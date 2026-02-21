Новини
Йордан Иванов: Просто е - кабинетът е на Гюров, назначен от Йотова

21 Февруари, 2026 06:03, обновена 21 Февруари, 2026 05:06 1 346 20

  • йордан иванов-
  • дсб-
  • политика

Компромис е възможен, но не и по ключови теми, заяви политикът от ДСБ

Йордан Иванов: Просто е - кабинетът е на Гюров, назначен от Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Йордан Иванов от "Демократи за силна България" коментира в студиото на "Панорама" темата за служебното правителство, отхвърляйки твърденията, че то е свързано с неговата политическа сила.

"Кабинетът е на Гюров, назначен от Йотова. Толкова е просто. Този кабинет е кратък, но има критично важен мандат с огромни обществени очаквания за провеждане на честни избори", каза Иванов.

Той категорично отрече партията му да е предлагала кадри:

"Аз съм заместник-председател на "Демократи за силна България". Никога, по никакъв повод, никой от нашата партия не е говорил с господин Гюров и не е подавал имена за назначаване в служебния кабинет."

Според него, фокусът трябва да бъде върху задачите пред правителството:

"По-важни са какви са задачите пред този служебен кабинет. А именно да проведе честни избори, да спре контролирания и купения вот, да спре контрола на вот през социални помощи, да спре контрола на вот през раздаване на дърва, нещо, което правят горските стопанства страшно дълго време."

В отговор на въпрос за евентуална бъдеща коалиция с президента той заяви:

"От гледна точка на позициите на господин Радев като държавен глава, нашата оценка на нашата политическа сила е, че те не просто са притеснителни, те са опасни за бъдещето на България. Те са в разрез с нашата координатна система за провеждане на външна политика."

Иванов предупреди и за по-широк политически риск:

"Съществува реален риск за първи път в модерната история на България в 52-ото Народно събрание да се изгуби европейското мнозинство. Не говоря за управляващото мнозинство. Говоря за европейското мнозинство."

Той подчерта, че компромис е възможен, но не и по ключови теми:

"Компромис не е мръсна дума. Но компромис с геополитическата ориентация на страната, с националната сигурност и с фискалната стабилност ние не можем да направим."

По темата за случая "Петрохан" Иванов определи твърденията за връзки с партията му като "чудовищна гавра с паметта на жертвите" и "чудовищно неуважение към близките на жертвите". Нищо не крием и искаме пълна публичност за всичко, което се е случило там, добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Старшина Боташ

    13 5 Отговор
    Погледни се колко си смешен ... Стига сте квакали....носете си отговорност за гюровщината и цицелковщината си

    05:09 21.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    9 5 Отговор
    Този несретник беше меко казано жалък. На моменти ми беше направо неудобно да го слушам и да гледам как се гърчи.

    05:15 21.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    9 3 Отговор
    Преди ден Мирча Кришан Кришан се правеше на Наполео и Хитлер взети заедно. Щеше да реже глави на областни, полуцейски шефове и на кого ли не. Студиото приличаше на кланица. Тази вечер този михлюзин мрънкаше, че нямат нищо общо с Правителството "Педофили". Жалка картика. Копейката го завря там от където е излязъл. Днес зулусите ще го довършат.

    05:23 21.02.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    9 6 Отговор
    Защо този педофил го срам да признае, че правителството е педофилско на ппдб и техният брат Бойко Борисов???

    05:25 21.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    Това нефелно Правителство "Педофили" е сирак. Никой не го иска. Само Мирча Кришан се беше натъпкал с някакви субстанции и се правеше на Хитлер в някакво студио. Май беше при Цветанка, а на нея и се искаше да избяга. Чак очилата и се изпотиха от зор

    05:39 21.02.2026

  • 7 име

    3 1 Отговор
    Да си каже Гюров как го договори този кабинет. Да каже публично имаше ли натиск от Йотова или Радев за конкретни имена; познава ли ги всички тези и лично ли ги уговаря да заемат съответните постове; или някой му го е наредил кобинета и му е дал списъка. Много шарени министри, copocoиди, ДПС и СДС мумии, вякакви тотално неизвестни... Едва ли всички са познати на Гюров, да каже кой му е направил кабинета!

    Коментиран от #8, #20

    06:48 21.02.2026

  • 8 Станчо

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    И защо и какво да си казва? Той си го каза, като обяви кабинета! За да се сформира, трябва да се договори и в това драма няма. Всичко друго са спекулации, заложени бомби и шуротии.

