Ядохме, пихме и третото правихме.

    09:42 24.01.2026

  • 12 Махараминдри Баба

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Файловете ги има в телеграм каналите, намери си ги и ги виж. lostarmour ето ти един от многото

    Коментиран от #14

    09:46 24.01.2026

  • 14 Ха ха

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "Махараминдри Баба":

    То през февруари Путин каза, че няма да напада Украйна! Смешници сте това, руските подлоги.

    09:56 24.01.2026

  • 16 Титак

    5 0 Отговор
    Е, те и досега бяха все продуктивни а резултатът нула.

    10:01 24.01.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    1 6 Отговор
    Така е....
    Продуктивна се оказа горящата от Два Дня рафинерия в Пенза и двата ми танкера конфискувани от френските пeндeли 😁😁😁

    10:01 24.01.2026

  • 18 дядото

    4 0 Отговор
    тези освен че са бавачка на друсания зельо и на оцените ли се изживяват

    10:03 24.01.2026