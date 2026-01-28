Новини
Саудитска Арабия не дава въздуха и територията си за военни действия срещу Иран

28 Януари, 2026 03:57, обновена 28 Януари, 2026 04:03 743 2

Саудитска Арабия не дава въздуха и територията си за военни действия срещу Иран - 1
Мохамед бин Салман, Снимка: YouTube
БТА БТА

Престолонаследникът и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман заяви пред иранския президент Масуд Пезешкиан, че Рияд няма да позволи въздушното пространство или територията на страната да се използват за военни действия срещу Техеран, съобщи вчера саудитската държавна новинарска агенция СПА.

В телефонен разговор с Пезешкиан саудитският престолонаследник потвърди подкрепата на Рияд за всички "усилия, които биха разрешили разногласията чрез диалог", за да се укрепи сигурността и стабилността в региона, информира официалната агенция на Саудитска Арабия.

По-рано иранските медии съобщиха, че Пезешкиан е казал на Мохамед бин Салман, че Иран приветства всеки процес "в рамките на международното право, предотвратяващ война".

Заявеното от престолонаследника и премиер на Саудитска Арабия идва след изявление в същия дух на Обединените арабски емирства, че няма да позволят никакви военни действия срещу Иран, използващи тяхното въздушно пространство или териториалните им води.

Несигурността относно възможността за военни действия в Иран продължава, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп каза миналата седмица, че "армада" се насочва към страната, но се надява да не се наложи да я използва.

Предупрежденията на Тръмп към Техеран бяха отправени заради убийствата на демонстранти в антиправителствените протести или подновяването на ядрената програма, но оттогава демонстрациите в цялата страна затихнаха.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ няма да помагат повече на Ирак, ако тази близкоизточна държава избере бившия иракски министър-председател Нури ал Малики за свой премиер, предаде Ройтерс.

"Последния път, когато Малики бе на власт, страната изпадна в бедност и пълен хаос. Това не трябва да се повтори отново", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут Соушъл".

Алиансът на шиитските политически блокове, които имат мнозинство в иракския парламент, номинира бившия министър-председател Нури ал Малики за свой кандидат за поста, обяви той миналата седмица.

Съгласно иракската система за подялба на властта постът на премиера се заема от шиит, председателят на парламента е сунит, а президентът, който има главно церемониална роля, е кюрд.


  • 1 Гост

    2 1 Отговор
    Дали ще ги питат..

    05:32 28.01.2026

  • 2 Иван

    3 0 Отговор
    Кривой Рог дава разрешение за атака срещу Иран.

    05:49 28.01.2026