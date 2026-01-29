Русия и Украйна размениха тела на загинали войници: 1000 за Киев, 38 за Москва

Русия и Украйна извършиха нова размяна на тела на загинали войници, съобщава Ройтерс. Подобни операции се провеждат регулярно с цел тленните останки на загиналите да бъдат върнати на техните семейства, предава News.bg.
Москва е предала на Киев телата на 1000 украински войници, потвърдиха и двете страни. В замяна Украйна е върнала на Русия телата на 38 руски военнослужещи, заяви помощникът на руския президент Владимир Медински.
Медински публикува снимка от размяната в Telegram, на която се виждат бели хладилни камиони, разположени на заснежена територия край гора, както и хора, облечени в защитни костюми за биологична опасност.
Координационният център на Украйна за размяна на пленници също потвърди операцията, като уточни, че Русия е предала на Киев 1000 тела, за които Москва твърди, че принадлежат на украински военнослужещи.
Киев и Москва продължават редовната размяна на тленни останки на загинали във войната. Последната размяна на военнопленници между двете страни обаче е била през октомври 2025 г., като и двете страни се обвиняват взаимно в забавяне на нови подобни договорености.
1 Санкция
Коментиран от #23
14:59 29.01.2026
2 Песков ли каза 38?
Няма по големи смешници от руснята!
Коментиран от #6, #7, #12, #16, #46
15:00 29.01.2026
3 Лопата Орешник
Коментиран от #73
15:00 29.01.2026
4 татунчо 🍌
Коментиран от #15
15:00 29.01.2026
5 Тома
15:02 29.01.2026
6 Не бе т.ч40
До коментар #2 от "Песков ли каза 38?":Украинските медии го публикуваха.
15:02 29.01.2026
7 Лопата Орешник
До коментар #2 от "Песков ли каза 38?":Тръмп е шампион по кратко време за смяна на мнение! От Боко по бързо го сменя, а и по често! Сутринта превзема някоя държава, до вечерта това е една красива държава с чудесен лидер! Шизо!
15:02 29.01.2026
8 ха-ха 😝
15:02 29.01.2026
9 Ватманяк
Коментиран от #54
15:02 29.01.2026
10 Погребалните услуги в Русия
Коментиран от #28, #52
15:02 29.01.2026
11 Хм...
Коментиран от #29, #32
15:03 29.01.2026
12 Мурка
До коментар #2 от "Песков ли каза 38?":ОСВЕН ТЕБ
15:03 29.01.2026
13 Да ви е.а
15:03 29.01.2026
14 Симо
15:03 29.01.2026
15 Сила
До коментар #4 от "татунчо 🍌":Руснаците изяждат мъртвите си другари ....в армията на РФ е пълно с канибали , убийци и садисти освободени от затворите за да се бият на фронта .....
Коментиран от #18
15:03 29.01.2026
16 Можеш ли да сметнеш
До коментар #2 от "Песков ли каза 38?":съотношението. Русите всрдвт своите, с укрите като стадо говеда мрат.
Коментиран от #20
15:04 29.01.2026
17 Сбъркан русо де бил
15:04 29.01.2026
18 татунчо 🍌
До коментар #15 от "Сила":А НЯКОЙ НА ТЕБ ТИ Е ,,ИЗЯЛ ,, МОЗЪКА ОЩЕ ПРИ РАЖДАНЕТО ТИ !
Коментиран от #35
15:04 29.01.2026
19 Учуден
15:04 29.01.2026
20 гост
До коментар #16 от "Можеш ли да сметнеш":калиев фосфат...за украинските поля..
15:05 29.01.2026
21 Груз 300
15:05 29.01.2026
22 мдаааа
15:05 29.01.2026
23 Няма нищо общо
До коментар #1 от "Санкция":Масово убитите руснаци веднага се изгарят на място в мобилни крематориуми. После щаба решава каква част и кога да обяви за убити, колко да обяви за изчезнали. Това прикриване на данни от руснаците и кога точно са убити е свързано не само с манипулиране на общественото настроение, но и с обезщетенията, които трябва да дават на руските семейства.
Коментиран от #30
15:05 29.01.2026
24 Във военните учебници пише,
Писание за малоумници.
15:07 29.01.2026
25 Божеее
15:07 29.01.2026
26 Тутунчо ,
Коментиран от #37
15:07 29.01.2026
27 Сатана Z
15:07 29.01.2026
28 аz CВО Победа 80
До коментар #10 от "Погребалните услуги в Русия":Един детайл!Крематориумът в Петербург бе увеличен с 82000 кв.м.И стана най-големият крематориум в света.
