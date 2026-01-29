Новини
Русия и Украйна размениха тела на загинали войници: 1000 за Киев, 38 за Москва
  Тема: Украйна

Русия и Украйна размениха тела на загинали войници: 1000 за Киев, 38 за Москва

29 Януари, 2026 14:58 1 626 78

Поредната хуманитарна размяна цели да позволи на близките да погребат загиналите на фронта

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Русия и Украйна извършиха нова размяна на тела на загинали войници, съобщава Ройтерс. Подобни операции се провеждат регулярно с цел тленните останки на загиналите да бъдат върнати на техните семейства, предава News.bg.

Москва е предала на Киев телата на 1000 украински войници, потвърдиха и двете страни. В замяна Украйна е върнала на Русия телата на 38 руски военнослужещи, заяви помощникът на руския президент Владимир Медински.

Медински публикува снимка от размяната в Telegram, на която се виждат бели хладилни камиони, разположени на заснежена територия край гора, както и хора, облечени в защитни костюми за биологична опасност.

Координационният център на Украйна за размяна на пленници също потвърди операцията, като уточни, че Русия е предала на Киев 1000 тела, за които Москва твърди, че принадлежат на украински военнослужещи.

Киев и Москва продължават редовната размяна на тленни останки на загинали във войната. Последната размяна на военнопленници между двете страни обаче е била през октомври 2025 г., като и двете страни се обвиняват взаимно в забавяне на нови подобни договорености.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Санкция

    79 9 Отговор
    Това е реалното съотношение в загубите!!!

    Коментиран от #23

    14:59 29.01.2026

  • 2 Песков ли каза 38?

    9 74 Отговор
    Щото Тръмп друго ка@!
    Няма по големи смешници от руснята!

    Коментиран от #6, #7, #12, #16, #46

    15:00 29.01.2026

  • 3 Лопата Орешник

    58 6 Отговор
    Кво повече да говорим?

    Коментиран от #73

    15:00 29.01.2026

  • 4 татунчо 🍌

    67 3 Отговор
    1000/38 ?! Центовете тук , как дела сегодня ?!

    Коментиран от #15

    15:00 29.01.2026

  • 5 Тома

    54 2 Отговор
    Не е лош размера

    15:02 29.01.2026

  • 6 Не бе т.ч40

    54 1 Отговор

    До коментар #2 от "Песков ли каза 38?":

    Украинските медии го публикуваха.

    15:02 29.01.2026

  • 7 Лопата Орешник

    58 1 Отговор

    До коментар #2 от "Песков ли каза 38?":

    Тръмп е шампион по кратко време за смяна на мнение! От Боко по бързо го сменя, а и по често! Сутринта превзема някоя държава, до вечерта това е една красива държава с чудесен лидер! Шизо!

    15:02 29.01.2026

  • 8 ха-ха 😝

    51 3 Отговор
    Къде са ония , дето все едно и също пишат вече четири години ? Някой от тях , изкласил до 2-ри клас да разясни съотношението 1000 към 38 за руснаците !

    15:02 29.01.2026

  • 9 Ватманяк

    53 4 Отговор
    Вече няколко пъти се разменят тела. Все по 1000 убити украинци срещу 38 убити руснаци. Интересто 1 милион и 200 хиляди загинали руснаци кога ще бъдат предадени. Може би през 22 век. Ако има такъв.

    Коментиран от #54

    15:02 29.01.2026

  • 10 Погребалните услуги в Русия

    8 50 Отговор
    поскъпнаха 11 пъти! Вече няма места, работят само крематориите.

    Коментиран от #28, #52

    15:02 29.01.2026

  • 11 Хм...

    54 4 Отговор
    Съотношение 1÷26 в полза на Русия. Това говори достатъчно, пък розАвите понита нека си цвилят.

