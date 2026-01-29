Русия и Украйна размениха тела на загинали войници: 1000 за Киев, 38 за Москва

Русия и Украйна извършиха нова размяна на тела на загинали войници, съобщава Ройтерс. Подобни операции се провеждат регулярно с цел тленните останки на загиналите да бъдат върнати на техните семейства, предава News.bg.

Москва е предала на Киев телата на 1000 украински войници, потвърдиха и двете страни. В замяна Украйна е върнала на Русия телата на 38 руски военнослужещи, заяви помощникът на руския президент Владимир Медински.

Медински публикува снимка от размяната в Telegram, на която се виждат бели хладилни камиони, разположени на заснежена територия край гора, както и хора, облечени в защитни костюми за биологична опасност.

Координационният център на Украйна за размяна на пленници също потвърди операцията, като уточни, че Русия е предала на Киев 1000 тела, за които Москва твърди, че принадлежат на украински военнослужещи.

Киев и Москва продължават редовната размяна на тленни останки на загинали във войната. Последната размяна на военнопленници между двете страни обаче е била през октомври 2025 г., като и двете страни се обвиняват взаимно в забавяне на нови подобни договорености.