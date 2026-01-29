Трима убити при руски въздушни атаки в Запорожка област, шест са вече жертвите на удара по влака край Харков

Руски въздушни удари отнеха живота на трима души в разположената в източната част на Централна Украйна Запорожка област, съобщи областният ѝ управител, цитиран от Франс прес и БТА.

"Руснаците извършиха атаки с дронове срещу жилищни райони във Вилнюск. Две жени и мъж са убити, а друг мъж е ранен", написа Иван Фьодоров в социалната мрежа "Телеграм". "Разрушени са домове, има и възникнали пожари."

Украинският енергиен министър Денис Шмигал съобщи снощи, че 610 000 души в Киев остават без електричество заради руските удари, предаде Укринформ.

"Що се отнася до положението с електричеството – дефицитът в мощностите се запазва. По данни към тази вечер 610 000 потребители в Киев са без ток", посочи той.

Шмигал добави, че Украйна продължава да търси помощ от международните партньори за доставка на електрогенератори. Шестнайсет страни са предоставили стотици генератори, като най-новата пратка пристигна от Италия, както съобщи агенция АНСА.

Във вечерното си видеообръщение президентът Володимир Зеленски каза, че най-тежко положението с електричеството и отоплението остава в Киев и разкритикува градската управа на украинската столица, че не се справя добре в кризата.

"Необходимото оборудване трябваше да бъде набавено много преди зимата, а властите в Киев трябва да действат много по-бързо, за да облекчат живота на хората, поне през февруари. Всеки в правителството е готов да помогне", каза украинският лидер, цитиран от ДПА.

Кметът на столицата Виталий Кличко е политически съперник на президента.

Руските атаки с дронове и балистични и крилати ракети засегнаха тежко енергийната инфраструктура в Киев.

Броят на загиналите от руската атака срещу пътнически влак в Харковска област на 27 януари се е увеличил до шест. Регионалната прокуратура съобщи това в сряда, 28 януари, предаде NV, цитирана от ФОКУС.



От там отбелязаха, че телата на загиналите са силно обгорели, което е затруднило определянето на броя им на място.



Както отбелязва прокуратурата, съдебномедицинска експертиза е установила, че откритите на мястото на руската атака фрагменти от тела принадлежат на шестима загинали.



От ведомството добавят, че в бъдеще ще бъде проведена молекулярно-генетична (ДНК) експертиза за идентифициране на загиналите.



Вечерта на 27 януари, близо до село Язиково, Изюмски район, Харковска област, руските сили атакуваха с три дрона пътнически влак, пътуващ по маршрута Чоп-Харков-Барвинкове



Харковската регионална прокуратура отбеляза още, че е имало две попадения: едно близо до влака, а друго във вагон. Руснаците са използваха три ударни дрона, за които по-рано се смяташе, че са от типа "Геран-2“.



Според украинския президент Володимир Зеленски, във вагона, ударен от един от дроновете, е имало 18 души. По време на атаката във влака са пътували над 200 души.