    Коментиран от #29, #32

    15:03 29.01.2026

  • 12 Мурка

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Песков ли каза 38?":

    ОСВЕН ТЕБ

    15:03 29.01.2026

  • 13 Да ви е.а

    37 4 Отговор
    „Зеленски иска да остане в историята като лидер, спасил Украйна“, каза той. „А не като този, който е претърпял поражение.“ /// Някой може да си помисли, че Владимир Путин иска да остане в историята като лидер, претърпял поражение, и дори не от ръцете на американците, а от ръцете на някакъв бандеровец, наркоман и крадец на име Зеленски. Е, ако случаят е такъв, тогава решението трябва да бъде унищожаването на този бандеровец, наркоман и крадец Зеленски. Ако не иска да остане в историята като неудачник, нека остане в историята като „герой“, дал живота си за Бандера, кокаин и пари.

    15:03 29.01.2026

  • 14 Симо

    44 5 Отговор
    Или украинците дават в десетки пъти повече жертви в този конфликт, или само руснаците се опитват да върнат на семействата телата на децата им. Семействата на тези загинали младежи, трябва да разпънат зеления на кръст, за продължаващите кръвопролития.

    15:03 29.01.2026

  • 15 Сила

    4 45 Отговор

    До коментар #4 от "татунчо 🍌":

    Руснаците изяждат мъртвите си другари ....в армията на РФ е пълно с канибали , убийци и садисти освободени от затворите за да се бият на фронта .....

    Коментиран от #18

    15:03 29.01.2026

  • 16 Можеш ли да сметнеш

    25 5 Отговор

    До коментар #2 от "Песков ли каза 38?":

    съотношението. Русите всрдвт своите, с укрите като стадо говеда мрат.

    Коментиран от #20

    15:04 29.01.2026

  • 17 Сбъркан русо де бил

    5 11 Отговор
    Получих оргазъм.

    15:04 29.01.2026

  • 18 татунчо 🍌

    32 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сила":

    А НЯКОЙ НА ТЕБ ТИ Е ,,ИЗЯЛ ,, МОЗЪКА ОЩЕ ПРИ РАЖДАНЕТО ТИ !

    Коментиран от #35

    15:04 29.01.2026

  • 19 Учуден

    41 4 Отговор
    Как 38 ,бе????Да не са 3800??Нали ни обясняват редовно, че украинците трепели руснаците като пилци.

    15:04 29.01.2026

  • 20 гост

    18 0 Отговор

    До коментар #16 от "Можеш ли да сметнеш":

    калиев фосфат...за украинските поля..

    15:05 29.01.2026

  • 21 Груз 300

    4 30 Отговор
    Руските майки няма да могат да си погребат децата.Изпушиха през мобилните крематориуми🤣🤣

    15:05 29.01.2026

  • 22 мдаааа

    22 3 Отговор
    Излиза че не рузия , а Украйна е 240 млн.

    15:05 29.01.2026

  • 23 Няма нищо общо

    7 41 Отговор

    До коментар #1 от "Санкция":

    Масово убитите руснаци веднага се изгарят на място в мобилни крематориуми. После щаба решава каква част и кога да обяви за убити, колко да обяви за изчезнали. Това прикриване на данни от руснаците и кога точно са убити е свързано не само с манипулиране на общественото настроение, но и с обезщетенията, които трябва да дават на руските семейства.

    Коментиран от #30

    15:05 29.01.2026

  • 24 Във военните учебници пише,

    7 23 Отговор
    че загобите на атакуващите са от 3 до 5 пъти по големи от отбраняващите се!
    Писание за малоумници.

    15:07 29.01.2026

  • 25 Божеее

    16 4 Отговор
    За 1 рашан 26 и + x0х0ли или /1000 укри за 38 рашана/!!!!

    15:07 29.01.2026

  • 26 Тутунчо ,

    4 2 Отговор
    Сладур си ти .. 🤭😁

    Коментиран от #37

    15:07 29.01.2026

  • 27 Сатана Z

    28 5 Отговор
    В Минесота има повече убити американци ,отколкото руснаци на фронта.

    15:07 29.01.2026

  • 28 аz CВО Победа 80

    3 26 Отговор

    До коментар #10 от "Погребалните услуги в Русия":

    Един детайл!Крематориумът в Петербург бе увеличен с 82000 кв.м.И стана най-големият крематориум в света.

    Коментиран от #34

    15:07 29.01.2026

  • 29 Хм...

    33 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хм...":

    За миналата година обмена на тела на загинали военни е общо 182÷12063 в полза на Русия. Съотношението е още по брутално. Сметнал съм го, но няма да го цитирам, че някое розАво пони ще вземе да се спомине от когнитивен дисонанс.

