Турция призовава САЩ за постепенни преговори с Иран

28 Януари, 2026 15:55 549 4

Фидан подчерта готовността на Иран да води диалог по ядрената програма и предупреди за рискове от атака

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан проведе телефонни разговори с иранския си колега Абас Арагчи и с външния министър на Саудитска Арабия Фейсал бин Фархан бин Абдула, обсъждайки усилията за намаляване на напрежението в региона, съобщиха от турското външно министерство. Разговорът с Саудитска Арабия се е фокусирал върху Сирия и Газа, предава БТА.

По-рано Фидан заяви в интервю за Ал Джазира, цитирано от „Франс прес“, че Турция съветва САЩ да преговарят с Иран поетапно, започвайки от ядрената програма. „Съветът ми към моите американски приятели винаги е бил да решават въпросите един по един - първо да затворят ядреното досие, преди да преминат към следващите въпроси“, каза Фидан.

Той подчерта, че представянето на всички въпроси като пакет би било трудно приемливо за Иран и би било възприето като унизително. „Иран е готов да преговаря по ядрената програма и всяка атака срещу страната би била грешка“, добави министърът.

Турция, която граничи с Иран на 500 километра, изрази загриженост относно възможен бежански поток в случай на въоръжен конфликт или дестабилизация на региона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи във вторник, че иранският режим търси диалог, докато в Персийския залив бе изпратен самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“.


Турция
  • 1 Европеец

    2 0 Отговор
    Прочетохме за позицията на Турция, която е приемлива, балансирана и умерена..... Но какво ме интересува онова недоразумението българският външен министър Би ли си позволил да коментира напрежението между САЩ и Иран....

    15:59 28.01.2026

  • 2 байДончо, байДончооо!

    2 1 Отговор
    С Венецуела до никъде не я докара, с Гренландия също, Иран не ти е по мярка, голям го вадиш ала мек!😂😂😂

    16:01 28.01.2026

  • 3 Общ враг

    1 0 Отговор
    Турция трябва да е на ясно с прогнозата на Жириновски, че рухването на Иран ще отнесе целият регион като цунами. Просто всички трябва да ударят САЩ и Израел заедно с Иран и така ще се спасят. Всички включва Египет, Турция и Пакистан, по-малките могат да пригласят.

    16:01 28.01.2026

  • 4 Инж1

    3 2 Отговор
    А докато се водят тези "постепенни преговори" ислямистката фундаменталистка хунта в Техеран ще избие още 30хил. души!?!?!?!?

    16:22 28.01.2026