Коментиран от #34
15:07 29.01.2026
29 Хм...
До коментар #11 от "Хм...":За миналата година обмена на тела на загинали военни е общо 182÷12063 в полза на Русия. Съотношението е още по брутално. Сметнал съм го, но няма да го цитирам, че някое розАво пони ще вземе да се спомине от когнитивен дисонанс.
15:08 29.01.2026
30 овч, 🐑
До коментар #23 от "Няма нищо общо":Наблягай на киселото зеле и бахура , писането и мисленето не са за твоята глава ! 🐏
Коментиран от #53
15:08 29.01.2026
31 Тити на Кака
Леле как ми се вдигна доверието в милионитееееее......
"Слава бусов, тецекашникам - слава!"
Коментиран от #36
15:08 29.01.2026
32 Прав си, че
До коментар #11 от "Хм...":съотношението на загиналите е в полза на Русия. Но не е толкова голямо 1 към 26, някъде 1 към 5 в полза на Русия. Винаги атакуващия дава повече жертви, това е неминуемо.
Коментиран от #58
15:09 29.01.2026
33 Кучета гризат руските трупове
Какво да връщат!
15:09 29.01.2026
34 Тити на Кака
До коментар #28 от "аz CВО Победа 80":Осем, осем милиона кв. метра, осеееем!
15:10 29.01.2026
35 Сила
До коментар #18 от "татунчо 🍌":Ха ха ...сега сериозно , при удар с дрон обикновенно не остава нищо , димяща дупка ,има достатъчно кадри в нета !!! Украинците бият предимно с дронове , просто не остават тела !!!
Коментиран от #63
15:10 29.01.2026
36 Руската пропаганда
До коментар #31 от "Тити на Кака":Има за цел глупака
Коментиран от #44, #49
15:10 29.01.2026
37 татунчо 🍌
До коментар #26 от "Тутунчо ,":Нали ? Щраус , мамин, сладък .....
Коментиран от #42
15:11 29.01.2026
38 Значи Киев печели нали
15:11 29.01.2026
39 Не е честно
Коментиран от #43
15:12 29.01.2026
40 Злобното Зели
15:13 29.01.2026
41 Монката
15:14 29.01.2026
42 Тутунчо ,
До коментар #37 от "татунчо 🍌":Йохан , маминия ...
15:15 29.01.2026
43 Па съм я бе
До коментар #39 от "Не е честно":Ще дойде и до твоето семейство!
15:16 29.01.2026
44 Тити на Кака
До коментар #36 от "Руската пропаганда":Ти си живото доказателство за това, коментирайки инфо, потвърдено и от украинската страна като кръгъл глупак, чрез кръгъл лозунг.
Почитания, папагале 😉😂😂
15:17 29.01.2026
45 Хм...
15:18 29.01.2026
46 Ами той Тръмп каза и друго...?!
До коментар #2 от "Песков ли каза 38?":Че ще спре войната за 24 часа...!
А да не говорим какво каза,по време на ,,Ковида"-
,,Пийте белина...!"...!
Коментара е излишен...!
15:18 29.01.2026
47 И СИ ГИ КРЕМИРАТ НА МЯСТО.
15:18 29.01.2026
48 Дас Хаген
15:19 29.01.2026
49 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #36 от "Руската пропаганда":Като гледам-подействала ти е...!
15:20 29.01.2026
50 12345
15:20 29.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дон Дони
До коментар #10 от "Погребалните услуги в Русия":Спокойно Русия има достатъчно територия за гробища, но в Украйна скоро няма да има кой да погребва мъртвите!
15:23 29.01.2026
53 Другарю
До коментар #30 от "овч, 🐑":овч, 🐑 , какъв русофил сте, при положение, че се подигравате така с милиони загинали руснаци. Роднините на тези хора в Русия нямат новини за тях от 4г. не знаят мъртви ли са, живи ли са и къде са изчезнали. В Руското министерство на отбраната има постъпили 800 000 молби- запитвания от семейства на мобилизирани войници, от които няма и следа.
Коментиран от #60
15:25 29.01.2026
54 Тоя, пък.