    15:08 29.01.2026

  • 30 овч, 🐑

    15 2 Отговор

    До коментар #23 от "Няма нищо общо":

    Наблягай на киселото зеле и бахура , писането и мисленето не са за твоята глава ! 🐏

    Коментиран от #53

    15:08 29.01.2026

  • 31 Тити на Кака

    21 3 Отговор
    Оппаланкаааааа........2-3-5- милиона убити руснаци, а върнати....38 тленни останки.....
    Леле как ми се вдигна доверието в милионитееееее......
    "Слава бусов, тецекашникам - слава!"

    Коментиран от #36

    15:08 29.01.2026

  • 32 Прав си, че

    5 17 Отговор

    До коментар #11 от "Хм...":

    съотношението на загиналите е в полза на Русия. Но не е толкова голямо 1 към 26, някъде 1 към 5 в полза на Русия. Винаги атакуващия дава повече жертви, това е неминуемо.

    Коментиран от #58

    15:09 29.01.2026

  • 33 Кучета гризат руските трупове

    3 25 Отговор
    Няма кой да ги прибира!
    Какво да връщат!

    15:09 29.01.2026

  • 34 Тити на Кака

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "аz CВО Победа 80":

    Осем, осем милиона кв. метра, осеееем!

    15:10 29.01.2026

  • 35 Сила

    2 26 Отговор

    До коментар #18 от "татунчо 🍌":

    Ха ха ...сега сериозно , при удар с дрон обикновенно не остава нищо , димяща дупка ,има достатъчно кадри в нета !!! Украинците бият предимно с дронове , просто не остават тела !!!

    Коментиран от #63

    15:10 29.01.2026

  • 36 Руската пропаганда

    1 20 Отговор

    До коментар #31 от "Тити на Кака":

    Има за цел глупака

    Коментиран от #44, #49

    15:10 29.01.2026

  • 37 татунчо 🍌

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тутунчо ,":

    Нали ? Щраус , мамин, сладък .....

    Коментиран от #42

    15:11 29.01.2026

  • 38 Значи Киев печели нали

    20 1 Отговор
    1000 за Киев, 38 за Москва

    15:11 29.01.2026

  • 39 Не е честно

    12 4 Отговор
    Киев получава повече месо

    Коментиран от #43

    15:12 29.01.2026

  • 40 Злобното Зели

    19 2 Отговор
    Е добре де, те укрите по 1000 души на ден избиват,а пък само 38 тела връщат що така???

    15:13 29.01.2026

  • 41 Монката

    20 2 Отговор
    Хубаво съотношение в цифри и отново в полза на Велика Русия! Поздравления!

    15:14 29.01.2026

  • 42 Тутунчо ,

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "татунчо 🍌":

    Йохан , маминия ...

    15:15 29.01.2026

  • 43 Па съм я бе

    1 7 Отговор

    До коментар #39 от "Не е честно":

    Ще дойде и до твоето семейство!

    15:16 29.01.2026

  • 44 Тити на Кака

    10 2 Отговор

    До коментар #36 от "Руската пропаганда":

    Ти си живото доказателство за това, коментирайки инфо, потвърдено и от украинската страна като кръгъл глупак, чрез кръгъл лозунг.
    Почитания, папагале 😉😂😂

    15:17 29.01.2026

  • 45 Хм...

    16 2 Отговор
    Всичкия кадър на посолствоТО е изкаран на амбразурата. Куцо, кьораво и сакато. С пълен глас се отричат очевадни факти признати и от двете страни, и Русия, и у крайна. И предвид, че става дума за хора загиващи във военен конфликт, дори не е смешно. Жалко е. Само не знам как идейните евроатлантически розАви понита се справят с когнитивния дисонанс.

    15:18 29.01.2026

  • 46 Ами той Тръмп каза и друго...?!

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Песков ли каза 38?":

    Че ще спре войната за 24 часа...!
    А да не говорим какво каза,по време на ,,Ковида"-
    ,,Пийте белина...!"...!
    Коментара е излишен...!

    15:18 29.01.2026

  • 47 И СИ ГИ КРЕМИРАТ НА МЯСТО.

