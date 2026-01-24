NBC News: Вашингтон определя като "продуктивен" първия ден от преговорите в Абу Даби ВИДЕО

Администрацията на САЩ е сметнала първия ден от преговорите в Абу Даби, на които присъстваха руски, украински и американски представители, за продуктивен.
Това заяви служител от Белия дом, запазил анонимност, цитиран от NBC News.
„Тристранна среща между Съединените щати, Украйна и Русия беше продуктивна. Разговорите ще продължат днес“, каза източникът пред телевизионния канал.
Според украинския президент Володимир Зеленски спорният въпрос за територията остава основната пречка за постигане на споразумение в тези преговори, предаде БТА.
Това са първите известни директни преговори между Москва и Киев по американския план за прекратяване на войната.
Според украинския главен преговарящ Рустем Умеров, вчерашните разговори са били фокусирани „върху условията за край на войната, поставени от Русия, и върху логичните следващи стъпки в преговорния процес, насочени към достоен и траен мир“.
„Още срещи са планирани за събота“, добави Умеров.
От руска страна делегацията е водена от ген. Игор Костюков - ръководител на военното разузнаване (ГРУ).
Вашингтон е представен от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – зет на американския президент Доналд Тръмп.