До коментар #9 от "Ватманяк":Ами няма как 2 милиона армия да е дала 1.2 милиона yбити, когато на всеки загинал има трима тежко ранени и тая армия още да съществува. Математически невъзможно е. Затова русофобството в тежка форма, трябва да се признае за ментален и психически недъг, равен на недееспособност и всички русофоби да бъдат изтрити от избирателните списъци. България е на тоя хал, в голама степен: защото откровени дeбили имат право да гласуват и го правят.
15:25 29.01.2026
55 стоян георгиев
Коментиран от #70
15:26 29.01.2026
56 БАНко
15:26 29.01.2026
57 123456
15:26 29.01.2026
58 Макробиолог
До коментар #32 от "Прав си, че":В полза на Русия е и реалното съотношение не е 1000 към трийсетина,а хиляда към 200-300,щот Русия макар и бавно ,но настъпва и съответно си събира убитите.Настъпващата страна в случая дава по малко жертви щот ползва тактиката на валяка,бавно но славно ,за да може преимуществото в артилерия, авиация,дронове и т.н.да зачиства герена.
15:26 29.01.2026
59 Точен
Коментиран от #71
15:27 29.01.2026
60 Тоя, пък.
До коментар #53 от "Другарю":Хахахаха, за олигoфpeнът не питай - той сам ще се обади !!!
Хайде ТИ ми обясни, Oлигoв - как два милиона армия е дала "милиони загинали"? Колко милиона - два, пет, десет?
15:28 29.01.2026
61 38 герои
15:29 29.01.2026
62 Българин
15:30 29.01.2026
63 Тоя, пък.
До коментар #35 от "Сила":Да, бе - укропците с дронове, руснаците с 500-килограмови самолетни Бомби... къде ще останат тела и къде не? Освен това руснаците също имат дронове и то повече от укропците.
Диагнозата ми за русофобите се потвърждава буквално ежеминутно.
Коментиран от #66
15:31 29.01.2026
64 нннн
15:32 29.01.2026
65 Факт
Така или иначе рашистите нямат power в башибозука си за краен успех .. .
4 години се мъчат да окупират 30%от Донбас и не могат въпреки огромното си превъзходство в оръжия и месо... Наложи се и да просят хиляди войници, ракети и боеприпаси от Северна Корея и Иран,а кономиката на Раша е в будна кома която скоро ще приключи с летален край.
15:42 29.01.2026
66 Сила
До коментар #63 от "Тоя, пък.":Повече от година на фронта няма руски танкове и бронирани машини ...просто няма , и в "склада "няма !!! Унищожиха ги , придвижват се с кой каквото намери ( включително коне , магарета и други селскостопански животни ) а ти ми говориш за самолети ...!!? Сигурно има десетина останали ....
Коментиран от #69
15:45 29.01.2026
67 оня с коня
15:47 29.01.2026
68 абе има ли мозък в Русороба
15:48 29.01.2026
69 Дългия
До коментар #66 от "Сила":Муцка силата ти е отзад на педя под кръста ,само задния цип трябва да си отвориш .
15:48 29.01.2026
70 стоян георгиев-π4оka
До коментар #55 от "стоян георгиев":Напротив адашче ,2мил кърлежа по малко които щяха да смучат от нас .
15:51 29.01.2026
71 Баш Българин
До коментар #59 от "Точен":Радвай се българино ,от над два милиона укровдовички една голяма част ще дойдат в България и ще искат опрашване ,зареждай се отсега със билката бабини зъби за чай и по няколко патрондаша със шлифери ,че яка работа те чака лятото .
16:04 29.01.2026
72 Бизнес инсайдър
16:10 29.01.2026
73 шебек
До коментар #3 от "Лопата Орешник":ти какво работиш та все си тук?
Коментиран от #75
16:17 29.01.2026
74 Бойкот на О.Л.Хлъц
Укрите твърдят, че всеки убиват поне по 4-5 хиляди...
Коментиран от #76, #77, #78
16:22 29.01.2026
75 да знаеш
До коментар #73 от "шебек":Пенсионер е, ти работиш за него.
16:23 29.01.2026
76 е ми
До коментар #74 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":само 38 руснаци са били на украинска територия... останалите 2000 са си ги прибрали с ГРУЗ 200. Все пак не случайно има дават чували като отиват на фронта.
16:24 29.01.2026
77 да бе...
До коментар #74 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":всеки който убият отиват в редиуците на руснаците и го взимат за да борят фраговете.
леле колко си умИн
16:24 29.01.2026
78 хахаха
До коментар #74 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":явно не си правят труда да ги събират
16:25 29.01.2026