    1 12 Отговор
    МИ ТЕ РАШКИТЕ НАЛИ НАПРЕДВАТ И СИ ГИ СЪБИРАТ СВОИТЕ, УКРАИНЦИТЕ КАКВО ДА РАЗМЕНЯТ ПОСЛЕ ?

    15:18 29.01.2026

  • 48 Дас Хаген

    10 2 Отговор
    Ето ви съотношението на убитите! Да слушат Калас и Урсула и да не се предават!

    15:19 29.01.2026

  • 49 ТОЧНО ТАКА...!

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Руската пропаганда":

    Като гледам-подействала ти е...!

    15:20 29.01.2026

  • 50 12345

    9 2 Отговор
    Това показва каква е пропорцията на жертвите от двете страни.

    15:20 29.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дон Дони

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "Погребалните услуги в Русия":

    Спокойно Русия има достатъчно територия за гробища, но в Украйна скоро няма да има кой да погребва мъртвите!

    15:23 29.01.2026

  • 53 Другарю

    2 14 Отговор

    До коментар #30 от "овч, 🐑":

    овч, 🐑 , какъв русофил сте, при положение, че се подигравате така с милиони загинали руснаци. Роднините на тези хора в Русия нямат новини за тях от 4г. не знаят мъртви ли са, живи ли са и къде са изчезнали. В Руското министерство на отбраната има постъпили 800 000 молби- запитвания от семейства на мобилизирани войници, от които няма и следа.

    Коментиран от #60

    15:25 29.01.2026

  • 54 Тоя, пък.

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ватманяк":

    Ами няма как 2 милиона армия да е дала 1.2 милиона yбити, когато на всеки загинал има трима тежко ранени и тая армия още да съществува. Математически невъзможно е. Затова русофобството в тежка форма, трябва да се признае за ментален и психически недъг, равен на недееспособност и всички русофоби да бъдат изтрити от избирателните списъци. България е на тоя хал, в голама степен: защото откровени дeбили имат право да гласуват и го правят.

    15:25 29.01.2026

  • 55 стоян георгиев

    8 11 Отговор
    Хиляда хлебарки по малко.

    Коментиран от #70

    15:26 29.01.2026

  • 56 БАНко

    12 8 Отговор
    НАТООООООВЦИ , ЛЮБИМЦИ НА УРСЪСЕЛА И ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА , ЧЕТВЪРТА ГОДИНА СА ТЕЗИ ЦИФРИ , НЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ СКРИЕТЕ !!! КАКТО И ДАННИТЕ НА УКРАИНСКИТЕ ВОЕННИ ОТ ХАКЕРСКАТА АТАКА МАЙ 2025 ГОДИНА - 1 700 000 УБИТИ УКРАИНЦИ !!!

    15:26 29.01.2026

  • 57 123456

    6 5 Отговор
    Нещо не ми се връзват математиките - май отношението на загиналите е това 1000-40 или 25-1. хм хм хм , кой ли стъкмява данни , кой ли послъгва ....

    15:26 29.01.2026

  • 58 Макробиолог

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Прав си, че":

    В полза на Русия е и реалното съотношение не е 1000 към трийсетина,а хиляда към 200-300,щот Русия макар и бавно ,но настъпва и съответно си събира убитите.Настъпващата страна в случая дава по малко жертви щот ползва тактиката на валяка,бавно но славно ,за да може преимуществото в артилерия, авиация,дронове и т.н.да зачиства герена.

    15:26 29.01.2026

  • 59 Точен

    8 1 Отговор
    Както я кара Зеления, няма да има кой да опрашва украинките, няма лошо за нас, гларусите от Златните... 26:1, отличен руски олимпийски резултат...

    Коментиран от #71

    15:27 29.01.2026

  • 60 Тоя, пък.

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "Другарю":

    Хахахаха, за олигoфpeнът не питай - той сам ще се обади !!!

    Хайде ТИ ми обясни, Oлигoв - как два милиона армия е дала "милиони загинали"? Колко милиона - два, пет, десет?

