Турция призовава САЩ за постепенни преговори с Иран

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан проведе телефонни разговори с иранския си колега Абас Арагчи и с външния министър на Саудитска Арабия Фейсал бин Фархан бин Абдула, обсъждайки усилията за намаляване на напрежението в региона, съобщиха от турското външно министерство. Разговорът с Саудитска Арабия се е фокусирал върху Сирия и Газа, предава БТА.

По-рано Фидан заяви в интервю за Ал Джазира, цитирано от „Франс прес“, че Турция съветва САЩ да преговарят с Иран поетапно, започвайки от ядрената програма. „Съветът ми към моите американски приятели винаги е бил да решават въпросите един по един - първо да затворят ядреното досие, преди да преминат към следващите въпроси“, каза Фидан.

Той подчерта, че представянето на всички въпроси като пакет би било трудно приемливо за Иран и би било възприето като унизително. „Иран е готов да преговаря по ядрената програма и всяка атака срещу страната би била грешка“, добави министърът.

Турция, която граничи с Иран на 500 километра, изрази загриженост относно възможен бежански поток в случай на въоръжен конфликт или дестабилизация на региона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи във вторник, че иранският режим търси диалог, докато в Персийския залив бе изпратен самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“.