    07:00 21.02.2026

  • 9 защо

    1 0 Отговор
    "Съществува реален риск за първи път в модерната история на България в 52-ото Народно събрание да се изгуби европейското мнозинство."

    Добре де г-н Иванов, съобщавате ни факт. Кажете ЗАЩО. Преди години имаше стабилно, да не кажа огромно мнозинство, пък сега - няма.

    07:11 21.02.2026

  • 10 Хмм

    2 1 Отговор
    а Йотова разчита на турски гласове,че се кани президент да става, чрез избори а не по благоволението на прездента Радев, който обърка сметките на всички - пеевски дето все го призоваваше да излее на терен да се състезава с него лично млъкна, борисов няма да е първи, Възраждане намалява фатално, защо да гласуват за тях като нямат намерение да управляват, само митинги, а в зала гласуват с ГЕРБ, Величие и МЕЧ си заминават, заедно с ренегатите от БСП и ИТН.

    08:01 21.02.2026

  • 11 Хаха

    2 3 Отговор
    Кабинета на Костов, Борисов, Деса простакеса, Прокопи, Доган и Сорос бе предварително обобщен от Льотчика Радефф и подписан тамплиерката Йотова за секунди! Колкото и да се въртите това е кабинета на Позора!

    08:04 21.02.2026

  • 12 Майора

    7 2 Отговор
    Ало Иванов , вие от “Дай Българияна НПО” само се оправдавате , но фактите са неумолими! Вие узаконихте това НПО , вие го регистрирахте , вие го спонсорирайте!Това правителство не е на Гюров , то е на “Боташ”и НПО на Сорос, затова и половината министри са от тях,и целта му е не честни избори , асвое МВР , свои началник служби и свой главен прокурор!

    08:15 21.02.2026

  • 14 Перо

    2 1 Отговор
    Отговорността за избора, въпреки ограниченията и назначаването с указ на неблагонадеждни елементи на ключови постове е изцяло на Йотова. Този избор на Гюров не е наложен на Йотова силово и тя има властта на възражение, както направи Радев навремето за вътрешния министър!

    Коментиран от #19

    08:51 21.02.2026

  • 15 А Гюров е на ППДБ

    4 3 Отговор
    А Гюров е на ППДБ. Толкова е просто също!

    А министрите са на ППДБ и Радев това също е просто и ПП е на Радев също. Изводът е в това уравнение От математиката знаем, че следователно цялото правителство е на ППДБ и Радев с тяхно МВР.
    Извод цялата секта ППДБ и гуруто им Радев са за затвора не за Парламента.

    09:11 21.02.2026

  • 16 ДСБ се мъчат

    1 1 Отговор
    да заемаат някаква нюансирана позиция, уж били нещо по така, а не преки лакеи на Радев, каквито са ПП, но истината е, че хората ги възприемат като едно цяло - ППДБ- Шарлатааните на Радев!

    Така и ще ги оценяъ на изборите- като Шарлатаните на Радев.

    ГЕРБ и ППДБ ще се сринат на тези избори!

    09:57 21.02.2026

  • 17 А бе

    1 0 Отговор
    Да можеше да обясниш и причастността Ви за Петрохан така с едно "ПРОСТО Е"

    10:20 21.02.2026

  • 18 просто е

    1 0 Отговор
    прости хора - дебии, редят кабинети под чуждо име за маскировка - значи замислят нещо нередно, с приписвано другиму авторство

    11:18 21.02.2026

  • 19 очевидно

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    тя е възприела друга линия на поведение - да приема всички предложения и да ги остави сами да се дънят и потъват,тъй като не са нейни предложения и са формирани другаде и от другиго, а по съдържанието съдим очвадна близост до ДБ

    11:21 21.02.2026

  • 20 ама не разбрахте ли

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    че този кабинет само проформа е на Гюров и членовете му са м непознати -видно от това ка сричаше и се пънеше при имената им, а впоследствие и от издънката на вице-то,което е демонстрирало лошо възпитание и култура при изборите в далечна страна и привързавост към алкохола и дрогата при шофиране у нас, а от изкзванията му по повод Петрохан и учудване защо хората не приемат за нормални отношенията меду мъже и момчета,както чухме от изявлениено на Тошко Африкански в парламента и пред журналистите - чисто НПО-произведение!

    11:26 21.02.2026