    15:28 29.01.2026

  • 61 38 герои

    1 3 Отговор
    До 12000000, трябва и загиналите във ВСВ да разкопаят

    15:29 29.01.2026

  • 62 Българин

    8 0 Отговор
    Не се радвайте и едните и другите. Помислете, че съвсем скоро откакто желязковото нищожество ни набута в една коалиция, част от тези 1000 ще бъдат вашите синове!

    15:30 29.01.2026

  • 63 Тоя, пък.

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "Сила":

    Да, бе - укропците с дронове, руснаците с 500-килограмови самолетни Бомби... къде ще останат тела и къде не? Освен това руснаците също имат дронове и то повече от укропците.

    Диагнозата ми за русофобите се потвърждава буквално ежеминутно.

    Коментиран от #66

    15:31 29.01.2026

  • 64 нннн

    9 0 Отговор
    Путин пак се мина. Дава 1000,.получава 38.

    15:32 29.01.2026

  • 65 Факт

    6 9 Отговор
    Така е нормално. Украинците не прибират труповете на окупаторите. Трябва им тор за земята.
    Така или иначе рашистите нямат power в башибозука си за краен успех .. .
    4 години се мъчат да окупират 30%от Донбас и не могат въпреки огромното си превъзходство в оръжия и месо... Наложи се и да просят хиляди войници, ракети и боеприпаси от Северна Корея и Иран,а кономиката на Раша е в будна кома която скоро ще приключи с летален край.

    15:42 29.01.2026

  • 66 Сила

    5 6 Отговор

    До коментар #63 от "Тоя, пък.":

    Повече от година на фронта няма руски танкове и бронирани машини ...просто няма , и в "склада "няма !!! Унищожиха ги , придвижват се с кой каквото намери ( включително коне , магарета и други селскостопански животни ) а ти ми говориш за самолети ...!!? Сигурно има десетина останали ....

    Коментиран от #69

    15:45 29.01.2026

  • 67 оня с коня

    8 5 Отговор
    Поредният як руски шут в зурлите на многополловвите от на-тю-тю-тю .

    15:47 29.01.2026

  • 68 абе има ли мозък в Русороба

    8 6 Отговор
    Нормално е когато напредваш, на територията на която си напреднал да прибереш СВОИТЕ, и ЧУЖДИТЕ тела. Неясно е след като Киев отстъпва - защо имат руски тела?

    15:48 29.01.2026

  • 69 Дългия

    4 5 Отговор

    До коментар #66 от "Сила":

    Муцка силата ти е отзад на педя под кръста ,само задния цип трябва да си отвориш .

    15:48 29.01.2026

  • 70 стоян георгиев-π4оka

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Напротив адашче ,2мил кърлежа по малко които щяха да смучат от нас .

    15:51 29.01.2026

  • 71 Баш Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Точен":

    Радвай се българино ,от над два милиона укровдовички една голяма част ще дойдат в България и ще искат опрашване ,зареждай се отсега със билката бабини зъби за чай и по няколко патрондаша със шлифери ,че яка работа те чака лятото .

    16:04 29.01.2026

  • 72 Бизнес инсайдър

    1 0 Отговор
    Не напразно предвидливият украински президент Зеленски през септември 2025 откри в Киев най големият инфраструкторен проект за година -военно гробище с капацитет от 150000 до 250000 .Да си ползват със здраве по предназначение !

    16:10 29.01.2026

  • 73 шебек

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    ти какво работиш та все си тук?

    Коментиран от #75

    16:17 29.01.2026

  • 74 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 1 Отговор
    Е как така само 38 загинали руснаци?
    Укрите твърдят, че всеки убиват поне по 4-5 хиляди...

    Коментиран от #76, #77, #78

    16:22 29.01.2026

  • 75 да знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "шебек":

    Пенсионер е, ти работиш за него.

    16:23 29.01.2026

  • 76 е ми

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    само 38 руснаци са били на украинска територия... останалите 2000 са си ги прибрали с ГРУЗ 200. Все пак не случайно има дават чували като отиват на фронта.

    16:24 29.01.2026

  • 77 да бе...

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    всеки който убият отиват в редиуците на руснаците и го взимат за да борят фраговете.
    леле колко си умИн

    16:24 29.01.2026

  • 78 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    явно не си правят труда да ги събират

    16:25 29.01.2026

Новини по държави:
