Новини
Свят »
Украйна »
Трима убити при руски въздушни атаки в Запорожка област, шест са вече жертвите на удара по влака край Харков

Трима убити при руски въздушни атаки в Запорожка област, шест са вече жертвите на удара по влака край Харков

29 Януари, 2026 05:32, обновена 29 Януари, 2026 04:39 588 4

  • харков-
  • запорожие-
  • удари-
  • русия-
  • украйна-
  • загинали

Положението в енергетиката остава най-тежко в Киев

Трима убити при руски въздушни атаки в Запорожка област, шест са вече жертвите на удара по влака край Харков - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски въздушни удари отнеха живота на трима души в разположената в източната част на Централна Украйна Запорожка област, съобщи областният ѝ управител, цитиран от Франс прес и БТА.

"Руснаците извършиха атаки с дронове срещу жилищни райони във Вилнюск. Две жени и мъж са убити, а друг мъж е ранен", написа Иван Фьодоров в социалната мрежа "Телеграм". "Разрушени са домове, има и възникнали пожари."

Украинският енергиен министър Денис Шмигал съобщи снощи, че 610 000 души в Киев остават без електричество заради руските удари, предаде Укринформ.

"Що се отнася до положението с електричеството – дефицитът в мощностите се запазва. По данни към тази вечер 610 000 потребители в Киев са без ток", посочи той.

Шмигал добави, че Украйна продължава да търси помощ от международните партньори за доставка на електрогенератори. Шестнайсет страни са предоставили стотици генератори, като най-новата пратка пристигна от Италия, както съобщи агенция АНСА.

Във вечерното си видеообръщение президентът Володимир Зеленски каза, че най-тежко положението с електричеството и отоплението остава в Киев и разкритикува градската управа на украинската столица, че не се справя добре в кризата.

"Необходимото оборудване трябваше да бъде набавено много преди зимата, а властите в Киев трябва да действат много по-бързо, за да облекчат живота на хората, поне през февруари. Всеки в правителството е готов да помогне", каза украинският лидер, цитиран от ДПА.

Кметът на столицата Виталий Кличко е политически съперник на президента.

Руските атаки с дронове и балистични и крилати ракети засегнаха тежко енергийната инфраструктура в Киев.

Броят на загиналите от руската атака срещу пътнически влак в Харковска област на 27 януари се е увеличил до шест. Регионалната прокуратура съобщи това в сряда, 28 януари, предаде NV, цитирана от ФОКУС.

От там отбелязаха, че телата на загиналите са силно обгорели, което е затруднило определянето на броя им на място.

Както отбелязва прокуратурата, съдебномедицинска експертиза е установила, че откритите на мястото на руската атака фрагменти от тела принадлежат на шестима загинали.

От ведомството добавят, че в бъдеще ще бъде проведена молекулярно-генетична (ДНК) експертиза за идентифициране на загиналите.

Вечерта на 27 януари, близо до село Язиково, Изюмски район, Харковска област, руските сили атакуваха с три дрона пътнически влак, пътуващ по маршрута Чоп-Харков-Барвинкове

Харковската регионална прокуратура отбеляза още, че е имало две попадения: едно близо до влака, а друго във вагон. Руснаците са използваха три ударни дрона, за които по-рано се смяташе, че са от типа "Геран-2“.

Според украинския президент Володимир Зеленски, във вагона, ударен от един от дроновете, е имало 18 души. По време на атаката във влака са пътували над 200 души.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карго 200

    0 7 Отговор
    Украинските сили са свалили руски изтребител Су-34. Z-блогърът Иля Туманов вече го оплаква.

    Коментиран от #2

    04:44 29.01.2026

  • 2 хихи

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    и се очаква скора да преминат на парад в Москва........
    на път за Сибир...

    05:02 29.01.2026

  • 3 кернел

    3 0 Отговор
    Обикновено се прикачват вагони с оръжие.

    05:20 29.01.2026

  • 4 колко нежно ги бият

    2 0 Отговор
    батко е съвестен и не ги дере както ще бъде в полша да речем

    05:25 29.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания